宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
民主黨通過解散啟動清盤｜恒生內部重新招聘炒房舵手｜梁敏巧被 Patrick Sir 口快快爆有拖拍｜12 月 15 日・Yahoo 早報
早晨！今日係 2025 年 12 月 15 日星期一，預測本港地區今日部分時間有陽光及乾燥。早上清涼，日間最高氣溫約 20 度，今晚大致多雲。吹和緩東至東北風。
【今日重點新聞】
Yahoo 新聞：民主黨解散︱即日停運啟動清盤 剩餘黨產捐工權會 羅健熙：希望市民心存善良、過好每一日
創黨31年、曾經是議會第一大黨的民主黨，正式宣布解散。民主黨周日（14 日）召開會員大會，就民主黨清盤事宜作出議決，最終決議通過解散，即日起停止運作。 會員大會表決通過了民主黨解散及清盤決定，共121名成員投票，117票贊成解散，4票白票，無人反對下通過解散議案。並任命清盤人為陶君行，剩餘資產則捐給由劉千石任主席的工業傷亡權益會。主席羅健熙在記者會表示，今後日子，希望市民能夠心存善良、正直，過好每一日。
Yahoo 新聞：黎智英案今日裁決 市民清涼天氣下通宵輪候 大批警員駐守現場｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英被控違反《香港國安法》案今早（15 日）10 時宣判。早上 7 時，西九龍法院大樓外已有近百人排隊輪候旁聽席。警方嚴陣以待，派出大量便衣和穿上戰術背心的警員駐守法院四邊觀察到場市民和傳媒，並檢查附近街道停泊車輛，法院車輛出入口更有「銳武」裝甲車和多架「豬籠車」戒備。
Yahoo 新聞：沙田馬場男子持橫額衝入跑道被制服 橫額疑表達要求調查宏福苑火災
沙田馬場周日舉行賽事期間發生驚險一幕。下午接近 5 時，第 8 場賽事進行途中，一名男子突然手持橫額，在接近終點位置衝入草地賽道，情況十分驚險。有網民上傳相片，顯示該橫額內容疑涉及要求調查大埔宏福苑火災，字眼包括「大埔宏福苑」、「香港人加油」、「鄧炳強落台」等字眼。
Yahoo 新聞：國安處再拘一名女子涉「非法操練」 累計 10 人被捕 兩人被控「串謀顛覆國家政權」
國安處周日指，就 12 月 11 日的執法行動，於上周五晚上（12 日）再拘捕一名 26 歲女子，她涉嫌違反《維護國家安全條例》第 13 條的「非法操練」罪。國安處已落案起訴早前被捕的九人中兩名男子，分別 24 歲及 25 歲，兩人同被控一項「串謀顛覆國家政權」罪。案件將於今日上午在西九龍裁判法院提堂。
Yahoo 新聞：澳洲邦迪海灘爆槍擊 16 死包括 1 槍手 疑犯父子落網 目擊者稱槍手掃射約 10 分鐘如「人間地獄」
澳洲悉尼著名旅遊點邦迪海灘（Bondi Beach）附近發生槍擊案，造成 16 人死亡，包括一名小童，另有 43 人受傷。50 歲疑兇 Sajid Akram 和 24 歲兒子 Naveed Akram 已經落網，其中前者在事件中喪生。總理阿爾巴尼斯指，疑兇針對猶太人社群下手。
【今日重點財經新聞】
信報：恒生內部重新招聘炒房舵手 原主管周丹玲再競逐 高層勢變動
滙控（0005.HK）加緊精簡重組，恒生銀行（0011.HK）的高層管理人員亦繼續出現變動及調整部署。消息透露，在恒生任職近20年、現掌舵該行俗稱「炒房」的資本市場及證券服務部主管周丹玲（Liz Chow），是目前10位高層管理人員之一，因應集團策略發展需要，其職位於10月中開始進行內部招聘，她本人亦要重新「應聘」（re-apply）競逐自己已任職逾9年的崗位，有關做法並不尋常，相信最終很可能導致恒生再有高層變動的結果，料不久後將有內部公布。
