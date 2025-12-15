民主黨通過解散啟動清盤｜恒生內部重新招聘炒房舵手｜梁敏巧被 Patrick Sir 口快快爆有拖拍｜12 月 15 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 12 月 15 日星期一，預測本港地區今日部分時間有陽光及乾燥。早上清涼，日間最高氣溫約 20 度，今晚大致多雲。吹和緩東至東北風。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：民主黨解散︱即日停運啟動清盤 剩餘黨產捐工權會 羅健熙：希望市民心存善良、過好每一日

創黨31年、曾經是議會第一大黨的民主黨，正式宣布解散。民主黨周日（14 日）召開會員大會，就民主黨清盤事宜作出議決，最終決議通過解散，即日起停止運作。 會員大會表決通過了民主黨解散及清盤決定，共121名成員投票，117票贊成解散，4票白票，無人反對下通過解散議案。並任命清盤人為陶君行，剩餘資產則捐給由劉千石任主席的工業傷亡權益會。主席羅健熙在記者會表示，今後日子，希望市民能夠心存善良、正直，過好每一日。

Yahoo 新聞：黎智英案今日裁決 市民清涼天氣下通宵輪候 大批警員駐守現場｜Yahoo

壹傳媒創辦人黎智英被控違反《香港國安法》案今早（15 日）10 時宣判。早上 7 時，西九龍法院大樓外已有近百人排隊輪候旁聽席。警方嚴陣以待，派出大量便衣和穿上戰術背心的警員駐守法院四邊觀察到場市民和傳媒，並檢查附近街道停泊車輛，法院車輛出入口更有「銳武」裝甲車和多架「豬籠車」戒備。

Yahoo 新聞：沙田馬場男子持橫額衝入跑道被制服 橫額疑表達要求調查宏福苑火災

沙田馬場周日舉行賽事期間發生驚險一幕。下午接近 5 時，第 8 場賽事進行途中，一名男子突然手持橫額，在接近終點位置衝入草地賽道，情況十分驚險。有網民上傳相片，顯示該橫額內容疑涉及要求調查大埔宏福苑火災，字眼包括「大埔宏福苑」、「香港人加油」、「鄧炳強落台」等字眼。

Yahoo 新聞：國安處再拘一名女子涉「非法操練」 累計 10 人被捕 兩人被控「串謀顛覆國家政權」

國安處周日指，就 12 月 11 日的執法行動，於上周五晚上（12 日）再拘捕一名 26 歲女子，她涉嫌違反《維護國家安全條例》第 13 條的「非法操練」罪。國安處已落案起訴早前被捕的九人中兩名男子，分別 24 歲及 25 歲，兩人同被控一項「串謀顛覆國家政權」罪。案件將於今日上午在西九龍裁判法院提堂。

Yahoo 新聞：澳洲邦迪海灘爆槍擊 16 死包括 1 槍手 疑犯父子落網 目擊者稱槍手掃射約 10 分鐘如「人間地獄」

澳洲悉尼著名旅遊點邦迪海灘（Bondi Beach）附近發生槍擊案，造成 16 人死亡，包括一名小童，另有 43 人受傷。50 歲疑兇 Sajid Akram 和 24 歲兒子 Naveed Akram 已經落網，其中前者在事件中喪生。總理阿爾巴尼斯指，疑兇針對猶太人社群下手。

【今日重點財經新聞】

信報：恒生內部重新招聘炒房舵手 原主管周丹玲再競逐 高層勢變動

滙控（0005.HK）加緊精簡重組，恒生銀行（0011.HK）的高層管理人員亦繼續出現變動及調整部署。消息透露，在恒生任職近20年、現掌舵該行俗稱「炒房」的資本市場及證券服務部主管周丹玲（Liz Chow），是目前10位高層管理人員之一，因應集團策略發展需要，其職位於10月中開始進行內部招聘，她本人亦要重新「應聘」（re-apply）競逐自己已任職逾9年的崗位，有關做法並不尋常，相信最終很可能導致恒生再有高層變動的結果，料不久後將有內部公布。

Yahoo 財經：滙控提出每股155元私有化 恒生將於1月8日舉行股東大會決議

滙控（0005.HK）、香港滙豐及恒生（0011.HK）發出聯合公告，以協議安排方式將恒生銀行有限公司私有化之建議，提出每股155元私有化恒生。 恒生將於1月8日上午10時舉行法院會議，及在同日上午11時舉行股東大會，地點為合和酒店 16 樓合和大禮堂。

信報：保險業樓宇火險恐添辣加費 宏福苑災禍響警號 承保審批趨嚴

大埔宏福苑大火造成嚴重傷亡及財物損失。保險業界人士預期，保險公司不會因單一事件而一刀切大幅加價。但今次事件反映出風險高度集中的情況，料保險公司未來就火險的核保過程會更加謹慎，或會增加承保要求，不排除個別情況會要求增加「墊底費」或要求較高的保費。

Yahoo 財經：壹傳媒已除牌快3年了 David Webb手中還持有另一傳媒股？

壹傳媒創辦人黎智英案今日判決。其壹傳媒股票曾經佔去本港不少財經版版位，由上市之路，到報業前景，再到被清盤除牌，皆為熱議對象；壹傳媒亦曾獲人稱香港「股壇長毛」的David Webb相中，入股成為第二大股東，最後於除牌前賣出股份。持有股份或者反映前景，資料顯示，Webb原來還持有一隻傳媒業股份，在META宣告斥資購買新聞內容授權的今天，這隻股票會否增加可塑性？

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：東張西望︳被Patrick Sir口快快爆有拖拍 梁敏巧︰你真係好曳呀！

人稱「東張女神」嘅梁敏巧Maggie，早前參加戀愛綜藝《女神配對計劃》，並且同「暖男律師」劉啟進（Matt）配對成功，過程中二人睇得出互有好感，結果可謂毫無懸念。但係奇就奇在Maggie同Matt即使配對成功，甚至以情侶檔接job，但二人都未有公開現時關係狀況，有報導指佢地仲係了解中。不過日前一集《東張西望》，當日主播Patrick Sir林溥來同梁敏巧互動時，喺提及聖誕大餐之際，Patrick Sir突然問Maggie「咁你平時拍開拖……」。結果Patrick Sir即時知自己講錯嘢，梁敏巧轉個頭先知被「擺上枱」，當堂笑到肚痛，更加笑住話Patrick Sir「你真係好曳呀」。

東方日報：陳凱琳搵世界冠軍教跳繩 尖沙咀街頭喪跳大成功

視帝鄭嘉穎老婆陳凱琳（Grace）近日在社交網大玩跳繩挑戰，她自言從小就喜歡跳繩，數月前膽粗粗找來世界跳繩大賽冠軍張柏鴻教她跳繩，片中見她練習花式時，不停被繩絆倒，搞到她忟到丟繩，但屢敗屢戰的她終於成功，她笑言：「佢仲讚我幾有潛質~所以我今次再向佢挑戰⋯點不知佢畀咗一個大任務我！」原來她要在尖沙咀鬧市跳繩之餘，更被要求在街頭找來兩位途人跟她一齊跳，見她無視途人眼光喪跳，好在最後4人齊齊挑戰成功，Grace即時開心到跟大家擊掌。