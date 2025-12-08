宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
立法會選舉投票率升惟人數反跌｜摩通料明年港樓價再升半成｜張寶兒愛子「袁氹氹」滿月照曝光｜12 月 8 日・Yahoo 早報
早晨！今日係 2025 年 12 月 8 日星期一，預測本港地區今日天晴乾燥。日間最高氣溫約 26 度。吹和緩偏北風，稍後轉吹東至東北風，晚上離岸風勢間中清勁。
【今日重點新聞】
2025 年立法會換屆選舉結束。今屆投票時間提早 1 小時開始，亦押後 1 小時結束，截至下午 11 時 30 分投票結束，地方選區累計 1,317,682 人投票，投票人數少過上屆 3.3 萬人。至於累積投票率為 31.9%，超越上屆的 30.2%，這個源於選民登記人數減少逾 34 萬有關。
地區直選方面，在新界東南選區當中，第六次參與立法會地區直選的專業動力方國珊終於當選，得票 58,828 票，成為今屆直選「票后」。工聯會郭偉强以及陸頌雄在今屆選舉轉戰直選，分別在港島西和新界西北角逐，但都雙雙落敗，來屆無法繼續立法會議員；同樣轉戰直選的新民黨陳家珮，在港島西以 3 萬票當選，保住議員席位。至於大埔宏福苑五級火所屬的新界東北選區，民建聯陳克勤和新民黨李梓敬分別以 4.16 萬票和 4.27 萬票成功連任，兩人都流失約 2 萬直選票。
功能界別方面，最受外界關注的旅遊界功能界別議席，由巴黎奧運女子重劍金牌得主，馬會對外事務助理經理江旻憓以 131 票當選，她在未有旅遊界別投票權的情況下當選。至於他的對手，任職旅行社東主的馬軼超，就以 23 票落敗。
選委會界別方面，原先透露會參選旅遊界功能界別的姚柏良，後期「讓路」予江旻憓參選旅遊界，結果江旻憓當選，姚柏良自己轉戰選委界後即時成為「票王」，所得票數 1,397 票。
Yahoo 新聞：立法會選舉・地區直選｜方國珊第六度參選即成票后 陳克勤連任惟跌兩萬票 陸頌雄郭偉强轉直選雙雙落馬｜Yahoo
Yahoo 新聞：立法會選舉・功能界別｜江旻憓無界別投票權下勝選 贏對手馬軼超逾百票 會計界黃俊碩連任失敗｜Yahoo
Yahoo 新聞：立法會選舉・選舉委員會｜姚柏良讓路旅遊界後成選委「票王」 爭取連任者全數過關｜Yahoo
Yahoo 新聞：立法會選舉｜投票率分析 稍勝上屆 惟投票人數較上屆少 3.3 萬人｜Yahoo
新界東北選區投票率是 10 個地方選區中最低。民建聯主席陳克勤指，火災無疑會影響社區氣氛，但服務宏福苑的數個票站仍有不少災民投票，表達希望新任立法會能改善投標制度的訴求。被問到在宏福苑附近的票站，未見民建聯拉票團隊蹤影，陳克勤指其選舉佈置是在全大埔展開，「無話邊度多邊度少」，稍後會到各個票站繼續拉票。
我哋昨日派記者全日遊走大埔市區，見各政黨助選團都棄用大聲公，比大埔以往的選舉日都要寂靜，候選人也格外嚴肅。有投票市民表示政府落力宣傳選舉，因此不覺得選舉氣氛靜局，另有市民希望無論是哪位候選人當選，都能為區內受災居民「盡做」。
Yahoo 新聞：立法會選舉︱新界東北直選投票率低 陳克勤稱宏福苑火災影響氣氛 稱有災民投票促改善投標制度︱Yahoo
Yahoo 新聞：立法會選舉．大埔︱拉票區喧囂歸於寂靜 候選人棄用大聲公 新界東北投票率全港最低︱Yahoo
宏福苑五級火方面，鄰近宏福苑的廣福休憩處自火災發生後成為悼念場地，供市民往獻花，涼亭設有留言區供市民訴心聲。惟「悼念涼亭」昨晚貼出告示，表示悼念活動將於昨晚（7 日）23 時 59 分完結。警方昨回應傳媒時稱，經商討及協調後，現場人士同意自行離開現場。有市民昨日初次帶同兩個孫兒從將軍澳到場悼念。他此前未知悼念活動將於昨日完結：「呢個就算有與冇，大家一世都會記得。」對於守護災民之說，他稱：「香港人個個很沉默，係無聲抗議。」
