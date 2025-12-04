宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
港府及國安公署分別指外部勢力「以災生亂」｜銀行研靈活處理遇難者賬戶｜鄧兆尊爆藝人公開捐款數字內情｜12 月 4 日・Yahoo 早報
早晨！今日係 2025 年 12 月 4 日星期四，預測本港地區今日大致多雲，初時有一兩陣微雨。日間短暫時間有陽光及乾燥，最高氣溫約 22 度。吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸及高地間中吹強風。
【今日重點新聞】
Yahoo 新聞：宏福苑五級火︱港府指外部勢力「以災生亂」 反中亂港分子煽動仇恨 發言人：全力做到「違法必究，雖遠必誅」
Yahoo 新聞：宏福苑五級火︱國安公署斥境外勢力借災生亂、褻瀆獅子山精神 反中亂港者「雖遠必誅」
就大埔宏福苑大火，港府今日（3 日）晚上發新聞稿，批評有外部勢力，包括反華傳媒機構、反中亂港分子發表失實和抹黑的言論，搬弄是非、惡意攻擊救災工作，對此表示強烈不滿、反對及予以譴責。發言人指，一些別有用心的外部勢力及反中亂港分子，在火災發生後意圖透過在網上散播假新聞、假消息，甚至派發煽動性傳單等，惡意抹黑救援工作、挑動社會分化對立，影響救災善後工作，形容是對災民造成二次傷害。
駐港國安公署就指，「一小撮外部敵對勢力卻借災生事、趁火作亂」，批評這些人「冷血無情、泯滅人性」，在香港面對災難時以「撈取政治光環」為目的炒作災情，煽動對立，在香港傷口灑鹽，「是對人倫和社會道德底線的公然挑戰，亦是對受災者的二次傷害，公理何在！」
Yahoo 新聞：宏福苑五級火︱國安處拘捕「白卡聯盟」Kenny 涉煽動仇恨言論侮辱死者及災民︱Yahoo
一名 26 歲姓陳男子涉嫌在網上發表侮辱死者及災民的言論，昨（3 日）被國安處拘捕，涉煽動仇恨言論。被捕陳姓男子在社交平台以「Kenny」名義發布短片，聲稱火災死傷者「罪孽深厚」及屬「報應」，內容引起廣泛不滿，其後相關影片及圖片在網上瘋傳。網上流傳的相片顯示，陳曾到火災現場自拍，大笑並舉起勝利手勢。被捕男子自稱為「白卡聯盟」成員，組織由多名網絡活躍人士組成，成員多次發布具爭議性的影片，以吸引瀏覽量。
Yahoo 新聞：宏福苑五級火｜ 峰華邨、富澤花園棚網證書疑造假 全港大維修樓宇棚網須3日內下架待檢
維修承建商宏業負責的私樓工程，被發現使用可疑的棚網檢驗報告。保安局長鄧炳強昨（3 日）指，警方正調查柴灣峰華邨、北角富澤花園的棚網證書，懷疑有人使用虛假文書，已立案調查；同時，發展局長甯漢豪宣布，所有正大維修的樓宇若外牆有棚網，要在三日內下架，由獨立審查組檢取文件和樣本，送到指定實驗室化驗，合格後才可使用。
法庭線：宏福苑五級火 特首成立獨立委員會 梁定邦：證人可保持沉默或難以問責
行政長官李家超周二宣布會就火災成立「獨立委員會」審視，特首辦其後補充指，委員會運作類似 2003 年屯門公路、2018 年大埔公路車禍的調查。翻查資料，就兩宗事故所成立的委員會，均沒傳召等法定權力。曾任監警會、證監會主席的資深大律師梁定邦接受《法庭線》訪問指，若委員會的目的是審視制度，「冇權力嘅委員會係 OK 㗎」；但若目的包括問責，則可能遇上困難。他解釋，獨立委員會沒法定權力，無法保障證人不會因作供而須承擔法律責任，變相即使他肯作證，亦未必願意如實交代，「我唔想講，我想保持沉默，咁普通法係可以保持沉默」。
