宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
日本青森縣以東海域 7.6 級強震｜宏福苑大火涉壽險保單逾萬張｜朱孝天親揭「被退出 F4 演唱會」內幕｜12 月 9 日・Yahoo 早報
早晨！今日係 2025 年 12 月 9 日星期二，預測本港地區今日大致天晴。日間最高氣溫約 23 度。稍後漸轉多雲，晚上有一兩陣微雨。吹和緩至清勁東至東北風。
【今日重點新聞】
Yahoo 新聞：日本青森縣以東海域 7.6 級地震 岩手縣錄 0.7 米海嘯 相關警報已解除｜Yahoo
日本青森縣以東海域，本港時間昨晚（8 日）10 時 15 分發生黎克特制 7.6 級地震，震源深度 50 公里。青森縣八戶市最大震度 6 強，北海道、岩手縣、宮城縣等都有明顯震感。日本氣象廳一度發出海嘯警報，岩手縣久慈港在今日零時 9 分錄得 70 厘米高海嘯，現時海嘯警報已經解除。 地震造成 20 多人受傷，其中一人嚴重，在青森縣亦有建築起火。
Yahoo 新聞：國安處落案起訴王岸然「妨害調查國安罪」及「發佈煽動刊物」
警方表示，昨日（8 日）落案起訴一名 71 歲本地男子，罪名是「妨害調查危害國家安全的罪行」及「明知而發佈具煽動意圖的刊物」。據悉，被告是時事評論人王岸然。他將於今日（9 日）在西九龍裁判法院提堂。民協主席兼前區議員廖成利、副主席李庭豐、評論人王岸然原定於上周二（2 日）舉行民間記者會談及大埔宏福苑五級火災後改善方案，據悉，國安處同日（2 日）先邀請 3 人到警署會面，後來記者會取消。王岸然其後在 YouTube 頻道談及與國安處會面內容，至上周六國安處拘捕王岸然。
Yahoo 新聞：中大新聞獎取消頒獎禮 考慮社會氣氛配合校方做法 將改設聚餐︱Yahoo
「中大新聞獎」頒獎典禮原定 12 月 13 日舉行，惟大會昨日（8 日）向得獎者發電郵，通知取消原訂 12 月 13 日舉行的頒獎典禮、茶聚及講座活動。電郵指，因考慮到近日社會氣氛因素，加上中大取消大部分慶祝活動，因此決定依照大學的做法取消活動。
Yahoo 新聞：立法會選舉｜民建聯取 20 席但直選得票大跌 陳克勤稱「有人借火災抹黑」礙選情｜Yahoo
民建聯在立法會選舉的地方選區、功能界別，以及選舉委員會，分別獲 10 席，2 席和 8 席，惟地區直選整體得票較上一屆大跌近 25 萬票。民建聯昨日（8 日）下午見記者總結選舉結果，主席陳克勤表示，民建聯取得議席較上一屆多一席，留意到總體得票下降，黃俊碩和顏汶羽更連任失敗，該黨會認真總結選舉結果並不斷改善，回應社會期望。被問選舉結果是否受大埔宏福苑火災影響，陳克勤回應稱，所有候選人已盡最大努力拉票，又指「有人借火災抹黑民建聯」，承認「對選情確實有影響」，但相信選民眼睛雪亮。
Yahoo 新聞：立法會選舉｜新民黨 7 人戰直選 5 落敗 葉劉「非常滿意」得票率 李梓敬淚謝宏福居民支持︱Yahoo
新民黨議席由上屆的 6 席減至 3 席，當選者為港島西的陳家珮、新界東北的李梓敬以及選舉委員會界別的何敬康。新民黨主席葉劉淑儀昨表示，在地區直選中合共取得約 14 萬 7 千票，約佔總票數 11% ，與上屆比例相若。她形容，在今屆整體投票人數下降下，仍維持相近票數，她形容對結果「非常滿意」，又感謝義工、黨職員及支持者為新民黨爭取接近 15 萬選票。新界東北當選人李梓敬發言時一度落淚，提到宏福苑相關票站有 4 分 1 選民投票支持他，感到責任非常重大，未來會繼續推動相關工作，包括修改法例及各類支援措施。
【今日重點財經新聞】
保監局行政總監張雲正昨日就大埔宏福苑火災指出，保險公司按大埔地址在其資料庫中檢視，至今找到約1800張財產及意外保險保單、約一萬張壽險保單。保險公司已開始主動接觸有關保單持有人或住戶，以檢視他們有什麼需要及提供幫助。他指出，財產及意外保險保單中，約佔80%為家居保險、個人意外保險、醫療保險及家傭保險，涉及35家保險公司。一萬張壽險保單中，約有80%覆蓋終身壽險、醫療危疾險及年金儲蓄險，亦是涉及35家保險公司。
信報：鄭氏周大福珠寶持股 54%注入周企 向銀行稱可增財力 料有助日後融資
周大福系內進行股權重組。鄭氏家族原本透過周大福資本（CTFC）直接持有周大福珠寶（1929.HK、下稱周珠）約73.4%股權，昨日聯交所權益披露顯示，鄭氏於上周五（5日）把54%（約53.2億股）的周珠股份，注入至鄭氏的家族投資旗艦周大福企業（下稱周企）持有。
日本東北地區發生7.6級強震，發出海嘯預警及下令居民撤離，日圓偏弱。美元兌日圓跌至155.9，每百日圓兌港元見4.99算。
鉅亨網：特朗普同意英偉達出售H200給中國 美將收25%分成
美國總統特朗普週一 (8 日) 盤後宣布，美國將允許科技巨頭英偉達向中國及其他國家的獲准客戶運送 H200 晶片，換取銷售額 25% 的分成，同時確保維持美國的國家安全，受此利多消息激勵，英偉達盤後股價漲超 2%。 特朗普週一在自家媒體 Truth Social 貼文中宣布，已同意英偉達 (NVDA) 向中國及其他國家的獲准客戶出口 H200 AI 晶片，並稱此安排將以繳付銷售額 25% 的方式回饋美方。
【今日重點娛樂新聞】
Yahoo 名人娛樂：朱孝天親揭「被退出F4演唱會」內幕 喊話相信音樂：沒必要潑髒水
F4接下來將展開巡演，沒想到傳出獨缺朱孝天，近來周渝民、言承旭、吳建豪與周杰倫、五月天阿信合作推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，也不見朱孝天。對此，他昨（8）日開直播解釋，並直接對相信音樂高層喊話，相信音樂方面則不予回應。
藝人張栢芝前年遭前經理人余毓興及經理人公司AEG Entertainment Group Limited（下稱AEG）入稟高等法院控告，指她涉收取預支的4,176萬元片酬後，並未履行電影合約並違反經理人合約。案件昨日（8日）續審，審訊期間張栢芝面對原告律師追問，情緒變得激動，更試過情緒激動落淚，多次強硬回答：「不記得！」由於她不時反駁或答非所問，法官一度出面制止，要求她專心聽清楚問題，並指示只需回答「同意」或「不同意」，不需反問律師。
