樂華南邨謀殺案警緝非華裔男｜「智安存」推出市民可鎖定存款防騙｜何韻詩悼恩師梅艷芳願明年能在人前唱更多歌｜12 月 31 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 12 月 31 日星期三，預測本港地區今日大致多雲，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約 21 度。吹和緩至清勁偏東風，離岸間中吹強風。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：樂華南邨謀殺案｜35 歲女陳屍床架下疑遭男友殺害 警追緝非華裔男子

觀塘樂華南邨發生謀殺案。警方表示，在調查一宗失蹤人口案件期間，發現一名 35 歲女子屍體被收藏在喜華樓一個單位內的床架下，懷疑遭其男友殺害。警方將案件列謀殺案，目前正在追緝一名持香港身份證的非華裔男子，案件交由東九龍總區刑事總部重案組第二隊調查。

廣告 廣告

Yahoo 健康，Yahoo 新聞：公院收費調整元旦起實施 醫管局指已調配逾千名「服務大使」支援查詢

公立醫院收費改革將於 1 月 1 日凌晨零時起正式實施，醫管局於前日（29 日）安排傳媒到瑪嘉烈醫院專科門診部，示範新收費系統下的病人求診流程。醫管局表示，已作多輪內部演練，亦已調配超過 1,000 名「服務大使」，協助解答查詢，務求令運作暢順。醫管局又重申，對於經濟有困難的病人，已設有醫療費用減免及臨時豁免安排，即使病人未能即時備妥文件，也會有短期過渡處理，確保治療不會受到影響。

Yahoo 新聞：港隊女足獲派男更衣室遭主帥質疑 尿兜臨近物資摺檯 足總：兩隊設備「完全一致」

第七屆女子省港盃周日（28 日）在九龍灣公園足球場舉行，港隊女足以 0：1 輸給廣東隊。港隊女足主帥列卡度（José Ricardo Rambo）事後在 Instagram 上傳限時動態，相片顯示港隊女足被安排使用男更衣室，擺放物資的摺檯就在未圍封的尿兜旁邊。列卡度質疑，一場重要的女足主場賽事出現如此安排是否恰當。

中國香港足球總會昨日回應《Yahoo 新聞》，指場地有 3 個更衣室，「唯一一個女更衣室面積較小，不能容納一支球隊使用」，另外兩個較大的更衣室分配給港隊及廣東隊使用，「設備完全一致」，而九龍灣公園場地以往亦曾舉行較大規模賽事，包括第一屆女子省港盃及香港超級聯賽，「足總會繼續與相關持份者保持溝通，爭取更完善的設施。」

am730：將軍澳彩明苑法團遭挪用逾6000萬公款 物業經理認罪判囚18年

將軍澳彩明苑業主立案法團在10年內遭挪用逾6,110萬元公款，涉案一名物業經理在2021年被捕後承認因賭博負債逾千萬，早前亦承認5項盜竊罪，昨日(30日)在高等法院被判監禁18年。

樂華南邨謀殺案｜35 歲女陳屍床架下疑遭男友殺害 警追緝非華裔男子

【今日重點財經新聞】

信報：智安存推出 市民可鎖定存款防騙 啟動後不可轉錢 解鎖須親赴銀行認證

香港近年不時有金融詐騙事件發生，為保障存戶資金安全，香港零售銀行業最遲今日起全部正式推出「智安存」（Money Safe），讓存戶自行決定使用和自定鎖定保障金額，一經啟動，任何方式都不可轉走資金，要解鎖資金必須由用戶親身到分行或辦事處辦理核實和認證。金管局副總裁阮國恒稱，「智安存」解鎖釋放資金需要較長時間，社會廣泛使用有助防範金融詐騙。

信報：3科企IPO 「AI六小虎」智譜最熱

新股市場熾熱，昨再多三隻新股啟動招股，共籌逾92億元。當中，開發通用大模型的內地人工智能（AI）初創公司智譜（2513.HK）計劃集資最多43.48億元，是港股首隻大模型股。每股招股價116.2元，一手100股，入場費11737.19元。分析認為，智譜基投和上市前投資者陣容鼎盛，加上屬首隻大模型股，有望在一眾新股混戰中脫穎而出。

鉅亨網：特斯拉罕見公開Q4悲觀銷量預測 股價連五跌

據《MarketWatch》報導，特斯拉 (Tesla)(TSLA) 股價周二 (30 日) 出現近六個月來最長的連跌走勢，原因在於這家電動車巨頭實際上向投資人示警，第四季交車表現恐相當低迷，可能迎來連續第二年的年度銷量下滑。

Yahoo 財經：日本旅遊｜住宿稅最多加十倍 去京都要趕在3月1日前！

日本央行加息後，日元未見反彈，仍在5算以下徘徊。但日元低迷，不代表去日本可以一拖再拖！原來明年遊日成本大增，京都住宿稅狂加10倍，還有離境稅及機票燃油附加費加辣齊齊殺到。

智安存推出 市民可鎖定存款防騙 啟動後不可轉錢 解鎖須親赴銀行認證

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：梅艷芳忌辰 徒弟何韻詩悼恩師 願望明年能在人前唱更多歌

昨日（30日）是梅姐梅艷芳 22 周年忌辰，徒弟何韻詩在社交媒體，貼上與恩師的合照，並寫上：「從二十一年前開始，每到這天，便會習慣性地回顧並且總結一下快將過去的一年，像是要自行遞交一年來的功課以及成績表，給遠方的她。」她也分享到立願：「若要用一個字來定立明年，我希望是：“SING”。唱多些、再唱多些，尤其希望，能在人前。喂，本來就是歌手，這有什麼值得稱奇、祈願？又或者，是環境侷限了我們，而我們也被自己的想像侷限了，是時候放開懷抱。」

Yahoo 娛樂圈：年度百大美男美女出爐 姜濤入榜成香港之最 港泰混血兒鄺玲玲首度入榜

由美國電影評論網TC Candler籌辦、一年一度的「全球百大美男」，於近日公布了2025年的排行名單，不少廣為人熟悉的亞洲藝人，如韓國男團BTS Jung Kook、Jimin；Stray Kids方燦、Felix、鉉辰；ENHYPEN章昊、Jake；男演員車銀優、內地影星張哲瀚、梓渝、田栩寧、王星越、肖戰、王一博等均紛紛打入名單內，至於香港則有MIRROR的姜濤及Anson Kong分別排第12至24位，另一男團Loong 9內地成員梁詩煜則排第26位。