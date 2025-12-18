宏福苑五級火︱一文盤點大維修四大異常
廉署拘宏福苑新舊法團主席｜港人月儲 10100 元擁 102 萬始安心｜Angelababy 近照顏值被激讚重回顛峰｜12 月 18 日・Yahoo 早報
早晨！今日係 2025 年 12 月 18 日星期四，預測本港地區今日大致天晴。日間乾燥，最高氣溫約 23 度，晚上漸轉多雲。吹和緩至清勁東至東北風。
【今日重點新聞】
Yahoo 新聞：宏福苑五級火︱廉署再拘兩人 新舊法團主席徐滿柑、鄧國權被捕
大埔宏福苑五級大火釀成至少 160 人死亡。據了解，廉政公署昨日（17 日）清晨採取行動，再拘捕兩名男子，據悉分別為宏福苑現任業主立案法團主席徐滿柑及前主席鄧國權。
Yahoo 新聞：除夕取消煙花匯演 跨年倒數活動移師中環遮打道 與深圳商討延長通關時間
宏福苑火災後，社會各界陸續調整年尾活動安排。由政務司長陳國基主持的節慶安排跨部門工作小組昨（17 日）公布，今年除夕跨年倒數活動將會取消煙花匯演，以另一形式舉行。旅發局就指，跨年倒數活動將於中環遮打道行人專用區舉行，代替維港煙花匯演。
Yahoo 新聞：鍾翰林、傑斯、張超雄等9人揭獄中不人道待遇 「打雞翼」、高溫、單獨囚禁 衛生惡劣「蟑螂在身上爬」
國際特赦組織（Amnesty International）昨（17 日）發布最新報告，引述多名香港前在囚人士包括前「學生動源」召集人鍾翰林、前網台主持人尹耀昇、前立法會議員張超雄等 9 人的遭遇，指曾在獄中受到暴力、不人道待遇。國際特赦組織呼籲當局調查香港懲教院所的情況，包括成立獨立機構突擊視察等。懲教署回應指「嚴正反駁有關指控」，對肢體暴力採取」「零容忍」態度，同時已執行盡可能高標準的清潔措施等。
Yahoo 新聞：涉論文引AI虛構文獻 港大：葉兆輝卸任社科院副院長 涉事博士生按紀律程序處理
香港大學學術論文早前爆引用虛假文獻爭議，港大社會科學學院副院長葉兆輝任通訊作者的一份博士生論文，涉嫌引用虛構文獻，並於學術期刊發表。港大昨（17 日）確認，論文中部分引文為 AI 生成虛構文獻，而參與研究的博士生未作申明，葉兆輝已卸任港大社會科學院副院長，涉事博士生亦須按大學既定紀律程序處理。
【今日重點財經新聞】
信報：港人月儲10100元 擁102萬始安心 經濟好轉收入增 89%年輕族有存錢
存款保障委員會連續第八年的香港人「儲蓄安全感」指標調查顯示，港人每人每月平均儲蓄金額首次「破萬」，達10100元，較去年9800元增加3%，再創調查以來新高。存保會主席劉燕卿解釋，新冠疫情後經濟好轉，市民收入增加，帶動儲蓄較幾年前顯著上升。她相信，有計劃和有系統儲蓄可以增加安全感，為未來作準備，推動港人提高儲蓄。
信報：公眾持股替代門檻元旦生效 街貨市值10億 佔總股數逾10%即可
港交所（0388.HK）昨天就持續公眾持股量規定刊發諮詢總結，宣布為上市公司引入替代門檻。除了現行一般的25%公眾持股量要求外，上市公司將可選用最新的替代門檻，只要公眾持股市值不少於10億元，以及同時佔公司已發行股份總數至少10%即可，意味市值高於40億元的公司，即可獲放寬公眾持股量要求到10%至25%之間；如市值100億元以上的公司，公眾持股量要求可低至10%。新規定明年1月1日起生效。
國產晶片股上市掀炒作熱潮，繼摩爾線程（688795.SS）後，「國產GPU第二股」沐曦（688802.SS）昨日在科創板首掛一路狂飆，一度暴漲7.55倍，全日仍勁升近7倍，一籤（500股）最多獲利逾39萬元（人民幣．下同），成為A股「最賺錢新股」。
昨日萬寧中國突然宣布停運，本港部分傳媒大字標題稱「萬寧退出中國市場」、「下月中結束內地業務」，內地甚至有專家分析萬寧如何敗退，認為近年萬寧陸續關店「並沒有出乎意料」。然而昨日小紅書萬寧官方帳戶才以簡體字分享護膚貼士，更讓市場感到好奇未來方向。後來母公司DFI回應，終於解開停運之謎。
【今日重點娛樂新聞】
Yahoo 娛樂圈：36歲Angelababy近照顏值被激讚重回顛峰 網民：誰分得清這是早期還是現在
現年36歲嘅Angelababy（楊穎），早年以模特兒身份入行，其甜美外貌吸引無數網民關注，被封「𡃁模始祖」。Angelababy與內地小生黃曉明於2015年舉行世紀婚禮，不過二人於2022年結束7年婚姻，成為單親媽媽。日前 Angelababy喺社交網站上載幾張動態照片，照片中嘅Angelababy化上日系混血感妝容，並戴上毛毛帽及毛毛頸巾，與室內向鏡頭擺出多個pose。呢個PO一出，唔少網民大讚佢好靚，及表示佢同初出道時嘅外貌冇分別。
Yahoo 娛樂圈：鞏俐與法籍老公甜蜜遊北京 網民：隨便一拍都是電影感
現年59歲嘅國際影后鞏俐，從影多年參與無數經典作品，憑住精湛演技獲獎無數。至於感情方面，鞏俐喺2010年與富商黃和祥離婚，其後喺2019年與法國電子音樂大師Jean-Michel Jarre再婚，婚後甜甜蜜蜜。近年淡出影壇嘅鞏俐，除咗不時出席活動之外，更與老公四出旅行，好似最近佢哋就去咗北京，二人嘅有愛互動掀起熱議。
