D社出手救援金宣虎！ 澄清逃稅爭議「流程違規≠逃稅」
南韓演員金宣虎的稅務爭議出現新進展！韓國媒體Dispatch（D社）於2月4日引用金宣虎經紀公司的澄清聲明，指出這起事件屬於「流程違規」，並非外界所稱的逃稅，再度引發韓網討論。
事件起於2月初，韓媒報導金宣虎透過家族名下法人公司接收演藝結算款，疑似利用法人與個人稅率差距進行避稅。經紀公司聲明中提到，金宣虎於2024年1月成立法人公司作為演藝活動結算用途，並在2025年2月簽約新經紀公司後停止使用該法人。在爭議爆發後，金宣虎已主動退還法人卡消費、家屬薪資及車輛相關費用，同時補繳個人所得稅差額，目前法人註銷程序正在進行中。經紀公司也表示，金宣虎對法人營運相關規定「理解不足」，已公開致歉，但否認有刻意逃稅的主觀意圖。
這是D社繼2021年後再次替金宣虎澄清爭議。當年《海岸村恰恰恰》播出期間，金宣虎捲入前女友墮胎風波，D社曾公開多達284頁對話紀錄，事件隨後出現反轉。
相關內容曝光後，網路意見出現分歧。支持者認為，金宣虎已補繳稅款並採取補救措施，在稅務單位尚未啟動正式調查前，不應直接定調為逃稅；但也有人指出，法人尚未完成相關登記就收取演藝款項，可能涉及違規經營，且其資金流向手法與車銀優過往稅務案件相似，仍有逃稅疑慮。
目前金宣虎的代言合作尚未全面終止，但部分宣傳內容已下架；待播作品《魅惑》是否調整播出時程仍未明朗。韓國稅務單位也尚未公布最終調查結果。
金宣虎又陷爭議！拍戲疑「起生理反應」畫面瘋傳＋逃稅疑雲 事業陷雙重危機
任天堂可能不再堅持Switch 2不漲價？財報揭毛利率下降，社長：「審慎研議決定要不要」
日前日本遊戲巨頭任天堂公布了最新財報，確認去年 6 月份發行的次世代主機 Nintendo Switch 2 大獲成功，2025 全年賣出超過 1700 萬台，也讓任天堂從去年 4 月開始到 12 月間的純收益達到 3588 億日圓（約 720 億元新台幣），同期成長超過 50%。不過，雖然財報成績如此亮眼，但任天堂社長古川俊太郎也坦承毛利率有所下降，並且將會審慎評估記憶體庫存的壓力，才能確認是否要上調 Switch 2 的售價。
李榮浩、楊丞琳結婚多年「出門仍緊牽著手」！穿情侶裝恩愛背影融化網友
2月3日，有網友在北京機場巧遇李榮浩與楊丞琳，目睹兩人手牽手同行，還身穿同色系牛仔外套。畫面中，李榮浩一路牽著楊丞琳往前走，楊丞琳則跟在身旁，步伐默契，低調互動引起網友討論。
諾如病毒︱2 月首五日錄 16 宗食物中毒 專科醫生指傳染性極高！三類人士高危︱Yahoo
「食物中毒」醫學上稱食源性疾病，是指經由食物進入人體的生物、化學或物理媒介物所引致的疾病，主要可分為感染性及中毒性。
押注黃金大賺30億美元後 一位中國交易員大舉沽空白銀
【彭博】— 因押中金價創紀錄上漲而名聲大噪的一位中國億萬富翁交易員，如今把目光投向了白銀的急速飆升，並持有目前價值近3億美元的空倉。
黑石洽購新世界疑雲：瞄準酒店轉型學生宿舍？ 拆解千億債務下的求生路
最近一周，新世界發展的股價表現如同坐過山車。先是有外媒彭博報導，美國私募股權巨頭黑石集團正深入談判，可能成為新世界的最大股東。消息一出，新世界股價於上周四（29日）一度急升超過一成。然而，隨著母公司周大福企業於上周五（30日）發出澄清公告，表明潛在投資者「無意提出全面要約」，市場熱情瞬間冷卻，股價隨即在本周一（2日）復牌後大跌近14%。
華爾街最熱門交易全面潰散 分析師示警：市場動能正在耗盡
華爾街對熱門交易的瘋狂追逐，正漸漸轉換為穩定而普及的風險退潮，從科技股、黃金到加密貨幣，跨資產行情一一潰散，顯示投資人正在全面降低曝險。然而一切並非單一事件引發，而是一連串消息持續累積的結果。
比特幣一度跌破72000美元 市場面臨「信仰危機」
【彭博】— 比特幣一度跌破72,000美元，為15個月以來最低，因全球市場普遍出現避險情緒。