Yahoo 財經：滙控提出每股155元私有化 恒生將於1月8日舉行股東大會決議
滙控（0005.HK）、香港滙豐及恒生（0011.HK）發出聯合公告，以協議安排方式將恒生銀行有限公司私有化之建議，提出每股155元私有化恒生。 恒生將於1月8日上午10時舉行法院會議，及在同日上午11時舉行股東大會，地點為合和酒店 16 樓合和大禮堂。
信報：保險業樓宇火險恐添辣加費 宏福苑災禍響警號 承保審批趨嚴
大埔宏福苑大火造成嚴重傷亡及財物損失。保險業界人士預期，保險公司不會因單一事件而一刀切大幅加價。但今次事件反映出風險高度集中的情況，料保險公司未來就火險的核保過程會更加謹慎，或會增加承保要求，不排除個別情況會要求增加「墊底費」或要求較高的保費。
Yahoo 財經：壹傳媒已除牌快3年了 David Webb手中還持有另一傳媒股？
壹傳媒創辦人黎智英案今日判決。其壹傳媒股票曾經佔去本港不少財經版版位，由上市之路，到報業前景，再到被清盤除牌，皆為熱議對象；壹傳媒亦曾獲人稱香港「股壇長毛」的David Webb相中，入股成為第二大股東，最後於除牌前賣出股份。持有股份或者反映前景，資料顯示，Webb原來還持有一隻傳媒業股份，在META宣告斥資購買新聞內容授權的今天，這隻股票會否增加可塑性？
【今日重點娛樂新聞】
Yahoo 娛樂圈：東張西望︳被Patrick Sir口快快爆有拖拍 梁敏巧︰你真係好曳呀！
人稱「東張女神」嘅梁敏巧Maggie，早前參加戀愛綜藝《女神配對計劃》，並且同「暖男律師」劉啟進（Matt）配對成功，過程中二人睇得出互有好感，結果可謂毫無懸念。但係奇就奇在Maggie同Matt即使配對成功，甚至以情侶檔接job，但二人都未有公開現時關係狀況，有報導指佢地仲係了解中。不過日前一集《東張西望》，當日主播Patrick Sir林溥來同梁敏巧互動時，喺提及聖誕大餐之際，Patrick Sir突然問Maggie「咁你平時拍開拖……」。結果Patrick Sir即時知自己講錯嘢，梁敏巧轉個頭先知被「擺上枱」，當堂笑到肚痛，更加笑住話Patrick Sir「你真係好曳呀」。
視帝鄭嘉穎老婆陳凱琳（Grace）近日在社交網大玩跳繩挑戰，她自言從小就喜歡跳繩，數月前膽粗粗找來世界跳繩大賽冠軍張柏鴻教她跳繩，片中見她練習花式時，不停被繩絆倒，搞到她忟到丟繩，但屢敗屢戰的她終於成功，她笑言：「佢仲讚我幾有潛質~所以我今次再向佢挑戰⋯點不知佢畀咗一個大任務我！」原來她要在尖沙咀鬧市跳繩之餘，更被要求在街頭找來兩位途人跟她一齊跳，見她無視途人眼光喪跳，好在最後4人齊齊挑戰成功，Grace即時開心到跟大家擊掌。
女教師遭父母逼婚跳樓亡 雙方家庭拒收屍
【on.cc東網專訊】河南省平頂山市魯山縣上周五（12日）傳出消息，一名28歲高中女教師新婚當天在某小區墮樓身亡，雙方家庭拒絕收屍。女方生前在朋友圈發文留下遺書，訴說被父母和親戚逼婚的經歷。魯山縣殯儀館工作人員證實，上周四（11日）確實接收一具女教師的遺體。涉事on.cc 東網 ・ 21 小時前
中日關係惡化 日警掃蕩「中華系黑市」 中國人生意急跌三分之二
日中關係惡化，日本警方掃蕩中華系黑市，旅客減少、邊境收緊，中國人經營的地下與灰色經濟生意急速萎縮。Yahoo財經 ・ 1 天前
車Cam直擊｜吐露港公路巨型車輪飛脫 警員果斷跳車「飛腳」截停(有片)
