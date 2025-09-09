焦點

優才書院教員北上教學照片曝光

「純慾系女主」Dakota Johnson同款大手袋爆紅，人手一個來自西班牙的Hereu手袋

Dakota Johnson 同款 Hereu 大手袋爆紅！「純慾系女主」Dakota Johnson 於《錢財心愛物》中飾演一名婚姻介紹所職員 Lucy，戲中優雅又平實的職場著裝帶來滿滿穿搭靈感，而 Dakota 使用的返工大手袋更引起全城熱話！

「純慾系女主」Dakota Johnson 於《錢財心愛物》中的同款 Hereu 大手袋爆紅！(《錢財心愛物》劇照）
Calella 托特包容量大又時尚，非常適合日常返工配搭！(《錢財心愛物》劇照）
這款實用又時尚的返工大手袋，來自西班牙小眾設計師品牌 Hereu ，Calella 托特包設計簡約俐落，容量大而不臃腫，為日常返工著裝添上獨特個性。手感柔軟而耐用的小牛皮極具高級感，可上膊的肩帶實用性加分，就是任何季節、任何穿搭亦能配搭的完美款式。

西班牙品牌 Hereu 手袋及鞋履由當地工匠人手打造。(Hereu)
採用高級真皮配以低調奢華設計性價比高，四季使用也能輕鬆配搭。(Hereu)
西班牙品牌 Hereu 手袋及鞋履由當地工匠人手打造，採用高級真皮配以低調奢華設計性價比高，近年成為 Quiet Luxury 的當紅品牌之一。Dakota Johnson的同款 Calella 手袋現於 Farfetch 現貨發售中，售罄前趕快入手吧！

價錢：$7,187

Hereu large leather tote bag

價錢：$4,830

Hereu Calella suede tote bag

