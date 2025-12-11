精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
31 歲高級督察參與飛虎隊遴選後不治｜聯儲局連續三次減息｜張柏芝認為小朋友人生太順並非好事｜12 月 11 日・Yahoo 早報
早晨！今日係 2025 年 12 月 11 日星期四，預測本港地區今日部分時間有陽光。最高氣溫約 25 度。吹和緩東北風。
【今日重點新聞】
Yahoo 新聞：31 歲高級督察參與飛虎隊遴選受傷 昏迷送院搶救多日後不治 或將安排死因研訊︱Yahoo
一名高級督察於上周四（4 日）在南丫島對開海面參與警隊特別任務連（俗稱「飛虎隊」）的「進階遴選」測試時失去知覺，被送往醫院搶救，並延至昨日（10 日）晚上不治。警務處處長周一鳴表示，港島總區會繼續跟進事件，並將提交死因報告，交由死因裁判官決定是否需要進行死因研訊。事發於當天中午 12 時，飛虎隊正在南丫島對出海面舉行測試，項目包括跳水、游水及潛水。其中一名考生在完成跳水後身體感到不適並失去知覺。該名考生隨即被送往瑪嘉烈醫院接受治療，並進行了腦部手術。
Yahoo 新聞：宏福苑五級火追蹤︱鴻毅收超低顧問費 涉計錯分致宏業中標 業界：市場資訊不透明藏漏洞︱Yahoo
宏福苑大火造成慘重傷亡，廉署早前拘捕涉事工程顧問「鴻毅建築師有限公司」人員。鴻毅在大維修中為承建商評分時，疑漏計宏業的定罪記錄，促使宏業獲高分，最終中標。《Yahoo新聞》調查發現，屋苑斥資3.3億元進行大維修，僅另花費30.8萬元聘用鴻毅作為監督修葺的工程顧問，顧問費相當於工程費0.0009%。香港樓宇安全學會會長何鉅業直言，「冇可能」用30萬元完成以年計的顧問工作，按3.3億元工程規模計，顧問費應佔3至4%，即合理價約900多萬元。何提到，業主對有關收費水平未必有概念，市場訊息不透明的漏洞，或被利益集團利用；宏福苑曾參加市建局「招標妥」，市建局向《Yahoo新聞》覆稱，坊間顧問服務價格差異可以很大，難以向法團提供費用參考。
Yahoo 新聞：宏福苑五級火追蹤︱民間集腋成裘 社福界籌款逾億 一文睇清善款用途︱Yahoo
大火發生後，社會各界展現出強大的凝聚力，商界與市民紛紛慷慨解囊。與此同時，公眾也關注善款流向，及政府所收到的捐款總額等問題。政府成立的「大埔宏福苑援助基金」的累積捐款達 31 億元，連同政府投入的 3 億元啓動資金，總額約 34 億元，用於協助居民重建家園，會長期持續支援。多間慈善機構也承諾，所有為宏福苑籌得的善款用途涵蓋經濟援助、短期生活支援、住宿安排以及身心康復等範疇。有內地企業則捐助價值上千萬元的物資、禦寒裝備，為災民送暖。
Yahoo 新聞：瑪嘉烈醫院工程疑涉偽造證明 醫管局報警 暫停分判商「諾和工程公司」工作︱Yahoo
醫管局昨日（10 日）發聲明，證實一宗懷疑涉及偽造監測震動儀器校正證明，並已就事件向警方報案。事件涉及瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建工程的其中一間分判商「諾和工程公司」，該公司向總承建商中鐵建設集團有限公司呈交的校正證明，經醫管局核查後，確認並非由證明書上列明的廣東中正航計量檢測有限公司發出。
【今日重點財經新聞】
美國聯邦儲備局決定連續第三次減息，幅度同樣是 0.25 厘，聯邦基金利率降至 3.5 厘至 3.75 厘之間。有三名官員對此決定投反對票，人數是 2019 年 9 月以來最多，顯示委員的分歧繼續加大。儘管美國總統特朗普對局方不斷施壓，但官員對明年減息幅度的預測比今年的要審慎得多，而主席鮑威爾對明年經濟增長顯示出信心，又表示目前的息口水平大屬於「中性」讓局方能夠等一等，察看經濟如何發展，符合市場預期的「鷹息減息」。
信報：艾橋智籲擁抱AI免遭淘汰 滙控續精簡架構 加強高層問責
滙控（0005.HK）行政總裁艾橋智本月初已表明將「毫不留情」地精簡架構，他昨日接受彭博訪問時重申，集團仍在推進精簡工作，目前尚未達標，現時佔滙控六成收益的業務已在單一問責制度下管理，令高層問責更清晰，與以往所有職位都實行雙領導（co-management roles）的模式不同。他提到，在精簡轉型過程中，把人工智能（AI）融入銀行營運是其中重點，未來不懂運用AI的「將會被淘汰」。
國際貨幣基金組織（IMF）把中國今明兩年經濟增長預測，調升至5%和4.5%，但同時指出內地經濟韌性正受到包括內房持續失衡等問題的考驗，應該加大改革力度，增強社會保障並支持房地產行業調整，以提升信心及刺激消費。
Yahoo 財經：比亞迪出海遙遙領先 有一個海外國家市佔率超過一半
根據今年1月至11月的數字，比亞迪於中國新能源汽車市場排名第一，市佔率高達27.4%，繼續保持中國最大車廠地位。不過相比一個海外國家的市佔率，上述數字已經算普通，話說比亞迪持續拓展海外市場，在拉美人口第三多的哥倫比亞，市佔率竟然達到52.7%，全國一半註冊量都是比亞迪的電動車。
【今日重點娛樂新聞】
Yahoo 娛樂圈：一路繁花2｜張柏芝認為小朋友人生太順並非好事 育兒觀念獲網民讚好
內地熱播綜藝《一路繁花2》匯聚娛樂圈眾多巨星，除咗來自香港嘅劉嘉玲和張柏芝，更有內地實力演員寧靜及金雞影后何賽飛。日前播出最新一集中，一班演員閒聊時，劉嘉玲問張柏芝關於小朋友嘅教育問題，佢嘅觀念獲得唔少網民認同。劉嘉玲問及張柏芝教小朋友會同佢哋講道理還是打罵時，張柏芝就話：「小孩我很少駡，但是我會直話直說，然後我永遠都加一句「你自己確定了，你要承擔後果」，（那如果他做錯了？）做錯的我OK的，因為我覺得不(犯)錯就沒有好（變好）。」，之後佢續話：「有時候他那條路越順，我反而有點擔心，他回來覺得，媽媽，我打球打得不好或者是赢不了，我反而很開心，因為我覺得你打得好，每一場都赢又怎麼樣呢？你就是為了打球而打球，他沒有在裡面學到甚麼。我寧可他的路比較苦一點。」
Yahoo 娛樂圈：方力申曬太太葉萱孕照 親吻巨肚勁溫馨：唔想俾人打
方力申與太太葉萱（Maple）今年2月14情人節宣布拉埋天窗，之後更公布太太懷孕喜訊，更透露預產期為12月，即將臨盆的Maple日前與小方現身楊千嬅演唱會撐場，當日Maple挺巨肚現身，氣息似乎不錯。昨日（10日），小方於社交平台再分享Maple孕照，場面勁溫馨。
