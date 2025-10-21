不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
Daniel Naroditsky離世 29歲國際象棋特級大師 頻道擁50萬訂閱｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】被喻為象棋「神童」的美國國際象棋特級大師丹尼爾·納羅迪茨基（Daniel Naroditsky）離世，終年 29 歲。Naroditsky 受訓及擔任教練的北卡羅來納州夏洛特國際象棋俱樂部周一（20日）向外證實其死訊，引述其家人表示「讓我們緬懷丹尼爾對國際象棋的熱情和熱愛，以及他帶給我們的快樂和靈感」，聲明中並未透露其死因。
17歲晉升國際象棋特級大師
Naroditsky亦被稱為 Danya，早在 2007 年時以 11 歲之齡贏得12歲以下組別世界青年錦標賽冠軍，於2013年17歲時已晉升為國際象棋特級大師（grandmaster），是國際象棋界的最高頭銜。Naroditsky 是美國最具影響力的棋手之一，夏洛特國際象棋俱樂部形容，Naroditsky是「才華橫溢的棋手、教育家，及深受國際象棋界愛戴的一員」。
6歲學下棋 11歲贏世界冠軍
Naroditsky在 1995 年 11 月 9 日出生於加州，父母是從烏克蘭和阿塞拜疆移民到美國的猶太裔，Naroditsky 的哥哥在他六歲時教他下棋，其後他在 11 歲贏得世界青年錦標賽冠軍，一直在多個世界排名中名列前茅，躋身國際棋聯世界前 200 名，美國古典國際象棋前 15 名、閃電戰國際象棋世界第 18 名。
他在史丹佛大學獲歷史學士學位，畢業後搬到北卡羅來納州夏洛特市擔任教練。今年 8 月，Naroditsky在美國全國閃電戰錦標賽贏得冠軍。
YouTube有近50萬訂閱者
除了比賽，Naroditsky 亦熱衷於教授、分享國際象棋知識，他年僅 14 歲就出版第一本書《精通位置象棋》（“Mastering Positional Chess”），並為《國際象棋生活》雜誌和《紐約時報》等撰寫專欄，其中有基於真實比賽的國際象棋謎題。2020 年他開設 YouTube 頻道，透過直播分享比賽的現場評論，教授棋技、策略等，吸引成千上萬的支持者定期在YouTube、Twitch上觀看。
Naroditsky 的 YouTube 頻道最後一條影片在上周六（18 日）時發布，題為「你以為我走了！？」影片中他剖白指，在暫停直播創作一段時間後，他「回來了，而且比以往任何時候都更好」，片中他如常在工作室直播比賽，講解自己的棋路。
來源：the Guardian 、 Nytimes
其他人也在看
薩爾科齊入獄服刑 5 年 精心安排離家場面 兒子呼籲支持者住所外聲援︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】法國前總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）今日（21 日）已於巴黎入獄，開始服 5 年刑期。他早前被法院裁定涉及刑事共謀罪名成立，指他在 2007 年競選總統期間，從已故利比亞領袖卡達菲政權獲取非法資金，令薩爾科齊成為首位入獄的法國戰後領袖，也是歐盟國家中首位入獄的前元首。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
Mango創辦人墮崖身亡，「嫌疑犯」是他的長子？西班牙第五富豪Isak Andic，由「意外失足」轉為「可能的謀殺案」
Mango 創辦人 Isak Andic 突然墮崖身亡，本已定為「意外失足」的案件，突然轉向「可能的謀殺案」方向追查，而「嫌疑犯」竟然是長子 Jonathan Andic，事件引起全城熱烈討論！Yahoo Style HK ・ 17 小時前
