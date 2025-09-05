DeepSeek擬推新AI模型 挑戰OpenAI等對手

【on.cc東網專訊】美媒周四（4日）報道，內地人工智能（AI）公司DeepSeek正在開發具備更先進代理功能的新一代AI模型，意在與OpenAI等美國對手競爭。

報道稱，DeepSeek正在打造的模型能夠在用戶僅提供最少指令下，代表用戶完成多步操作，並能根據以往操作不斷學習和改進，DeepSeek目標是今年最後一個季度發布該新產品。

近幾個月，OpenAI、Anthropic和微軟分別推出各自的代理功能軟件，以簡化個人和專業任務。有別於傳統聊天機械人，這類新型代理功能軟件不僅僅用幾句話回應用戶，而是可以處理更複雜的任務，包括規劃旅行、編寫和調試代碼等。

