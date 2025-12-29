《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
江旻憓元旦日起轉任馬會顧問｜香港今年經濟增長料升至 3.2%｜谷德昭近月急瘦撐拐杖看張學友演唱會｜12 月 29 日・Yahoo 早報
早晨！今日係 2025 年 12 月 29 日星期一，預測本港地區今日大致天晴。早上清涼，日間乾燥，最高氣溫約 22 度。吹和緩東至東北風。
【今日重點新聞】
Yahoo 新聞：江旻憓上任議員後不再全職受聘於馬會 元旦日起轉為顧問
候任旅遊界立法會議員江旻憓即將於明年 1 月 1 日正式上任。江仍是馬會員工，正放無薪假。香港賽馬會對外事務部主管鄭琪昨向傳媒表示，江旻憓由元旦日將轉為馬會顧問、不再全職受聘，會協助馬會推動賽馬旅遊並提供相關意見。
am730：基孔肯雅熱｜青衣 35 歲女子確診 月中偕家人參加旅行團
本港再錄得一宗基孔肯雅熱個案。一名居於青衣長亨邨的35歲女子，本月20日與家人參加旅行團到廣東省肇慶市旅遊，期間在郊外環境被蚊叮咬。她返港後出現關節痛、皮疹及發燒，到瑪嘉烈醫院急症室求醫並入院治療，目前情況穩定。
Yahoo 新聞：宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容：撫生者之心 安亡者之靈
大埔宏福苑五級火錄得 161 死，破碎的不止家園，還有罹難者家屬的心靈。有殯儀館邀請台灣遺體修復師來港，為家屬免費提供修復服務，重塑逝者面貌，與家人作最後道別，目前接到 10 宗個案。修復師郭璋成指，目前處理的個案均是離起火點較遠的遺體，多因高溫而五官變形、破壞皮膚和組織層等，平均兩至三天可修復七至八成的容貌。
Yahoo 新聞：錦綉花園5億工程解構︱公契所限不能成立法團 招標資料列「機密」 業主不知哪間承建商中標
錦綉花園爆近 5 億元水管維修工程爭議，大業主是發展商俊業集團，工程招標過程由俊業旗下的屋苑管理公司主導。管理公司接受《Yahoo 新聞》查詢時解釋，受現行的公契及法規所限，錦綉花園並不能成立業主立案法團，故不具法理基礎召開相關業主大會投票揀選工程承建商。
Yahoo 新聞：錦綉花園5億工程解構︱大業主「俊業」付1515萬 管理公司屬旗下 收1827萬酬金
錦綉花園早前爆出近5億元水管維修工程爭議，其後管理公司宣布終止集資。《Yahoo新聞》發現，錦綉花園「大業主」即發展商「俊業集團」，一方面僅需分攤約3%工程費，即約1,515萬元；另一方面，屋苑的管理公司由俊業全資持有，在工程總預算收取1,827萬元作為「經理人酬金」。錦綉花園管理公司回覆《Yahoo新聞》時辯稱，4%酬金比率已低於其他屋苑維修工程5%酬金或以上的慣例，公司曾表示會考慮進一步下調酬金比率至3%。
法國影壇傳奇女星碧姬芭杜（Brigitte Bardot）逝世，享壽 91 歲，她的「碧姬芭杜基金會」（Fondation Brigitte Bardot）證實消息。碧姬芭杜 1956 年主演「上帝創造女人」（And God Created Woman），使她一夕之間成為性感偶像，獲得「性感小貓」稱號。她之後陸續參與約 50 部電影演出，息影後在法國南部過著隱居般的生活。她在1986年成立碧姬芭杜基金會，致力於動物保護。
【今日重點財經新聞】
財政司司長陳茂波表示，本港即將踏入新一年，新挑戰在所難免，但也將迎來更大的新機遇。展望明年，本港經濟可望保持良好勢頭，當局會繼續保持高度警惕，在外圍環境始終充滿變數的情況下，防範各種「黑天鵝」、「灰犀牛」，統籌好「安全」和「發展」兩大主軸，讓香港在2026年社會和經濟均得以繼續平穩向前發展。
今年本港新股市場強勢回歸，全年集資額料約2800億元，勢可重返全球新股冠軍寶座；惟與此同時，在中資發行人對國際投行依賴程度持續減少下，今年投行的基本承銷費率卻創下25年來新低，平均僅得1.46%。業界相信在競爭持續激烈下，未來費率水平難見明顯改善。
