優才書院教員北上教學照片曝光
「純慾系女主」Dakota Johnson同款大手袋爆紅，人手一個來自西班牙的Hereu手袋
Dakota Johnson 同款 Hereu 大手袋爆紅！「純慾系女主」Dakota Johnson 於《錢財心愛物》中飾演一名婚姻介紹所職員 Lucy，戲中優雅又平實的職場著裝帶來滿滿穿搭靈感，而 Dakota 使用的返工大手袋更引起全城熱話！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
這款實用又時尚的返工大手袋，來自西班牙小眾設計師品牌 Hereu ，Calella 托特包設計簡約俐落，容量大而不臃腫，為日常返工著裝添上獨特個性。手感柔軟而耐用的小牛皮極具高級感，可上膊的肩帶實用性加分，就是任何季節、任何穿搭亦能配搭的完美款式。
西班牙品牌 Hereu 手袋及鞋履由當地工匠人手打造，採用高級真皮配以低調奢華設計性價比高，近年成為 Quiet Luxury 的當紅品牌之一。Dakota Johnson的同款 Calella 手袋現於 Farfetch 現貨發售中，售罄前趕快入手吧！
Hereu large leather tote bag
價錢：$7,187
Hereu Calella suede tote bag
價錢：$4,830
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
Loro Piana手袋為何是「Old Money」新寵？媲美Hermès Birkin的低調奢華，拿上手就是貴氣
Sam Edelman秋冬新鞋亮相！熱賣閃令令「網鞋」Mary Jane新出酒紅色、返工舒服平底鞋登場
其他人也在看
自助餐買一送一優惠｜海洋公園萬豪酒店海灣餐廳 人均$299起任食清蒸龍蝦/北京片皮鴨/北海道海鮮薄餅
位於黃竹坑的海洋公園萬豪酒店又有優惠！今次為大家帶來自助午餐、自助晚餐買一送一優惠，特別是自助晚餐主題為「日韓自助晚餐」，人均低至$467，可品嚐日本、韓國的特色美食，包括鳥取市松葉蟹、沖繩紫薯仔沙律、雪場腳蟹、麵包蟹、深海池魚、韓式紫菜燒肉飯卷、韓式海鮮泡菜煎餅等；自助午餐人均低至$299，食盡一系列環球美食，有小茴香燒羊肩肉、比利時豬扒、港式雞蛋仔、葡撻等，絕對抵食！另外，兒童更可以免費享用兒童遊樂天地，9月9日晚上9點記得上Klook入手優惠！Yahoo Food ・ 1 天前
【Harbour City Bazaar】i.t 開倉 精選貨品3折起（10/09-15/09）
i.t於9月10至15日於海港城Bazaar舉行開倉，品牌包括Aape、b+ab、BEAMS BOY、CHOCOOLATE、Izzue、FIVE CM、OBEY、fingercroxx等，精選貨品三折起！購買2件貨品額外九折，購買4件貨品額外八五折，購買滿淨價錢$1,000全單再減$100！YAHOO著數 ・ 20 小時前
盆菜2025〡中秋盆菜推介17間！送貴妃雞/送Biscay曲奇禮盒/免運費
盆菜2025有咩好介紹？中秋節，一班人除了吃月餅、叫到會外賣之外，中秋盆菜也是一家人或親朋好友共聚的熱門之選。Yahoo Food精選城中17間中秋盆菜優惠，有佛跳牆盆菜、又有全港首創酥皮龍蝦汁鮑龍萬有盆菜、更有適合不同人數的特色中秋盆菜等，馬上看看內文有什麼中秋盆菜好介紹！Yahoo Food ・ 1 天前
【百佳】網店至抵星期三 WAITROSE意粉 $22.9/包（只限10/09）
百佳網店推出星期三限時閃購優惠，NATURE'S SEN 有機紅石榴果汁/ 酸櫻桃汁 1公升 $78/支、WAITROSE 扁意粉/ 寬麵條/ 全麥意大利粉/ 貝殼麵/ 全麥螺旋粉/ 粗穀小麥 500克 $22.9/包、雀巢OPTIFAST瘦身代餐奶昔12包 $688/2盒、YOLU 夜間柔順修復凝膠髮膜 $99/支！YAHOO著數 ・ 20 小時前
