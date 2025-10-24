葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
DAY6香港演唱會丨加開一場！10.28公開售票 即睇搶飛攻略、票價、座位表
DAY6 10週年演唱會《The DECADE》香港站門票火速售罄後，官方馬上宣布加開1月18日一場，加場門票將會喺10月28日下午3時於Cityline開售，未能搶到門票的My Day要留意以下售票詳情！
DAY6演唱會2026丨10週年《The DECADE》香港站詳情
日期: 2026年1月17、18（加開場次）日
時間: 6:00pm
地點: 亞洲國際博覽館
DAY6演唱會2026丨10週年《The DECADE》香港站票價
$1,899 (VIP) / $1,399 / $1,099 / $799 （全坐位）
DAY6演唱會2026丨10週年《The DECADE》香港站加場公開售票詳情
DAY6 10週年《The DECADE》演唱會香港站加場門票將於10月28日下午3時在Cityline公開發售。搶飛除了要鬥快，還要使用不同策略！在電腦、手機、平板電腦等多部不同裝置上，同時使用Chrome、Firefox、Opera、Internet Explorer、Safari等網頁瀏覽器購票，相當於同時在多個地方「排隊」，能增加成功搶飛的機會！不過，在相同IP下同時有太多裝置購票，也有被封鎖的風險，因此建議使用VPN，或直接請親友在不同地方幫忙搶飛。
▶︎▶︎▶︎按此直接進入Cityline購票連結
DAY6演唱會2026丨10週年《The DECADE》香港站座位表
更多資訊：
CHILL GENKI 音樂祭丨集合PUFFY、Jay Fung、Anson Lo、Edan、Jeremy、Keung To@MIRROR 即睇演出陣容、換飛攻略
其他人也在看
Tesla 副總裁談自駕車未來的 AI 技術應用
根據實際駕駛的例子，Tesla 的副總裁指出，Tesla 的人工智能能夠學習微妙的價值判斷。這一能力不僅提升了 […]TechRitual ・ 1 天前
日清食品(01475.HK)不知悉股價近期出現不尋常變動原因
日清食品(01475.HK) 董事會注意到公司股份的交易價格及成交量近期出現不尋常變動。經作出就公司在有關情況的一切合理查詢後，董事會確認，概不知悉(i)導致公司股份出現該等股價及成交量變動的任何原因，(ii)須予公布以避免造成公司證券虛假市場的任何資料，或(iii)根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部須予披露的任何內幕消息。董事會亦確認，集團的業務營運正常，而集團的業務營運及財務狀況並無重大變動。(WL)infocast ・ 1 天前
【牛角】全新午市半自助燒肉放題$88起 任食40款美食、甜品、飲品
牛角buffet全新午市半自助燒肉放題，60分鐘午市半自助放題人均最平$88起，100分鐘半自助放題，肉量更激增50%！套餐可選嚴選燒肉二品定食，多達18個燒肉選項，包括澳洲和牛赤身嫩肩里肌、澳洲熟成M4+羽下肉、厚切日本北海道豚、稀有部位日本雞橫隔等，自由搭配；豪華燒肉定食更可選日本九州黑毛和牛肩脊肉、澳洲和牛牛板腱等，自助區還提供超過40款美食，包括人氣DIY牛角飯、雪糕梳打、窩夫雪糕等。YAHOO著數 ・ 1 天前
韓團 TWICE 出道 10 週年紀錄片《ONE IN A MILL10N》電影預告
