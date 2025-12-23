康文署加強打擊炒場｜國泰預告今年業績有增長｜蔡思貝入場力撐張繼聰撰文抒發感受｜12 月 23 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 12 月 23 日星期二，預測本港地區今日大致多雲，初時有一兩陣微雨。日間部分時間有陽光，最高氣溫約 23 度。吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸及高地間中吹強風。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：康文署加強打擊炒場 用程式干擾可禁用 360 日 室內籃球場和排球場禁「執雞」

康文署昨日（ 12 月 22 日）公布，將推行新措施加強打擊違規轉讓康體設施，即俗稱「炒場」的行為。新安排針對「SmartPLAY 康體通」系統的使用規則、熱門室內場地的預訂手續，以及取消部分場地的免費使用安排。

Yahoo 新聞：大廈維修有工人全面關閉消防裝置 消防處指工人無權關閉 批做法不負責任或違法︱Yahoo

大埔宏福苑早前發生五級火警後，被揭後樓梯防火窗疑被更換成木板，消防處其後亦證實大廈火警鐘失效。《信報》昨日（22 日）刊登專欄文章，其中提及「消防處建議一旦大廈維修工程影響到消防裝置時，受影響的消防裝置應分段關閉，而非全面關閉。」但同時引述有前線工人質疑可行性，並傾向將消防裝置全部關閉。消防處同日晚上發文澄清，強調相關評論內容未能完全反映事實。

Yahoo 新聞：宏福苑五級火︱宏志閣業主領補助須承諾不返家 聲明指違者或刑事檢控 民青局：防止濫用

宏福苑五級火導致逾千住戶無家可歸，當中未被火勢波及的宏志閣解封無期，不少居民仍然流離失所。民政及青年事務局上周宣佈業主可獲發租金補助，惟《Yahoo 新聞》獲悉，局方要求宏志閣業主簽署聲明承諾，領取補助期間不會以宏志閣單位為居所或把單位出租，否則或面臨刑事檢控。民青局昨晚在社交媒體專頁稱，該聲明只為防止濫用資助。

Yahoo 新聞：2025年度人物專訪︱手球隊「全勤」戰全運 門將葉冠英無憾退役：人生打得最好嘅比賽︱Yahoo．睇片

經過2025年全運會一役，香港手球代表隊成為「熱血」的代名詞。「我哋本身諗住自己傻㗎啫，追求我地心中想追求嘅嘢……醒返都覺得係匪夷所思，我哋做緊乜呢？」今年港隊在全運會手球項目歷史性殺入四強，作為隊中「老大哥」的門將葉冠英，由三年前開始規劃復出，希望在全運會爭勝。雖然最終未能獲得獎牌，但葉冠英搏盡無悔，賽後原地退役，「我覺得成個比賽係……我人生打得最好嘅一個比賽」。

【今日重點財經新聞】

信報：國泰盈喜 預告今年業績有增長

國泰（0293.HK）公布11月份營運數據，月內國泰航空客運表現持續強勁，載客量按年增26%，運載率達到87%，創兩年單月新高。集團同時發盈喜，預告下半年業績將優於上半年，惟旗下廉航香港快運（HK Express）仍錄得虧損；整體而言，集團2025年全年業績將可按年錄得增長。

信報：恒生顧問石元良元旦掌炒房 部門原舵手周丹玲月底離任

恒生銀行（0011.HK）再有高層管理人員變動，俗稱「炒房」的資本市場及證券服務部（MSS）將會易帥。消息透露，該行發出內部公告稱，因應業務調整需要，在滙豐有20年任職經驗、今年「登六」退休後轉任恒生行政總裁辦公室顧問的石元良（William Shek），將於明年1月1日起出任恒生資本市場主管。至於在恒生工作近20年、原任該行資本市場及證券服務部主管的周丹玲（Liz Chow）則於本月底離職。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：視后蔡思貝入場力撐張繼聰撰文抒發感受 罕回應「冇嘢拍」曝心聲

TVB視后蔡思貝（Sisley）不時於IG分享近況，近年甚少於劇集內岀現的她最近入場支持張繼聰的新片《金童》，她又透露自己仍有參與拍攝工作，且不會放棄。

Yahoo 娛樂圈：炎明熹復古叛逆風格新鮮感滿滿 網民大讚：完全carry到新造型

現年20歲嘅「樂壇小天后」炎明熹（Gigi），出道後備受TVB力捧，直至今年約滿離巢，9月更自組公司再出發。Gigi繼出演音樂劇及開始錄製新歌之後，嚟緊12月24日平安夜喺亞博舉行個人音樂會。喺理工大學修讀時裝學系嘅Gigi，過往不時以鄰家女孩形象出現，不過近日就作出新嘗試，成功獲得網民激讚。