【今日重點財經新聞】
信報：摩通料明年港樓價再升5% 股市佳創財富效應 去庫存屆尾聲
本港樓價呈現回升趨勢，二手樓價指數已較3月的年內低位反彈超過6%，摩根大通香港地產行業研究主管陳文浩接受本報專訪時分析，樓市氣氛趨勢向好，相信財富效應帶動入市興趣、貨尾可望減少、利率進一步降低、有內地買家支持，加上銀行按揭審批取態正面，若股市沒有震盪，明年樓價能延續升勢，料可漲5%。
信報：1個月拆息年中前守穩兩厘 港銀行結餘不足540億 難隨美減息
美國本周勢減息0.25厘，綜合香港銀行界人士認為，香港銀行體系結餘已低於540億元，未來港元拆息（HIBOR）再下跌空間有限，即使聯儲局在2026年上半年再減息，HIBOR降幅亦不會跟足，估計明年6月底前，1個月HIBOR仍處於2厘以上，意味H按息維持高於封頂息、即3.25厘。利率期貨市場顯示，聯儲局於美國時間本周三（10日）減息0.25厘的機率超過九成，上周初更高達99%，花旗報告預期，現時至明年中，美國將再減息3次，幅度為0.75厘。
Yahoo 財經：美國晶片夢難圓？台積電設廠遇上「美式規矩」 未開工已耗2.7億
美中 AI 科技戰升級，特朗普希望借「晶片回流」重奪科技製造業主導權，其中台積電（TSM）在亞利桑那州設立超級廠房更被視最大試金石；不過台積電行政總裁魏哲家爆料，鳳凰城項目要應付當地多達 18,000條法規，還未正式開始生產已花掉3,500萬美元（約2.7億港元）應付核准程序，「美國晶片夢」困難重重。
【今日重點娛樂新聞】
藝人張寶兒與老公袁偉豪日前順利迎來第二胎「袁氹氹」，升級成幸福的一家四口，周六是兒子袁氹氹滿月，張寶兒在社交平台晒出多張滿月照，其中拍攝了三輯有趣的造型照，分別有全白純潔、書本眼鏡以及具香港特色的菠蘿包造型，每張都十分可愛，張寶兒寫道：「今日滿月，你像一顆種子落入土壤，一切都在安靜地發生，新芽破土，不為忽視風雨，而是選擇相信陽光。兒子，願你始終擁有向下扎根的沈靜，和向上觸碰天空的輕盈，在世界之中，也成為自己的世界。」滿滿母愛從字句中傾瀉而出，獲得不少網民留言送上祝福。
Yahoo 娛樂圈：新聞女王2｜Man姐「床寶」Ivan主動提出分手 佘詩曼：有時…愛就係要懂得放手
TVB熱播劇集《新聞女王2》成為不少觀眾茶餘飯後的話題，第18集的劇情講述Man姐（佘詩曼飾演）的「床寶」Ivan（何廣沛飾演）向她提岀分手，在事業與愛情之間作岀了選擇。劇中的Ivan榮升為SNK電視部副總監，加上想客觀中立地報導Man姐的負面新聞，而主動向她提岀分手。何廣沛於IG貼岀劇照並Ivan上身分享感想，「Man姐」佘詩曼於帖文下留言：「有時…愛就係要懂得放手」。
其他人也在看
許紹雄女兒許惠菁撰文念亡父：好掛住你 上月閉門辦禮斥有人泄細節 新加坡男星：沒料到會令家屬感到傷害
藝人許紹雄（Benz雄）於今年10月28日因腎癌引發器官衰竭離世，享年75歲，其喪禮於上月中在大圍寶福紀念館閉門進行，但仍設有公祭讓市民弔唁，亦有安排傳媒入內致祭及簡短拍攝，但其後儀式沒有公開，不少圈中人拭淚送別。當日喪禮完結後，許紹雄女兒許惠菁會見記者，懷著哀傷心情去感謝大眾關心，以及觀眾對其爸爸的愛戴，又指會以爸爸為做榜樣，她會照顧好家人。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
立法會選舉・功能界別｜江旻憓無界別投票權下勝選 贏對手馬軼超逾百票 會計界黃俊碩連任失敗｜Yahoo
2025 年立法會換屆選舉，90 席當中佔 30 席的功能界別結果已經公布。最受外界關注的旅遊界功能界別議席，由巴黎奧運女子重劍金牌得主，馬會對外事務助理經理江旻憓以 131 票當選，她在未有旅遊界別投票權的情況下當選。至於他的對手，任職旅行社東主的馬軼超，就以 23 票落敗。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
