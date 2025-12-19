宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
宏福苑災民續住應急住所須交租｜中國據指研製出 EUV 光刻原型機｜《戀愛自由式》舊照瘋傳惹網民爆笑留言｜12 月 19 日・Yahoo 早報
早晨！今日係 2025 年 12 月 19 日星期五，預測本港地區今日大致多雲。日間部分時間有陽光，最高氣溫約 23 度。吹和緩東至東北風。
【今日重點新聞】
Yahoo 新聞：宏福苑五級火｜業主年獲 15 萬元租津 續住應急住所須交租 搬離可獲 5 萬元補助｜Yahoo
大埔宏福苑上月 26 日發生五級火，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」總額達到 38 億元。政務司副司長卓永興周四（18日）公布兩項支援措施，包括向受影響業主發放每年 15 萬元、為期兩年的租金補助，以及一筆過的 5 萬元搬遷補助；另外向受影響租戶發放一筆過的 5 萬元搬遷補助。如果業主及租戶繼續住在酒店、青年宿舍，就要向營運機構繳交租金。已入住過渡屋的租戶，可獲租金豁免至明年 5 月 31 日，之後就要交租。政府稱，今次是「最後一個以租戶為對象的現金援助」，指基金未來用於長期支援宏福苑業主的長期需要。
Yahoo 新聞：公院醫護疑病房內嬉鬧 「針筒噴水」再自拍上網 議員促醫管局查證跟進︱有片︱Yahoo
有網民周四（18 日）於社交媒體上載一條片段，指有公院醫護人員於當值期間「玩針筒」，以針筒「射水」嬉戲，並拍片上載到自己的社交媒體帳戶。帖文引來大量留言，更有人從片中顯示的病房資料，推斷涉事的醫院及病房。《Yahoo新聞》向醫管局查詢片段是否真實，是否於公立醫院拍攝，涉事人士是否公院醫護等，正待回覆。 有立法會議員則表示，假若事件屬實，會影響醫護的專業形象，同時若影響到病房環境，也會對病人造成危險，認為醫管局要查證並跟進。
法庭線：鄭嘉如私人檢控前僱主《華爾街日報》開審 被告方提中止聆訊、質疑檢控動機不良
香港記者協會主席鄭嘉如，去年當選後不足一個月，遭《華爾街日報》以「職位重組」為由解僱。鄭認為自己因參與工會而遭解僱，私人檢控僱主兩項「阻止僱員參與工會」有關控罪。《華》不認罪，案件周四（18 日）在東區裁判法院展開首天聆訊。 《華》一方提中止聆訊申請，指鄭嘉如提出檢控的動機不良，例如在記者會上稱事件涉新聞自由、提控與金錢無關，另一邊廂卻與公司談判索償，金額一度達 300 萬元。辯方另披露鄭與《華》的談判內容，指過程中出現過兩個方案，分別是支付和解金，或復職及正式道歉等。案件周五續，將由鄭嘉如一方續陳詞。
法庭線：青年認舊煽動等4罪判教導所 服刑期間准保釋 高院裁刑罰上訴得直毋須再服刑
現年 21 歲青年被指 2020 至 2022 年篡改國歌歌詞、網上發布「港獨」口號等，他爭議法律議題失敗後承認舊煽動罪等 4 罪，被判入教導所，周四（18 日）於高等法院處理刑罰上訴。 上訴方指，計及還押及在教導所日子，青年已被羈留約 9 個月，有足夠阻嚇性，建議改判短期監禁及以緩刑處理。律政司則指教導所羈留時間為 3 年，青年中途獲准保釋等候上訴，「就算未坐爆都要繼續」，惟法庭亦可考慮改判勞教中心或監禁。 法官短暫退庭考慮後指本案情況特殊，裁定刑罰上訴得直，撤銷原審的教導所命令，青年即時釋放、毋須再服刑，官稍後頒布判詞。青年聞判面露微笑。翻查資料，本案為首宗「舊煽動罪」被告方上訴得直的案件。
Yahoo 新聞：黎智英案｜黎采對定罪判決感痛心 料或無法再見父親：返港不安全｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英周一（15 日）被法院裁定串謀勾結外國勢力，以及串謀發布煽動刊物 3 罪罪成。黎智英女兒黎采接受外媒訪問表示，雖然父親被定罪是預料之中，但仍感到痛心，批評香港法治嚴重受創。她預計自己可能無法再見父親，因為知道返港並不安全。