外資汽車企業在中國經營環境日漸變得困難，繼德國平治（內也稱奔馳）因拒絕黨書記加入董事會且擁決策權，決定結束合資公司北京奔馳汽車。而同屬德國豪華跑車品牌的保時捷，近日在河南的最大經銷商「鄭州中原保時捷中心」更一夜間人去樓空，數百名車主無法取貨，汽車市場氣氛大受打擊。
日本媒體上周六（27 日）援引最新統計數據報導，日本大米和雞蛋價格均創有統計以來最高值，許多日本民眾感嘆，雞蛋拌飯已成奢侈品，面對食材漲價不得不尋找平替。
【今日重點娛樂新聞】
Yahoo 娛樂圈：60 歲谷德昭近月急瘦 撐拐杖看張學友演唱會 真實狀態曝光被指似 80 歲
現年60歲的谷德昭昔日綽號「肥谷」，顧名思義是全身長肉，在幕前演出時胖嘟嘟的形象為觀眾帶來不少歡樂，但早年因健康問題刻意減肥近50磅，體型消瘦但仍健步如飛，亮相主持節目時反應敏捷兼精神不俗，看來一切正常。不過，谷德昭於平安夜（12月24日）與44歲女友林子萱（Kiki）到紅館欣賞張學友演唱會，進場時被內地博主拍下真實狀態，只見他下車後需撐拐杖，走路時身體微彎，體型明顯較數月前消瘦，步伐相對緩慢，其女友原本在其身後，不久即超前為其開路。
Yahoo 娛樂圈：應屆港姐亞軍施宇琪宣布訂婚 自揭男友12月雪地求婚曬巨型鑽戒
2025仲有幾日就完，繼日前小儀發文宣布已婚，娛樂圈再有好消息。應屆香港小姐施宇琪 (Angela）周日（28日）於社交平台發文回顧2025年，當中包括完成馬拉松及參選港姐等等，去到12月回顧，更驚喜透露訂婚消息。Angela於12月回顧寫到「成家 找到了新的賽道、新的工作」更附上男友於雪地求婚照以及曬出巨型鑽戒。Angela配文表示：「為了避免大家誤會，這是訂婚，還沒結婚」。
其他人也在看
應屆港姐亞軍施宇琪宣布訂婚 自揭男友12月雪地求婚曬巨型鑽戒
2025仲有幾日就完，繼日前小儀發文宣布已婚，娛樂圈再有好消息。應屆香港小姐施宇琪 (Angela）今日（28日）於社交平台發文回顧2025年，當中包括完成馬拉松及參選港姐等等，去到12月回顧，更驚喜透露訂婚消息。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
青馬大橋男子危坐壆邊突躍下 救援船隻救起送院不治
【on.cc東網專訊】青馬大橋有人跳橋亡。今晨(27日)11時51分，青馬大橋往機場方向，一名姓洪(53歲)男子突然跨越大橋近中段位置的圍欄，危坐橋邊壆位。救援人員接報趕至，嘗試勸喻事主返回安全位置，惟他一直聽而不聞，其後突然一躍而下。事主由救援船隻救起，旋即被on.cc 東網 ・ 1 天前
泰國再現罕見平頭貓 30 年來首次發現
在一項令人振奮的發現中，當局在泰國首次發現了瀕臨絕種的扁頭貓，這是過去 30 年以來的首次。值得注意的是，這次的觀察不僅僅涉及單一個體。根據記錄，最後一次在泰國-馬來西亞邊界附近觀察到這種以魚類為食、體型如家貓的貓科動物是在 1995 年。到了 2014 年，泰國官員擔心這種稀有物種在其境內已經絕種。由於缺乏證據，當局認為再也無法找到這一物種。然而，根據 Mongabay 的報導，國際自然保護聯盟...TechRitual ・ 1 天前
消委會牛奶｜日本品牌牛奶被測出最低鈣及蛋白質！特選3.6原來係咁解？
消委會537期測試了市面上40款牛奶，發現逾3成樣本達到「高鈣」水平，更有9成半屬「蛋白質來源」食物，僅一款樣本的測試結果與標籤上的差距未達要求！調查結果更顯出，市面上普遍標榜「較低脂」的牛奶總脂肪中，比「低脂」牛奶高出約1倍，消費者購買前要留意！而整個測試中，9成樣本的總評分為5星，整體表現理想。Yahoo Food ・ 7 分鐘前
爆一爆｜年尾頻撲水 周大福企業露底（Louise）
經過中環海濱，看見四叔生前以$500億投下的中環旗艦地標，正式命名為「Central Yards」不禁要說聲「世上只有爸爸好」。這個摸頂之作，曾一道令銀行界擔憂恒基（0012.HK）的債務水平並與新世界（0017.HK）齊名。不過，四叔仙遊前私人借咗$600億俾恒基（0012.HK），彰顯四叔對公司的承諾令股東及銀行都鬆一口氣，亦睇到四叔家族嘅私人錢包幾咁「叠」。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
