Daniel Wellington手錶突發低至6折！人氣Petite金錶帶系列$1,161起/水晶裝飾手錶都有平
DW手錶罕見低至6折！男女錶款都有減價，即看內文介紹：
手錶除了用來睇時間外，亦可以當作日常飾物，為平日穿搭增添一點亮眼位及格調。數到近年人氣手錶品牌，Daniel Wellington一定是其中之一，價錢比起Cartier、Chanel、Rolex等名牌平一大截外，款式的外觀設計亦都非常時尚百搭又不失高貴感，絕對可以媲美數萬元的手錶。近日DW手錶在Farfetch罕有地推出限時減價，指定錶款可享低至6折，不少人氣系列Petite、Iconic、Elan Lumine等都有折，Petite玫瑰金錶帶最平$1,161就買到，趁平買定做聖誕節禮物一流！即睇以下抵買Daniel Wellington手錶推介！
DW手錶低至65折買到Petite、Iconic Link系列
DW手錶一向以簡約，沒有繁複設計為重點，錶面印有DW標誌，極簡風的同時又帶點時尚奢華感！Daniel Wellington手錶其中一大賣點是每款手錶都可以有不同質料的替換錶帶，方便大家配襯不同造型。如果同一款錶帶戴悶了，轉換一下其他款式，即可以跟新買一樣！今次DW優惠編輯推薦兩款人氣熱賣系列Petite及Iconic Link，兩大系列最主要的分別是Petite錶面尺寸較小，而Iconic Link款則較大，編輯認為如果女生戴的話Petite會相對易襯，而且兩個系列的手錶同樣都有不同顏色錶面，優雅高貴的綠色、秋冬大熱色調琥珀色、時尚百搭黑白色等，男生或女生都可以完美carry，不少情侶都愛買來作為情侶手錶！
買手錶免運費+免費退貨
女生大愛款Petite玫瑰金錶帶低至$1,161就買到，而型格Iconic Link 32mm 75折入手，非常划算！男士也可選擇40mm的Iconic Paradigma，錶盤較大，也顯得比較大氣，簡單襯T恤、西裝都可以。另外值得一提是Farfetch買DW手錶的話都可以享有買滿$3,000免運費送貨及30天退貨，就算買完唔啱心水都唔使怕！
Daniel Wellington Petite Sheffield 28mm
特價：$1,152｜
原價：$1,214
Daniel Wellington Petite Amber 28mm watch
特價：$1,161｜
原價：$1,223
Daniel Wellington Petite Melrose rose-gold watch
8折特價：$1,163｜
原價：$1,454
Daniel Wellington Quadro Pressed Sheffield 20x26mm
85折特價：$1,338｜
原價：$1,575
Daniel Wellington Iconic Link 32mm
75折特價：$1,375｜
原價：$1,834
Daniel Wellington Jolie 18mm
7折特價：$1,478｜
原價：$2,112
Daniel Wellington Iconic Link 32mm
75折特價：$1,729｜
原價：$2,306
Daniel Wellington Iconic Link 36mm
75折特價：$2,160｜
原價：$2,880
Daniel Wellington 40mm Iconic Paradigma Link
75折特價：$2,215｜
原價：$2,954
Daniel Wellington Crystalline Bezel 32mm
75折特價：$2,215｜
原價：$2,954
Daniel Wellington Elan Lumine 20mm
6折特價：$2,154｜
原價：$3,649