南韓女打火機加噴劑殺曱甴 意外引發火災 華籍鄰居墮樓喪生｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓京畿道烏山市一棟建築周一（20）凌晨約 5 時發生火警，一名住在二樓的 20 多歲女子用火機及噴劑嘗試殺死曱甴，意外引致火警，導致住在五樓的一家三口被濃煙所困，其中父親及兩個月大嬰兒由外牆往鄰近大廈逃生，惟一名中國籍30多歲女子不幸墮樓，送院身亡。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
蒙眼綁手著尿片 以色列交回巴人遺體揭恐怖虐待
以巴停火，並不代表悲劇的終結。隨着雙方互相交還人質或戰俘，包括已經遇害者的遺體，不人道的故事持續公諸於世。英國《衞報》報道，以色列交還至加沙的巴勒斯坦人遺體當中，最少有 135 具殘缺不全。他們生前被囚禁於聲名狼藉的 Sde Teiman 覊留中心，被關押在籠內、蒙住雙眼、鎖上手銬，甚或穿著尿片束縛在床上。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
王丹父親王憲曾逝世 北大孢粉學家享年 90 歲 嘆無法給父母送終：極大遺憾｜Yahoo
八九六四後流亡海外的學運領袖王丹，發文公布父親王憲曾今日（20日）凌晨逝世，享年 90 歲。王丹指父親昨深夜突然心肌梗塞，緊急送院，惜搶救無效，至今日凌晨離世。王丹的母親王凌雲於2021年離世，對於父母相繼辭世，王丹形容，無法給父母送終是人生中極大的遺憾和悲哀。他透露日前已拍攝影片，祝賀父親 90 歲生日，但父親最終無法觀看這個畫面，概嘆「真的很不甘心」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
橋本環奈的雙面人生太震撼！ 她的爆紅秘密讓你瞠目結舌！
福岡少女的星光起點 說到橋本環奈，誰能不被她的甜美笑容秒殺？😍 這位1999年2月3日生於福岡的小姐姐，152公分的身高，圓圓大眼加天使臉蛋，簡直是人間二次元！ 她小學三年級就加入福岡的Active Hakata經紀公司，2009年成為偶像團體DVL（後改名Rev. from DVL）一員，開始在地方舞台上發光。🌟 現在她的X帳號有496萬粉絲，Instagram也有235萬人瘋狂追隨，粉絲留言直喊：「環奈的笑顏根本是國寶級！」😉 從福岡小女孩到全民偶像，她的旅程超精彩！ 一張照片翻轉人生 橋本環奈的爆紅全靠2013年的「奇跡の一張」！😲 那年5月，她在福岡表演時被粉絲隨手拍下一張照片，11月在網路上瘋傳，網友驚呼：「這女孩也太像天使了吧！」 照片流量直接癱瘓經紀公司網站，連《鬧鐘電視》和《Good! Morning》都爭相報導！這張照片讓她從地方偶像變全國焦點，廣告代約像雪片般飛來！X上粉絲回顧這段往事，笑說：「一張照片讓環奈從福岡飛到全日本，太神啦！」😄 偶像退團，女優開掛 2017年Rev. from DVL解散，橋本環奈沒停下腳步，直接轉型當女優，事業簡直像火箭衝天！🚀 2011年她以電影《奇跡》出道，2016年主演《セーラー服と機関銃 -卒業-》， 還唱主題曲衝上Oricon日榜第一！2017年她在《銀魂》演神楽、《斉木楠雄のΨ難》演照橋心美，演技圈粉無數。2024年她挑大樑演出NHK晨間劇《おむすび》（米田結役）， 2025年4月又將在《天久鷹央の推理カルテ》化身天才醫生。她在朝日新聞訪談說：「鷹央的率真很吸引我，想演得更生動！」（2025-05-20）粉絲在X上激動留言：「環奈演醫生？我已經等不及了！」 舞台女王與恐怖片新挑戰 橋本環奈不只螢幕厲害，舞台表現也超吸睛！2022年起她在《千と千尋の神隠し》演千尋，巡演東京、大阪、倫敦、上海，2025年2月還要再戰上海！情熱大陸記錄她初舞台的模樣：「滿身大汗，但站在舞台真的超幸福！」 2025年9月，她主演恐怖片《カラダ探し THE LAST NIGHT》（森崎明日香役），X上粉絲直呼：「環奈演恐怖片？這反差感我要看爆！」😱 她的多變演技讓人越看越上癮！ 紅白C位與私下小八卦 橋本環奈不只是演員，她還是紅白歌合戰的超人氣主持人！2022到2024年連續三年站上主持台，粉絲讚她：「又甜又穩，主持簡直完美！」😎 私下她有個雙胞胎哥哥和一個大7歲的哥哥，伯母還是管風琴演奏家，家庭背景超有料！