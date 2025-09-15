35歲Dakota Johnson「靚到發光」的魅力：不只在性感，直率溫柔個性連前男友前妻也力讚

35歲 Dakota Johnson 「靚到發光」的魅力：不只在性感，直率溫柔個性連前男友前妻也力讚

近期 Dakota Johnson 出席 Caring for Women 活動的一身透祝通花造型 IG 洗版！那超完美性感身材若穩若現，誘人得來又高級不俗氣。她的「閃閃發光」魅力不只在身材，個性也很討好，純欲性感的穿著配上機智冷幽默，讓她的人氣衝上新高點。到底為何「人人都愛 Dakota Johnson 」？同時又能迷倒 Coldplay 的主唱 Chris Martin ？一起來看看她的反差魅力吧！

Dakota Johnson魅力盤點1）豁達坦率面對判評

(Getty Image)

Dakota Johnson 出身自荷里活世家，直至拍攝《格雷的五十道陰影》正式成名，但外界對《格雷》總是負評甚多，只記得 Dakota Johnson 的大尺度演出。不少演員對此感到冒犯，但 Dakota 卻誠實地認為演出《格雷》是她的選擇，豁達坦率的個性非常迷人。近年更不躲藏直接性感到底，自然魅力人見人愛。

Dakota Johnson：「我也不是超級英雄。我嘗試過，但失敗了。」(憑「蜘蛛夫人」獲得金酸莓獎最爛女主角)

「對於格雷，我會再做一次嗎？它將我的職業生涯帶到不可思議的地方，而我也成長了很多，遇上挫折也從中汲取了教訓，讓我變得更有韌性。」－Dakota Johnson

Pedro Pascal：「你聽過最好的演戲建議是甚麼？」 Dakota Johnson：「停下來，拜託不要再演戲了。」

Dakota Johnson魅力盤點2）迷倒Chris Martin的溫柔體貼

(Getty Images)

對於愛情，Dakota Johnson亦是「搏盡無悔」。她與 Coldplay 主唱 Chris Martin 於 2017 年開始低調交往，除了年紀相差 13 年，亦要面對前妻 Gwyneth Paltrow 及兩名孩子的家庭融合問題。除了前妻曾公開稱讚 Dakota 是寶石女孩，她亦與 Chris Martin 的孩子們關係親近，但可惜傳聞二人因生育問題未能達成共識而分手。 Dakota 的媽媽 Melanie Griffith 近日指已催促二人接受感情輪導，大家亦好奇能否看到 Happy Ending 呢～

「愛一個人，是最可怕也是最美麗的事情。」－Dakota Johnson

Dakota Johnson魅力盤點3）冷幽默有趣靈魂

(Getty Image)

Dakota Johnson近日的宣傳訪問，猶如一場接一場的個人Talk Show，除了與戲中雙男主角的對答充滿火花，亦能看到她的機智冷幽默。極具性感魅力的外表，卻住著如「大叔」般直率不造作的有趣靈魂，難怪男女老幼也喜歡，讓人找不到討厭她的理由！

Dakota Johnson：「我的裙子好像破掉了。不要緊，在場的人也有看過我的裸體吧～」

Pedro Pascal：「你曾試過拍攝時受傷嗎？」 Dakota Johnson：「《格雷的五十道陰影》時受到曾受過鞭傷～」

52歲陳慧琳「越活越美麗」的幸福秘訣：樂觀性格令她心境年輕？心理健康做到「從內靚到外」

