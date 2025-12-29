江旻憓元旦日起轉任馬會顧問｜香港今年經濟增長料升至 3.2%｜谷德昭近月急瘦撐拐杖看張學友演唱會｜12 月 29 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 12 月 29 日星期一，預測本港地區今日大致天晴。早上清涼，日間乾燥，最高氣溫約 22 度。吹和緩東至東北風。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：江旻憓上任議員後不再全職受聘於馬會 元旦日起轉為顧問

候任旅遊界立法會議員江旻憓即將於明年 1 月 1 日正式上任。江仍是馬會員工，正放無薪假。香港賽馬會對外事務部主管鄭琪昨向傳媒表示，江旻憓由元旦日將轉為馬會顧問、不再全職受聘，會協助馬會推動賽馬旅遊並提供相關意見。

am730：基孔肯雅熱｜青衣 35 歲女子確診 月中偕家人參加旅行團

本港再錄得一宗基孔肯雅熱個案。一名居於青衣長亨邨的35歲女子，本月20日與家人參加旅行團到廣東省肇慶市旅遊，期間在郊外環境被蚊叮咬。她返港後出現關節痛、皮疹及發燒，到瑪嘉烈醫院急症室求醫並入院治療，目前情況穩定。

Yahoo 新聞：宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容：撫生者之心 安亡者之靈

大埔宏福苑五級火錄得 161 死，破碎的不止家園，還有罹難者家屬的心靈。有殯儀館邀請台灣遺體修復師來港，為家屬免費提供修復服務，重塑逝者面貌，與家人作最後道別，目前接到 10 宗個案。修復師郭璋成指，目前處理的個案均是離起火點較遠的遺體，多因高溫而五官變形、破壞皮膚和組織層等，平均兩至三天可修復七至八成的容貌。

Yahoo 新聞：錦綉花園5億工程解構︱公契所限不能成立法團 招標資料列「機密」 業主不知哪間承建商中標

錦綉花園爆近 5 億元水管維修工程爭議，大業主是發展商俊業集團，工程招標過程由俊業旗下的屋苑管理公司主導。管理公司接受《Yahoo 新聞》查詢時解釋，受現行的公契及法規所限，錦綉花園並不能成立業主立案法團，故不具法理基礎召開相關業主大會投票揀選工程承建商。

Yahoo 新聞：錦綉花園5億工程解構︱大業主「俊業」付1515萬 管理公司屬旗下 收1827萬酬金

錦綉花園早前爆出近5億元水管維修工程爭議，其後管理公司宣布終止集資。《Yahoo新聞》發現，錦綉花園「大業主」即發展商「俊業集團」，一方面僅需分攤約3%工程費，即約1,515萬元；另一方面，屋苑的管理公司由俊業全資持有，在工程總預算收取1,827萬元作為「經理人酬金」。錦綉花園管理公司回覆《Yahoo新聞》時辯稱，4%酬金比率已低於其他屋苑維修工程5%酬金或以上的慣例，公司曾表示會考慮進一步下調酬金比率至3%。

法新社：法國女星碧姬芭杜辭世 享壽 91 歲

法國影壇傳奇女星碧姬芭杜（Brigitte Bardot）逝世，享壽 91 歲，她的「碧姬芭杜基金會」（Fondation Brigitte Bardot）證實消息。碧姬芭杜 1956 年主演「上帝創造女人」（And God Created Woman），使她一夕之間成為性感偶像，獲得「性感小貓」稱號。她之後陸續參與約 50 部電影演出，息影後在法國南部過著隱居般的生活。她在1986年成立碧姬芭杜基金會，致力於動物保護。

【今日重點財經新聞】

信報：港今年經濟增長料升至3.2%

財政司司長陳茂波表示，本港即將踏入新一年，新挑戰在所難免，但也將迎來更大的新機遇。展望明年，本港經濟可望保持良好勢頭，當局會繼續保持高度警惕，在外圍環境始終充滿變數的情況下，防範各種「黑天鵝」、「灰犀牛」，統籌好「安全」和「發展」兩大主軸，讓香港在2026年社會和經濟均得以繼續平穩向前發展。

信報：港IPO投行承銷費1.46% 25年低

今年本港新股市場強勢回歸，全年集資額料約2800億元，勢可重返全球新股冠軍寶座；惟與此同時，在中資發行人對國際投行依賴程度持續減少下，今年投行的基本承銷費率卻創下25年來新低，平均僅得1.46%。業界相信在競爭持續激烈下，未來費率水平難見明顯改善。

信報：保時捷河南最大經銷商突停業

外資汽車企業在中國經營環境日漸變得困難，繼德國平治（內也稱奔馳）因拒絕黨書記加入董事會且擁決策權，決定結束合資公司北京奔馳汽車。而同屬德國豪華跑車品牌的保時捷，近日在河南的最大經銷商「鄭州中原保時捷中心」更一夜間人去樓空，數百名車主無法取貨，汽車市場氣氛大受打擊。

鉅亨網：日本米、蛋價創新高 雞蛋拌飯成奢侈品？

日本媒體上周六（27 日）援引最新統計數據報導，日本大米和雞蛋價格均創有統計以來最高值，許多日本民眾感嘆，雞蛋拌飯已成奢侈品，面對食材漲價不得不尋找平替。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：60 歲谷德昭近月急瘦 撐拐杖看張學友演唱會 真實狀態曝光被指似 80 歲

現年60歲的谷德昭昔日綽號「肥谷」，顧名思義是全身長肉，在幕前演出時胖嘟嘟的形象為觀眾帶來不少歡樂，但早年因健康問題刻意減肥近50磅，體型消瘦但仍健步如飛，亮相主持節目時反應敏捷兼精神不俗，看來一切正常。不過，谷德昭於平安夜（12月24日）與44歲女友林子萱（Kiki）到紅館欣賞張學友演唱會，進場時被內地博主拍下真實狀態，只見他下車後需撐拐杖，走路時身體微彎，體型明顯較數月前消瘦，步伐相對緩慢，其女友原本在其身後，不久即超前為其開路。

Yahoo 娛樂圈：應屆港姐亞軍施宇琪宣布訂婚 自揭男友12月雪地求婚曬巨型鑽戒

2025仲有幾日就完，繼日前小儀發文宣布已婚，娛樂圈再有好消息。應屆香港小姐施宇琪 (Angela）周日（28日）於社交平台發文回顧2025年，當中包括完成馬拉松及參選港姐等等，去到12月回顧，更驚喜透露訂婚消息。Angela於12月回顧寫到「成家 找到了新的賽道、新的工作」更附上男友於雪地求婚照以及曬出巨型鑽戒。Angela配文表示：「為了避免大家誤會，這是訂婚，還沒結婚」。