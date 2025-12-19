宏福苑災民續住應急住所須交租｜中國據指研製出 EUV 光刻原型機｜《戀愛自由式》舊照瘋傳惹網民爆笑留言｜12 月 19 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 12 月 19 日星期五，預測本港地區今日大致多雲。日間部分時間有陽光，最高氣溫約 23 度。吹和緩東至東北風。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：宏福苑五級火｜業主年獲 15 萬元租津 續住應急住所須交租 搬離可獲 5 萬元補助｜Yahoo

大埔宏福苑上月 26 日發生五級火，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」總額達到 38 億元。政務司副司長卓永興周四（18日）公布兩項支援措施，包括向受影響業主發放每年 15 萬元、為期兩年的租金補助，以及一筆過的 5 萬元搬遷補助；另外向受影響租戶發放一筆過的 5 萬元搬遷補助。如果業主及租戶繼續住在酒店、青年宿舍，就要向營運機構繳交租金。已入住過渡屋的租戶，可獲租金豁免至明年 5 月 31 日，之後就要交租。政府稱，今次是「最後一個以租戶為對象的現金援助」，指基金未來用於長期支援宏福苑業主的長期需要。

Yahoo 新聞：公院醫護疑病房內嬉鬧 「針筒噴水」再自拍上網 議員促醫管局查證跟進︱有片︱Yahoo

有網民周四（18 日）於社交媒體上載一條片段，指有公院醫護人員於當值期間「玩針筒」，以針筒「射水」嬉戲，並拍片上載到自己的社交媒體帳戶。帖文引來大量留言，更有人從片中顯示的病房資料，推斷涉事的醫院及病房。《Yahoo新聞》向醫管局查詢片段是否真實，是否於公立醫院拍攝，涉事人士是否公院醫護等，正待回覆。 有立法會議員則表示，假若事件屬實，會影響醫護的專業形象，同時若影響到病房環境，也會對病人造成危險，認為醫管局要查證並跟進。

法庭線：鄭嘉如私人檢控前僱主《華爾街日報》開審 被告方提中止聆訊、質疑檢控動機不良

香港記者協會主席鄭嘉如，去年當選後不足一個月，遭《華爾街日報》以「職位重組」為由解僱。鄭認為自己因參與工會而遭解僱，私人檢控僱主兩項「阻止僱員參與工會」有關控罪。《華》不認罪，案件周四（18 日）在東區裁判法院展開首天聆訊。 《華》一方提中止聆訊申請，指鄭嘉如提出檢控的動機不良，例如在記者會上稱事件涉新聞自由、提控與金錢無關，另一邊廂卻與公司談判索償，金額一度達 300 萬元。辯方另披露鄭與《華》的談判內容，指過程中出現過兩個方案，分別是支付和解金，或復職及正式道歉等。案件周五續，將由鄭嘉如一方續陳詞。

法庭線：青年認舊煽動等4罪判教導所 服刑期間准保釋 高院裁刑罰上訴得直毋須再服刑

現年 21 歲青年被指 2020 至 2022 年篡改國歌歌詞、網上發布「港獨」口號等，他爭議法律議題失敗後承認舊煽動罪等 4 罪，被判入教導所，周四（18 日）於高等法院處理刑罰上訴。 上訴方指，計及還押及在教導所日子，青年已被羈留約 9 個月，有足夠阻嚇性，建議改判短期監禁及以緩刑處理。律政司則指教導所羈留時間為 3 年，青年中途獲准保釋等候上訴，「就算未坐爆都要繼續」，惟法庭亦可考慮改判勞教中心或監禁。 法官短暫退庭考慮後指本案情況特殊，裁定刑罰上訴得直，撤銷原審的教導所命令，青年即時釋放、毋須再服刑，官稍後頒布判詞。青年聞判面露微笑。翻查資料，本案為首宗「舊煽動罪」被告方上訴得直的案件。