酒樓優惠｜新蒲崗2間街坊酒樓劈價鬥平？各推長者茶位$2＋其他優惠吸客！
新蒲崗街坊酒樓鬥劈價吸客！本港結業潮不斷，不少餐廳和酒樓都要推出優惠吸客自救，其中新蒲崗越秀廣場內的兩間酒樓就先後推出優惠搶客，包括長者$2茶位以及$17.8乳鴿優惠等，開展一場劈價戰！Yahoo Food ・ 1 天前
「斯文敗類」眼鏡型男帥到心癢？全靠一副眼鏡，盤點港、韓、台、美「眼鏡高材生」
近期興起「眼鏡型男」熱潮，帶復古感的幼框眼鏡配上高顏值予人「禁慾系」的專注又深情的感覺，但同時又帶點「斯文敗類」的「壞壞感」，充滿獨特的「正經壞男人」魅力。以下四位港、韓、台、美「眼鏡型男」代表，帥得讓人心癢癢呢～Yahoo Style HK ・ 1 小時前
Dyson優惠｜Supersonic Origin 風筒快閃直減 HK$500，HK$2,480 入手智能護髮神器
女生每天洗吹造型耗時費神，Dyson 風筒搭載智能溫控技術，能夠有效地速乾秀髮，同時保護髮質，成為全球熱銷的護髮神器。心思思想入手的話，今次一連兩天 9 月 10 日及 11 日的快閃活動就絕對不能錯過。Supersonic Origin 風筒價格直降 HK$500，只需 HK$2,480 就能入手，櫻花粉配色更是令人一傾心。Yahoo Tech HK ・ 16 小時前
Swatch限量錶再掀炒風 銀髮族通宵瞓紙皮搶購 網上炒貴兩倍近萬蚊｜有片
香港再現搶購Swatch限量手錶熱潮！昨日(8日)傍晚，中環及尖沙咀多區出現大批長者通宵排隊，為的是搶購Swatch與Omega聯乘推出的最新限量錶款「Mission to Earthphase - Moonshine Gold」。據網上影片所見，數十名長者自備摺凳、紙皮及被子在商場外露宿輪候，場面引人注目，相關照片及am730 ・ 1 天前
車Cam直擊｜拖車東廊遇毒品快餐車拒接遭擸棍恐嚇 反黑拘21歲男(有片)
一名拖車司機早前上載車Cam片段到社交平台，指凌晨接到訂單，要求到東區走廊拖車，帖文稱「半夜一點幾收到張order，去到發現係快餐車(毒品車)，唔幫佢做，佢竟然老(惱)羞成怒，想打我。」片段見到拖車開動，私家車司機從車尾箱擸出一枝棍追拖車，惟未能追上，就把棍掟向拖車洩忿，目送拖車離開。相關影片一度引起網民議論。am730 ・ 1 天前
辛芷蕾員工人工比市場高3倍 全因亡父1個要求抱憾一生
【on.cc東網專訊】出爐威尼斯影后辛芷蕾凱旋返內地後，連日來成為風頭躉，關注度登上沸點，而最新更有指她對自己工作室的工作人員出手相當闊綽，每月薪酬起點達3萬人民幣（約32,800港元），其他福利另計，比起一般藝人工作室的人工至少翻出3倍，難怪辛芷蕾「深得民心」東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
Tesla 針對灣區機場展開 Robotaxi 推廣計劃
Tesla 表示有意在矽谷的三個繁忙機場運營其 Robotaxi 叫車服務，根據該公司與加州監管機構的通訊。這 […]TechRitual ・ 11 小時前
Tesla 中國新款六座 Model Y L 已經售罄至 10 月
Tesla 新款 Model Y L 在中國的十月訂單已經售罄，新的訂單顯示最早的交貨日期預計為 2025 年 […]TechRitual ・ 10 小時前
許瑋甯產後神級回歸、美回巔峰，形象大片根本氣質天花板！Nana代言Look每套都想搬回家
產後神級回歸！UNIQLO攜手許瑋甯，秋冬時尚直接升級成高級感代名詞產後復出第一彈就這麼美？金鐘視后許瑋甯、產後復出獻給UNIQLO，這次加入15周年品牌大使陣容，最新形象大片一曝光，不只氣質升級、還直接美回巔峰狀態！這回許瑋甯以時尚脫俗的獨特氣質、完美演繹兩套秋冬穿...styletc ・ 1 天前