赤馬紅羊劫2026到底是什麼？60年一遇，火很旺、變動大的年份要防範什麼？
近期常聽見「赤馬紅羊劫」，到底是什麼？其實是一個來自風水命理的說法，指的是丙午年（馬年，稱「赤馬」）和丁未年（羊年，稱「紅羊」）這一組年份，被視為60 年一遇、火象能量特別強、較容易出現戰爭、政局變動、天災或社會動盪的周期。Yahoo Style HK ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火｜13戶未能聯絡上 孫玉菡：不排除全戶罹難
大埔宏福苑大火發生已經逾一周，暫時共有159人死亡，31人失聯，政府早前宣布透過「一戶一社工」接觸住戶，勞工及福利局局長孫玉菡今日（7日）表示，暫時仍有13戶未能聯絡上，不排除他們全戶罹難，會繼續全力聯繫非同住的家屬。am730 ・ 16 小時前
立法會選舉｜投票率不斷更新（18:30）
【Now新聞台】立法會選舉投票今日舉行，下列為選舉事務處公布的最新投票率。2025立法會選舉｜投票站地址連結一文睇晒2025立法會選舉｜各界別投票時間一覽2025立法會選舉｜投票須知及票站內禁止行為一文睇晒【18:30】地方選區累積投票人數1,063,755，投票率是25.75%地區 / 選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)香港島東 / 379,926 / 99,022 / 26.06%香港島西 / 342,123 / 86,483 / 25.28%九龍東 / 441,663 / 115,833 / 26.23%九龍西 / 345,661 / 86,581 / 25.05%九龍中 / 421,235 / 108,829 / 25.84%新界東南 / 439,546 / 115,049 / 26.17%新界北 / 408,660 / 103,379 / 25.30%新界西北 / 436,087 / 114,537 / 26.26%新界西南 / 471,045 / 125,036 / 26.54%新界東北 / 445,352 / 109,006 / 24.48%功能界別累積投票now.com 新聞 ・ 14 小時前
張寶兒愛子「袁氹氹」滿月照曝光 造型可愛討人歡心
【on.cc東網專訊】藝人張寶兒與老公袁偉豪日前順利迎來第二胎「袁氹氹」，升級成幸福的一家四口，昨日是兒子袁氹氹滿月，張寶兒在社交平台晒出多張滿月照，其中拍攝了三輯有趣的造型照，分別有全白純潔、書本眼鏡以及具香港特色的菠蘿包造型，每張都十分可愛，張寶兒寫道：「今東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
失業女子創「代客坐車」助車主避罰單 90 分鐘爽賺 50 美元
美國紐約市的「換邊停車政策」高額罰款，令不少車主叫苦連天。當時正失業的 Sydney Charlet 從危機中 […] The post 失業女子創「代客坐車」助車主避罰單 90 分鐘爽賺 50 美元 first appeared on OLO. 這篇文章 失業女子創「代客坐車」助車主避罰單 90 分鐘爽賺 50 美元 最早出現於 OLO。OLO Magazine ・ 1 天前
立法會選舉・地區直選｜方國珊第六度參選即成票后 陳克勤連任惟跌兩萬票 陸頌雄郭偉强轉直選雙雙落馬｜Yahoo
2025 年立法會換屆選舉已經結束。90 席當中佔 20 席的地區直選議席結果出爐。其中在新界東南選區當中，第六次參與立法會地區直選的專業動力方國珊終於當選，得票 58,828 票，成為今屆直選「票后」。工聯會郭偉强以及陸頌雄在今屆選舉轉戰直選，分別在港島西和新界西北角逐，但都雙雙落敗，來屆無法繼續立法會議員。至於大埔宏福苑五級火所屬的新界東北選區，民建聯陳克勤和新民黨李梓敬分別以 4.16 萬票和 4.27 萬票成功連任，兩人都流失約 2 萬直選票。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
