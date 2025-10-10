Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Daniel Wellington手錶突發低至6折！人氣Petite金錶帶系列$1,161起/水晶裝飾手錶都有平

手錶除了用來睇時間外，亦可以當作日常飾物，為平日穿搭增添一點亮眼位及格調。數到近年人氣手錶品牌，Daniel Wellington一定是其中之一，價錢比起Cartier、Chanel、Rolex等名牌平一大截外，款式的外觀設計亦都非常時尚百搭又不失高貴感，絕對可以媲美數萬元的手錶。近日DW手錶在Farfetch罕有地推出限時減價，指定錶款可享低至6折，不少人氣系列Petite、Iconic、Elan Lumine等都有折，Petite玫瑰金錶帶最平$1,161就買到，趁平買定做聖誕節禮物一流！即睇以下抵買Daniel Wellington手錶推介！

DW手錶低至65折買到Petite、Iconic Link系列

DW手錶一向以簡約，沒有繁複設計為重點，錶面印有DW標誌，極簡風的同時又帶點時尚奢華感！Daniel Wellington手錶其中一大賣點是每款手錶都可以有不同質料的替換錶帶，方便大家配襯不同造型。如果同一款錶帶戴悶了，轉換一下其他款式，即可以跟新買一樣！今次DW優惠編輯推薦兩款人氣熱賣系列Petite及Iconic Link，兩大系列最主要的分別是Petite錶面尺寸較小，而Iconic Link款則較大，編輯認為如果女生戴的話Petite會相對易襯，而且兩個系列的手錶同樣都有不同顏色錶面，優雅高貴的綠色、秋冬大熱色調琥珀色、時尚百搭黑白色等，男生或女生都可以完美carry，不少情侶都愛買來作為情侶手錶！

女生大愛款Petite玫瑰金錶帶低至$1,161就買到，而型格Iconic Link 32mm 75折入手，非常划算！男士也可選擇40mm的Iconic Paradigma，錶盤較大，也顯得比較大氣，簡單襯T恤、西裝都可以。另外值得一提是Farfetch買DW手錶的話都可以享有買滿$3,000免運費送貨及30天退貨，就算買完唔啱心水都唔使怕！

Daniel Wellington Petite Sheffield 28mm

特價：$1,152｜ 原價：$1,214

SHOP NOW

Daniel Wellington Petite Sheffield 28mm

Daniel Wellington Petite Amber 28mm watch

特價：$1,161｜ 原價：$1,223

SHOP NOW

Daniel Wellington Petite Amber 28mm watch

Daniel Wellington Petite Melrose rose-gold watch

8折特價：$1,163｜ 原價：$1,454

SHOP NOW

Daniel Wellington Petite Melrose rose-gold watch

Daniel Wellington Quadro Pressed Sheffield 20x26mm

85折特價：$1,338｜ 原價：$1,575

SHOP NOW

Daniel Wellington Quadro Pressed Sheffield 20x26mm

Daniel Wellington Iconic Link 32mm

75折特價：$1,375｜ 原價：$1,834

SHOP NOW

Daniel Wellington Iconic Link 32mm

Daniel Wellington Jolie 18mm

7折特價：$1,478｜ 原價：$2,112

SHOP NOW

Daniel Wellington Jolie 18mm

Daniel Wellington Iconic Link 32mm

75折特價：$1,729｜ 原價：$2,306

SHOP NOW

Daniel Wellington Iconic Link 32mm

Daniel Wellington Iconic Link 36mm

75折特價：$2,160｜ 原價：$2,880

SHOP NOW

Daniel Wellington Iconic Link 36mm

Daniel Wellington 40mm Iconic Paradigma Link

75折特價：$2,215｜ 原價：$2,954

SHOP NOW

Daniel Wellington 40mm Iconic Paradigma Link

Daniel Wellington Crystalline Bezel 32mm

75折特價：$2,215｜ 原價：$2,954

SHOP NOW

Daniel Wellington Crystalline Bezel 32mm

Daniel Wellington Elan Lumine 20mm

6折特價：$2,154｜ 原價：$3,649

SHOP NOW

Daniel Wellington Elan Lumine 20mm