比特幣暴跌帶來124億美元巨虧 Michael Saylor金融實驗岌岌可危
【彭博】— 比特幣跌破65,000美元加劇了數字資產領域的危機，但很少有公司比Michael Saylor旗下的Strategy Inc.面臨更大的風險。
國泰花紅加碼 派逾6.2周薪酬
年近歲晚，打工仔最關心年終花紅，本地航空龍頭率先為業界帶來好消息，國泰航空（0293.HK）行政總裁林紹波向員工發信表示，預告在利潤分享計劃（PSS）下，該公司2025年度將發放較2024年度更高的利潤分享酬金（花紅）；國泰2024年度發放相當於6.2星期薪酬的花紅。
曾淵滄專欄│增值稅調高 電信科技齊遭殃（曾淵滄）
加稅新聞公布後，這三隻股的股價再進一步下跌，是裂口下跌，但是，跌了兩天就出現反彈，壞消息公布了，麈埃落定，投資者可以在現價自我進行評估，這三隻股都是收息股，收息股的持有價值決定於投資者的收息期望。
韓國股市一度下挫5% 全球科技股跌勢加劇
【彭博】— 全球風險資產拋售潮蔓延至韓股，韓國科技巨頭重挫，基準股指大幅下跌，暴露出這個全球表現最佳市場的脆弱性。
美股日誌｜ 地圖炮 金股油虛幣跌跌跌
技資市場似中了地圖炮，幾乎所有投資版塊皆下跌，美股三大指數皆下跌逾1%，油價及金價皆跌逾百分之2。比特幣急挫，跌至2024年以來最低水平，完全抹去特朗普總統第二任期以來累積的升幅，市場信心明顯動搖。
英國政治動盪衝擊市場 英鎊和長期英債遭受重創
【彭博】— 英國新一輪政治動盪周四在該國市場引發連鎖反應，英鎊和長期債券遭受重創。
《大行》大摩列出港股焦點股名單(表)
摩根士丹利發表中國市場策略報告，列出港股及中資股焦點股名單(Focus List)，剔出長江電力(600900.SH)，同時納入中鋁(601600.SH)： 股份│股價較目標價潛在升幅 阿里巴巴(BABA.US)│3.3% 中鋁(601600.SH)│-1.9% 寧德時代(300750.SZ)│43.3% 映恩生物-B(09606.HK)│46.4% 樂鑫科技(688018.SH)│29.1% 港交所(00388.HK)│14.5% 香港電訊—SS(06823.HK)│11.3% 國電南瑞(600406.SH)│5.5% 中國平安(02318.HK)│21.6% 匯川技術(300124.SZ)│25.2% 中材科技(002080.SZ)│15.7% 春秋航空(601021.SH)│11.5% 舜宇光學(02382.HK)│43.3% 騰訊(00700.HK)│18.3% 紫金礦業(02899.HK)│28% (wl/u) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
AI顛覆性衝擊席捲市場 軟件股遭遇萬億美元暴跌、行業不良貸款激增
【彭博】— 自ChatGPT進入主流的三年時間裡，人工智能(AI)引發的拋售潮已經出現過許多次，然而，沒有任何一次能與本周席捲股市和信貸市場的暴跌相提並論。
加密貨幣交易所Gemini將裁員25% 關閉英國、歐盟和澳洲業務
【彭博】-- 加密貨幣交易所Gemini Space Station Inc.表示其計畫裁員至多25%，逐步停止在英國、歐盟和澳大利亞的業務，以削減成本、提升盈利能力戰略。
比特幣一度跌破61,000美元 抹掉特朗普當選後全部漲幅
【彭博】— 比特幣重挫，一度跌破61,000美元，槓桿押注解除及整體市場動盪加劇拋售，美國總統特朗普勝選引發的那波加密貨幣投機行情所帶來的漲幅已全部抹掉。
「大空頭」巴裡警告比特幣價格暴跌可能引發連鎖反應
【彭博】— 因電影《大空頭》而聞名的基金經理邁克爾·巴裡警告說，比特幣價格的暴跌可能會加劇成自我強化的「死亡螺旋」，對過去一年囤積比特幣的公司造成持久損害。