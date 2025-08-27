經常頭暈天旋地轉？物理治療助你尋回「平衡感」
人氣小店「Dear Bakery」進駐九龍塘TASTE 營業至晚上11時 手工Bagel$18起
大圍人氣咖啡烘焙小店「Dear Coffee & Bakery」自今年結束大圍咖啡店後，一直以pop-up店形式經營，最近宣佈進駐又一城TASTE以固定檔位和大家見面，即睇內文：
開業十年的大圍咖啡烘焙小店「Dear Coffee & Bakery」，自今年4月結束位於大圍田心街的咖啡店後，一直以pop-up店形式在啟德Airside及大圍圍方售賣自家手工Bagel。最近店主於社交媒體宣佈，因收到超市邀請，已成功進駐九龍塘又一城TASTE百佳超市，並以固定檔位的形式和大家見面，場內有限定即製Bagel三文治，也有冷凍Bagel供應。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
2015年開業 主打自家製手工Bagel
於2015年開業的「Dear Coffee & Bakery」，主打本地製作手工麵包，包括Bagel、各款軟包及英式鬆餅等。招牌Bagel選用日本小麥及茶粉等進口食材，以少糖少鹽配方製作，人氣口味包括黑朱古力麻糬Bagel、茶味Bagel等，更會不定期推出限定口味。
進駐又一城TASTE固定檔位 供應15款Bagel
品牌今次進駐超市固定檔位，以全自助形式經營，供應15款Bagel，包括6款「Ready to eat」Bagel三文治及配以忌廉芝士抹醬的Bagel，另有9款冷凍Bagel。即食口味有珍寶火腿芝士Bagel三文治、酸忌廉洋葱煙三文魚Bagel三文治、蜜糖芥末雞胸Bagel三文治及黑朱古力Bagel配杜拜開心果忌廉芝士等，至於冷凍Bagel則有海鹽黑朱古力麻糬、開心果乳酪夾心及芋泥麻糬夾心抹茶Bagel等口味，咸甜配搭都非常吸引。
Dear Coffee & Bakery
地址：九龍塘又一城MTR層TASTE超市內(地圖按此)
圖片來源： IG@dear.coffee.bakery
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多近期熱話
結業潮2025｜尖沙咀AV主題拉麵「朝日大勝」宣布9月結業 老闆為港產AV女優繪麗奈忠實粉絲
結業潮2025｜旺角潮州打冷「鴻發餐廳小廚」尋求頂手 1600呎地鋪月租高達15萬
荔枝角工廈小店「Picoso Mexican 」8月尾結業 夫妻檔堅持開業9年 直言「不敵這次經濟下滑」
日本拉麵名店「らぁ麺や 嶋」預告攻港！多次蟬聯東京拉麵排行榜第一名
加太賀疑結業？｜加太賀免頂手費放盤疑結業 網民笑指：俾洪天明食到執笠？
鴨脷洲熟食中心8月大規模翻新 70年老店陳新記預告2026再見
網民發帖大讚西九龍中心food court「世界級」掀起熱議 留言狂轟「啲櫈世界級垃圾」
謝霆鋒新內地節目《一飯封神》「致敬」《黑白大廚》 三大「撞樣位」＋香港廚師參戰掀熱議！
四寶食堂欠租｜四寶食堂涉欠租及雜費共110萬元 遭啟德體育園追討
油麻地「趣享小廚」兩餸飯推宵夜時段 晚上9時後$30任選菜式兼送飲品
文：Amy
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
月餅2025｜望月月餅早鳥優惠限時78折起！招牌流心奶黃月餅$178／全新特別版罐頭豬LuLu月餅（有片）
一年容易又中秋，眨下眼好快又到中秋節，大家除了要訂好團圓飯之外，點少得買盒月餅應下節！每年都爆賣的望月Patisserie La Lune月餅正式開賣，現在只要去Klook預訂更有限時低至78折優惠，當中除了招牌流心奶黃月餅外，亦有流心抹茶月餅、榴槤奶黃月餅、流心奶茶月餅、花生醬軟心月餅等，最平只需$178就買到，非常抵食！而今年望月月餅更特別推出罐頭豬LuLu月餅包裝，粉絲們絕對不能錯過！Yahoo Food小編更率先開箱各款望月月餅，想知詳情，即看內文！Yahoo Food ・ 16 小時前
票房突破6422萬！《「鬼滅之刃」無限城篇》電影預告
