人氣小店「Dear Bakery」進駐九龍塘TASTE 營業至晚上11時 手工Bagel$18起

開業十年的大圍咖啡烘焙小店「Dear Coffee & Bakery」，自今年4月結束位於大圍田心街的咖啡店後，一直以pop-up店形式在啟德Airside及大圍圍方售賣自家手工Bagel。最近店主於社交媒體宣佈，因收到超市邀請，已成功進駐九龍塘又一城TASTE百佳超市，並以固定檔位的形式和大家見面，場內有限定即製Bagel三文治，也有冷凍Bagel供應。

Dear Bakery 進駐九龍塘又一城TASTE。

2015年開業 主打自家製手工Bagel

於2015年開業的「Dear Coffee & Bakery」，主打本地製作手工麵包，包括Bagel、各款軟包及英式鬆餅等。招牌Bagel選用日本小麥及茶粉等進口食材，以少糖少鹽配方製作，人氣口味包括黑朱古力麻糬Bagel、茶味Bagel等，更會不定期推出限定口味。

位於又一城TASTE的Dear Bakery以全自助形式經營。

供應9款冷凍Bagel。

進駐又一城TASTE固定檔位 供應15款Bagel

品牌今次進駐超市固定檔位，以全自助形式經營，供應15款Bagel，包括6款「Ready to eat」Bagel三文治及配以忌廉芝士抹醬的Bagel，另有9款冷凍Bagel。即食口味有珍寶火腿芝士Bagel三文治、酸忌廉洋葱煙三文魚Bagel三文治、蜜糖芥末雞胸Bagel三文治及黑朱古力Bagel配杜拜開心果忌廉芝士等，至於冷凍Bagel則有海鹽黑朱古力麻糬、開心果乳酪夾心及芋泥麻糬夾心抹茶Bagel等口味，咸甜配搭都非常吸引。

Bagel三文治非常吸引。

Dear Coffee & Bakery

地址：九龍塘又一城MTR層TASTE超市內(地圖按此)

圖片來源： IG@dear.coffee.bakery

文：Amy