《ONE IN A MILL10N》簡介： 韓國現象級女團 TWICE 首部紀錄片 《ONE IN A MILL10N》將於10月23日起於英皇戲院（香港及澳門）獨家上映！影片以珍貴影像完整梳理九位成員自出道以來的十年成長，穿插練習室、巡演幕後與錄音室片段，並首次公開多段未曝光訪談與成員真誠自白，邀請觀眾在大銀幕再次感受屬於TWICE × ONCE的青春能量。 ******************* ▶【影迷注意】Yahoo電影專欄現正上架！緊貼最新電影動向，安排周末睇戲娛樂！https://bit.ly/3wlSVNKYahoo Movies HK ・ 1 天前
SOOJIN徐穗珍演唱會丨11.3公開售票 即睇搶飛攻略、票價、座位表
SOOJIN將於12月12日再度來港舉辦個人Fan Concert，SEOTANG們想近距離接觸SOOJIN，就要留意以下公開售票詳情！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【Yahoo請你睇音樂劇】非常林奕華劇團《有一天我和祝英台去美術館》重臨葵青劇院 全新20首歌曲傳唱分離故事
繼2014年的《梁祝的繼承者們》與2024年的《A.I.時代與梁祝的繼承者們》，非常林奕華終於帶來「梁祝」系列的舞台最終章⸺《有一天我和祝英台去美術館》（Art School Musical 2025）音樂劇，10月31至11月2日將重臨葵青劇院演藝廳演出3場，更將有20首全新原創歌曲面世！Yahoo Movies HK ・ 1 天前
迪士尼《優獸大都會2》黃子華、容祖兒相隔9年再度聲演｜電影預告
《優獸大都會2》故事大綱： 迪士尼超人氣動畫回歸大銀幕，金像級優獸團隊原班人馬再度爆笑歷險，勢必將《優獸大都會》加倍「優獸化」，玩得更大去得更盡，令觀眾拍案叫絕！正義兔仔女警朱迪（容祖兒 聲演）與狐狸古惑仔阿力（黃子華 聲演），發現一條神秘大蛇潛入優獸市，搞到天翻地覆。為了查案，朱迪和阿力又再拍檔，化身臥底，深入優獸市全新地帶，揭發一場驚天大陰謀，他們的合作更因而受到前所未有的考驗！迪士尼《優獸大都會2》將於2025年11月27日大銀幕上映，粵語配音版將有更多神秘嘉賓驚喜獻聲，當中包括Marf聲演嘉西BB，大家記得密切留意！ ******************* ▶【影迷注意】Yahoo電影專欄現正上架！緊貼最新電影動向，安排周末睇戲娛樂！https://bit.ly/3wlSVNKYahoo Movies HK ・ 1 天前
香港迪士尼樂園度假區宣布施保添出任行政總裁
香港迪士尼樂園度假區宣布，隨著莫偉庭(Michael Moriarty)獲委任為迪士尼體驗首席財務總監，施保添(Tim Sypko)將於11月23日起出任香港迪士尼樂園行政總裁。過去五年，施保添擔任香港迪士尼樂園營運高級副總裁。AASTOCKS ・ 1 天前
鮮娛糧｜黃嘉雯邪惡視角比堅尼大晒 預告水着收爐明年請早
【on.cc東網專訊】2019年香港小姐競選冠軍黃嘉雯（Carmaney），入行多年一直保持在選美時狀態，尤其身材管理方面更加頂瓜瓜！昨日（24日），Carmaney在社交平台分享之前旅行相，在酒店泳池歎水中早餐，穿上比堅尼的她在泳池邊打卡，照片以邪惡視角拍攝，東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
竇驍發文回應婚變傳聞向大眾致歉 何超蓮清晰表態「我們感情穩定」
早前向華強太太（陳嵐）喺社交平台出片，談及女生下嫁「是滅亡之路」，仲大爆有富家女下嫁男星後婚姻觸礁。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
莊思敏峇里婚禮水着終於登場 人逢喜事索過以前
【on.cc東網專訊】藝人莊思敏早前在毫無預警下再婚，在峇里島舉行婚禮，連日來她在社交網晒出在當地行禮後度假的靚相及片段，昨日（24日）終於輪到水着相！為婚禮而減肥的她穿上藍色比堅尼大晒豐滿上圍與逆天長腿，身材比例無得彈，非常吸睛，她寫道：「在度假村就好好度假。東方日報 OrientalDaily ・ 16 小時前
