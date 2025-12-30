Danielle被踢出NewJeans？一文睇晒ADOR爭議完整時間線

▲ ELLE.com.hk

女團NewJeans 自今年初單方面指控公司ADOR，要求解除合約。在法院判決合約解除無效之後，其中兩名成員宣告回歸，另外三人則仍在與公司商討，不過日前突然有新消息傳出，其中成員Danielle於12月29日被ADOR終止其獨家合約，剔除出團。以下為你重組導致Danielle離團的完整經過。

▲ ELLE.com.hk

2024年9月：緊急直播

NewJeans成員舉行了一場突襲YouTube直播。五位成員發出強硬最後通牒：必須在9月25日前恢復閔熙珍擔任ADOR CEO，否則將採取行動。直播中，成員們表達了對HYBE管理層的不信任，並詳細說明了多項問題包括：

廣告 廣告

- 工作場所騷擾

- 私人資訊外洩

- 已發布內容被刪除

- 另一HYBE旗下團體經理告誡她們「忽視」NewJeans

成員Hanni透露：「他們監控我們的一舉一動，我們在練習室發現了隱藏攝像頭，手機也被未經允許地存取過。」成員們直接向HYBE董事長房時赫提出要求，要求恢復閔熙珍的CEO職務。

推薦閱讀:

➤ Danielle正式遭ADOR解約、回歸NewJeans無望！洋娃娃般精緻造型駕馭不同穿搭風格

➤ NewJeans完整體回歸ADOR無望！解構韓國女團NewJeans出道至今超狂事件簿







Follow us on:

Facebook: elleOnlineHK

Instagram: @ellehongkong

YouTube: ELLETVHK





