宏福苑五級火｜情緒支援熱線
荃灣中心二期大維修未開法團大會先「推薦」顧問｜券商搶一線舖最貴月租 120 萬｜張栢芝稱已立定遺囑預早安排埋後事｜12 月 22 日・Yahoo 早報
早晨！今日係 2025 年 12 月 22 日星期一，預測本港地區今日大致多雲。日間部分時間有陽光，最高氣溫約 22 度。吹和緩至清勁東至東北風，離岸及高地間中吹強風。
【今日重點新聞】
Yahoo 新聞：荃灣中心二期大維修︱法團未開大會先「推薦」顧問 業主質疑小圈子決定 主席：已申押後
宏福苑慘劇激起全港小業主關注大維修，近日荃灣中心二期爆出大維修爭議。屋苑未召開業主大會，法團委員就推薦「亞迪雅工程顧問有限公司」擔任工程顧問，再發問卷詢問業主同意與否，引起業主不滿。法團主席、前民主黨區議員李洪波回覆《Yahoo新聞》時，承認問卷「有啲未係好清楚」，承諾未來盡量高透明度，亦已去信屋宇署希望能押後大維修。市建局回覆《Yahoo新聞》表示，法團 12 月初揀選顧問時，沒有收到會議通告，故未派員列席會議。屋宇署則表示，若法團遵辦強制驗樓遇到實際困難而需要較長時間處理，會按情況酌情考慮延期申請。
Yahoo 新聞：2025年度人物專訪｜葉劉淑儀回顧政途起伏 親解退選潮失態一幕 直認心慌：容乜易亡黨
「唔好阻住我開會，行開！」今屆立法會會期屆尾聲，葉劉淑儀面對鏡頭難掩焦躁，成為2025年政壇經典一幕。12日後，她宣布 17 年議員生涯落幕。新一屆立法會選舉結果塵埃落定，葉太在《Yahoo新聞》專訪解釋當日何以失態，「我唯一擔心係新民黨嘅發展，我都心慌慌，驚到⋯唔好煩我啦，我都未諗掂點算，嘩，容乜易亡黨」。從保安局局長到民選議員，她說參選初心是贏回民意，洗走問責下台的失意；今日總結，她亦滿意民選議員的成績表，「我覺得我演進咗，有外國人評價我 a true politician （真正的政治家），已經唔止係一位議員」。
Yahoo 新聞：2025年度人物專訪｜葉劉淑儀愛時裝：我成日話我可以選零售界 「港大美女」聖誕不推新寫真
在討論區看到任何「港大美女圖」的標題，不用懷疑，多數是港大畢業、 75 歲新民黨主席葉劉淑儀的美照。近年每逢節慶，葉太身穿旗袍的影樓寫真也是年輕親友間的賀圖。由民望最低的局長變成網絡紅人，甚至在現實世界出現應援團，葉太擁抱這種或諷刺或真心的人氣，接受專訪時也主動提起，「你都知道我叫『姐姐』，我喺街問過青年點解你鍾意睇我 IG，佢話你啲相有趣，佢叫我做時代先鋒」。不過她表示，今年聖誕不會推出新寫真。
now 新聞：冬至酒樓晚市一周前訂滿 梁進：因應大埔火災部分公司取消年底訂枱
昨日冬至，不少市民一家人外出吃「冬至飯」。旺角有酒樓指，傍晚六時許起已陸續滿座，負責人指上周已訂滿，但多數都沒有兩輪入座，即使有客都不夠夥計幫手。不過候任飲食界議員梁進指，今年食肆的冬至生意，無論是枱數或消費都較以往少。他又提到受到大埔的火災影響，很多年尾的飯局都取消或改期，加上除夕倒數煙花等活動取消，亦對業界造成沉重的損失。
now 新聞：中九龍繞道油麻地段通車 司機批啟德出口爭線危險難適應
中九龍繞道油麻地段通車，不少駕駛入士即時試用新路，不過啟德出口有司機懷疑不熟路亂切線，險象環生。有些車要停下來，找正確出口。有司機說，「我覺得那個位很像有少許危險，我到出口駕車時有少許心寒。」另外，啟福道一帶劃了雙白線，方便走新路的車，可順利直上觀塘繞道。另外，啟德隧道舊路出來的車，在啟福道不可再直上天橋入觀塘繞道，很多司機不知新安排，違規駛過巴士線駁回橋面。
【今日重點財經新聞】
信報：券商搶一線舖 最貴月租120萬 今年9租賃成交 勁增兩倍
商舖租金持續回落，促使租戶趁機升級至核心地段，證券商今年積極進駐一線旅遊區舖位開設分店，4家券商共承租最少9個舖位，按年大增兩倍，涉及成交月租介乎7.5萬至120萬元，合共月租逾372萬元，撐起舖市。業界相信，明年證券商勢續擴充版圖，並會在民生區拓展客路。
新股陸續有來，上周五共8家公司同日向港交所（0388.HK）遞表申請上市，其中4家為A股上市公司，包括數智車輛診斷及智慧充電解決方案提供商道通科技（688208.SS）、微型驅動系統製造商兆威機電（003021.SZ）、無線通訊模組及解決方案提供商美格智能（002881.SZ），以及綜合生物製藥企業澤璟生物製藥（688266.SS）。
根據中國國家金融監理總局最新數據，截至 11 月底，今年以來已有超過 300 家銀行退出市場，創下歷史新高。這場席捲銀行業的「出清風暴」中，近九成註銷主體為中小村鎮銀行，曾經遍布縣城的金融機構正以肉眼可見的速度消失。
Yahoo 財經：聖誕搶劫潮鎖定「星辰表」 中價手錶成美國搶匪新目標？
踏入聖誕消費旺季，美國多個城市接連出現針對衣物及配飾的街頭搶劫事件，馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）警方近日罕有發出警示，指有歹徒鎖定穿着 The North Face、Canada Goose 等名牌外套的年輕人，同時點名星辰表（Citizen）成為新一輪搶劫對象。消息一出，隨即在社交平台及討論區引起熱議，不少網民直言「搶名牌外套可以理解，但為何偏偏是星辰表，而非勞力士等名錶？」
【今日重點娛樂新聞】
影后張栢芝有份參與的內地綜藝節目《一路繁花》近日熱播，栢芝在節目中的言行收穫網民好評。在最近一集中大家談到遺囑問題時，她坦言：「我已經叫我律師全寫好。」有人指她像立得早了一點，她解釋：「因為我不想我離開的時候，大家為了錢而有一些不好看的。」她指人總要離開，自己就連身後事也安排好了：「我自己的照片我都挑好了，我自己的衣服我都挑好了。」網民讚栢芝這樣做太人間清醒：「滿滿的人生通透感」。
東方日報：胡定欣新婚後過首個聖誕節 布置巨型聖誕樹意外曝光超豪巨宅
視后胡定欣今年10月無預警下嫁醫生男友陳健華，於新西蘭秘婚後正式成為人妻。新婚燕爾的她心情大好，分享新婚後首個聖誕的布置片段，更曝光豪宅內的闊落客廳及巨型聖誕樹瞬間成為網民焦點！
