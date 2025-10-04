Daniel Ek 辭任不會改變 Spotify 的現狀

Spotify 在過去幾年裡因多種原因受到藝術家的批評，包括音質差、報酬低、向 Joe Rogan 付出數百萬美元等等。最近，該公司的首席執行官兼創始人 Daniel Ek 的一些課外活動引發了更多的關注。過去幾個月，他通過投資公司 Prima Materia 資助德國防務公司 Helsing 的行為，成為許多音樂人的最後一根稻草，其中包括 Hotline TNT、Massive Attack、Godspeed You! Black Emperor、Deerhoof 等團體。

隨後，在星期二，Ek 宣佈將卸任首席執行官的職位。無論是 Ek 還是 Spotify 都未透露任何具體的原因或後續計劃。