【今日重點財經新聞】
信報：中國據指研製出EUV光刻原型機 ASML前工程師打造 冀2028前生產晶片
中美科技競賽中，光刻機一直是中國推動半導體產業自主的技術樽頸之一。據路透報道，今年初內地已經研製出一台極紫外光刻機（EUV）原型機，由荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾（ASML）的前工程師團隊通過逆向工程打造。該設備已經成功運行並產生極紫外光，但尚未能生產出晶片，政府目標在2028年之前產出可用晶片。由於光刻機為半導體製造過程中技術含量最高的設備，倘中國最終成功以原型機造出晶片，意味其將實現重大技術突破。
彭博：TikTok稱字節跳動已簽署協議 將成立美國股東佔多數合資企業
TikTok執行長周受資對員工表示，字節跳動有限公司簽署了具有約束力的協議，將成立一家由美國投資者為多數股東的美國合資企業。 彭博看到的TikTok內部備忘錄顯示，周受資表示他「很高興分享一些好消息」，並稱已與甲骨文、銀湖資本和MGX簽署協議。 「交易完成後，這家以現有TikTok美國數據安全（USDS）組織為基礎建立的美國合資企業將作為獨立實體運營，並擁有美國數據保護、算法安全、內容審核和軟件保障的管理權，」 周受資在備忘錄中說，與此同時，「TikTok全球的美國實體」將管理全球產品互通及特定商業活動，包括電子商務、廣告和市場營銷」。
外國投資者持有的美國國債10月因中國大幅拋售而下降，儘管包括日本和英國在內的一些國家增加了頭寸。美國財政部周四公佈的數據顯示，當月海外總持倉下降58億美元至9.24萬億美元。該數據包含了淨出售和估值變化。彭博美國國債市場指數10月錄得連續第三個月上揚。持倉規模排名第三的中國10月減持美國國債118億美元，至6887億美元，創出2008年以來的最低紀錄。被市場分析視為中國托管賬戶所在地的比利時同月增持16億美元，達到4684億美元。
萬寧中國因業務戰略調整需要，將關閉內地所有線上及線下門店。對於有零售商關掉內地實體店對屈臣氏的影響，屈臣氏集團表示，會繼續扎根內地市場，明年是屈臣氏集團185周年，計劃升級改造於內地超過1500家線下與線上店舖，讓顧客的每一次到訪都能有更好的體驗。
【今日重點娛樂新聞】
Yahoo 娛樂圈：《戀愛自由式》舊照瘋傳 黎諾懿黃宗澤蕭正楠變黑人？網民爆笑留言：去非洲探訪啫
歲月是把殺豬刀，這是多少人的青春集體回憶？TVB於2003年播出的偶像劇《戀愛自由式 》，當年一眾年輕新星迷倒許多學生粉絲。22年後有網民在Threads貼出舊照，留言指「後面幾個黑人牙膏廣告嚟？？？？」，一張舊照即時成為熱爆帖，除了引來網民熱烈討論，連主角之一的傅穎親自回應。
Yahoo 娛樂圈：被鄭健樂Rocky高調認愛 崔碧珈將下年6月電影節收益 捐予大埔災民
上月大埔宏福苑火災，崔碧珈公司發出聲明，表示會將2026年6月15日至18日在摩納哥舉行的「第一屆高影國際微電影節」，所有收益將全數捐贈給慈善團體。近日崔碧珈頻上新聞，全因58歲香港先生鄭健樂（Rocky）日前在社交平台高調認愛崔碧珈（Anita），其後崔碧珈否認戀情，聲稱跟Rocky只是好朋友。但崔碧珈亦有關心大埔災情，其創立的公司發聲明指將會作出捐款。
其他人也在看
《戀愛自由式》舊照瘋傳 黎諾懿黃宗澤蕭正楠變黑人？網民爆笑留言：去非洲探訪啫
歲月是把殺豬刀，這是多少人的青春集體回憶？TVB於2003年播出的偶像劇《戀愛自由式 》，當年一眾年輕新星迷倒許多學生粉絲。22年後有網民在Threads貼出舊照，留言指「後面幾個黑人牙膏廣告嚟？？？？」，一張舊照即時成為熱爆帖，除了引來網民熱烈討論，連主角之一的傅穎親自回應。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
大寶冰室業主收割 賣舖叫價1300萬
「肉餅經濟」旗手大寶冰室，近日忙到要破天荒星期一例休，但無阻顧客排隊熱情。冰室生意好呀，隨之而來係加租危機，想不到業主更進一步，索性推進賣舖套現。Yahoo 地產 ・ 20 小時前
