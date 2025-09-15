焦點

銀債開售｜專家建議抽 30 手

Yahoo Style HK

35歲Dakota Johnson「靚到發光」的魅力：不只在性感，直率溫柔個性連前男友前妻也力讚

Yahoo Style
Yahoo Style
更新時間
35歲Dakota Johnson「靚到發光」的魅力：不只在性感，直率溫柔個性連前男友前妻也力讚
35歲Dakota Johnson「靚到發光」的魅力：不只在性感，直率溫柔個性連前男友前妻也力讚

近期 Dakota Johnson 出席 Caring for Women 活動的一身透祝通花造型 IG 洗版！那超完美性感身材若穩若現，誘人得來又高級不俗氣。她的「閃閃發光」魅力不只在身材，個性也很討好，純欲性感的穿著配上機智冷幽默，讓她的人氣衝上新高點。到底為何「人人都愛 Dakota Johnson 」？同時又能迷倒 Coldplay 的主唱 Chris Martin ？一起來看看她的反差魅力吧！

廣告

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

（Getty Images）
Getty Images
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）

Dakota Johnson魅力盤點1）豁達坦率面對判評

(Getty Image)
(Getty Image)

Dakota Johnson 出身自荷里活世家，直至拍攝《格雷的五十道陰影》正式成名，但外界對《格雷》總是負評甚多，只記得 Dakota Johnson 的大尺度演出。不少演員對此感到冒犯，但 Dakota 卻誠實地認為演出《格雷》是她的選擇，豁達坦率的個性非常迷人。近年更不躲藏直接性感到底，自然魅力人見人愛。

Dakota Johnson：「我也不是超級英雄。我嘗試過，但失敗了。」(憑「蜘蛛夫人」獲得金酸莓獎最爛女主角)

「對於格雷，我會再做一次嗎？它將我的職業生涯帶到不可思議的地方，而我也成長了很多，遇上挫折也從中汲取了教訓，讓我變得更有韌性。」－Dakota Johnson

Pedro Pascal：「你聽過最好的演戲建議是甚麼？」 Dakota Johnson：「停下來，拜託不要再演戲了。」

Dakota Johnson魅力盤點2）迷倒Chris Martin的溫柔體貼

(Getty Images)
(Getty Images)

對於愛情，Dakota Johnson亦是「搏盡無悔」。她與 Coldplay 主唱 Chris Martin 於 2017 年開始低調交往，除了年紀相差 13 年，亦要面對前妻 Gwyneth Paltrow 及兩名孩子的家庭融合問題。除了前妻曾公開稱讚 Dakota 是寶石女孩，她亦與 Chris Martin 的孩子們關係親近，但可惜傳聞二人因生育問題未能達成共識而分手。 Dakota 的媽媽 Melanie Griffith 近日指已催促二人接受感情輪導，大家亦好奇能否看到 Happy Ending 呢～

「愛一個人，是最可怕也是最美麗的事情。」－Dakota Johnson

Dakota Johnson魅力盤點3）冷幽默有趣靈魂

(Getty Image)
(Getty Image)

Dakota Johnson近日的宣傳訪問，猶如一場接一場的個人Talk Show，除了與戲中雙男主角的對答充滿火花，亦能看到她的機智冷幽默。極具性感魅力的外表，卻住著如「大叔」般直率不造作的有趣靈魂，難怪男女老幼也喜歡，讓人找不到討厭她的理由！

Dakota Johnson：「我的裙子好像破掉了。不要緊，在場的人也有看過我的裸體吧～」

Pedro Pascal：「你曾試過拍攝時受傷嗎？」 Dakota Johnson：「《格雷的五十道陰影》時受到曾受過鞭傷～」

>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！

相關文章：52歲陳慧琳「越活越美麗」的幸福秘訣：樂觀性格令她心境年輕？心理健康做到「從內靚到外」

52歲陳慧琳「越活越美麗」的幸福秘訣：樂觀性格令她心境年輕？心理健康做到「從內靚到外」
52歲陳慧琳「越活越美麗」的幸福秘訣：樂觀性格令她心境年輕？心理健康做到「從內靚到外」

