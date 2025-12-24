諾和工程涉偽造證書 3 人被捕｜百分百貸款壞賬率升至 18.5%｜87 歲梁愛患胰臟癌不做電療化療豁達面對｜12 月 24 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 12 月 24 日星期三，預測本港地區今日大致天晴。日間溫暖，市區最高氣溫約 24 度，新界再高兩三度。晚上部分時間多雲。吹和緩東北風。《Yahoo 新聞》預祝大家聖誕快樂。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：諾和工程疑就多項工程提交偽造證書 消息指警方拘捕三人 包括公司負責人及職員

瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建工程的分判商諾和工程有限公司，涉嫌提交虛假的監測震動儀器校正證明。警方昨日到火炭金濠工業大廈一個單位搜查，調查諾和工程懷疑偽造儀器校正證書。整個行動暫時拘捕三人，包括兩名公司負責人，以及一名職員，案件由西九龍重案組跟進。警方在行動中撿獲大批測試報告，將進一步調查其真確性。

廣告 廣告

Yahoo 健康：麻疹︱7 個月大男童疑外遊染麻疹 曾逗留外地逾兩個月 父母未曾接種疫苗

衞生署衞生防護中心昨日公布一宗外地傳入的麻疹個案，個案涉及一名 7 個月大的男童，他於 12 月 17 日開始出現發燒、咳嗽及流鼻水病徵， 12 月 19 日曾向私家醫生求診。男童在 12 月 21 日長出皮疹，隨即被送往明愛醫院急症室並留院治療。經過臨床樣本檢測，證實男童對麻疹病毒核酸檢測呈陽性反應，目前在醫院接受隔離治療，情況穩定。

法庭線：郭鳳儀父否認企圖處理潛逃者財產 控辯方結案爭議保單權益誰屬 明年2.11裁決

遭警方國安處通緝的「香港民主委員會」執行總監郭鳳儀，其 68 歲父親郭賢生被指企圖處理女兒的保單，被起訴「23 條」下企圖處理潛逃者財產罪。案件周二（23 日）在西九龍裁判法院展開第四天審訊，控辯完成結案陳詞，押至明年 2 月 11 日裁決。 控方指，涉案保單為信託保單，受保人亦即受益人，即使郭鳳儀沒簽署保單權益轉移回條，該保單屬餽贈，她成年後會「自動」成為擁有人。辯方則指，本案控罪的立法原意針對「制裁」或「反制措施」，防止市民支援在外國危害國安的人，並非處理「一個人好耐之前買嬰兒單」的情況，形容現時的檢控「變相係對親情嘅檢控」。

法庭線：鄭嘉如檢控《華爾街日報》 鄭否認「刻意隱瞞」參選 重申參加工會屬法定權利

記協主席鄭嘉如私人刑事檢控《華爾街日報》一案，周二（23 日）進入第 4 天審訊，鄭接受辯方盤問。辯方引述《Yahoo 新聞》、《大公報》等報道鄭參選記協執委會，多次提及鄭是《華》的記者，亦談及外界批評記協認受性不足，涉及政治操控等。鄭確認沒事前向公司申請以《華》記者名義參選，亦確認外界對記協有上述批評，但強調指控失實。辯方另引述鄭的上司在記協換屆選舉前，與鄭的通話內容，指鄭參選應通知公司，亦關注她將成為記協代表人物，會與公司扯上關係。鄭回應指，主席不一定任發言人，當時曾提出可與公司商討是否兼任發言人，否認「刻意隱瞞」參選一事，並強調參加工會是其法定權利。審訊押至明年 1 月 21 日續審。

諾和工程疑就多項工程提交偽造證書 消息指警方拘捕三人 包括公司負責人及職員

【今日重點財經新聞】

信報：百分百貸款壞賬率升至18.5%

政府於疫情期間推出協助中小企及失業人士的兩項百分百擔保貸款計劃，截至今年11月底，「百分百擔保特惠貸款」和「百分百擔保個人特惠貸款計劃」的累計壞賬率分別為18.5%及21.2%，較今年5月中，分別升2.9個百分點及1.9個百分點。政府在推出這兩款產品時把其整體壞賬率分別假設在25%的水平。

信報：今年騙案多涉網售演唱會炒飛

騙徒手法層出不窮，滙豐香港區零售銀行及財富管理業務反欺詐及信貸主管黃詠詩指出，今年最新手法是騙徒訛稱有演唱會飛或限量版公仔，以高於原價在網上放售，市民為求搶得心頭好，容易忽略風險並把資金轉入假賬戶。她表示，在滙豐發現的金融詐騙中，買假演唱會飛和限量版公仔涉及人數最多。

信報：內地2026推進賣現樓 新模式建房

內地樓市長達4年的寒冬未見回暖跡象，全國住房城鄉建設工作會議周一至周二（22日至23日）在北京召開，盤點今年工作及總結「十四五」時期成就，並研究部署「十五五」時期和2026年重點任務，會議直言保交房任務已全面完成，明年會繼續着力穩定房地產市場，推動收購存量商品房，城市政府要適時調整房地產政策，並加快構建房地產發展新模式，有序搭建基礎性制度，包括推進現樓銷售制度，防範交樓風險。分析認為，保交付問題及系統性風險這兩大擔憂得到處理後，加快新模式轉型是後續穩定房地產的關鍵。

Bloomberg：特朗普稱聯儲局主席應在市場表現良好時減息

特朗普表示，他期待聯儲局主席在經濟形勢良好的情況下降低利率。這是特朗普在即將宣布鮑威爾繼任者之際，迫切尋求提名一位致力於降息的候選人的最新信號。特朗普周二在社交媒體發帖稱：「我希望新任聯儲局主席在市場表現良好時降低利率，而不是毫無理由地摧毀市場。任何與我意見相左的人都永遠當不上聯儲會主席！」

百分百貸款壞賬率升至18.5%

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：87歲梁愛罹患胰臟癌體重不足70磅 不做電療化療豁達面對 坦言「死得快好世界」

現年87歲嘅資深演員梁愛，加入娛圈後參演過多部粵語長片及影視作品，憑《他來自江湖》飾演馬姐深入民心，早前佢與導演老公左幾移居加拿大，歷盡喪夫喪子之痛後回流香港，過着獨居退休生活。日前好友楊紹鴻喺社交網站出PO透露梁愛已入住老人院，並上載探訪合照，及為佢打氣。梁愛原來罹患胰臟癌大半年，不過豁達嘅佢就話80歲已經賺夠，拒絕電療及化療，選擇與癌共生，並話有咩好擔心。

Yahoo 娛樂圈：《尋秦記》定檔除夕上映！古天樂寸爆TVB記者問題奇怪 場面勁尷尬｜有片

2001年TVB劇集《尋秦記》由古天樂、林峯、宣萱、雪兒、郭羨妮等演員演出，劇集大受歡迎；至於電影版等待多年終鐵定喺今年12月31日跨年檔登陸大銀幕。喺禮拜一（22日），男主角古天樂率領原班人馬，以及苗僑偉（三哥）、徐浩昌（肥腸）及伍詠詩等新角色演員，齊齊出席宣傳啟動禮；古天樂、林峯及苗僑偉一齊接受傳媒訪問，期間TVB娛樂新聞記者潘盈慧問電影版籌備多年終於面世，佢哋嘅心情係咪期待，古天樂就話梗係期待，去到林峯準備回答時，古天樂就突然火起，插嘴寸爆記者：「好奇怪喎呢個問題！點解會問返個演員期唔期待個部戲上映，要問，問觀眾！」