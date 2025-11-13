焦點

最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會

Yahoo Tech HK

DeepSeek 「AI 天材少女」羅福莉發文證實加盟小米，主理 MiMo 團隊開發 AGI

告別 DeepSeek，轉職小米直指 AGI，完美契合小米「人車家」生態戰略？

Eric Chan
Eric Chan
更新時間
DeepSeek 「AI 天材少女」羅福莉發文證實加盟小米，主理 MiMo 團隊開發 AGI
DeepSeek 「AI 天材少女」羅福莉發文證實加盟小米，主理 MiMo 團隊開發 AGI

中國 AI 界的年度重磅轉會消息終於獲得證實，被冠以「AI 天材少女」的羅福莉在今年年初 DeepSeek 火熱之際選擇離職，隨後就傳出獲小米創辦人雷軍以「千萬年薪」招攬。來到年底，羅福莉本人終於在 X (Twitter) 平台和微訊朋友圈上正式宣布新動向。

基於你的私隱偏好設定，此內容無法提供。
如要查看此內容，請在這裡更新你的設定。
廣告

羅福莉在 11 月 12 日發文確認，已加盟小米並出任旗下 MiMo 團隊的負責人。 她在帖文中高調宣示了團隊的願景：「智慧終將從語言邁向物理世界。」 (Intelligence will step beyond language into the physical world.)她表示，正與一群富有創造力、才華橫溢的研究員合作，致力於構建她們心目中的 AGI (Artificial General Intelligence，通用人工智能)。

市場分析普遍認為，羅福莉的加盟，對小米而言是關鍵一步。 她在 DeepSeek 期間，作為 DeepSeek-V2 等核心模型的開發者，於 MoE (Mixture-of-Experts) 架構上積累了深厚經驗。 這正是小米亟需的技術，以推進其「端側 AI」的佈局。

羅福莉提及的「從語言邁向物理世界」，以及專注於「多模態空間智能，與小米 (Xiaomi) 正全力打造的「人車家全生態戰略完美契合。預計她的角色將是把強大的 AI 模型，從雲端帶到手機、汽車、智能家居等實體設備上，實現真正的智能互動。

這位 1995 年出生的「AI 天才少女」，自北京大學 (Peking University) 計算語言學碩士畢業後，曾任職於阿里巴巴達摩院 (Alibaba DAMO Academy)，領導 VECO 及 AliceMind 等項目。 她於 2022 年加入 DeepSeek，並迅速成為 AI 開源界的知名人物。

更多內容：

羅福莉 X 貼文

羅福莉離開DeepSeek加盟小米

中國 DeepSeek AI 模型自稱 GPT-4，「AI 天材」是抄襲還是幻想？

據報「AI天才少女」羅福莉未落實加盟小米

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

11 travel

其他人也在看

海俊傑太太急需換肝 獲郭富城等圈中人伸出援手籌得79萬 公開肝臟來源等細節

海俊傑太太急需換肝 獲郭富城等圈中人伸出援手籌得79萬 公開肝臟來源等細節

1994年新秀冠軍海俊傑，日前拍片聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝硬化，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。事件引起全城關注，唔少圈中人都伸出援手幫忙，包括郭富城、小美、陳淑芬連炎輝等等，短短一個幾鐘頭籌得79萬。

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
90後小斯 1.36億破頂價買海璇　「同人唔同命」有KOL買樓即坐艇

90後小斯 1.36億破頂價買海璇　「同人唔同命」有KOL買樓即坐艇

KOL「小斯」張鎌安以 1.36 億破頂購入海璇 II 特色戶，引發網紅財富力討論﹐豪擲買樓背後，亦有創作者買樓即坐艇，反映本地 KOL 變現兩極。

Yahoo 地產 ・ 5 小時前
Angelababy離婚「仍送禮給黃曉明家人」！8歲小海綿代媽媽出席宴會萌翻

Angelababy離婚「仍送禮給黃曉明家人」！8歲小海綿代媽媽出席宴會萌翻

黃曉明近日帶8歲兒子小海綿回青島老家，出席親戚寶寶的週歲宴。雖然前妻Angelababy（Baby）沒有現身，但仍貼心準備黃金手鐲當賀禮，交由小海綿親手轉交。親友在社群發文感謝「海綿哥哥帶來baby姐的禮物」，暖心舉動被網友狂讚：「離婚後還這麼體面，真的太有教養！」

姊妹淘 ・ 43 分鐘前
英國駐港領事辦英王壽辰派對　陳方安生、曾蔭權、曾鈺成等現身　劉慧卿：見應該見的人｜Yahoo

英國駐港領事辦英王壽辰派對　陳方安生、曾蔭權、曾鈺成等現身　劉慧卿：見應該見的人｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】英國駐港總領事館今（12日）舉辦英王壽辰午宴，特區政府派出政務司副司長卓永興出席。早前被港澳辦轉載文章批評的前政務司司長陳方安生、前特首曾蔭權等人現身，兩名前行會成員夏佳理、李國寶等亦有赴會。