馬路驚現車輪百米滾動，幸得警員果斷下車「一腳截停」，避免意外發生。今日(14日)網上流傳一條車cam片段，事發於昨日早上約9時半，在吐露港公路駛至天鑽附近，正在行駛中的車輛突然駛慢。其後只見一個巨型車輪由馬路中心滾到路邊，撞到路邊欄杆後又徐徐往車龍方向滾去，眼見就要撞到其中一輛車。am730 ・ 10 小時前
美女歌手尖沙咀行街被非禮 遭網民質疑處理手法
歌手黃淑蔓（Feanna）近日自揭於尖沙咀商場行街時，懷疑遭一名陌生男子非禮，事後她在分享經過並提醒女士出門要提高警覺。事件引起大批網民關注，聲援她之餘，亦有人表示曾遇上疑似同一名男子，憂慮對方是「慣犯」。她昨晚出席活動時表示：「其實喺網上面我冇講得好清楚，我純粹都希望大家可以小心啲，不過我都唔驚嘅。同埋上次都有少少嬲自己，反應唔切，下次如果再遇到，應該就會做一個再適當少少嘅反應。」東方日報 OrientalDaily ・ 13 小時前
美國總統健康與高齡爭議 兩任總統面臨相似挑戰
（法新社華盛頓13日電） 有一位美國總統，一位上了年紀、支持率欠佳，且健康狀況頻受外界質疑，而且這位美國總統堅持國家正欣欣向榮。重返白宮近1年的共和黨籍總統川普，持續拿自己跟前任的民主黨籍總統拜登相比較。法新社 ・ 17 小時前
陳凱琳搵世界冠軍教跳繩 尖沙咀街頭喪跳大成功
【on.cc東網專訊】視帝鄭嘉穎老婆陳凱琳（Grace）近日在社交網大玩跳繩挑戰，她自言從小就喜歡跳繩，數月前膽粗粗找來世界跳繩大賽冠軍張柏鴻教她跳繩，片中見她練習花式時，不停被繩絆倒，搞到她忟到丟繩，但屢敗屢戰的她終於成功，她笑言：「佢仲讚我幾有潛質~所以我今東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
袁文傑說「感謝」惹離巢疑雲 《愛．回家》「潮善CP」成歷史？
無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》一直造就不少經典CP，當中「潮善CP」更是觀眾最喜愛一對之一。袁文傑在《愛．回家》「潮偉」一角入屋...東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
少時第一個結婚是她？36歲Tiffany傳嫁39歲男演員卞耀漢，Tiffany手寫信甜蜜告白：給我帶來安定感的人
韓國K-pop偶像天團《少女時代》成員Tiffany Young (黃美英) 被傳與實力派演員卞耀漢明年秋天舉行婚禮，這結婚消息相當震撼，那些年我們追看的女團偶像現在要結婚了，是《少女時代》首位人妻！Yahoo Style HK ・ 1 天前
商務及經濟發展局前局長蘇錦樑逝世 終年 67 歲｜Yahoo
前商務及經濟發展局局長蘇錦樑逝世，終年 67 歲。行政長官李家超對蘇錦樑辭世表示哀悼。前特首梁振英在社交媒體發文悼念。據了解，自 2017 年離開政府「無官一身輕」的蘇錦樑，近年患有白血病。他除了效力過曾蔭權及梁振英班子的「熱廚房」，亦曾任民建聯副主席、醫院管理局成員、策略發展委員會成員及嶺南大學校董會成員。Yahoo新聞 ・ 1 天前
元朗大寶冰室｜「肉餅飯潮文」爆紅食客續排長龍 今起限賣300份肉餅 下午只剩150份(有片)
【12月13日更新】適逢今日星期六，《am730》記者在下午時分到場觀察，店外大排長龍，有過百名市民在場等候。大寶冰室今日起限賣300份肉餅，但在下午1時多，店方已在社交平台Threads指只剩150份，敬請食客原諒。am730 ・ 1 天前
英超 ｜車仔考慮多種「脫史」方案 水晶宮列斯有意接收