53歲香港女神堅持「不醫美」！一句話說服全網 網讚：這才是人間清醒
陳慧琳在訪談中提到，每個人條件不同，就算是同樣的療程，效果也未必一樣，她還笑說萬一做了眼歪嘴斜要怎麼辦？因此與其冒風險改變臉部線條，不如接受歲月自然留下的痕跡。從近距離鏡頭來看，她的臉部線條並非刻意緊繃，而是保有表情與神情的流動感，這種「看得出年紀、卻不...styletc ・ 16 小時前
邢慧敏殺入《愛．回家》 與袁文傑驚喜同框：奇妙的連結
【on.cc東網專訊】藝人袁文傑早前社交平台分享與《愛．回家》一班演員合照，更留言不捨之情的字句，令不少網民揣測他是否離巢無綫，紛紛留言不捨他與滕麗名飾演「熊尚善」的「潮善cp」，而日前播出的一集《愛．回家》更為「潮偉」的離開埋下伏筆，加深離巢傳言，劇中潮偉因特東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
集體大炒車﹗萬寧沒有退出中國 轉型「打冧」實體店？
昨日萬寧中國突然宣布停運，本港部分傳媒大字標題稱「萬寧退出中國市場」、「下月中結束內地業務」，內地甚至有專家分析萬寧如何敗退，認為近年萬寧陸續關店「並沒有出乎意料」。然而昨日小紅書萬寧官方帳戶才以簡體字分享護膚貼士，更讓市場感到好奇未來方向。後來母公司DFI回應，終於解開停運之謎Yahoo財經 ・ 1 天前
騙案｜七旬婦網戀「單身舊識」耗盡棺材本 再借子女親友失逾400萬元
追求晚年幸福與陪伴本是人之常情，卻可能成為騙徒伺機而動的目標。警方表示，近日一名70歲女事主在WhatsApp收到陌生人訊息，對方假冒舊識開展對話，表示希望與事主成為朋友。該名自稱從事貿易的男士，聲稱自己離婚、與事主年齡相仿，並以投資黃金獲利豐厚為由吸引注意，雙方成為網上戀人。及後，對方訛稱為事主開設投資帳戶，表示可代am730 ・ 21 小時前
持刀搶劫｜中環持刀搶劫案 找換店被劫10億日圓
今早中環發生持刀搶劫案，一名找換店職員報稱在皇后大道中對開街頭，遭4名男子持刀搶劫，被劫走10億日圓（近5,000萬港元），現時有一名涉案者被捕。BossMind ・ 19 小時前
蘇民峰大宅曝光 半圓形飯廳夠闊落 自貼自煮家常晚飯口味極貼地
玄學家蘇民峰早前喺社交平台招收明年暑期風水班學生，4日課程每位學費高達5萬，蘇師傅打算招收一百人，即係話師傅時薪25萬元Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
Labubu「包圍」佘詩曼 設計師龍家昇親自導覽
飾演「新聞女王Man姐」的藝人佘詩曼本身圈粉無數，但「女王」也有一顆少女心，近年迷戀泡泡瑪特（9992.HK）旗下IP（知識產權）Labubu，家中有無數收藏，幾乎集齊所有款式。日前佘詩曼化身小粉絲，在社交平台展示她應邀出席Labubu活動的照片，並留言大讚：「被震撼到了！幸福感直接拉滿。」信報財經新聞 ・ 1 天前
荃灣食店「禁示嘔吐」告示惹熱議 網民：背後應該又係一個悽慘嘅故事
近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」分享一次荃灣用餐經歷，指自己在海壩街近路德圍一帶某冰室食晚飯，出品質素不俗，但真正吸引他注意的，卻是一張貼在店內告示。樓主形容自己一邊食飯一邊忍不住偷笑，同時亦感嘆前線員工其實相當為難，由於告示內容相當直白告示內容相當直白，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 55 分鐘前
文詠珊Janice Man產後首現身出席婚禮 極速修身回復狀態
現年36歲嘅「𡃁界始祖」文詠珊（Janice Man），由模特兒成功轉型演員，仲試過連續兩年獲得金像獎最佳女配角提名。佢同富三代老公吳啟楠（Carl）於2019年結婚，雖然婚後與老公長駐上海，但仍堅持幕前工作。去到今年9月，佢突然喺社交網站上載一張BB腳仔嘅照片，無預警下宣佈已經誕下BB，升呢做人母。日前，佢出席商人張俊傑婚禮，產後首次露面嘅佢容光煥發及已極速修身，身形同生BB之前差別不大。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