《「鬼滅之刃」無限城篇》故事大綱： 為了讓變成鬼的妹妹禰豆子變回人類，加入鬼殺隊的竈門炭治郎，一路上與不同的「柱」成為同伴，並肩作戰，一起戰鬥。無限列車篇的「炎柱」煉獄杏壽郎、遊郭篇的「音柱」宇髓天元，以及在刀匠村篇的「霞柱」時透無一郎與「戀柱」甘露寺蜜璃，同伴我妻善逸和嘴平伊之助。 當大家參加集體「柱訓練」，為即將到來與鬼的戰鬥做準備時，鬼舞辻無慘出現在鬼殺隊的產屋敷宅邸。眼見主公大人身陷危境，炭治郎和「柱」們趕往宅邸，但被無慘的手推入一個神秘空間。炭治郎和鬼殺隊來到惡鬼的基地——無限城，正式開始與惡鬼之間的最終戰役！ ******************* ▶【影迷注意】Yahoo電影專欄現正上架！緊貼最新電影動向，安排周末睇戲娛樂！https://bit.ly/3wlSVNKYahoo Movies HK ・ 9 小時前
主播手記│美團內外受敵 燒錢燒不完？（Season）
簡單而言，第二季經調整盈利不足15億人民幣，遠遠差過市場預期接近100億的水平，按年跌幅接近九成真是非一般的差，唯一值得慶賀的或許是用戶活躍度與購買頻率均創新高，但「內卷」競爭一日未完，相信想翻身絕非易事。Yahoo財經專欄 ・ 20 小時前
【Aeon】周三新鮮日限定優惠（只限27/08）
今日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有陳皮豆沙、奶黃流心、伯爵茶奶黃之外，仲有巴西雞中翼每包約1.5磅都係$32！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
PS Plus免費遊戲｜《Psychonauts 2》領銜 9 月會員免費陣容
PS Plus 的 9 月份會免遊戲公開，9 月 2 日起可遊玩。Yahoo Tech HK ・ 15 小時前
法國菜餐廳L'AMOUR任食海鮮魚子醬餐買一送一！人均$449起任食自家制極品黃油蟹粉意大利捲捲粉/即開生蠔/慢煮南非鮑魚
想在喧囂中環或悠閒太和嚐盡加拿大翡翠螺、日本帶子、南非鮑魚和魚子醬？8月28日下午三點，L’AMOUR於KKday推出快閃任食海鮮魚子醬套餐買一送一優惠，折後人均最平$449起，四道或五道菜任你選，均包含無限追加海鮮，任食加拿大翡翠螺、日本北海道帶子、慢煮南非鮑魚、魚子醬、生蠔、自家制極品黃油蟹粉意大利捲捲粉，星期五、六、日更有有歌手駐場表演，一於去好好享受一下！Yahoo Food ・ 17 小時前
【屈臣氏】精選個人護理產品優惠 精選頭髮護理產品第2件半價（即日起至優惠結束）
屈臣氏精選一系列個人護理好物，精選頭髮護理產品第2件半價、精選女性衛生護理產品買1送1、買任何口腔護理產品2件滿$159送陽光錫蘭檸檬茶、PHYSIOGEL抗敏紓緩系列買1送1、L'OREAL PARIS UV PERFECT抗UV隔離霜 (小金管) / 隔離水凝乳(小銀管)買1送1、CERAVE SA水楊酸煥膚潔膚露 473毫升$260/件！YAHOO著數 ・ 1 天前
IVE張員瑛變身寶格麗小公主、仙氣優雅美出圈！從私服穿搭＋配件清單一次整理
最新公開的形象照中，張員瑛以一身清新又高級的造型登場，佩戴寶格麗經典 Divas’Dream 系列系列耳環、項鍊與戒指，完美演繹仙氣優雅自然流露～誰說珠寶只適合成熟女人？當扇形珠寶遇上少女光芒，靠張員瑛讓古典美也能有現代感的清透演繹。張員瑛以簡約俐落的剪裁、...styletc ・ 12 小時前
日本旅遊｜北海道「蟹本家」免排隊、免日文、免日本電話預約攻略！適用於仙台/名古屋/福岡分店
每年冬天又是食蟹的季節，日本著名螃蟹會席料理餐廳，除了熟悉的蟹道樂，北海道老字號螃蟹料理餐廳「蟹本家」亦是人氣之選！可惜預約時都會預到各種困難：不諳日文、沒有日本電話號碼、預約已滿、門市大排長龍等，令人非常氣餒。其實旅客想預約的話，可以透過KKday網上訂餐兼訂位，日子選擇甚至比餐廳官網更多，加上全是中文頁面，十分方便，好適合不懂日文的旅客！Yahoo 旅遊 ・ 16 小時前
Amazon優惠｜HP OmniBook 5 破底價，HK$4,670 入手 14 吋輕便長續航 Copilot+ 筆電
高通和微軟在 Copilot+ PC 上的合作較以往更為成功，而 HP 推出的 OmniBook 5 便是該類產品中一個不錯的選擇，它目前正在 Amazon 上以歷史新低 US$600 促銷。Yahoo Tech HK ・ 16 小時前
Chiikawa寶寶系列比原裝更萌更犯規！9月5日本開賣，準備迎接這群可愛寶貝了嗎？
日本超人氣 IP Chiikawa 又放大招啦！全新「Chiikawa Baby」系列即將在 9 月 5 日於東京、名古屋搶先上市，全國隨後跟上！這次所有角色都變成了軟萌的嬰兒造型，戴著可愛的圍兜、裹著溫暖的小被子，萌度直接破表！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
