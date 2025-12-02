宏福苑五級火至今警拘 13 人涉誤殺｜10 月零售 352 億升 6.9% 超預期｜洪卓立取消個唱被質疑門票滯銷｜12 月 2 日・Yahoo 早報

騙徒自稱大埔災民尋死求借錢 記者聯絡捐款者查證踢爆大話
早晨！今日係 2025 年 12 月 2 日星期二，預測本港地區今日大致多雲，早晚有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約 25 度。吹和緩東至東北風，初時離岸風勢間中清勁。
【今日重點新聞】
Yahoo 新聞：宏福苑五級火︱警方至今拘捕 13 人涉誤殺 其中 5 人獲准保釋候查︱Yahoo
大埔宏福苑造成至少 151 人死亡，警方早前已拘捕 3 人涉誤殺。警方周一（1 日）指，由 11 月 29 日至周一分別在旺角及北角再拘捕九男一女，涉嫌誤殺，亦即今次火災累計 13 人涉誤殺被捕。
Yahoo 新聞：宏福苑五級火︱打風後混入不合格棚網 合格棚網放「棚腳」供採樣 廉政專員：非常可恥 鄧炳強澄清棚網導致大火︱Yahoo
廉政專員胡英明昨日表示，由於颱風破壞了宏福苑棚網，有涉案人士魚目混珠，先後購買不符合及符合阻燃標準的棚網，其中合格棚網鋪設在「棚腳」，成功取得了測試合格的報告，不合格的棚網則鋪設在大廈背面，消防人員須爬出大廈外才能採集樣本。胡英明直斥涉案人士是處心積累犯案，形容他們非常古惑、非常可恥。
保安局局長鄧炳強就解釋，起火初期因未能在火災現場採樣，因此在未受火警波及的宏志樓地下檢取樣本去測試，當時初步發現棚網符合抗火標準，承認有關結論，與現場消防及市民觀點不一致。
Yahoo 新聞：宏福苑五級火︱田北辰質疑政府過早公布棚網化驗結果 導致引起外界揣測：徒增矛盾，自尋煩惱︱Yahoo
鄧炳強曾一度稱棚網達到阻燃要求，但昨日澄清部份棚網不合標準。實政圓桌立法會議員田北辰批評，當局未作全面檢測便急於公布消息，導致「引起諸多揣測，徒增矛盾，自尋煩惱，又何必呢。」
Yahoo 新聞：宏福苑五級火｜災民 2 日收 9 次香港寬頻推銷續約 母親生前 ICU 期間照收 怒斥至今未收道歉、費用豁免期含糊不清
大埔宏福苑五級火期間，香港寬頻仍致電災民推銷續約 ，引來災民們震怒，怒斥阻礙火場救援。昨日（12 月 1 日）再有災民聯絡《Yahoo 新聞》投訴，指不但在火警發生時收到推銷電話，更在尋找失聯母親，以及母親留醫深切治療部期間照收推銷電話及訊息，一共 9 次，他的母親日前不幸離世。當他開啟母親電話，用以代母聯絡親友時，又再見到推銷訊息，造成極大滋擾。他曾向香港寬頻投訴，但至今仍沒有收到客服聯絡他道歉，更對費用豁免期含糊不清，感到極度失望。
Yahoo 新聞：宏福苑五級火｜黃碧嬌最新聲明向警方報案要求徹查 現屆法團委員：支持依法追查真相