2025年她跟Oricon分享：「今年想多運動，活得更健康！」 網友在X上調侃：「環奈說要運動，是不是又要破什麼吉尼斯紀錄？」（她2020年曾1分鐘抽157張面紙創紀錄！）😂 全民女神的粉絲熱潮 橋本環奈的社群熱度高到不行！Instagram的幕後花絮動輒10萬讚，X上《カラダ探し》宣傳貼文數萬回覆，粉絲喊：「環奈的恐怖片演技嚇得我心動！」😳 2024年紅白主持和晨間劇《おむすび》話題不斷，朝日新聞評論：「她的真誠是無可取代的魅力！」2024年她還拿下日本ジュエリーベストドレッサー賞20代部門，網友感嘆：「這顏值，根本是千年一遇的天使吧！」✨ Japhub小編有話說 喂喂，Japhub的各位！看完橋本環奈的「奇跡人生」，有沒有被她的甜笑電到心坎裡？😏 從福岡偶像到螢幕與舞台的超級天后，她的人生簡直像部熱血動漫！ 不管是恐怖片、晨間劇還是紅白舞台，她總能丟出驚喜炸彈！📺 小編已經把《カラダ探し》加入片單，你還在等啥？ 快去X搜@H_KANNA_0203，加入粉絲的狂熱討論，順便告訴我們你最愛環奈的哪個角色哦！Japhub日本集合 ・ 1 天前
黃愷欣早年開始賺錢養家經歷多 重遇一生最愛卻承受喪夫之痛
70年代以歌手身份出道的黃愷欣曾於TVB主持《歡樂今宵》及參演過《家變》、《雙面人》、《鹿鼎記》、《新紮師兄》等劇集，並於1998年息影及移民到美國。黃愷欣近日接受《恩雨之聲》訪問，公開自己過去的經歷。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
墨魚遊戲2︳鄧兆尊自爆資深藝人自製出局搏早閃 游學修回應唔知前輩要早走
由游學修、許賢及 蘇致豪（豪哥）創辦嘅YouTube頻道試當真，將於10月26日、即開台五周年當日正式停運。而告別重頭戲《墨魚遊戲2》邀請近百位網紅、歌手、演員及DJ等不同界別藝人一齊參加Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
Threads爆紅將軍澳美食廣場鴨蔥拉麵 $68起平均需排一小時
將軍澳美食廣場「木馬工房」最近引入一間主打日本鴨蔥拉麵的本地小店，標榜用原隻米鴨熬湯，意外在thread引起話題，幾乎每日都大排長龍，平均要等近一小時方可食到。Yahoo Food ・ 21 小時前
「抗癌港姐」吳文忻做第8輪化療 籲別問「化到幾時」 深信神蹟發生：我會完全治癒！
本月剛踏入51歲的1998年港姐季軍吳忻熹（Nathaliie、前名吳文忻），去年乳癌復發兼離婚，但她仍一直以樂觀態度積極抗癌Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
劉嘉玲遭質疑「不生孩子如何延續生命」高EQ回擊！揭與梁朝偉30年頂客婚姻內幕
「我就是不想生！」劉嘉玲近日在大陸綜藝節目《一路繁花2》中，被資深演員何賽飛當面問及「不生孩子如何延續生命」時，直率回應生育是個人選擇，無需他人干涉。這段對話不僅展現她對「傳宗接代」觀念的挑戰，也讓外界再次聚焦她與梁朝偉牽手30年、堅持不生育的原因。姊妹淘 ・ 13 小時前
歐倩怡承認同「翻版歐陽震華」了解中 回應新歡被傳身家過億「得啖笑」
歐倩怡（Cindy）郭晉安去年5月宣布離婚，結束18年婚姻關係，更承認當時已分居2年。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
英國柏金遜病人開腦 手術期間床上吹單簧管
英國一名患有柏金遜病的 65 歲女子，接受腦部手術時吹奏單簧管，並非為了解悶，而是在醫生指示下試驗手術是否成功。接受治療的是退休言語治療師 Denise Bacon，疾病導致她活動變得遲緩，肌肉變硬。透過深層腦部刺激方法（Deep Brain Stimulation），利用電極向 Denise 的腦部傳遞脈搏，改變她的腦部活動，成功控制其症狀，令她躺在手術床上可以重新吹奏單簧管。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
向太爆豪門婚變內幕！竇驍「掏空積蓄娶何超蓮」慘成豪門過客，婚房歸女方引熱議
