紅磡萬高花園大廈棚網證書疑造假｜ 銀行業再推 5 措施助大火災民｜鄭秀文被質疑冇捐錢後透露已捐百萬｜12 月 5 日・Yahoo 早報
早晨！今日係 2025 年 12 月 5 日星期五，預測本港地區今日大致天晴。日間乾燥，市區最高氣溫約 24 度，新界再高一兩度。吹和緩東至東北風。
【今日重點新聞】
Yahoo 新聞：宏福苑五級火｜紅磡萬高花園大廈棚網證書疑造假 住戶報警求助 警列行使虛假文書調查｜Yahoo
紅磡萬高花園大廈有住戶懷疑大廈棚網證書造假，報警求助。警方接受調查，將案件列作「行使虛假文書」，暫未有人被捕。警方昨早（4日）接報，萬高花園大廈有住戶懷疑大廈棚架的棚網檢測報告造假，於是報警求助。現場的棚網已被移除。據了解，警方現場檢取一張由「濱州市檢驗檢測中心」發出的棚網阻燃合格檢測報告。警方將案件列作「行使虛假文書」，暫未人被捕，案件仍在調查中。
Yahoo 新聞：宏福苑五級火｜ 豁免災民稅單、差餉地租等帳單 大埔宏福苑援助基金累計達28億元｜Yahoo
昨（4 日）是大火發生第九日，民政及青年事務局長麥美娟交代最新支援措施時宣布，災民的生活津貼由5萬元增至10萬元；另外，政府會寬免受影響居民的 2024/25年度稅單、地租差餉，豁免水費、排污費帳單，中電豁免電費並退還按金，電訊商、中石化亦會作出豁免安排。
Yahoo 新聞：宏福苑五級火｜宏志閣居民稱屋內完好 長者稱「聽天由命」冀就近安置方便覆診｜Yahoo
火災中唯一沒被波及的宏志閣，居民昨日起一連兩日獲安排返回居所取物品。昨（4 日）早繼續有零星街坊帶同行李箱到場，有義載的士待命，有人上樓搬走雪櫃、吸塵機及大量衣物等。居民梁小姐表示「拎住暫住用嘅嘢先」，被問到宏志閣內部情況，她指「水、電都有，電梯都有嘅、地下係濕嘅，（家中）係完整無缺嘅」，並稱「多謝保佑」。
Yahoo 新聞：立法會選舉｜廉政公署拘4人 涉嫌煽惑他人不投票或投白票 索律政司意見決定是否檢控
立法會換屆選舉將在本周日（7 日）舉行，廉政公署昨（4 日）最新再拘捕 4 名男子，指他們涉嫌在社交平台留言或轉載貼文，煽惑他人不投票或投無效票。4 名被捕男子年齡介乎 37 歲至 62 歲。廉署表示，會依法及按既定程序作出跟進，會在完成調查後向律政司索取法律意見，以決定是否作出檢控。廉署早前已就本屆立法會選舉落案起訴另外 3 人有關罪行。
Yahoo 新聞：鮮浪潮︱《逆留》剖白回流心聲 導演高思約：去留無分對錯 要對得起自己︱Yahoo
「你點解要返去（香港）啫？」第 19 屆鮮浪潮入圍作品《逆留》中一句拷問，帶出了近年移民潮後港人回流的現象。故事中兩位女主角，分別面臨移居英國和回流香港的情緒拉扯。導演高思約指，港人因對未來的不確定而聚散離合，即使陷入迷惘，仍然為自己所選的路而活，「無論你去邊個方向都無啱定錯，我哋所有人就係要 justify（證明）自己嘅決定，做任何事情都係，你要對得起自己，It’s your life to live（這是你的人生，由你決定如何過）」。
【今日重點財經新聞】
信報：銀行業再推5措施助大火災民 設緊急免息貸款 靈活兌換殘損鈔票
銀行業繼上周五推出6項應急措施支援大埔宏福苑受災人士後，昨再推出5項跟進措施，包括加快處理遇難者的銀行賬戶和保險箱事宜、為受災人士提供信貸支援和便利安排、靈活協助受災居民兌換殘損的鈔票和硬幣，以及繼續延長大埔區銀行分行的服務時間等。
世界黃金協會（WGC）周四（4 日）發布的報告顯示，今年黃金的表現亮眼，不斷刷新歷史紀錄，以當前價位計算，2026 年黃金價格有望再上漲 15% 至 30%。
信報：黃仁勳：難確定中國願買H200 說服美國會 銷華AI晶片放寬管制
美國國會議員擬把限制英偉達等晶片製造商向中國和其他武器禁運國家銷售人工智能（AI）晶片的提案，包含在今天公布的年度國防政策法案。綜合外電報道，英偉達行政總裁黃仁勳已成功游說國會，不把對華出口晶片限制的提案列入國防法案，但他同時坦言，無法確定中國會否允許購買有關晶片。
【今日重點娛樂新聞】
Yahoo 娛樂圈：鄭秀文為宏福苑災民祈禱被質疑冇捐錢 發文透露已捐百萬：我不視禱告為廉價為恥
全港市民為大火眾志成城出錢出力，當中亦包括演藝圈明星藝人。捐錢本應是善行，是值得表揚的事，不過隨著不少藝人、政商界公開捐款，有部分未有透露捐錢金額的名人成為被偏激網民攻擊對象。日前，鄭秀文Sammi於社交平台表示因工作原因未能到現場協助災民而感愧疚，於拍戲空檔抽空為災民祈禱，引來不少網民留言支持，但昨日（4日），Sammi再次發文，透露發文為災民祈禱後被人質疑謾罵「只祈禱不捐錢」，透露自己「害怕再收到這些，是種無形壓力，唯有說清事實」，澄清自己有捐款一百萬港幣，更明言「每人捐獻銀碼，隨心也量力，集腋成裘，多少無拘，眾志成城的真義不在於此嗎？」，並強調「我不視禱告為廉價為恥」，深信祈禱能為災民帶來力量。