氣候監測機構：8月為史上第3熱
（法新社巴黎9日電） 歐洲氣候監測機構今天表示，8月是全球有氣象紀錄以來第3炎熱的8月。歐洲聯盟（EU）氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」 （Copernicus Climate Change Service）氣候戰略負責人勃吉斯（Samantha Burgess）表示：「全球海洋同樣異常溫暖，這些事件不僅凸顯減少排放的急迫性，也凸顯因應更頻繁劇烈的氣候極端狀況的必要性。」法新社 ・ 1 天前
愛情不是童話，是生活；而生活，最緊要舒服，找個讓你做回自己的人｜周靈山《只在你心頭》
寫專欄十一年，在我的文字世界裏，周靈山「經歷」過上百次分手、過百段婚姻，甚至連孩子都「生」過好幾回。但問我對愛情的真實想法？其實好簡單：相處舒服，就好。Yahoo Style HK ・ 1 天前
大阪平機票優惠只要$399！連稅包23KG行李 把握機會計劃日本紅葉、聖誕節旅行
踏入9月，代表是時候計劃年尾旅行，特別是紅葉季及聖誕節假期！為了讓大家輕鬆又順利出發，Yahoo購物專員為大家找來大阪平機票優惠，坐香港航空連稅包20KG行李每人也只是$399，沒額外收費，超級抵！要怎樣預訂？即睇詳情。Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前
這3星座越吃「財運越旺」！美食就是你們的招財妙方，圓潤更能帶來福氣
命理角度常說：「飽滿代表福氣。」偶爾放下對身材的焦慮，適度享受美食，不僅能讓心情更好，也可能在無形之中替自己累積人緣與財運。姊妹淘 ・ 1 天前
女星愛鞋盤點！Jennie私服愛到翻、Bella Hadid街拍天天穿，宋慧喬同款增高顯腿細
BLACKPINKJennie、Bella Hadid愛牌VIVAIA全球明星都在穿的VIVAIA又來放大招！這回不只走進時尚，還直接走進台北，即日起至9/30在A11開設限時快閃店，最大亮點絕對是 BLACKPINK Jennie 的私服愛鞋 「Margot Mary-Jane」巨型藝術裝置、全球首度曝光就獻給台北，不來打卡說不過...styletc ・ 1 天前
日本公園內出現「落龜注意」告示 原因曝光
[NOWnews今日新聞]走在公園內竟也要注意落石？在日本廣島市植物公園內，近日放上一塊警示標語，乍看之下是要提醒民眾注意落石，但靠近仔細一看，警示牌的圖示竟然是一隻烏龜，並寫到「落龜注意」警語。根據...今日新聞 ・ 15 小時前
據報美FDA正收集有關新冠疫苗損害孕婦案例
《華爾街日報》引述消息指，美國衛生部長小羅拔-甘迺迪轄下的高級衛生官員正在彙編新冠疫苗對孕婦造成有害影響的案例，並將把該資訊分享給公眾。此舉進一步加大現屆特朗普政府對疫苗的審查，並升級與共和黨議員之間關於疫苗有效性的辯論。 知情人士稱，美國食品暨藥物管理局(FDA)局長Marty Makary及其高級副手之一、疫苗主管Vinay Prasad正尋求放寬對某些有關新冠疫苗和孕婦的數據的私隱保護。此舉或許能讓本屆政府更詳細地公開強調他們所認為的疫苗潛在危害。 收集有關數據的努力是一項更廣泛疫苗調查行動的延伸。Makary在上周表示，他正在準備一份報告，內容涉及他所說的接種新冠疫苗導致的兒童死亡情況。 Makary對《CNN》表示，有兒童死於新冠疫苗，FDA正在進行妥善調查。他說，該機構將在未來幾周內發布一份報告，先前他們採訪了遇難兒童的家屬並審查了驗屍報告。FDA認為公眾有權獲得該些資訊。上屆政府沒有公布該些資訊，而他們本應公布。 美國衛生與公眾服務部(HHS)發言人稱，HHS致力於保持透明度，並確保疫苗政策以科學、數據和證據為指導，而非受政治影響。(da/j)~ 阿思達克財經新聞 網址:AASTOCKS ・ 21 小時前