香港娛樂圈再掀豪門婚姻風波！向華強妻子陳嵐（向太）10月18日於個人影片中提到「某富家女下嫁男星、婚禮費全由男方負擔、如今鬧離婚」的內容，引發外界猜測她暗指竇驍與「賭王千金」何超蓮。影片上線後，向太更按讚網友留言中點名兩人名字的回覆，使得傳聞迅速登上熱搜。姊妹淘 ・ 15 小時前
立法會撤回「告別議案」免對選情不公｜蘋果股價創新高｜王晶狠批林志玲冇樣冇演技｜10 月 21 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 10 月 21 日（星期二）。明日香港多雲有幾陣雨，稍涼；市區最低約 19 度（新界再低 2 至 3 度）、最高約 22 度，吹清勁偏北風，離岸強風，高地一度烈風，海有大浪及湧浪；最高紫外線指數約 4，屬中等。週後期隨「風神」遠離、季候風緩和，天色轉明朗，日間乾燥。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
中國女子涉竊巴黎博物館金塊 法國檢方起訴
（法新社巴黎21日電） 法國檢察官今天表示，一名中國女子因涉嫌竊盜巴黎自然歷史博物館收藏的金塊，近日被捕並遭到起訴。巴黎檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）指出，一名24歲中國女子上月30日在西班牙巴塞隆納落網，她涉嫌闖入巴黎自然歷史博物館，偷走價值約175萬美元的6塊金塊。法新社 ・ 9 小時前
Labubu帶動泡泡瑪特銷售 美洲收入增12倍
【彭博】-- 得益於推出的新一代「拉布布」(Labubu)系列盲盒，中國玩具製造商泡泡瑪特在大陸和海外市場的季度營收均成長強勁。該公司在港交所發布公告稱，截至9月的三個月，營收同比增幅最高達250%，其中海外市場銷售激增約370%，大陸地區增速約為190%。泡泡瑪特的銷售自去年下半年起迅猛成長，毛絨玩具拉布布迅速風靡全球，深受明星與大眾消費者喜愛。今年8月底，公司又推出迷你版拉布布，掀起新一輪搶購熱潮。推薦閱讀：小怪物Labubu爆紅帶火泡泡瑪特 但熱潮能持續多久：Quicktake西方市場仍是泡泡瑪特銷售成長的主力。公司表示，第三季度美洲地區營收同比成長高達1270%；歐洲市場成長最高740%；亞太地區錄得170%至175%的增幅。全球範圍內對拉布布的收藏狂熱也使泡泡瑪特難以準確預測盈利表現。公司今年年初曾設定全年營收目標為200億元人民幣（約合28億美元），但到8月時，創始人王寧在財報電話會上表示，今年應該300億元「也很輕鬆」。不過，在泡泡瑪特發表上述最新業務狀況前，該股股價周二收跌8.1%，創下4月以來最大單日跌幅。大華繼顯香港執行董事Steven Leung表示，由於去年的基Bloomberg ・ 6 小時前
豁免在美外籍生！美公布H1-B簽證新指引：10萬美元附加費僅適用於美境外新申請人
美國政府周一（20 日）發布最新指引，大幅縮小總統特朗普宣布的 H-1B 簽證 10 萬美元附加費適用範圍，明確該費用僅針對「美國境外新申請人」，已在本土就讀或工作的國際學生、持其他簽證的外籍人士等群體獲得豁免。鉅亨網 ・ 20 小時前
田北辰謝偉銓棄選 七旬議員僅兩人未表態
立法會換屆選舉提名期將於本周五展開，近日多名議員宣布棄選。75歲的實政圓桌田北辰，以及70歲的建築、測量及都市規劃界功能界別議員謝偉銓，昨宣布不角逐連任。田北辰稱，政黨傳承比個人連任更重要，未來會繼續就重大政策發表看法，包括鐵路發展及管理方面。謝偉銓則指，希望有更多時間陪伴家人。至今17人不角逐連任；而12名七旬議員中am730 ・ 1 天前
以色列特拉維夫足球賽爆騷亂 球迷投擲照明彈及煙霧彈 比賽腰斬 42 人受傷︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】以色列特拉維夫市一場球賽因球迷騷亂被迫腰斬。當地時間周日（19 日），馬卡比（Maccabi Tel Aviv）與哈普爾（Hapoel Tel Aviv）於布隆菲爾德球場（Bloomfield Stadium）舉行的德比戰，賽前爆發混亂，球迷向球場投擲照明彈及煙霧彈，導致場地被濃煙籠罩，警方認為現場不安全而中止比賽。Yahoo新聞 ・ 6 小時前