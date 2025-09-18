DeepSeek梁文鋒論文首登《Nature》封面 否認有意利用OpenAI模型輸出｜商業創科

DeepSeek創始人梁文鋒。(資料圖片)

內地人工智能發展再迎來新突破！據內媒報道，由深度求索(DeepSeek)團隊共同完成、梁文鋒擔任通訊作者的論文《DeepSeek-R1: Incentivizing Reasoning Capability in LLMs via Reinforcement Learning》，登上了國際權威期刊《自然》(Nature)封面。據悉，這是中國大模型研究首次登上Nature封面，標誌著中國AI技術在國際科學界獲得最高認可。

否認有意利用OpenAI模型輸出

與今年1月發布的DeepSeek-R1初版論文相比，今次論文揭露了更多模型訓練細節，並回應了模型發布之初的蒸餾質疑。團隊否認有意利用OpenAI模型輸出進行訓練，強調DeepSeek-V3 Base基座模型完全以互聯網數據為來源，雖然不排除包含GPT-4產生的內容，但絕非刻意蒸餾。

訓練成本僅29.4萬美元遠低OpenAI

值得關注的是，研究團隊在論文補充材料中披露，DeepSeek-R1的訓練成本僅29.4萬美元，即便加上約600萬美元的基礎模型成本，總開支仍遠低於OpenAI、Google等國際巨頭的AI訓練投入。

《自然》期刊在評論中指出，隨著AI快速普及，大模型企業難以驗證的宣傳帶來真實風險，而依靠獨立研究人員的同行評議，有助抑制產業過度炒作。DeepSeek的成果不僅提升國際學術影響力，也為AI產業建立新的透明標準提供了可參考的範例。