婚配公司指香港男女失衡嚴重 籲女士放寬擇偶條件否則「渴死」
消委會日前分享有關交友配對的投訴個案。香港婚姻介紹所董事總經理廖吳美玲今早(17日)在商台節目指出，現時香港女性尋覓對象時期望與現實落差愈來愈大，許多女士認為應該找門當戶對的理想伴侶，但香港男女比例失衡，以女士在沙漠堅持要飲名牌樽裝水作比喻，最後只會「渴死」，因此認為香港女性需要放寬要求。 性別比例差距為16am730 ・ 1 天前
國產晶片｜「中國曼哈頓計劃」成功 打造EUV光刻機原型 盼3年後生產AI晶片
在美國多重落閘，試圖限制中國取得先進技術之術，路透報道指，中國科學家已經成功打造出一部極紫外光（EUV）光刻機...BossMind ・ 21 小時前
日台賣到斷貨！GU防風防水外套有何魅力？同場推介8款防水風褸 最平只需$199/32折起入手Timberland、The North Face
年尾假期多多！大家是否都已經計劃好去哪個國家旅遊呢？在此之前給大家介紹一件旅行神物，就是來自GU的防水風褸，在不熟悉即將要去地方的氣溫與天氣狀況時，最好常備防水風褸以供不時之需。這件衣服太過熱賣，台灣日本都已經全線搶斷貨了！好消息是GU也有再次推出類似款式供大家選擇，此外Yahoo購物專員也搜羅從百元平價款到輕奢品牌精選多款人氣防水風褸供大家選擇，包括UNIQLO、lululemon、The North Face等，大家帶去旅行不僅能抵禦寒風冷雨，還能讓日常穿搭更具層次感，即看絕對不能錯過的推薦清單！Yahoo Style HK ・ 1 天前
李連杰追利智承諾「賺的錢都給妳」！向太爆他30年身家全交出：出門都沒有錢包
向太（陳嵐）近日談到李連杰與妻子利智的婚姻相處，意外揭露李連杰多年來的「寵妻模式」。她表示，李連杰從追求利智開始，就曾承諾「賺到的每一分錢都交給妳」，而這句話不只停留在口頭，實際行動一路維持至今，時間超過30年。姊妹淘 ・ 1 天前
2026馬年生肖運程雲文子｜屬羊「氣勢如虹」貴人運勢旺盛，事業、桃花、財運青雲直上（附增運飾物及顏色）
雲文子2026馬年生肖運程屬羊篇｜今年肖羊朋友運程如何？由雲文子師傅為各位以奇門遁甲來分析運勢，更有增運顏色、增運飾物，讓各位在馬年心想事成、事事順利，馬年行大運！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
李日朗舊愛黃靜藍奉子成婚 嫁飲食集團老闆 過大禮曬墜手金器
曾與李日朗拍拖5年的Hoy TV藝人黃靜藍，在分手3個月後火速搭上飲食集團老闆Wilson Lau，拍拖一年左右更決定簽紙閃婚Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
美中角力新變數！川普對馬杜洛出重手 恐為中國對台行動鋪路
美國總統川普下令封鎖受制裁的委內瑞拉油輪，雖意在加大對馬杜洛政府的壓力，卻引發專家警告，此舉可能削弱美國反對中國對台封鎖的立場，為台海安全帶來新的戰略風險。鉅亨網 ・ 2 小時前
萬綺雯客串《驅魔龍族馬小玲》，預告1秒鏡頭即掀回憶！55歲「永遠的馬小玲」保養有道更添女人魅力
臨兵鬥者皆陣列在前！《驅魔龍族馬小玲》電影預告日前釋出，隨即引起童年回憶！大家都在留意新版電影會否有原班人馬加入時，預告裡就來給大家1秒馬小玲（萬綺雯）的鏡頭，都足以令網民熱烈討論！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
賣一輛虧一輛！福特棄純電改抱混動 馬斯克直批：自作孽不可活
福特汽車 (F) 汽車近日投下震撼彈，正式宣布停產旗下旗艦純電動皮卡 F-150 Lightning，並轉向大力擁抱增程車型。這項被視為 「開倒車」 的舉動，不僅讓業界震驚，更招來特斯拉 (TSLA) 執行長馬斯克（Elon Musk）的嚴厲評價，直言這是「自作孽不可活」。鉅亨網 ・ 1 天前