習近平囑咐特區政府須主動對接「十五五」規劃｜華納兄弟計劃拒絕派拉蒙敵意收購｜崔碧珈曲線向鄭健樂落閘｜12 月 17 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 12 月 17 日星期三，預測本港地區今日天晴。日間乾燥及溫暖，市區最高氣溫約 25 度，新界再高兩三度。吹和緩東北風。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：李家超述職｜習近平向宏福苑死者致哀 稱香港「由治及興邁出新步伐」 必須主動對接「十五五」規劃

國家主席習近平昨日（16 日）下午在北京接見行政長官李家超，聽取對方的述職報告。習近平表示，李家超過去一年帶領特區政府勇於擔當、積極進取，香港邁向「由治及興」新步伐，中央對他和特區政府的工作予以「充分肯定」，跟過往 3 年相同。會面期間，習近平特別提到大埔宏福苑火災，再次對遇難者及殉職消防員表示哀悼，並囑咐特區政府要主動對接國家「十五五」規劃。

Yahoo 新聞：《自殺通告》香港禁映 周冠威送檢四個月獲通知 被指不利國安

香港導演周冠威新作、黃秋生主演的《自殺通告》上月在台灣上映，目前已錄 400 萬台幣票房，惟自 8 月 4 日在香港送檢至今四個月，終確認該電影被禁在香港上映。周冠威昨（16 日）於 FB 發文指，收到政府部門信件，拒絕核准《自殺通告》於香港上映，他引述信件內容，指檢查員根據《電影檢查條例》認為《自殺通告》的上映「會不利於國家安全」。

Yahoo 新聞：宏福苑五級火追蹤︱盤點大維修四大異常 揭示圍標伏線與制度漏洞

大埔宏福苑大維修工程期間，發生奪命火警，涉事承建商宏業及工程顧問鴻毅多人被捕。現時香港每年有 2,000 幢舊樓會被選中進行強制驗樓，一旦被認定需要修葺，屋苑小業主便要面臨動輒逾億元的大維修工程。《Yahoo 新聞》從宏福苑案例，拆解大維修過程出現四大異常，揭示現行制度下，由顧問招標到業主大會投票，均潛藏圍標風險及監管漏洞。

法庭線：7.1立會暴動案｜王宗堯、孫曉嵐等7人提上訴 上訴方：原審判刑明顯過重 答辯方：衝擊立會史無前例

七一立法會暴動案，王宗堯等 4 人審訊後被裁定暴動罪成，同案 8 人開審前承認暴動罪，12 人分別判囚 4 年 7 個月至 6 年 10 個月。王宗堯、港大學生會前會長孫曉嵐等 7 人先後提出定罪和刑罰上訴，案件周二（16 日）在高等法院聆訊。 王宗堯一方指，沒足夠證據證明他參與暴動，強調王當時僅禮貌打招呼、沒破壞行為。答辯方反駁指，王明知示威者闖入立法會，仍自願走進暴動中心。上訴方另指，原審將被告參與程度分為三級，但量刑框架過於狹窄，各級刑罰僅相隔 3 個月，令被定為低級的被告刑期過高。答辯方指，衝擊立法會史無前例，參考案例應加刑。法官押後 6 個月內頒裁決。

法庭線：認損壞兩張選舉事務處海報 23歲男准保釋候判 辯方庭上稱僅撕去手指頭大小邊角

今年立法會換屆選舉期間，選舉事務處在各地張貼多張海報宣傳。23 歲男子被指上月在旺角損壞兩張海報，周二（16 日）在西九龍裁判法院承認一項「刑事毀壞」罪，主任裁判官蘇文隆押後明年 1 月 28 日判刑，以候索取感化令及社服令報告，期間被告續准保釋。 案情指，警方巡邏時發現海報被撕毀，翻查閉路電視後揭發事件。被告在警誡下承認貪玩犯案。庭上辯方提及，被告只撕掉海報一個手指頭的邊角，被撕的部分沒任何字句。

【今日重點財經新聞】

Bloomberg：華納兄弟據悉計畫拒絕派拉蒙的敵意收購要約

知情人士表示，由於對融資及其他條款存有擔憂，華納兄弟尋永計劃拒絕派拉蒙（Paramount）的敵意收購要約。因討論未公開信息而要求匿名的這些知情人士表示，在經過討論並審閱派拉蒙的要約後，華納兄弟董事會仍認為公司與 Netflix 現有的協議在價值、確定性和條款方面優於派拉蒙提出的方案。知情人士表示，華納兄弟對派拉蒙要約收購的回應最早可能於周三提交。

Bloomberg：瑞幸咖啡據悉考慮競購雀巢旗下咖啡連鎖品牌藍瓶咖啡

據知情人士透露，瑞幸咖啡正在考慮競購雀巢旗下藍瓶咖啡 (Blue Bottle Coffee)，此舉旨在提升品牌形象並拓展高端咖啡市場。因討論未公開消息而要求匿名的知情人士表示，瑞幸咖啡及其股東大鉦資本也在評估其他收購目標，包括在中國經營 % Arabica 咖啡店的運營商，其投資方包括私募股權公司 PAG。瑞幸咖啡和大鉦資本也考慮過可口可樂旗下的Costa Coffee，但知情人士表示，他們不太可能繼續推動這一選項。

infocast：萬寧內地120店 明年1月15日停業

萬寧中國網站昨天晚上突然發公告，其內地線下門店最後營業日為明年1月15日，之後將正式停止運營。官網資料顯示，萬寧作為香港最大型的健與美產品連鎖店，擁有超過320間分店遍布港澳。萬寧自2004年進入內地市場，在中國內地有逾120間分店。

Yahoo 財經：日本通脹猛如虎 到便利店只食不喝要600日元 且看央行加息行動

日本通脹超預期，市場普遍估計本週日本央行的關鍵利率將上調至30年來最高水平。數據顯示日本全國範圍內的物價升幅已連續3年半超過了央行預期目標，國民的生活成本被指已經到了隨時會左右日本政治格局的程度。近日社媒上一則「三文魚飯糰太貴」的分享也引起廣泛熱議；《Yahoo財經》發現，目前要在日本三大便利店開餐並不便宜，只食不喝也要約600日元（30港元）。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：崔碧珈再補刀！指facebook戀愛狀況無需對方確認 曲線向大隻Rocky鄭健樂落閘

現年58歲、曾經係TVB御用大隻佬嘅Rocky鄭健樂，近日喺社交網站高調認愛，宣布與吳浩康舊愛、37歲嘅性感女神崔碧珈（Anita）戀愛中。不過之後崔碧珈出席音樂會記者會時，就坦言表示二人並非男女朋友關係，只係「好好好好好嘅朋友」。崔碧珈開到聲落閘，但係有網民指Facebook嘅感情狀況更新是需要雙方帳戶確認，有見及此崔碧珈出咗個story，指自己實測Facebook感情狀況設定只需單方確認就得，又將自己喺Facebook嘅感情狀況，更改成同前經理人 Audrey 交往中，又留言「我哋正式一齊咗啦」。

Yahoo 娛樂圈：程人富與未婚妻過大禮後繼續放閃 遠赴加拿大拍婚照大晒靚相

小薯茄成員程人富即將迎娶圈外女友，繼日前剛剛完成過大禮儀式後，他便跟大家分享遠赴加拿大靚景拍攝的婚照，大放閃光彈！