DAY6香港演唱會丨加開一場！10.28公開售票 即睇搶飛攻略、票價、座位表

DAY6 10週年演唱會《The DECADE》香港站門票火速售罄後，官方馬上宣布加開1月18日一場，加場門票將會喺10月28日下午3時於Cityline開售，未能搶到門票的My Day要留意以下售票詳情！

DAY6演唱會2026丨10週年《The DECADE》香港站詳情

日期: 2026年1月17、18（加開場次）日

時間: 6:00pm

地點: 亞洲國際博覽館

DAY6演唱會2026丨10週年《The DECADE》香港站票價

$1,899 (VIP) / $1,399 / $1,099 / $799 （全坐位）

DAY6 10週年《The DECADE》演唱會香港站VIP套票

DAY6演唱會2026丨10週年《The DECADE》香港站加場公開售票詳情

DAY6 10週年《The DECADE》演唱會香港站加場門票將於10月28日下午3時在Cityline公開發售。搶飛除了要鬥快，還要使用不同策略！在電腦、手機、平板電腦等多部不同裝置上，同時使用Chrome、Firefox、Opera、Internet Explorer、Safari等網頁瀏覽器購票，相當於同時在多個地方「排隊」，能增加成功搶飛的機會！不過，在相同IP下同時有太多裝置購票，也有被封鎖的風險，因此建議使用VPN，或直接請親友在不同地方幫忙搶飛。

▶︎▶︎▶︎按此直接進入Cityline購票連結

DAY6演唱會2026丨10週年《The DECADE》香港站座位表

DAY6 10週年《The DECADE》演唱會香港站票區圖

