Danielle正式遭ADOR解約、回歸NewJeans無望！洋娃娃般精緻造型駕馭不同穿搭風格

如果要説NewJeans中最高辨識度的，應該就是Danielle。繼Lisa後Danielle接棒Celine全球大使代言後美出新高度，日前曬出近照吸引到無數粉絲點讚。韓澳混血，五官本就具有洋娃娃般的精緻，散發出的甜柔美氣質與靈氣，似乎在Kpop裏也是獨樹一格的。從出道的雙丸子頭造型便備受熱議，到每一次回歸的造型都依然讓人驚喜萬分，能駕馭的風格也跨度很大，可塑性很强。舞台下的她依舊甜美，而且每個造型都很符合季節氣息，從她的穿搭中或許能獲取不少靈感。

NewJeans Danielle 早前在社交媒體分享自己拍攝Celine單品近照，性感十足的她對著鏡頭擺出各種姿勢，不少粉絲直言洋娃娃的顏值美出新高度。

Dress Over Pants的層次感

One-piece和長褲看似都是獨立的items，互不搭調，但這個裙褲的曡穿在runway上儼然不是什麽新鮮事，近幾年甚至變成熱潮，一路在街頭蔓延開，更獲得不少idol的青睞。以藍色的one-piece搭配相同色系相同花紋的Danielle，摒棄了傳統的長裙穿搭方法，這樣的曡穿何嘗不是更新鮮的風格？全身tone on tone的穿法加上一個撞色的Baby Green斜孭袋，將夏日的青春活力更彰顯出來，顯得更加和諧清新。

有時候在搭配的時，層次和身材比例反而能讓造型有特色。黑色的one-piece外加一件米白色的cardigan，上半身看起來溫柔恬靜，但下身利用帶有花紋的黑色長褲配搭波鞋，便一下子中和了原本裙子的可愛，這種意想不到的組合，反而將隨性和層次感表露無遺。

有些特別的是Danielle的機場Look，牛仔外套加上迷彩工人裙便已是百搭不會錯的選擇，在裏面曡穿長褲，好像整體看來又多了利落的視覺效果。

舒服清新的Baby Blue

作爲真人版”The Little Mermaid”電影韓版OST的演唱者，Danielle無論是透徹的嗓音和清純的氣質，都與主角Ariel的不謀而合。OST宣傳照中的Danielle長髮飄飄，秀髮及腰，換上一身淺藍色的裙裝，在波光粼粼的背景下，恍如真的Ariel一般，十分動人。神奇地，藍色系的造型跟Danielle似乎是天作之合，顯得氣質更加出衆。

春夏季節，論誰都想穿得清爽舒適，像Danielle一樣，T-shirt做打底外面加條Baby blue的牛仔短褲，溫柔甜美的同時也格外清爽。

借由藍色抛出的清涼感好像就最適合這個季節。泡泡袖的藍色上衣營造甜美可人的感覺，讓本來身材單薄纖細的Daniellie增加了一些立體感。

帽子點綴各種造型

每當懶得整理頭髮的時候，隨意來頂帽子，便最好不過。Danielle也不例外，利用帽子的百搭，幾乎不用花心力去煩惱如何搭配的同時，又能為造型加分。無論是鴨舌帽、冷帽、ivy cap、貝雷帽等都紛紛上陣，點綴整體造型。

首先，少不了的是最handy的cap帽。在Celine迷彩cap帽之下，Danielle扎起雙丸子頭，將本身自帶boylish和街頭氣質的cap帽添上一抹甜美俏皮的風格，隨意套上一件衛衣加條牛仔褲，便很青春活潑。

雖説Ivy cao率性隨意，但淺色的Ivy cao也不失氣質。一件針織背心内襯白色卹衫，充滿校園氣息，悄悄為整體造型加分。

當然一些可愛造型的冷帽也深受這位18歲少女的熱捧。貓咪耳朵的造型，搞怪可愛，凸顯出的古靈精怪正是最符合這個年紀的氣質。

Burberry Girl

今年年頭，Danielle正式摘下Burberry全球品牌大使的頭銜。雖然年紀尚小，但完全沒有流露出任何青澀稚嫩的違和，反而，她本身自帶的優雅恬淡氣質和這個具有百年歷史的英倫品牌相融合，更有火花。而私底下Danielle的Burberry穿搭也非常值得參考。

在Danielle詮釋下的Burberry是學院氣息濃厚的，品牌的英倫風情加上Danielle的少女氣質，相輔相成。百褶裙簡單搭配一件品牌T-shirt，黑襪加上黑色皮鞋，這一系列的穿搭詮釋，散發著一股文藝氣息，跟品牌的風格很合拍。也很期待未來Danielle會與Daniel Lee掌舵的Burberry擦出怎樣的火花。