日媒：特朗普警告高市早苗勿插手台灣問題
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗上月發表「台灣有事論」導致中日關係急轉直下，其後美國總統特朗普曾主動與高市早苗通話，但雙方都對內容三緘其口。日媒周五（5日）引述知情日本官員指，特朗普當時的措詞其實相當嚴厲，似乎還說了相當於「不要插手台灣問題」的話。on.cc 東網 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜國安處拘 71 歲男子 據悉為評論人王岸然 首引用第88條 李桂華：涉助查後公開內容｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方國安處今（6 日）以違反《維護國家安全條例》第88條「妨害調查危害國家安全罪行」、及第 24 條「煽動意圖相關罪行」拘捕一名 71 歲男子。警務處國安處總警司李桂華表示，警方於12月2日邀請一名71歲本地男子到旺角警署，就危害國安案件協助調查，惟翌日發現，該男子在社交平台公開部分內容，相信他是有意干犯，及相關的披露，已經達致向有關人士「通風報信」的效果。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜消防處處長楊恩健：宏昌閣1至2樓竹棚最先起火
【Now新聞台】消防處處長楊恩健稱，初步確認大埔宏福苑大火最先起火的位置是宏昌閣1至2樓的竹棚。 楊恩健接受內地傳媒訪問稱，已經成立專案組，初步確定起火地點的大致位置，會透過電腦模擬及視察真實環境，或建構一比一模型確認起火點；又稱當日消防員接報後5分鐘到場，外牆火勢猛烈及迅速蔓延，最大威脅是斷裂墜落的尖銳竹枝和棚架，有消防員被墜落的竹枝擊中昏迷，送院救治。#要聞now.com 新聞 ・ 19 小時前
荃灣中心凌晨發生火警 約100名住客疏散
荃灣中心凌晨3時許發生火警，約100名住客疏散，無人受傷。警方初步調查顯示，火警沒有可疑。am730 ・ 1 天前
網上熱話｜垃圾桶旁驚現大批銀行卡 網民料犯罪集團引人拾起使用
網民近日發現街邊的垃圾桶旁有大批信用卡，有網民認為是犯罪集團使用後，放在路邊吸引路人拾起使用，分散警力。 地上遺有疑似銀行信件 由圖片可見，垃圾桶旁有20多張、不同銀行發出的銀行卡，卡上有貼紙遮著持卡人姓名，地上亦遺有疑似銀行信件。發文者指：「垃圾桶旁邊見到大量信用卡，係咪有心放晒喺地下，定係真係抌得咁衰？am730 ・ 1 天前
從暴漲2600%到蒸發86% 加密圈最熱門交易走向坍塌
Bloomberg 【彭博】-- 年初還被視為股市中最佳交易之一的操作，短短數月間已淪為最糟糕的投資之一。眾多上市公司曾以為發現了永動機般的賺錢之道：動用公司現金購入比特幣或其他數字代幣，股價便會飆升，漲幅甚至超過所購代幣的價值。這一策略由Michael Saylor首創，他將旗下公司Strategy Inc.轉型為公開上市的比特幣持有平台。在2025年上半年，效仿Saylor的百余家企業都從中獲益。這些企業由此被稱為「數字資產財庫」(Digital asset treasuries)，成為公開市場最熱門的趨勢之一，股價飆升之際，從Peter Thiel到川普家族等各界人士紛紛湧入。SharpLink Gaming Inc.Bloomberg ・ 1 天前
