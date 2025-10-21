Daniel Naroditsky離世 29歲國際象棋特級大師 頻道擁50萬訂閱｜Yahoo

29歲國際象棋特級大師丹尼爾·納羅迪茨基離世 （圖片來源：夏洛特國際象棋中心）

【Yahoo 新聞報道】被喻為象棋「神童」的美國國際象棋特級大師丹尼爾·納羅迪茨基（Daniel Naroditsky）離世，終年 29 歲。Naroditsky 受訓及擔任教練的北卡羅來納州夏洛特國際象棋俱樂部周一（20日）向外證實其死訊，引述其家人表示「讓我們緬懷丹尼爾對國際象棋的熱情和熱愛，以及他帶給我們的快樂和靈感」，聲明中並未透露其死因。

17歲晉升國際象棋特級大師

Naroditsky亦被稱為 Danya，早在 2007 年時以 11 歲之齡贏得12歲以下組別世界青年錦標賽冠軍，於2013年17歲時已晉升為國際象棋特級大師（grandmaster），是國際象棋界的最高頭銜。Naroditsky 是美國最具影響力的棋手之一，夏洛特國際象棋俱樂部形容，Naroditsky是「才華橫溢的棋手、教育家，及深受國際象棋界愛戴的一員」。

2008年4月，12歲的 Danya在加州奧克蘭代表運動家隊對陣明尼蘇達雙城隊。 (Photo by Michael Zagaris/MLB Photos via Getty Images)

6歲學下棋 11歲贏世界冠軍

Naroditsky在 1995 年 11 月 9 日出生於加州，父母是從烏克蘭和阿塞拜疆移民到美國的猶太裔，Naroditsky 的哥哥在他六歲時教他下棋，其後他在 11 歲贏得世界青年錦標賽冠軍，一直在多個世界排名中名列前茅，躋身國際棋聯世界前 200 名，美國古典國際象棋前 15 名、閃電戰國際象棋世界第 18 名。

他在史丹佛大學獲歷史學士學位，畢業後搬到北卡羅來納州夏洛特市擔任教練。今年 8 月，Naroditsky在美國全國閃電戰錦標賽贏得冠軍。

YouTube有近50萬訂閱者

除了比賽，Naroditsky 亦熱衷於教授、分享國際象棋知識，他年僅 14 歲就出版第一本書《精通位置象棋》（“Mastering Positional Chess”），並為《國際象棋生活》雜誌和《紐約時報》等撰寫專欄，其中有基於真實比賽的國際象棋謎題。2020 年他開設 YouTube 頻道，透過直播分享比賽的現場評論，教授棋技、策略等，吸引成千上萬的支持者定期在YouTube、Twitch上觀看。

Naroditsky 的 YouTube 頻道最後一條影片在上周六（18 日）時發布，題為「你以為我走了！？」影片中他剖白指，在暫停直播創作一段時間後，他「回來了，而且比以往任何時候都更好」，片中他如常在工作室直播比賽，講解自己的棋路。

