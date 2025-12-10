宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
宏福苑五級火增至 160 死 ｜麗展確認近 35 億元售中環建行大廈｜向華強自爆為捧向佐蝕幾億元｜12 月 10 日・Yahoo 早報
早晨！今日係 2025 年 12 月 10 日星期三，預測本港地區今日大致多雲。初時有一兩陣雨。最高氣溫約 22 度。吹和緩東至東北風，初時離岸風勢間中清勁。
【今日重點新聞】
Yahoo 新聞：宏福苑五級火｜增至 160 死 有遺體驗出兩人DNA 屬婆婆及家傭 將移除及搜查棚架棚網
警方昨（9 日）表示，最新在其中一具早前發現的遺體中發現兩人 DNA，分別屬於一名婆婆及其家傭，令死亡人數上升至 160 人；另外，警方亦在屋苑中因火災跌落的棚架堆中，再發現疑似人類骸骨，會再作化驗確認，警方第三階段行動會拆除屋苑所有棚架棚網進一步搜查，不排除死亡人數會再作調整。
Yahoo 新聞：宏福苑五級火追蹤︱大維修斥百萬換逃生梯防火窗 拖半年未完工 木板代窗變死亡陷阱
大埔宏福苑致命大火關鍵之一，是逃生梯部份窗戶被拆走，僅用木板遮掩。《Yahoo新聞》翻查大維修合約，發現拆窗原屬改善消防工程一環，屋苑業主斥資約100萬元更換1至31樓逃生梯的防火窗。以宏昌閣為例，工程今年3月起動工，歷時逾半年仍未完工，承建商拆了舊窗後，部份樓層僅以木板遮掩當作棚架出入口，導致火災發生時，濃煙從缺口攻入逃生梯。
Yahoo 新聞：宏福苑五級火追蹤︱宏昌閣居民逃生記 踢拖跑樓梯遇濃煙 疑經木板捲入：啲煙喺個窿衝入嚟
「你部相機影唔影到最遠嗰棟樓？」譚太問記者。廣福邨平台可望到宏福苑多座樓宇，火災發生約一周後，記者在平台遇上譚太。她正看着「最遠嗰棟樓」，就是首先起火的宏昌閣。她想借記者的相機鏡頭，遙遙察看居住了42年的家。災後這個平台聚集了很多人，有的嘆息、有的默哀、有的呆站。譚太也怔怔看着住了大半生的家園，向《Yahoo新聞》記者道：「我真係覺得嗰陣時會死，我以後見唔到我個女，我要死喇」。
事發前，譚太仍在宏昌閣與宏業員工「講數」，因外牆批盪工作已完成，但她的單位外牆窗邊紙皮石批盪「一岩一忽好大條罅」，生怕打風落雨會滲水入屋。宏業職員稱之後會再派員最後執修，她送走宏業職員時，是下午兩時半左右。「我同個女講咗幾句，本身諗住入房瞓覺㗎喇」，幸好譚太尚未入眠，突然聽到門外保安呼喊：「譚太！火燭呀！譚太快啲走呀！」
Yahoo 新聞：法國醫院記錄員工投票情況及原因 院方：僅用作派咖啡券 鼓勵履行公民責任
立法會選舉周日結束，多個機構員工提交投票證明就可享假期等福利。有聖德肋撒醫院員工向《Yahoo新聞》投訴，院方向投票員工派咖啡禮券，要求披露有否投票及記下原因，「連醫管局都未去到咁問員工有無投票，反而我哋呢啲宗教機構私家醫院會咁做」。聖德肋撒醫院回覆《Yahoo新聞》時指，派發禮券「為鼓勵員工履行公民責任」，又稱員工有否投票之相關資料，「僅用作派發咖啡券之用途，並不作其他紀錄或用途」。
Yahoo 新聞：石澳龍脊68歲男子玩滑翔傘 遭強風捲起失控墮山 送院搶救不治
一名男子在石澳龍脊玩滑翔傘期間意外墮下山坡，送院搶救不治。據了解，事發昨天下午 2 時許，一名外籍男子到龍脊行山目擊事件，當時一名男子正在準備滑翔傘裝備，期間連同滑翔傘一起被強風捲起，離地 25 米高，突然失控墮地。死者擁四年滑翔傘經驗外籍男子見狀報警，該男子昏迷並由飛行服務隊直升機送往東區醫院搶救，最終不治。