17歲大女林霏兒遭網民留言惡評 Bob林盛斌長文點名向網民挑機：你驚咩呀？
作為爸爸的Bob接力為女兒抱不平，今日（10月24日）在社交平台發長文，更截圖點名直斥該網民，對方標籤了林盛斌Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
71歲李國麟懶理評價積極搵真銀 終搵夠錢買大屋搞笑「炫富」
有「綠葉王」之稱嘅李國麟自完約離巢TVB，便長駐於內地發展，積極參與商演及直播帶貨，出名拼搏嘅態度令網民留下深刻印象，不但曾於直播帶貨時喪食小龍蝦、賣衛生巾及安全褲，曾因連續直播帶貨8小時無人落單而被封「最慘帶貨明星」，到訪江西省宜春市溫湯鎮時於鏡頭前直接飲用溫泉水嘅行為、挑戰內地貴州「牛屎火鍋」（又稱牛癟火鍋）以及還原鳩摩智造型與大媽跳舞惹起熱議，唔少網民都認為李國麟係咪因缺錢而答應呢類工作，直言搵嘅都係辛苦錢。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
楊謹華41歲結婚、47歲封后，最美的事永遠不嫌太遲：不是不夠好，只是你還沒有被看見
楊謹華終於在2025金鐘獎頒獎禮上，捧走視后獎座—這一刻，她等了整整十八年。她在台上笑著說：「我要把十八年來的感謝講完。」語氣平靜，卻藏著無數次落選後仍不放棄的堅持。Yahoo Style HK ・ 1 天前
聲秀｜ 甄敏芳緊身透視長裙大晒長腿 周智敏深情演唱《我本人》獲大讚聲線夠靚
上集9位學員「突破回合」競爭激烈，柯雨霏 Ophelia最終練贏同為最高分的馮熙燮Ryan直接晉級決賽，其餘8位學員將於今集第二回合唱出「必殺歌」展開一對一BattleYahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
郭晉安獲子女開綠燈 等新歡「報到」
視帝郭晉安去年宣布與結婚18年的藝人歐倩怡離婚回復單身，與子女關係密切的他指一對子女相當開明，更鼓勵他找個伴。不過，他雖然不抗拒有新戀情，但亦不會採取主動，要看緣分的安排。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
傅穎罕有現身香港活動 網紅謝利post合照搏流量竟寫「Hi Stephy 呀」後刪post
Theresa傅穎（現名傅寶誼）近年多數喺內地發展，但係尋晚展開嘅香港美酒佳餚巡禮，Theresa現身活動，仲同早前訪問佢嘅李珊珊齊齊搵食。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
高橋藍從清純偶像到花心浪子！ 網紅正宮心碎的背後真相？
故事從9月底說起，高橋藍生日剛過沒多久，就被拍到溜進東京六本木的私人小館，和一位大他兩歲的AV新星河北彩伽共進晚餐。河北彩伽可不是等閒之輩，她被譽為三上悠亞的接班人，FANZA人氣榜常客，IG上那種甜美卻火辣的pose，迷倒一片粉絲。Japhub日本集合 ・ 1 天前
【娛事者】《風林火山》 票房不似預期 回本無望 寄望獎項
由麥浚龍執導，都市傳說電影《風林火山》於10月1號同日在中港兩地上映，影片據稱耗資港幣4億拍攝，是港產片的紀錄。觀眾都會好奇，究竟花費4億的《風林火山》能否收回成本，甚至是賺錢。一般電影圈中人採用最簡單的回本計法，是成本乘三，即《風林火山》要收12億才能打和。若要有12億票房，單靠香港票房萬萬不能，故《風林火山》一開始已決定是合拍片，會在大陸上映。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鄭丹瑞即將榮升外公 長女鄭瑤曬孕照宣布有喜
70歲金牌司儀鄭丹瑞（旦哥），繼去年9月宣布長女鄭瑤（Zaneta）與金融才俊男友Jacob Chan結婚，榮升外父，今日（10月24日）再傳出喜訊！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前