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

34歲林珍娜Nana「世界最美臉孔」不甘於當花瓶！新世代Cool Girl，憑實力走上演員路

21歲張員瑛「人生終極目標」是與老公過奢華家庭生活！偶像也會「渴求真愛」，希望當好賢妻良母

王菲「高冷女神」迎來56歲生日｜耐看的人格魅力，迷倒謝霆鋒、亦是王家衛眼中無可取代的人

其他人也在看

42歲苟芸慧認已離婚 回復單身仍相信愛情 可接受比自己年輕10歲小鮮肉：溝通好緊要

42歲苟芸慧認已離婚 回復單身仍相信愛情 可接受比自己年輕10歲小鮮肉：溝通好緊要

現年42歲的前國際中華小姐冠軍苟芸慧（苟姑娘）早前承認婚變，正與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）辦理離婚。她昨日（9月14日）到觀塘出席慈善嘉年華活動，被問及是否已完成離婚手續，她先大嘆一口氣，然後表示「好多謝大家關心，我而家都係好自由嘅，都係以工作為主」，其後笑着確認已經離婚，「係呀，都解決咗」，又稱女性要獨立，而她仍相信愛情，但卻不會強求，「緣份呢樣嘢，有就有，無都唔可以強求」，並笑稱現時沒有追求者。

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
甄采浠被張佳添認定「膊頭之交」　突入院情況令人擔心

甄采浠被張佳添認定「膊頭之交」　突入院情況令人擔心

藝人甄采浠（前名甄詠珊）近年憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「高小姐」一角而成功入屋，去年12月約滿後離巢。早前甄采浠被拍得到與《中年好聲音》評判張佳添在商場攬到實行街，表現親密，儼如熱戀中的情侶，但男方事後接受訪問時否認拍拖，稱自己「單身8年，但永不孤單」，又指與甄采浠僅屬「膊頭之交」。近日甄采浠驚爆入院，令人擔憂。

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
張智霖18歲兒子張慕童首公開正面照被指撞樣周嘉洛 曾與袁詠儀關係惡劣提出「換媽媽」

張智霖18歲兒子張慕童首公開正面照被指撞樣周嘉洛 曾與袁詠儀關係惡劣提出「換媽媽」

張智霖（Chilam）和袁詠儀（靚靚）為圈中模範夫妻，二人育有一子張慕童（Morton魔童），魔童現年已18歲，今年已從香港國際學校畢業，並往外國留學。向來低調嘅魔童日前於IG限時動態中罕有分享多段影片記錄海外留學嘅生活點滴，並首次公開正面自拍照，其靚仔外貌遺傳父母優良基因。

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
Yahoo娛樂圈 ｜ 專訪 葉蒨文Sophie重視承諾另一半要有邊界感 平常心面對人氣急升：可能花無百日紅

Yahoo娛樂圈 ｜ 專訪 葉蒨文Sophie重視承諾另一半要有邊界感 平常心面對人氣急升：可能花無百日紅

女神、Candy、曾太、港姐、新時代女性……都會令人聯想起TVB力捧小花葉蒨文（Sophie），除了鏡頭前性感美艷的一面，到底葉蒨文是一個怎樣的人？喜愛體驗人生的Sophie從經歷了9年的影視人生中獲得甚麼啟發？

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
吳卓羲又衝動！受訪爆粗「佢X知」 2年前拍綜藝大讚同行「好x勁」節目冇刪剪

吳卓羲又衝動！受訪爆粗「佢X知」 2年前拍綜藝大讚同行「好x勁」節目冇刪剪

早前有網民喺澳門發現「牛雜檔吳卓羲」，該位檔主無論有冇帶口罩都同吳卓羲十分似樣。尋日吳卓羲出席活動受訪，被記者問及此事時，開玩笑話一定唔係佢，因為佢本人係唔食牛。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
TWICE演唱會香港場2025｜TWICE 12月登陸啟德！Trip.com 9.17優先預售 套票一定要買開蓬巴士、城巴72小時車票？

TWICE演唱會香港場2025｜TWICE 12月登陸啟德！Trip.com 9.17優先預售 套票一定要買開蓬巴士、城巴72小時車票？

迎來出道十週年的韓國人氣女子組合TWICE，正在進行的世界巡迴演唱會《THIS IS FOR》，香港場次將於12月6日登陸香港啟德主場館！各位ONCE想搶門票就要注意，Trip.com於9月17日晚上6時半優先預售門票，消息推出後，多名粉絲在網上討論套票式售賣不划算，明明只需要一張演唱會飛，但現時要「強制式」多買巴士車票或機場貴賓室等使用券，變相貴了～Yahoo購物專員幫大家比較一下哪個套票最抵賣、最實用啦！即看內文～

Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
特朗普親信佔據聯儲局多數席次 大放水時代將至？

特朗普親信佔據聯儲局多數席次 大放水時代將至？

美國聯儲局 (Fed) 下周三 (17 日) 將做出最新利率決議，市場普遍預測此會將宣布降息 1 碼，但多位華爾街分析師指出，相較於可能出現的貨幣政策典範轉移，這點調整不過是序曲。

鉅亨網 ・ 1 天前
林作收苦主申訴熱氣球阿姐欠債唔還　真人挑機唇槍舌劍

林作收苦主申訴熱氣球阿姐欠債唔還　真人挑機唇槍舌劍

【on.cc東網專訊】林作抽水無極限，又愛揭露「真相」！早前香港首個國際熱氣球節首日開幕已爆出醜聞，當天受訪的一位媽媽句句到肉鬧爆主辦方，其後火速被起底原來是一名美食KOL「Botan」菠丹，其社交網追蹤人數更由3萬急升至80多萬！

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
中國8月份經濟再次大幅放緩 投資嚴重下滑

中國8月份經濟再次大幅放緩 投資嚴重下滑

中國經濟活動連續第二個月放緩超過預期，投資嚴重下滑，政策制定者越來越可能出台更多刺激措施，以確保經濟成長保持在能實現官方目標的軌道上。

Bloomberg ・ 2 小時前
港本周勢減息 存款邁向零利率

港本周勢減息 存款邁向零利率

美國本周減息勢在必行，現時市場的分歧僅在於減幅是0.25厘抑或0.5厘。綜合市場分析，由於香港銀行存款「水浸」，大型銀行有誘因跟隨美國減息同時下調儲蓄利率，如果美息減幅達0.5厘，港銀有機會把儲蓄及最優惠利率（P）調低0.25厘，即港元存款本周有機會回到零息環境。

信報財經新聞 ・ 9 小時前
操盤手札記│梁振英對淘寶當頭棒喝的啟示（割柑人）

操盤手札記│梁振英對淘寶當頭棒喝的啟示（割柑人）

但佢身為國家領導層，批評淘寶賣假貨，不能小覷。筆者諗起5年前螞蟻上市被煞停一幕，筆者現時持有巴巴，當然唔想佢再喺得意時失意啦，如果閣下都有貨，做好風險管理吧！

Yahoo財經專欄 ・ 5 小時前
特斯拉股價四日連漲累積14%！這「兩大原因」成引爆點

特斯拉股價四日連漲累積14%！這「兩大原因」成引爆點

特斯拉股價連四日上漲，因馬斯克未來 10 年「總體規劃」與薪酬掛鉤吸引投資者搶購股票。董事會強調政治活動不影響銷售，股東會將於 11 月決定投票權。

鉅亨網 ・ 1 天前
比亞迪預警：中國新能源車市大洗牌要來了！約100家車企將淘汰

比亞迪預警：中國新能源車市大洗牌要來了！約100家車企將淘汰

中國新能源汽車市場正面臨大規模洗牌，比亞迪高層李柯指出約 100 家車企可能出局，價格戰退潮及市場整治將重塑中國汽車行業格局。

鉅亨網 ・ 1 天前
袁文傑探望8日大小貓B　籲領養代替購買　義工當場餵糊仔掀爭議

袁文傑探望8日大小貓B　籲領養代替購買　義工當場餵糊仔掀爭議

56歲型男袁文傑是圈中著名「貓奴」，愛貓的他一向關心流浪動物，前日（9月12日）他在IG發出帖文並附上影片，可見他去探望一隻剛出生8日的小貓B，表示「還要是未足月便出世，可想而知，BB降臨時相當弱小，放在手掌中心也要用最小力度…雖然弱小，但好強生命力；雖未開眼，但已在感受呢個世界！看著BB，心即時融化，也感謝不辭勞苦的義工朋友，BB這個階段，疏忽任何一刻也不可以，真的很辛苦！祝福小貓B😍」。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
反轉？Charlie Kirk槍擊案牽出美國神秘團體！

反轉？Charlie Kirk槍擊案牽出美國神秘團體！

美國總統特朗普的政治盟友、保守派政治活動人士 Charlie Kirk 遭槍殺一案震驚全美。嫌疑人羅賓森（Taylor Robinson）已經被捕，然而他在現場留下的留言卻指向了一個神秘團體。

鉅亨網 ・ 1 天前
姚焯菲自爆紐約升學比新西蘭適應得快　但一街都見流浪漢...