據報車路士願意考慮多種史端寧的離隊方案，包括永久轉會、外借，甚至在未能達成合適協議時的雙方解約。而水晶宮與列斯聯成為最大機會的潛在買家。Yahoo 體育 ・ 8 小時前
九龍灣情困男單位自縊 朋友揭發惜太遲
【on.cc東網專訊】今日(14日)中午12時半，執法部門收到市民報案，指其姓李(43歲)男友人懷疑在九龍灣宏泰道3號一單位內，用一條電線加上一條上網線上吊。消防奉召到場解下事主，惟他早已氣絕身亡。警員於現場沒有檢獲遺書，事主的死因有待驗屍後確定。據了解，事主近on.cc 東網 ・ 19 小時前
林德信愛女遺傳最強基因 邊聽邊唱樂在其中
【on.cc東網專訊】歌手林德信（Alex）將於明年推出收錄6首新歌的實體碟，早前推出了首炮歌曲《情歌還是老的好》，近日Alex在社交平台晒出一條影片，片段中他表示：「最近呢，我搵到有個人唱我嘅新歌，唱得幾好喎，聽下先」，正當大家仍在猜測他邀來誰幫忙宣傳歌曲時，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
阿摩廉頭痕 3將或要參戰非洲盃
【Now Sports】安保姆、阿麥迪亞路、馬沙拿維3名曼聯戰將都收到國家徵召，將參戰非洲國家盃，最快下星期一就要報到，或對阿摩廉的排陣帶來影響。英國《太陽報》指出，曼聯希望在周中對陣般尼茅夫前，盡量避免表明安保姆、阿麥迪亞路及馬沙拿維能否出戰的問題。主帥阿摩廉（Ruben Amorim）出席周五的賽前記者會時，用詞明題模稜兩可：「我們仍在跟國家隊們進行商談。周一就要對陣般尼茅夫，我們只可以說3將仍身在這裡，正在操練，而球隊正在為所有可能情況作出備戰準備。這確實令人沮喪，但仍沒辦法確定誰可以落場比賽。唯一的好消息是，我們有足夠的人腳去應對所有情況，這就是有較長時間備戰的好處，你可以能觀察到所有大小事情，並針對多種情況進行準備。」按非洲國家盃的規定，參戰諸將最遲12月15日就要到國家隊報到，所以曼聯3將理論上無法對陣般尼茅夫，現在雙方正探討能否踢完比賽再前往報到。《太陽報》指，阿摩廉已在周日的操練課中準備好兩個正選陣容名單，會按幾位非洲球員的情況隨機應變。最壞的情況是3名戰將都要在周一離隊，這意味著阿摩廉的陣式將被嚴重影響。當中安保姆對曼聯似乎最為關鍵，今季他已攻入7球並有1次助攻，是曼now.com 體育 ・ 12 小時前
《自然》：中國在90%的關鍵技術研究中全球領先
根據獨立智庫澳洲戰略政策研究所（ASPI）經營的技術追蹤器，中國在近 90% 的關鍵技術領域處於全球領先地位，而這些技術不但能顯著增強中國的實力，還可能對其他國家的利益帶來風險。鉅亨網 ・ 20 小時前
中九龍繞道工程師指挑戰大 每日僅15分鐘爆破免影響伊院
【on.cc東網專訊】中九龍繞道(油麻地段)將在下周日(21日)通車，從油麻地前往九龍灣的車程由繁忙時間約30分鐘減至約5分鐘。繞道油麻地段穿過整個中九龍鬧市地底，路政署高級工程師(中九龍幹線)潘家欣表示，正進行最後測試，包括隧道營運商測試系統、落地檢測。項目規on.cc 東網 ・ 20 小時前
萬科孭巨債3900億 監管拒救 傳當局已制定措施 掌控事態發展
內房巨頭萬科企業（2202.HK）債務違約危機迫在眉睫，根據彭博報道，內地監管機構可能不願意出手救助萬科，並且已開始制定計劃以控制事態發展，而銀行家和基金經理警告，萬科債務問題惡化恐將在中國經濟及其金融體系引發連鎖反應，不僅令銀行造成損失，更可能加劇舉步維艱房地產行業的壓力。信報財經新聞 ・ 2 天前