宏福苑五級火｜陳球強連任 9 年法團顧問 指有心人在大維修「策劃計謀」 拒答胞兄是否陳裘大｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】宏福苑五級火奪去最少 159 人命，外界其中一個問責焦點落於上屆及現屆業主立案法團。檢驗及統籌顧問鴻毅建築師公司、承辦商宏業建築工程公司在事件中有多人被捕，兩間公司均由上屆法團任內聘請。《Yahoo 新聞》向時任法團顧問陳球強了解當時選出兩公司的情況，他回覆稱，大維修期間多次以問卷收集業主意見，建議記者從宏福苑法團通訊找答案，並稱「舉凡有屋苑準備大維修都突然出現有心人士精心部署，利用眾人善心正義心、利益心去策劃計謀」，惟未有道明所指何人。Yahoo新聞 ・ 1 天前
笑到最後｜回流潮已成事實 2026年必升（高明）
2026年資金回流美股會更強勁，雖然上星期美股感恩節黑色星期五特價時段已過，但只要有信念，選擇回流美股，升幅永遠都會歡迎你。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
9人皇馬0：2負切爾達
【Now Sports】皇家馬德里周日西甲在臨尾只剩9人應戰下，以0:2不敵切爾達，也是該隊本季主場首敗，在聯賽榜已被榜首的巴塞隆拿拋離4分。皇家馬德里剛在上周中大勝畢爾包，結束西甲3連和，怎料今場對切爾達又失分，而且是3分全失。他們今場多達23腳射門，全部無功而還，而且踢至54分鐘時被切爾達破門，史韋貝治（Williot Swedberg）接應薩拉哥沙橫傳後，撞射得手。皇馬之後便有左閘法蘭加西亞踢跌對手，在64分鐘時兩黃一紅被逐，而去到補時兩分鐘，再有卡利拿斯因向球證抗議，同樣兩黃一紅離場，結果切爾達就趁住打多兩人的優勢，1分鐘後再於反擊中，由艾斯柏斯冷靜交給史韋貝治，扭過皇馬門將古圖奧斯後，帶球入空門梅開二度。賽前，皇馬今季只在聯賽不敵馬德里體育會，而那是作客，因此這是他們本季首次在主場落敗，而且近5場西甲第4度失分，也令他們在積分榜被巴塞隆拿反超後，已經落後至4分差距。now.com 體育 ・ 2 小時前
朱孝天被飛出F4慘遭抹黑 內地妻爆老公暴瘦15公斤
【on.cc東網專訊】由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」早前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨日（5日）五月天阿信公開全新單曲MV《恆星不忘Forever Forever》，由周杰倫作曲、阿信填詞，MV中可見「F4-1」確定獨欠朱孝天，引發許多揣測。有歌迷東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
立法會選舉結果｜截至晚上 11 時半 地方選區整體投票率 31.9% 131.7 萬人投票 已破上屆投票率｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】完善選舉制度後的第二次立法會選舉於今（7 日）舉行，主要票站投票時間由早上 7 時半，至晚上 11 時半。全港地方選區整體共 1,317,682 人投票，累計投票率 31.90%。今屆立法會選舉的投票時間較上屆提早一小時，而上屆即至下午 10 時半的累計投票率為 30.20%。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
美戰爭部長面臨黨內外要求下台壓力
（法新社華盛頓6日電） 美國戰爭部長赫格塞斯因多起爭議面臨愈來愈大壓力，包括對疑似運毒船隻發動的攻擊行動，以及使用Signal訊息軟體討論敏感軍事資訊，引發外界越來越多批評和要求辭職的聲浪。針對涉嫌販毒者的攻擊——尤其是一場在初次攻擊後仍存活的倖存者又遭到後續攻擊身亡的事件——以及使用商用訊息軟體Signal討論即將在葉門展開的軍事行動，都讓對赫格塞斯的反對聲浪進一步升高。法新社 ・ 16 小時前