宏福苑的大維修工程風波獲社會關注，屋苑大維修由上屆業主立案法團通過，曾於該屆擔任宏福苑法團事務顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌在災後成為眾矢之的；黃碧嬌在周一（12 月 1 日）就發表「嚴正聲明」，表示經過深思熟慮後，決定親自報警，要求立即立案調查事件是否涉及現屆法團瀆職、隱瞞安全風險等嚴重罪行，同時要求廉政公署立案調查現屆法團有否貪污。宏福苑現屆業主立案法團管理委員會全體委員之後發聲明，指全體委員高度重視今次事件，並鄭重聲明全力配合警方及廉政公署的任何調查工作，「我們支持依法追查真相，冀能早日釐清責任，為居民討回公道，亦還事件一個公正的交代。」
法庭線：宏福苑五級火 「四大訴求」聯署發起人被國安處拘捕 扣查近兩日獲准保釋
中大學生關靖豐（Miles）發起「四大訴求」聯署，要求成立獨立調查委員會、問責政府官員等，據報上周六被警方國安處拘捕，並帶到住所搜屋。關周一（12 月 1 日）獲警方准保釋候查。一架的士下午駛入長沙灣警署，關在下午 2 時 24 分乘搭的士離開，期間向記者點頭。
【今日重點財經新聞】
信報：10月零售352億升6.9%超預期 分析料餘下兩月增幅可達雙位數
本港零售額連升6個月，政府統計處公布，10月份零售額臨時估計為352億元，按年升6.9%，高於市場預期升4.7%，金額為今年1月以來最高。香港零售管理協會執行總監羅振邦表示，10月在高基數下仍能錄此增幅，主要得益於訪港旅客按年增長逾一成、中秋節送禮效應，以及盛事活動帶動。有經濟師預計，今年餘下兩個月零售額有機會達雙位數升幅。
信報：澳新料人幣明年底升見6.95 年底結滙需求增 短線穩中向好
在岸人民幣（CNY）兌美元昨日在亞洲時段收升69點，報7.0725，創近14個月新高，分析指出，人民幣中間價昨日升至逾13個半月高位，與美元偏弱有助人民幣反彈有關。而臨近年底結滙需求增加，預計人民幣短線穩中有升。由於內地基本因素仍非太理想，人民幣年底前升穿7算機會不大，料短期在7.06至7.08區間上落，不過澳新銀行預期明年底有望升至6.95。
TVB前「視后」林夏薇的丈夫莫贊生，今年4月因未向兩間貸款公司償還約1.35億元，被高等法院頒令破產，破產受託人現以書面形式申請「破產不開始令」，破產管理署不反對，莫贊生亦無派律師代表到庭應訊；暫委法官遂發出破產不開始令，將4年破產期的倒數計時器停在起點，意味着莫贊生將無限期地處於破產狀態，直至他遵守條款提交財產資料及法庭另作命令為止。
美股在十二月首個交易日出現回吐，道瓊斯指數跌超過400點收市，跌幅近1%，扭轉上周的強勢表現。進入2025年最後一個月，金融市場有波動上升之傾向，有分析提醒，傳統12月上升的「聖誕升市」未必會出現。美債下跌，10年期美國國債息率升近8點子。美元見兩星期低位。加密幣拋售潮再現，比特幣曾急跌8%，一度穿8.4萬美元水平。
【今日重點娛樂新聞】
Yahoo 娛樂圈：宏福苑五級火︳洪卓立取消個唱 被質疑門票滯銷「覺得我唔紅完全可以 但唔代表我哋無努力」
大埔宏福苑五級火造成大量傷亡，多個演唱會因此延期或取消，當中包括原定於星期日開show嘅洪卓立。消息公布後，洪卓立發文解釋「實在想像唔到上到台用咩心情去唱歌，諗咩畫面去比自己唱歌？確實呢一刻好多人都需要放鬆，包括我自己。如果我自己都唔開心，又點享受舞台，點樣可以娛樂到大家？」。
Yahoo 娛樂圈：宏福苑五級火｜衛蘭與妹妹低調現身哀悼 默站獻花留言
對於災情，各界紛紛出錢出力伸出援手，全港齊心與愛影響人士度過難關。除了伸出援手，連日不斷有市民帶同花束到現場為死難者默哀，以及於涼亭留言悼念，當中包括衛蘭及妹妹衛詩。
