Dear Jane再續「澳門九月之約」 以延伸舞台打破距離界限 走入觀眾席引爆過萬觀眾熱情

十年前的9月13日，Dear Jane於九展Star Hall舉辦《不許你注定一人》首個大型演唱會。十年後的同一天（昨晚），他們在澳門銀河綜藝館舉行的《Dearest Dear Jane Live 2025 in Macau》演唱會，延續自2023年起與澳門風雨不改的「九月之約」。適逢Dear Jane慶祝入行20週年，他們不僅將紅館舞台原汁原味帶到澳門，更在舞台左右兩側加建延伸舞台，直接走入觀眾席，與樂迷零距離共度這個對Dear Jane別具意義的日子。

Dear Jane四位成員Tim（黃天翱）、Howie（翁厚樑）、Jackal（伍漢邦）和鼓手Nice（黎俊華）這次是第四次在澳門演出，場地規模一次比一次盛大。是次演唱會場地銀河綜藝館樓高達三層，舞台左右設有兩條延伸通道，配備三層樓高的巨型LED屏幕。開場時，Dear Jane四人從台底升至半空，背後巨型LED亮出黑底橙字的「Dear Jane」字樣，全場歡呼沸騰，隨後一連演唱《浮床》、《多謝你自己》及《最後一間唱片舖》，迅速引爆現場氣氛。

演唱會中段，Dear Jane接連獻唱多首大熱作品，觀眾反應極其熱烈，全程投入大合唱。為配合澳門站演出，Dear Jane特別在歌單和舞台上匠心設計，尤其是兩條延伸至觀眾席的長型舞台，讓他們能夠超近距離與樂迷互動。唱完《不許你注定一人》後，四人更直接走下舞台，穿過觀眾席往另一端的延伸舞台演出，讓台下觀眾驚喜萬分！Dear Jane亦顯得格外興奮，Jackal笑說：「好有parade感覺，好像主題樂園的卡通人物出場一樣，哈哈！」

Nice在台上分享時透露，是次歌單刻意將經典四部曲以弦樂連貫起來，別具意義。他說：「頭三部曲的作品已經是九年前的事，唱起來好像幫大家回憶這九年來的點滴，然後一下子又回到現在。這九年大家過得怎樣？不過不要緊！盡量為自己創造更多回憶，我們也很開心繼續玩下去。」隨後演唱會進入盲盒環節，Dear Jane演唱了《也許我不會活多一歲》及《為何嚴重到這樣》後，Howie分享當年創作《也許我不會活多一歲》時感受，說：「那時寫不到歌，感覺自己想做的事離自己很遠，彷彿世界是否要完結？所以希望大家喜歡這首歌。」

澳門站延續了Dear Jane紅館演唱會的精彩內容，當然少不了「NJ孖寶」環節。Nice和Jackal先是單人打鼓型格登場，再合作打鼓並切合澳門站驚喜合唱了《祝君好》，默契十足又不失喜感，最後二人更齊聲道：「我哋『NJ孖寶』仝人，恭祝大家中秋節快樂。」緊接是Dear Jane傳統的交換樂器，鼓手Nice轉任主音，並介紹新樂隊成員：低音結他手換成Howie，鼓手由原本的主音Tim擔任，Jackal則轉換為結他手。之後Nice宣布進入「kiss cam」環節，鏡頭拍到觀眾時都要親親或抱抱，不能躲藏。隨後四人唱出《草戒指》，鏡頭更捕捉到Tim的太太楊洛婷及兒子黃子芯嘟嘴的畫面，sweet爆。

演唱會原本不設encore環節，但完場後過萬觀眾不肯離去，齊聲高呼「encore! encore!」，最終成功打動Dear Jane再度登場。Jackal說：「多謝你們帶我們來澳門，還讓我們捨不得離開。」Howie接著說：「其實沒想過要再出來⋯⋯那就簡單用一首歌多謝大家支持！」此時Nice一言驚醒眾人：「今天是913，十年前的913就是我們第一次舉辦音樂會，十年後還在這裡，多謝大家。」隨後四子以結他再度演奏《浮床》，全場觀眾一起大合唱。演唱會結束後，Tim大讚澳門站氣氛熱烈：「今晚觀眾非常熱情，場地這麼大也聽得這麼清楚，延伸舞台非常好玩。氣氛超正，期待下年再一次『澳門九月之約』，下年見！」

《 Dearest Dear Jane Live 2025 澳門站》歌單

S1.浮床。

S2.多謝你自己

S3.最後一間唱片舖

S4.到底發生過什麼事

S5.人類不宜飛行

S6.Let’s Just Do It

S7.地球空心論

S8.富上代

S9.身體語言 + Drum solo

S10祝君好

S11. 草戒指

S12.懷舊金曲之夜

S13.永遠飛行模式

S14. 不許你注定一人

S15. 無可避免

S16.2084

S17.基本野

S18.時間管理大師

S19. Yellow Fever

S20. 遠征

S21. 明日明日

S22. 銀河修理員

S23. 哪裡只得我共你

S24. 只知感覺失了蹤

S25. 經過一些秋與冬

S26. 你流淚所以我流淚

S27. 也許我不會活多一歲

28. 為何嚴重到這樣

S29. 二十年後的歌

S30. 聖馬力諾之心

