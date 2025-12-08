立法會選舉投票率升惟人數反跌｜摩通料明年港樓價再升半成｜張寶兒愛子「袁氹氹」滿月照曝光｜12 月 8 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 12 月 8 日星期一，預測本港地區今日天晴乾燥。日間最高氣溫約 26 度。吹和緩偏北風，稍後轉吹東至東北風，晚上離岸風勢間中清勁。

【今日重點新聞】

2025 年立法會換屆選舉結束。今屆投票時間提早 1 小時開始，亦押後 1 小時結束，截至下午 11 時 30 分投票結束，地方選區累計 1,317,682 人投票，投票人數少過上屆 3.3 萬人。至於累積投票率為 31.9%，超越上屆的 30.2%，這個源於選民登記人數減少逾 34 萬有關。

地區直選方面，在新界東南選區當中，第六次參與立法會地區直選的專業動力方國珊終於當選，得票 58,828 票，成為今屆直選「票后」。工聯會郭偉强以及陸頌雄在今屆選舉轉戰直選，分別在港島西和新界西北角逐，但都雙雙落敗，來屆無法繼續立法會議員；同樣轉戰直選的新民黨陳家珮，在港島西以 3 萬票當選，保住議員席位。至於大埔宏福苑五級火所屬的新界東北選區，民建聯陳克勤和新民黨李梓敬分別以 4.16 萬票和 4.27 萬票成功連任，兩人都流失約 2 萬直選票。

功能界別方面，最受外界關注的旅遊界功能界別議席，由巴黎奧運女子重劍金牌得主，馬會對外事務助理經理江旻憓以 131 票當選，她在未有旅遊界別投票權的情況下當選。至於他的對手，任職旅行社東主的馬軼超，就以 23 票落敗。

選委會界別方面，原先透露會參選旅遊界功能界別的姚柏良，後期「讓路」予江旻憓參選旅遊界，結果江旻憓當選，姚柏良自己轉戰選委界後即時成為「票王」，所得票數 1,397 票。

新界東北選區投票率是 10 個地方選區中最低。民建聯主席陳克勤指，火災無疑會影響社區氣氛，但服務宏福苑的數個票站仍有不少災民投票，表達希望新任立法會能改善投標制度的訴求。被問到在宏福苑附近的票站，未見民建聯拉票團隊蹤影，陳克勤指其選舉佈置是在全大埔展開，「無話邊度多邊度少」，稍後會到各個票站繼續拉票。

我哋昨日派記者全日遊走大埔市區，見各政黨助選團都棄用大聲公，比大埔以往的選舉日都要寂靜，候選人也格外嚴肅。有投票市民表示政府落力宣傳選舉，因此不覺得選舉氣氛靜局，另有市民希望無論是哪位候選人當選，都能為區內受災居民「盡做」。

宏福苑五級火方面，鄰近宏福苑的廣福休憩處自火災發生後成為悼念場地，供市民往獻花，涼亭設有留言區供市民訴心聲。惟「悼念涼亭」昨晚貼出告示，表示悼念活動將於昨晚（7 日）23 時 59 分完結。警方昨回應傳媒時稱，經商討及協調後，現場人士同意自行離開現場。有市民昨日初次帶同兩個孫兒從將軍澳到場悼念。他此前未知悼念活動將於昨日完結：「呢個就算有與冇，大家一世都會記得。」對於守護災民之說，他稱：「香港人個個很沉默，係無聲抗議。」

【今日重點財經新聞】

信報：摩通料明年港樓價再升5% 股市佳創財富效應 去庫存屆尾聲

本港樓價呈現回升趨勢，二手樓價指數已較3月的年內低位反彈超過6%，摩根大通香港地產行業研究主管陳文浩接受本報專訪時分析，樓市氣氛趨勢向好，相信財富效應帶動入市興趣、貨尾可望減少、利率進一步降低、有內地買家支持，加上銀行按揭審批取態正面，若股市沒有震盪，明年樓價能延續升勢，料可漲5%。

信報：1個月拆息年中前守穩兩厘 港銀行結餘不足540億 難隨美減息

美國本周勢減息0.25厘，綜合香港銀行界人士認為，香港銀行體系結餘已低於540億元，未來港元拆息（HIBOR）再下跌空間有限，即使聯儲局在2026年上半年再減息，HIBOR降幅亦不會跟足，估計明年6月底前，1個月HIBOR仍處於2厘以上，意味H按息維持高於封頂息、即3.25厘。利率期貨市場顯示，聯儲局於美國時間本周三（10日）減息0.25厘的機率超過九成，上周初更高達99%，花旗報告預期，現時至明年中，美國將再減息3次，幅度為0.75厘。

Yahoo 財經：美國晶片夢難圓？台積電設廠遇上「美式規矩」 未開工已耗2.7億

美中 AI 科技戰升級，特朗普希望借「晶片回流」重奪科技製造業主導權，其中台積電（TSM）在亞利桑那州設立超級廠房更被視最大試金石；不過台積電行政總裁魏哲家爆料，鳳凰城項目要應付當地多達 18,000條法規，還未正式開始生產已花掉3,500萬美元（約2.7億港元）應付核准程序，「美國晶片夢」困難重重。

【今日重點娛樂新聞】

東方日報：張寶兒愛子「袁氹氹」滿月照曝光 造型可愛討人歡心

藝人張寶兒與老公袁偉豪日前順利迎來第二胎「袁氹氹」，升級成幸福的一家四口，周六是兒子袁氹氹滿月，張寶兒在社交平台晒出多張滿月照，其中拍攝了三輯有趣的造型照，分別有全白純潔、書本眼鏡以及具香港特色的菠蘿包造型，每張都十分可愛，張寶兒寫道：「今日滿月，你像一顆種子落入土壤，一切都在安靜地發生，新芽破土，不為忽視風雨，而是選擇相信陽光。兒子，願你始終擁有向下扎根的沈靜，和向上觸碰天空的輕盈，在世界之中，也成為自己的世界。」滿滿母愛從字句中傾瀉而出，獲得不少網民留言送上祝福。

Yahoo 娛樂圈：新聞女王2｜Man姐「床寶」Ivan主動提出分手 佘詩曼：有時…愛就係要懂得放手

TVB熱播劇集《新聞女王2》成為不少觀眾茶餘飯後的話題，第18集的劇情講述Man姐（佘詩曼飾演）的「床寶」Ivan（何廣沛飾演）向她提岀分手，在事業與愛情之間作岀了選擇。劇中的Ivan榮升為SNK電視部副總監，加上想客觀中立地報導Man姐的負面新聞，而主動向她提岀分手。何廣沛於IG貼岀劇照並Ivan上身分享感想，「Man姐」佘詩曼於帖文下留言：「有時…愛就係要懂得放手」。