姚焯菲自爆紐約升學比新西蘭適應得快　但一街都見流浪漢...

港產「國民初戀」姚焯菲（Chantel）在本月初已飛抵美國紐約升學，在社交網分享童年照，並「開學大吉」。她昨晚（13日）她趁開學兩星期，又分享一段長約分半鐘的短片，大爆當地讀書生活的情況。她早前以Q&A方式收集了Fans的問題，本來打算開Live與「小飛象」（粉絮暱稱）即時互動，但考慮到紐約與香港時差12小時，決定改為拍片回應。

東方日報 OrientalDaily ・ 16 小時前
The Outnet Promo Code香港優惠碼｜2025年9月限時低至15折/免運費/免費退貨/網購教學

The Outnet Promo Code香港優惠碼｜2025年9月限時低至15折/免運費/免費退貨/網購教學

如果想買平價名牌手袋，不妨到The Outnet尋寶，The Outnet最近減價區低至15折，今期必買名牌產品有女裝Gucci手袋折後低至$12,650、COPERNI牛仔外套低至15折、男裝Thom Browne polo衫平了近萬元！跟各位詳細介紹簡約輕奢時尚網站The Outnet，這裡會定期更新The Outnet Promo Code、The Outnet優惠碼，讓大家在The Outnet hk以優惠價購物。即睇以下The Outnet網購教學，免運費詳情與退貨教學，更為各位整理了血拼清單，大家要密切留意啦～

Yahoo Style HK ・ 4 小時前
銀色債券2025｜9.15起認購　保底息3.85厘　一文睇清各重要事項(更新)

銀色債券2025｜9.15起認購　保底息3.85厘　一文睇清各重要事項(更新)

銀色債券2025｜政府宣布發行第10批銀色債券(下簡稱「銀債」)，保底息3.85厘，目標發行額500億港元，最高可酌情上調至550億港元。基本交易條款與往年保持一致，設定為每手本金1萬港元、年期3年，每半年派息一次。《am730》特此整合今次銀色債券的重要內容，方便讀者一文睇清。

am730 ・ 15 小時前
Jennie改戴Ray-Ban！大框太陽眼鏡潮流要回來了嗎？「這裏」入手Ray-Ban低至半價、最平$790入手Aviator

Jennie改戴Ray-Ban！大框太陽眼鏡潮流要回來了嗎？「這裏」入手Ray-Ban低至半價、最平$790入手Aviator

「人間香奈兒」Jennie的一舉一動都吸引著大家的眼球！之前她佩戴的復古感十足Meller眼鏡，矩形鏡款框配上金屬鼻樑設計非常有個性，也瞬間讓這個小眾品牌紅遍全球，人人都想擁有一副同款！最近，Jennie一反常態，突然佩戴著Ray-Ban經典Wayfarer大黑框太陽眼鏡出現在活動現場，舉手投足都充滿女王氣質。也同時引起時尚潮人的注意，不少人都覺得大黑框黑超的潮流要強勢回歸了！想知道Jennie同款或者哪裡入手Ray-Ban、Meller最方便，不妨繼續看下去吧！

Yahoo Style HK ・ 5 小時前
泰國菜推介2025｜15間超水準香港泰國菜餐廳！泰國米芝蓮推介金邊粉/泰廚坐鎮/4小時任食泰菜

泰國菜推介2025｜15間超水準香港泰國菜餐廳！泰國米芝蓮推介金邊粉/泰廚坐鎮/4小時任食泰菜

泰國菜無人不愛，特別是天氣炎熱跟胃口不佳時，總是能勾起大家食慾，以致香港越開越多泰國菜館。即使沒有時間去「小泰國」九龍城也不要緊，因為今次Yahoo Food就為大家精選了15間超水準泰國菜推介，當中更包括由泰國米芝蓮推介、過江龍泰菜、泰廚坐鎮等等，價錢有平有貴，任君選擇。

Yahoo Food ・ 6 小時前