【今日重點財經新聞】
infocast：麗展確認近35億元售中環建行大廈 據悉買家為京東
麗新發展(0488.HK)昨日宣布，出售中國建設銀行大廈50%權益，出售作價接近35億港元。通告並沒有披露買家身份，只說是獨立第三者，但有消息指，買家為京東集團(9618.HK)旗下公司。這是繼阿里巴巴(9988.HK/BABA.US)之後，再有內地電商集團收購本港商廈，而麗新系兩間公司，可望因此擺脫流動負債情況，財務狀況大為改善。
今年本港新股（IPO）市場強勁復甦，仍有逾300家公司正排隊等候過會上市，惟市況暢旺的同時，新股申請質素卻再度惹起關注。綜合市場消息，證監會與港交所（0388.HK）上周五罕有地聯合去信所有負責保薦新股的投行，直言近期新股申請的質素呈下降趨勢，觀察到多項不合標準的行為，令人關注到部分投行人員「不熟例」及缺乏經驗，促請他們作出糾正，否則有機會面臨懲處。
今年環球股市向好，各打工仔的強積金亦水漲船高，加上強積金收費持續下降，積金局主席劉麥嘉軒稱，年初至今的淨投資回報率約15%。強積金屬於長期投資，複息效應和平均成本法特別關鍵，劉麥嘉軒昨天發網誌表示，自強積金實施至今年10月底，各類基金的年率化投資表現均錄得正回報，佔強積金總資產合共八成的股票基金和混合資產基金，分別平均錄得240%及200%累積淨回報，或5%及4.5%年率化淨回報，跑贏同期1.8%年率化通脹。
Bloomberg：聯儲局主席最熱門人選稱減息空間很大 潛在GDP成長率或超4%
白宮國家經濟委員會主任哈塞特表示，他認為聯儲局還有很大減息空間。彭博此前引述消息人士報導，哈塞特在一眾聯儲局主席候選人中最受特朗普顧問和盟友的青睞。周二在《華爾街日報》主辦的CEO理事會峰會上，哈塞特被問及如果出任主席，是否會推動總統希望的大幅減息。他說：「如果經濟數據顯示我們可以這麼做，比如現在這樣，我認為利率有大幅下調空間」。當被問到這是否意味著超過25個基點時，他回答說：「沒錯。」哈塞特與特朗普的立場緊密一致，外界因此質疑如果他執掌聯儲局，是否會堅持央行數十年來在利率決策方面的政治獨立傳統。
【今日重點娛樂新聞】
Yahoo 娛樂圈：向華強自爆為捧向佐虧了幾個億 嘆「驕傲輕敵」：上天給我的教訓
現年76歲的香港影壇大亨、中國星集團主席向華強，縱橫娛樂圈數十載，一手捧紅周潤發、李連杰、劉德華、周星馳等無數巨星，惟日前他在社交平台罕有剖白心聲，坦承自己演藝生涯中唯一的滑鐵盧，竟是發生在親生兒子向佐身上。向華強直言當年為兒子開戲是「最大敗筆」，群星拱照下「虧了幾個億」，因此深刻體會到何謂「上天給我的教訓」。
Yahoo 娛樂圈：陳浩民踎街邊食麵 臉現皺紋真實容貌曝光 曾承認跟太太有做醫美
56歲藝人陳浩民年輕時唇紅齒白，曾是TVB一線小生，其中以《西遊記(貳)》的孫悟空、《天龍八部》的段譽及《封神榜》的哪吒最為經典。陳浩民近年轉戰內地市場，經常拍攝綜藝節目，不時重現當年電視劇的經典造型，相當受內地觀眾歡迎。陳浩民近日與《西遊記(貳)》的老拍檔「豬八戒」、三屆視帝的黎耀祥及「沙僧」麥長青（麥包）在內地小店踎街邊食麵，相信是在拍攝節目。從網上流傳的影片及照片見到，陳浩民染了一頭金髮，身穿全身黑衣，剪裁得宜突顯其身型適中，狀態相當不俗。網民卻留意到陳浩民一臉倦意，而且臉頰肌肉鬆馳、蘋果肌僵硬、眼角下垂現出深深的法令紋，懷疑是他不再做醫美，導致容貌斷崖式衰老，慨嘆「孫悟空老了」。
