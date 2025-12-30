宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
政府新招發展洪水橋用地允分期付地價｜港上月出口飆 18.8% 兩年最勁｜林俊傑貼合照認愛細 20 年廣東網紅｜12 月 30 日・Yahoo 早報
早晨！今日係 2025 年 12 月 30 日星期二，預測本港地區今日大致天晴。早上清涼，部分地區能見度較低。日間乾燥及溫暖，最高氣溫約 23 度。吹微風。
【今日重點新聞】
特區政府全力推進北部都會區（北都）「片區開發」，首個項目位於元朗洪水橋/厦村新發展區的片區（洪水橋片區）今日起以雙信封制方式招標，為期約半年，明年7月3日截標。洪水橋片區包括3幅住宅用地及3幅「企業及科技園」用地，政府更容許中標財團分期支付地價，中標後的28日內繳付25%地價，餘下3年內支付兼免息。發展局局長甯漢豪形容，北都首個招標的片區意義重大，多項招標安排吸納了市場意見，有助推動企業參與北都發展。
Yahoo 新聞：康文署新一輪場地伙伴計劃 風車草劇團 17 年來首度落選 紀文鳳創辦樂團新獲選
康文署昨日（29 日）公布新一輪「場地伙伴計劃」的藝團名單，獲選藝團的數量由上一輪的 22 個減少到 16 個。由計劃首輪就入選，一直在葵青劇院演藝廳駐紮的「風車草劇團」在最新一輪未被獲選。至於今輪新入選的藝團，就包括由香港明天更好基金首任行政總裁紀文鳳創辦的「香港天籟敦煌樂團」，另外「滴音樂」，「香港城市室樂團」亦為新入選藝團。至於其他繼續獲選的藝團，就包括香港話劇團、中英劇團、由高志森擔任藝術總監的「春天實驗劇團」等。
now 新聞：深水埗男女逃避截查跳車逃走 警一度拔槍制服在車內檢依托咪酯
昨日下午，西九龍衝鋒隊巡邏經過通州街玉器市場對出發現可疑車輛，於是上前截查。男司機突然開車逃走，左車頭先撞到警車車尾，再後退撞毀路邊圍欄，車上兩名男女跳車逃走。警員一度拔槍嘗試制止，女乘客當場被制服。男司機走入附近公園，最後被警員截獲，並在車內檢獲懷疑依托咪酯，他涉嫌狂亂駕駛及藏毒被捕。
【今日重點財經新聞】
信報：港11月出口飆18.8% 兩年最勁 受惠中美關稅休戰 全年整體看升15%
香港對外商品貿易保持向好趨勢，11月進出口表現再次勝預期，政府統計處公布，繼10月出口急升17.5%後，11月商品整體出口貨值4689億元，上升18.8%，升幅大過市場預期的17.8%，且創去年1月以來最大漲幅。同時，繼10月進口增18.3%後，11月商品進口貨值5174億元，升18.1%，升幅亦遠勝市場預期的14.3%。11月錄得有形貿易逆差485億元，相等於商品進口貨值的9.4%。
Bloomberg：特朗普稱仍有可能解僱鮑威爾 將於1月某時公佈聯儲會新主席
美國總統特朗普暗示，他已有一位偏好的人選來出任下一屆聯儲局主席，但並不急於公佈。與此同時，他還表示自己可能解僱現任聯儲局主席鮑威爾。
Yahoo 地產：屯門多區突傳臭味影響樓價？網民：唔使買康城都「心曠神怡」
屯門多區近日接連傳出強烈臭味，居民形容垃圾味甚至「屎味」蔓延至多個屋苑，有網民戲言「唔使買康城都心曠神怡」，勾起日出康城等臭味樓盤的集體記憶，隨着異味或與新界西堆填區工程有關，市場亦開始關注環境問題會否影響樓價。
【今日重點娛樂新聞】
Yahoo 娛樂圈：林俊傑JJ貼合照 認愛細20年廣東網紅：愛不需要長篇大論
人稱「行走的CD」的44歲華語歌王林俊傑（JJ）公開認愛！昨日（29日）JJ在社交平台放閃，大方認愛細20年廣東網紅七七，並與林媽媽一同慶生，確認正印地位。其實今年2月，已有傳他戀20歲的廣東網紅「七七」（Annalisa），二人先後多次被拍到外出約會，甚至曾被目擊身穿情侶裝外出，JJ經理人公司未有正面回應。昨日JJ於社交平台分享為母親慶祝70歲生日的合照，並寫上：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證！」身旁正是七七，女方已融入家中。
Yahoo 娛樂圈：吳文忻勇奪新城新人獎 因司儀介紹「末期癌症病人」感到被冒犯：覺得好哽耳
51歲嘅吳文忻（現改名吳忻熹Nathaliie）去年癌症復發，今年更惡化至第4期，癌細胞擴散至尾龍骨，現正積極接受治療。今年佢推出新歌《重生》，一圓歌手夢，日前更憑此歌喺《新城勁爆頒獎禮2025》奪得「勁爆我撐新人」獎。不過，吳文忻事後提到司儀曾經提到她是「末期病人」，覺得被冒犯，表明患第四期癌病不代表就是「末期癌症」。