Yahoo 新聞：宏福苑五級火｜災民網上抒發痛失迪士尼公仔 善心市民紛紛捐贈收藏 有心人專程入園邀本尊拍片打氣
大埔宏福苑五級火後，有受影響居民在網上發文，表示她心愛的迪士尼卡通人物 LinaBell 玩偶在火場中被燒毁。幸人間有情，帖文獲大量網民留言表達關心，紛紛有人表示要「棄養」家中的玩偶轉贈她，更有善心人士專程入迪士尼樂園邀請 LinaBell 人偶拍攝揮手片段，再自製打氣短片。獲送暖的居民向《Yahoo 新聞》表示，很驚訝市民對素未謀面的人如此關懷，感激「香港人真係好有愛。」
【今日重點財經新聞】
信報：銀行研靈活處理遇難者賬戶 金管夥銀公再開會 商支援宏福苑居民
為協助大埔宏福苑災民渡過難關，金融管理局及銀行公會上周五聯合28間本地零售銀行（包括8間數字銀行）推出6項應急支援措施。綜合消息透露，金管局、銀公及銀行界代表今日（12月4日）將再度舉行會議，主要就如何便捷靈活處理身故災民的銀行賬戶及保險箱轉名等具體安排，以及防範藉捐款為名詐騙為實的潛在違法活動，作進一步討論冀取得操作共識。
政府宣布，為了減輕大埔宏福苑居民和在意外中死亡人士的家屬之經濟負擔，將寬免受影響業主及居民2024/25課稅年度的應繳稅款餘額，以及2025/26課稅年度的暫繳稅款，即毋須繳交就2024/25課稅年度發出的稅單，亦將為受影響業主及居民代繳地租，以及寬免因火災而不能使用住宅的差餉。
內地樓市尚未止跌，市傳當局將再有托市政策出台。摩根士丹利認為，內地政府或透過提供樓宇按揭貸款貼息的方式提振房地產市場，估計每年支出約4000億元（人民幣．下同），以重振準買家持續低迷的信心。
Yahoo 財經：日本企業對華依賴度揭盅 Uniqlo、無印良品排名靠後 有一行業「最難離場」
日本《週刊文春》近日公布一份「日本企業對中國依存度」排行榜，涵蓋 40間日本企業在中國市場的營業收入佔比，坊間常以為「深度依賴中國」的消費品如 Uniqlo 及無印良品，原來中國市場收入比例不到20%；反而高佔榜首的多是電子零組件與半導體設備企業，反映中日交惡下，日本製造業在中國市場的複雜處境。
【今日重點娛樂新聞】
Yahoo 娛樂圈：鄧兆尊揭藝人捐款有壓力？ 爆公開捐款內情：做善事唔係講俾人聽攞彩
大火之後，香港以至各地都有募捐行動，許多演藝界人士亦慷慨解囊。不過，藝人是否公開捐款、金額多寡卻成為網民「監察」對象。YouTube頻道「田豪祖3寶channel」周二直播時談論藝人為何要公開捐款數字，身為已故「慈善伶王」新馬師曾長子、盛傳身家過億的鄧兆尊，當被問及藝人捐款是否有壓力時，他直言：「我講你聽係冇壓力嘅。掉返轉講，點解我要出嚟講俾人聽我捐咗幾多錢？」，他大爆背後原來涉及實際利益，直指是「為咗扣稅」。
Yahoo 娛樂圈：陳法拉爆家族喺廣州坐擁一條街物業 家產被親戚瓜分？
現年43歲嘅陳法拉（Fala）喺2005年參選華姐後入行，喺2013年約滿TVB，近年轉戰荷里活，憑Marvel系列電影《尚氣與十環幫傳奇》成功打開知名度，工作不斷。近日佢喺內地為電影《贖夢》宣傳，期間接受訪問時自爆家族喺廣州有物業，更擁有一條街。
