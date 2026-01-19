2026必學DAISO收納術！20個伸縮棒隱藏用途全公開：分隔客廳空間、玄關變雙層鞋架、洗手盤底收納清潔用品

曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
香港居住空間有限，而且通常會出現三尖八角的情況，令到雜物總是無處可放？其實只要善用一根伸縮棒，就能開發家中隱藏收納位！從鞋櫃深處到馬桶水箱旁，甚至門後縫隙都能變身實用儲物空間。Yahoo著數為大家整理出伸縮棒大創意用法隱藏用法，從衣櫃到廚房，甚至廁所都能派上用場，大家快點學起來吧！
客廳：
1.掛簾分隔空間
如果想將客廳和睡房分隔開為兩個空間，而又想格局規劃更靈活的話，不妨可以增設掛簾。只需將掛簾裝置伸縮棒後，再加到門框上即可。
2.雙層鞋架
鞋櫃地板總是堆滿鞋？用兩根伸縮棒，只要在近地面嘅牆身之間加兩條伸縮棒，即刻可以變兩層鞋架，鞋子就穩穩靠在上面，不佔地板空間，尤其適合多人同住的家庭。
3.玄關拖鞋架
如果想活用玄關附近牆身與牆身之間的凹位，可以加伸縮棒向高空發展，變身拖鞋架，出門口時就可以避免拖鞋周圍放的情況啦！
4.鞋櫃內增加儲物層
鞋櫃最入面的位置通常都不被活用，自然會浪費不少的空間，若在鞋櫃內加伸縮棒，爭取空間變多一層分隔，可以放置扁身的鞋。
5.臨時寵物或兒童門擋
家有小寶寶或寵物亂跑？在門框或走廊加幾根伸縮棒，變成簡單門擋，不用買專用柵欄，安全又可拆。
6.寵物用品置物架
家裡毛孩的玩具零食總是亂糟糟？只要在櫃邊加伸縮棒，就能放上收納籃變身寵物用品架，不佔空間又能靈活調整位置，而且承重高，連牽繩、梳子、甚至貓砂都能整齊收納，超實用！
浴室
1.浴室及清潔用品掛架
浴室沒置物架？在浴缸邊或牆上放伸縮棒，用夾子夾住沐浴球、海綿、毛巾、浴室刷等等，令零散的物件不會亂放，還能瀝水不發霉。
2.洗手盤置物掛架
用洗手盤時附近的物件如牙膏、頭巾、戒指等等總是亂糟糟？只要在洗手盤上方的架加伸縮棒，就能掛上各種收納籃和小掛勾，洗面乳、牙膏通通整齊收好，既不佔空間又方便拿取，讓洗手盤瞬間變清爽！
3.擴充晾物空間架
晾衫空間有限，如果在窗邊或牆壁間多加幾根伸縮棒，變成多層晾物架，令物件可以乾得更快，尤其雨天超實用。
4.廁所掛架
廁所馬桶水箱同牆身之間，增加伸縮棒，必要時再加上S型掛鈎配合，可以放到清潔用具同噴咀式清潔劑，保持環境整齊，而且不會佔用地面空間，用盡家中每一個「死角」！
5.洗手盤/鋅盤底隱藏清潔用品
廁所洗手盤或廚房鋅盤底下管子多，放不下清潔用品？只要在水管下加上伸縮棒及掛鈎，又或者在櫃門上加掛架及伸縮棒，可以將清潔劑、海綿、清潔刷等掛起，看起來更整潔，取物也更方便，還不會佔櫃子底部空間。
廚房：
1.容器分隔架
煲蓋、筲箕、兜等等容器疊在一起，拿一個就亂成一團？在廚櫃或抽屜裡豎放幾枝伸縮棒，把容器一個個卡在棒子之間，直立擺放，找需要的物件時一目了然，再也不用翻箱倒櫃。
2.調味料罐置物架
不少調味料罐都細細一瓶十分零散，若在廚房裡放一根伸縮棒配上網架及置物籃使用，全部收納得有條不紊，一覽無遺，煮飯時超順手。
3.掛廚具或抹布
在廚櫃門內或牆邊卡一根伸縮棒，加上S型掛勾，掛湯匙、鏟子、抹布或洗碗布，檯面立刻乾淨許多，東西還能瀝乾水。
4.保鮮紙/保鮮袋/錫紙收納空間
廚房抽屜裡的保鮮膜、鋁箔紙總是東倒西歪？只要在置物盒內加一枝伸縮棒，把整卷保鮮袋串掛上去，不僅拿取方便，還能一次收納所有廚房用卷裝紙品，空間立刻整齊又省位！
睡房：
1.衣櫃額外掛衣區
衣櫃空間不夠？在衣櫃側邊或底部加一根伸縮棒，掛短褲、裙子或襯衫，立刻多出一排掛衣位，衣服不會擠在一起。
另外，只要用2條膠鏈配合S掛鉤再加一枝伸縮棒，，就可以變多一層用來掛較短身的衣物！S鉤可以隨意放哪個位置都可以，膠鏈又可以任意使用，變長或縮短都得，伸縮棒又可以變長變短，儲物收納的空間很有彈性，不用就size去買膠箱或衣物收納袋，又平又方便！
2.手袋/背包/帽/飾物掛架
手袋、背囊、帽、飾物等等物品放架子上容易變形，或難以一目了然？可利用伸縮棒加S掛勾，一個個掛起來，不只省空間，還能清楚看到每樣物品，出門配搭超方便。
3.衣物分隔
有時收納盒的尺寸未必適合放進衣櫃內，但伸縮棒有多種尺寸和寬度，可更彈性地放在衣櫃裡作分隔，亦能固定衣物位置，防止衣物亂跑。抽出一件衣服時，其他衣物也不會東倒西歪，輕鬆維持衣櫃內整齊企理。
4.書架
拿出書本時旁邊的書即使加了書架仍會倒下？只要安裝2枝伸縮棒在書櫃裡變成書架，穩穩支撐，隨手抽書都沒問題，完全不亂！
5.紙膠帶/絲帶收納
手作材料總是亂成一團？只要在抽屜或櫃子裡架根伸縮棒，把紙膠帶和絲帶整捲串掛起來，不僅一目了然方便拿取，還能節省空間，讓你的手作區瞬間整齊又美觀！
