甯漢豪稱不會一刀切禁用竹棚｜貿發局料港明年出口增 8% 至 9%｜向佐鏡頭前直言娛樂圈好恐怖｜12 月 12 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 12 月 12 日星期五，預測本港地區今日大致天晴及乾燥，最高氣溫約 24 度。吹清勁偏東風，離岸及高地吹強風。強烈季候風信號現正生效。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：宏福苑五級火︱甯漢豪指不會「一刀切」禁用竹棚 需討論轉用金屬棚時間表

大埔宏福苑火災後，外界爭議是否應全面取代竹棚。發展局局長甯漢豪今日表示，當局不會「一刀切」禁用竹棚，但承認有需要與業界討論轉用金屬棚的時間表。甯漢豪強調，竹棚並非宏福苑大火的起因，火災涉及多方面因素，警方仍在調查。

Yahoo 新聞：宏福苑五級火追蹤︱居民預警遭無視 把關失效釀人禍 一文整合六大監管斷層︱Yahoo

宏福苑火災事發至今半個月，隨着救災、哀悼、初步安置災民等工作暫告一段落，《Yahoo新聞》整合從大維修到大火發生的連串事件，盤點勞工處、屋宇署、房屋局、消防處、市建局及宏福苑新舊法團的六大監管斷層。當中揭示從棚網等物料監管到巡查驗收，從大維修招標到安全監督，每個環節均漏洞處處、把關失效。即使居民早於去年開始不斷預警，投訴各種安全問題，卻被一次又一次無視，最終釀成世紀大火災，賠上過百性命。

Yahoo 新聞：宏福苑五級火｜殉職消防員何偉豪喪禮 12.19 舉行 隨後安葬浩園 消防處今追授消防隊目榮譽職銜｜Yahoo

大火至今造成 160 人死，包括殉職的消防員何偉豪。消防處將於 12 月 19 日在九龍紅磡世界殯儀館為何偉豪舉行最高榮譽喪禮，隨後前往和合石浩園舉行安葬儀式。

Yahoo 新聞：劉珈汶英國再受滋擾 遭匿名信誣蔑從事性工作 許智峯太太同受攻擊｜Yahoo

被香港警方國安處懸紅通緝的劉珈汶，在英國再受匿名信滋擾，內容包含 AI 生成的深偽裸露照片，更指她從事性工作。這些匿名信由澳門寄出，多名前鄰居收到信件。同被通緝、現身處澳洲的許智峯，他的太太亦成為攻擊對象。有人製作虛假海報，誣蔑許太從事性工作並列出收費，海報被寄往多處包括許智峯的上司亦收到。劉珈汶對事件感到震驚，她向《衛報》表示，她作為一個女性被這樣威嚇和針對，代表跨國鎮壓行動已升級。

【今日重點財經新聞】

信報：貿發局料港明年出口增8%至9%

貿發局在最新的出口展望中表示，企業為應對美國的關稅措施，紛紛提前出貨，料推高今年本港出口增長，並相信上升勢頭仍可延續。即使今年基數較高，貿發局預計香港出口在明年有望錄得8%至9%增長，動力料主要來自人工智能（AI）相關電子產品的強勁需求。

信報：AI搶初級職位 失業率料長踞4%

本港企業對來年經濟前景轉趨樂觀，惟失業率未必能改善。香港總商會發表年度「商業前景問卷調查」，48.3%受訪企業對本港未來12個月經濟前瞻表示正面，佔比為2022年來最高；該會指出，隨着人工智能（AI）等應用日益普及，部分企業或會考慮重組人手，AI料取代一些初級職位空缺，失業率可能更長時間處於約4%水平。

鉅亨網：《時代》2025風雲人物頒給「AI設計師」黃仁勳、蘇姿丰登上封面

美國《時代》雜誌（TIME）周四（11 日）將 2025 年年度風雲人物頒給「AI 設計師」，出現在封面的巨頭包括英偉達 (NVDA) 執行長黃仁勳、Meta(META) 執行長朱克伯格、全球首富馬斯克、超微 (AMD) 執行長蘇姿丰等人。

Yahoo 財經：關稅帶動美國聖誕禮物加價 26% 有一款狂飆 253%最揦脷

美國人今年過聖誕節，似乎要「牙痛咁聲」，一個由當地智庫發表的報告顯示，熱門聖誕禮物的平均價格較去年大幅上升 26%，有一款受歡迎產品更加價 253%，平均每人今年要多付 130美元，令美國家庭在佳節當前迎來「提前破產」的壓力。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：向佐鏡頭前直言娛樂圈好恐怖 丁真看透世事回應：扛不住別混這個圈子

現年41歲嘅星二代向佐，近年主力於內地發展，除咗拍電影、參演內地綜藝節目《披荊斬棘2024》、出廣東歌、開直播帶貨成為熱話。近日佢為由丁真主持嘅內地人文紀錄片《尋真之地》道孚篇擔任嘉賓，期間講到自己成長時突然情緒大爆發，直言「娛樂圈的人很恐怖。」節目播出後，除咗言論被瘋傳之外，更傳出佢將退出娛樂圈。

Yahoo 娛樂圈：朱智賢聘工人姐姐照顧毛孩卻以疲倦為由拒絕放狗 ：你哋會點處理？

前港姐朱智賢（Ashley）最近聘請了工人姐姐，並於面試時表明照顧狗隻是其主要工作，不過對方卻以疲倦為由拒絕放狗兼態度差劣，Ashley忍不住於社交平台詢問網民意見。