UNIQLO超迷你羽絨背心爆紅！限量＋只送不賣引全城熱討，幫公仔著外套超可愛
最近各大社交平台瘋傳的「UNIQLO迷你羽絨背心」超萌登場！這件掌心大小的袖珍版，正是PUFFTECH系列的縮小版，圓潤可愛如玩具，可當掛包吊飾、套水杯、給公仔當小外套穿都超療癒！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
結束12年愛情長跑 46歲堂本光一結婚對象疑係佢！
日本前組合KinKi Kids改名DOMOTO後，46歲成員堂本光一今日(28日)透過STARTO ENTERTAINMENT官網宣布結婚，繼去年1月成家立室的隊友堂本剛後，組合兩人都成為人夫。雖然光一沒有交代老婆身分，但據知對方正是與他拍拖逾12年、今年9月引退的前女星佐藤惠。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
網上熱話｜年輕人使用麥當勞送餐服務引公審？顧客應否使用惹熱議 網民意見一面倒
近年麥當勞推出送餐服務，顧客自助點餐時，可以選擇要求店員送餐。雖然此服務便利了顧客，但亦有人質疑服務被濫用。日前，有人在社交平台發文，討論年輕人是否應該使用送餐服務，引來網民熱烈討論。綜合網民意見，大部分網民均認為使用送餐服務並無不妥，只要餐廳推出服務，不論任何年齡層都可使用。亦有網民表示，此服務尤其便利了「一人顧客」am730 ・ 10 小時前
60歲谷德昭近月急瘦 撐拐杖看張學友演唱會 真實狀態曝光被指似80歲
現年60歲的谷德昭昔日綽號「肥谷」，顧名思義是全身長肉，在幕前演出時胖嘟嘟的形象為觀眾帶來不少歡樂，但早年因健康問題刻意減肥近50磅，體型消瘦但仍健步如飛，亮相主持節目時反應敏捷兼精神不俗，看來一切正常。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 分鐘前
小花阮嘉敏Boxing Day派寫真福利 高難度甫士好腰力
【on.cc東網專訊】無綫小花阮嘉敏（Mandy）昨日（26日）在社交平台分享一輯新相，大晒苗條身材！她身穿着黑色的連身衣，腳踩高跟鞋之餘還展露出自己的修長美腿，她的前同事利穎怡也留言：「點解可以咁瘦，羨慕！」鄧伊婷也說：「條纖腰咁有力」，關嘉敏還說：「呢啲動作東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
葵涌邨住戶「打橫」晾衫 房屋署表示非常關注已警告住戶
葵涌邨有住戶在單位外牆，「打橫」伸出晾衣架，晾曬大批衣服。房屋署表示非常關注事件，已嚴正警告有關住戶，應正確使用單位內設置的標準晾衣架，切勿在外牆位置掛放任何物品。 鎖定涉事單位及進行家訪 有網民在社交平台Threads上載片段，看到一個位於葵涌邨的單位外有「打橫」的晾衣長桿，「表示好神奇」。房屋署回覆傳媒am730 ・ 1 天前
兩名港人烏克蘭戰死 入境處確認接獲家屬求助
【Now新聞台】俄烏戰爭持續，有指為烏軍作戰的兩名港人在當地執行任務期間遇襲身亡，本港入境處確認接獲求助，正了解事件。 據了解，兩名港人分別23及30歲，上月抵達烏克蘭。入境處回覆查詢表示，接獲相關求助後已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐烏克蘭大使館了解情況，包括有關人士身份，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。處方稱，會繼續與公署大使館及當事人家屬保持聯繫，積極跟進事件。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
台灣7級地震知名綜藝節目中斷錄影 11藝人尖叫護頭逃生
【on.cc東網專訊】台灣東北部的宜蘭外海，昨晚（27日）11時05分，發生7級地震，幾乎全台感受震盪。當時綜藝節目《週末最強大》正在錄影，綜藝大哥胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲、楊繡惠、白雲等11名藝人與工作人員察覺不對勁，即伸手護住頭部，一邊大嗌「遠離燈架」一邊離開攝東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