Yahoo Live｜關智斌Kenny相隔六年再開騷 演唱會前大劇透！
男神關智斌Kenny相隔六年再舉行個人演唱會，即將登上啟德體藝館演唱嘅Kenny亦大呼期待！演唱會仲有一個月就舉行，Kenny率先現身《Yahoo Live》嚟個大劇透，由舞台到歌單都精心設計，仲有咩值得留意嘅地方？ 8月28日（四），下晝2點半，Kenny聯同我哋新嘅嘉賓主持 施可瑩Lillian 就會一齊傾吓計！記住留意喇！約定你2點半見啦！ * 《Yahoo Live》結合了音樂、娛樂、八卦和娛樂圈中的大小事。無論對音樂敏感、狂熱於明星八卦，還是對娛樂圈圈中事感興趣，這個節目都能滿足大家的好奇心。 我們將為你揭開娛樂圈的神秘面紗，分享明星們的日常生活、八卦新聞和獨家內幕消息。 同時，帶您深入探索音樂界的最新動態，介紹當前最熱門的音樂人和專輯，並分享他們的背後故事。 💡 立即追蹤YAHOO HONG KONG YouTube頻道+開啟推播通知，緊貼最新YAHOO節目視頻！https://bit.ly/3a1jUCG ▶︎ 立即追蹤Yahoo娛樂圈IG，掌握最新娛樂八卦：https://bit.ly/3kjqnjD #YahooLive #Yahoo娛樂圈 #YahooHK #關智斌Kenny #施可瑩LillianYahoo LIVE HK ・ 17 小時前
SEVENTEEN Hoshi入伍倒數！Canada Goose造型照帥到每張都想當Wallpaper，粉色衛衣成必搶同款
各位 CARAT 們注意！雖然 SEVENTEEN 的演唱會門票一票難求，但偶像們代言的新品依然可以讓你輕鬆擁有同款！Hoshi 在即將入伍前夕，與加拿大高性能奢華品牌 Canada Goose 合作，釋出了最新 Snow Goose by Canada Goose 2025 春夏膠囊系列的造型照，每一張都帥到讓人想設成手機 Wallpaper。Yahoo Style HK ・ 13 小時前
【OK便利店】買Justsoft酸種包或波提冬甩 送淳茶舍無糖飲料（即日起至01/09）
由8月28日至9月1日期間，只要到Circle K買任何一款Justsoft酸種包或波提冬甩，即送淳茶舍烏龍茶無糖飲料500毫升樽裝一件！YAHOO著數 ・ 18 小時前
W姓女歌手被跨性別人士爆做小三 列多個線索惹網民瘋狂猜猜她是誰
由Dada及子羽擔任主持嘅網台節目《情感關注組》，受訪者以致電方式分享經歷，近日就有一名跨性別人士Phone in爆料，佢指自己原本係女性，經過手術後，現時係男性。佢表示自己同女朋友拍拖8年，期間出軌次數多達7次，出軌對象包括女模特兒、女歌手及台灣啦啦隊成員。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
UNIQLO「繭型牛仔褲」是修臀神褲？梨形、蘋果形、沙漏形身材，官方教5大身型「牛仔褲穿搭法」
每個人身型都有不同優點，無論你是豐滿的梨形、纖細的長方形，還是曲線明顯的沙漏形，懂得選擇適合自己身型的服飾，往往比跟隨潮流更能真正展現個人風格。早前 Uniqlo 分享五大身型穿搭法，包括女生常見的五大身型以及男生主要的三大身型橢圓型，了解自己屬於那類身型，便能找出最適合個人身型的穿搭法及服飾。Yahoo Style HK ・ 21 小時前
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。Yahoo財經 ・ 1 天前
泡泡瑪特LABUBU Mini版今晚10時開售 網上炒價驚見XXXX元 即睇搶購攻略(附連結)
【8月28日更新】泡泡瑪特(9992)近日正式「染藍」後股價創新高，其最新推出的Mini LABUBU盲盒系列「THE MONSTERS 心底密碼」將於今晚(28日)10時在多家線上平台開售，每款定價為95港元或79元人民幣，全套14隻售價1,330港元。香港玩家可透過泡泡瑪特香港官網參與抽籤或直接搶購，亦可am730 ・ 14 小時前
「藥倍安心」風波後涉官非 潘冬平一家四口被民事控告
繼藥倍安心後，肝癌權威潘冬平再涉官非，案件涉及貝沙灣單位糾紛，原告指控滋擾及違反契約，並申請臨時禁制令。Yahoo 地產 ・ 1 天前
Taylor Swift要結婚了！甜曬鑽戒，Travis Kelce在夢幻花園裡求婚成功
Taylor Swift要結婚了！美國職業美式橄欖球運動員Travis Kelce，在夢幻花園裡向Taylor求婚成功，甜蜜爆登。Yahoo Style HK ・ 1 天前