Yahoo 新聞：黎智英案｜黎采對定罪判決感痛心 料或無法再見父親：返港不安全｜Yahoo

壹傳媒創辦人黎智英周一（15 日）被法院裁定串謀勾結外國勢力，以及串謀發布煽動刊物 3 罪罪成。黎智英女兒黎采接受外媒訪問表示，雖然父親被定罪是預料之中，但仍感到痛心，批評香港法治嚴重受創。她預計自己可能無法再見父親，因為知道返港並不安全。

【今日重點財經新聞】

信報：中國據指研製出EUV光刻原型機 ASML前工程師打造 冀2028前生產晶片

中美科技競賽中，光刻機一直是中國推動半導體產業自主的技術樽頸之一。據路透報道，今年初內地已經研製出一台極紫外光刻機（EUV）原型機，由荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾（ASML）的前工程師團隊通過逆向工程打造。該設備已經成功運行並產生極紫外光，但尚未能生產出晶片，政府目標在2028年之前產出可用晶片。由於光刻機為半導體製造過程中技術含量最高的設備，倘中國最終成功以原型機造出晶片，意味其將實現重大技術突破。

彭博：TikTok稱字節跳動已簽署協議 將成立美國股東佔多數合資企業

TikTok執行長周受資對員工表示，字節跳動有限公司簽署了具有約束力的協議，將成立一家由美國投資者為多數股東的美國合資企業。 彭博看到的TikTok內部備忘錄顯示，周受資表示他「很高興分享一些好消息」，並稱已與甲骨文、銀湖資本和MGX簽署協議。 「交易完成後，這家以現有TikTok美國數據安全（USDS）組織為基礎建立的美國合資企業將作為獨立實體運營，並擁有美國數據保護、算法安全、內容審核和軟件保障的管理權，」 周受資在備忘錄中說，與此同時，「TikTok全球的美國實體」將管理全球產品互通及特定商業活動，包括電子商務、廣告和市場營銷」。

彭博：中國大拋美國國債 持倉降至全球金融危機以來最低位

外國投資者持有的美國國債10月因中國大幅拋售而下降，儘管包括日本和英國在內的一些國家增加了頭寸。美國財政部周四公佈的數據顯示，當月海外總持倉下降58億美元至9.24萬億美元。該數據包含了淨出售和估值變化。彭博美國國債市場指數10月錄得連續第三個月上揚。持倉規模排名第三的中國10月減持美國國債118億美元，至6887億美元，創出2008年以來的最低紀錄。被市場分析視為中國托管賬戶所在地的比利時同月增持16億美元，達到4684億美元。

信報：屈臣氏升級內地1500店

萬寧中國因業務戰略調整需要，將關閉內地所有線上及線下門店。對於有零售商關掉內地實體店對屈臣氏的影響，屈臣氏集團表示，會繼續扎根內地市場，明年是屈臣氏集團185周年，計劃升級改造於內地超過1500家線下與線上店舖，讓顧客的每一次到訪都能有更好的體驗。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：《戀愛自由式》舊照瘋傳 黎諾懿黃宗澤蕭正楠變黑人？網民爆笑留言：去非洲探訪啫

歲月是把殺豬刀，這是多少人的青春集體回憶？TVB於2003年播出的偶像劇《戀愛自由式 》，當年一眾年輕新星迷倒許多學生粉絲。22年後有網民在Threads貼出舊照，留言指「後面幾個黑人牙膏廣告嚟？？？？」，一張舊照即時成為熱爆帖，除了引來網民熱烈討論，連主角之一的傅穎親自回應。

Yahoo 娛樂圈：被鄭健樂Rocky高調認愛 崔碧珈將下年6月電影節收益 捐予大埔災民

上月大埔宏福苑火災，崔碧珈公司發出聲明，表示會將2026年6月15日至18日在摩納哥舉行的「第一屆高影國際微電影節」，所有收益將全數捐贈給慈善團體。近日崔碧珈頻上新聞，全因58歲香港先生鄭健樂（Rocky）日前在社交平台高調認愛崔碧珈（Anita），其後崔碧珈否認戀情，聲稱跟Rocky只是好朋友。但崔碧珈亦有關心大埔災情，其創立的公司發聲明指將會作出捐款。