「前夫」Edan早知小儀婚事 讚「情敵」：玉樹臨風！
人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）昨晚（26日）到中環出席活動，談到頭號雀屎（粉絲暱稱）阮小儀（小儀）宣布婚訊，Edan直言小儀早已告知他婚事，惟沒有説明日子，很替對方高慶，他笑謂：「我變成前夫，好替佢開心，作為前夫，佢事前都有通知我，問准咗我，哈哈！佢完成婚禮都即時通知我。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
史上最年輕白宮發言人 宣布懷第二胎
（法新社華盛頓26日電） 白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天宣布，她即將迎來第二個孩子，成為首位在這個備受矚目職位任內懷孕者。現年28歲的李威特與地產開發商夫婿里奇歐（Nicholas Riccio）結婚，她今年一月川普回鍋後被任命為史上最年輕白宮發言人。法新社 ・ 1 天前
珍惜生命｜赤柱東頭懲教所懲教助理上吊 送院不治
今日（12月28日）下午約1時57分，赤柱東頭灣道70號東頭懲教所發生懷疑自殺事件。一名男職員在所內上吊，被發現時已陷入昏迷。救護員接報到場後，立即使用自動心外壓機進行急救，並將事主送往東區醫院搶救。惟延至下午約3時15分，該名職員最終不治。 懲教署︰會向家屬提供協助 懲教署回覆指，事主為任職東頭懲教所的一am730 ・ 12 小時前
【McDonald's】指定超值早晨套餐減$5、指定超值套餐減$8
麥當勞App一連三日帶來終極2025壓軸優惠，12月29日至12月31日期間，指定超值早晨套餐減$5、指定超值套餐減$8！YAHOO著數 ・ 12 小時前
克宮：俄美同意暫時停火徒然延長衝突
（法新社莫斯科28日電） 克里姆林宮今天表示，俄羅斯總統普丁與美國總統川普今天通話，莫斯科和華府一致認為，在烏克蘭展開任何暫時停火只會延長衝突。川普稍早在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文說，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）展開會談之前，「我剛與普丁（Vladimir Putin）總統進行非常良好而且富有成效的通話」。法新社 ・ 4 小時前
巴塞迷想邊兩位球星季後離隊？
【Now Sports】西媒《Mundo Deportivo》日前就圍繞巴塞隆拿大軍陣容作出一次統計，想不到中場法基迪莊竟是球迷希望他離隊的對象。西班牙傳媒《Mundo Deportivo》日前進行了一個關於巴塞隆拿的統計，對象為300名巴塞球迷，請他們選擇兩位希望季後離隊的球星。結果荷蘭中場法基迪莊（Frenkie De Jong）取得37.3%的得票，成為最多人揀選的球員；另一位則是有32.9%得票的朗奴阿拿奧荷，結果令不少人感到意外。第3名為門將達史特根，取得13.66%的得票。統計中亦包括季後是否與前鋒利雲度夫斯基續約的問題，結果有178名球迷選擇「否」，即有59.3%的得票不贊成球會與該37歲波蘭前鋒續約，只有31.6%的得票支持他季後繼續留效。此外，今夏外借至巴塞的曼聯前鋒華舒福亦是統計對象之一，問題當然是圍繞巴塞季後是否買斷這名英格蘭球星，結果有54.66%的得票支持巴塞啟動買斷條款；35.66%的得票選擇將他季後重返紅魔，另有6.3%的球迷則揀選等待至季後決定。now.com 體育 ・ 11 小時前
【Aeon】冬日水果、壽司、甜品、食材優惠（即日起至07/01）
AEON為大家搜羅咗各式冬日食材，準備好同你一起溫暖過冬！無論係冬季當造嘅新鮮蔬果、豐富海鮮，定係優質肉類，都應有盡有，精選產品包括日本福岡甘王士多啤梨 $165/盒(2包)、MEIRAKU 飲品(含果肉) $16.9、井村屋宇治金時抹茶雪條 $29.9/2件！YAHOO著數 ・ 17 小時前