Yahoo新聞 ・ 18 小時前
「韓國4大神顏女演員」網民感嘆實至名歸！平均年齡44歲，全都名花有主只剩「她」？

「韓國4大神顏女演員」網民感嘆實至名歸！平均年齡44歲，全都名花有主只剩「她」？

幾乎每年都總有一部韓劇在全球爆紅，劇中的演員們自然經常成為大眾關注的焦點，當中女演員們以出眾的「零死角」外貌和出色的演技征服觀眾的心。韓國討論區「Theqoo」便由網友總結出「4大韓國神顏女演員」，這四位女神級演員都有著獨有特點與魅力，到底是哪四位女演員能夠脫穎而出，贏得如此殊榮呢？

Yahoo Style HK ・ 2 小時前
不到兩週就收手？中國傳停買美國黃豆 1200萬噸承諾恐淪外交姿態

不到兩週就收手？中國傳停買美國黃豆 1200萬噸承諾恐淪外交姿態

在美國宣布象徵兩大經濟體關係回暖的「廣泛貿易休戰」不到兩週後，中國購買美國大豆的步調似乎陷入停滯。 彭博引述匿名貿易商消息報導，在上月底一連串的採購、也是本季首次之後，中國對美國大豆的進口似乎有所放緩，目前並無新的出貨紀錄。 中國暫停進口的疑慮，加劇了市場的擔憂

鉅亨網 ・ 4 小時前
旺角天橋拍打貴婦狗女子　昨晚被警方拘捕

旺角天橋拍打貴婦狗女子　昨晚被警方拘捕

【動物專訊】本報日前報道一名女子在旺角上海街天橋上多次以手拍打貴婦狗背部，目擊者拍下影片及報警。警方將案件交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，並於昨晚（11月11日）於旺角拘捕一名姓王31歲女子，涉嫌殘酷對待動物，獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報道。 事緣有市民在11月8日晚上8時於旺角上海街行人天橋目擊一名女子瘋狂打一隻貴婦狗的背部，傳出極大的啪啪聲，狗狗哀鳴及驚慌夾尾，該女子隨後即抱起狗狗離去。 警方當晚接獲市民報案後，交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，經翻查閉路電視片段後，警員昨晚在旺角區拘捕一名姓王女子，涉嫌殘酷對待動物，她已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。 根據現行法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，任何人殘酷地打、踢、惡待、折磨、激怒或驚嚇動物，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦，可能涉觸犯殘酷對待動物條例，最高可處罰款20萬及監禁3年。 相關報道： 上海街有女子狂打貴婦犬 疑涉殘酷對待動物 The post 旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕 appeared first on 香港動物報 Hong Kong

香港動物報 ・ 16 小時前
「KK 園區」主謀佘智江引渡回中國　涉操控跨國詐騙帝國　與香港商界有密切聯繫︱Yahoo

「KK 園區」主謀佘智江引渡回中國　涉操控跨國詐騙帝國　與香港商界有密切聯繫︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】被指在東南亞建立跨國賭博及詐騙帝國的中國商人佘智江，經歷逾三年的法律爭議後，今日（12 日）終由泰國引渡回中國。這名曾同時持有柬埔寨及緬甸公民身份的商人，不僅是緬甸妙瓦底「亞太新城」的幕後推手，更與香港商界有密切聯繫。他旗下公司曾在本港註冊，董事名單涉及多名活躍於香港僑界及政商圈的人士。

Yahoo新聞 ・ 19 小時前
長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d

長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d

近日，有食客在社交平台 Threads 發帖，分享自己在長沙灣一間日式餐廳用餐的離奇經歷，稱自己點了一客蒸蛋，食到一半卻發現碗底竟然「暗藏贈品」，竟是一塊未拆包裝、上面貼着「修正石」字樣的磨刀石。事件曝光後，引起網民嘩然，帖文隨即引起網民熱烈討論。

Yahoo Food ・ 9 小時前
新聞女王2︳佘詩曼被網民封為真香港女神 多項優點力壓楊怡宣萱？

新聞女王2︳佘詩曼被網民封為真香港女神 多項優點力壓楊怡宣萱？

《新聞女王2》開播，佘詩曼當然成為話題人物。近年佘詩曼北上發展成功突圍，回歸TVB以Man姐一角再奪視后，聲勢好似勁過以前受力捧嗰陣。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
何超盈出席慈善晚宴 囡囡罕有曝光與爸爸辛奇隆似足餅印

何超盈出席慈善晚宴 囡囡罕有曝光與爸爸辛奇隆似足餅印

已故賭王何鴻燊四房長女何超盈2019年與哈佛學霸男友辛奇隆（Thomas）結婚，並為老公誕下囡囡「荷包蛋」辛千覓（Audrey），一家三口幸福美滿。唔經唔覺Audrey已經6歲，何超盈一直都好保護囡囡，即使PO出全家福時都會以Emoji幫荷包蛋遮住個樣避免曝光，早前何超盈就帶囡囡出席喺山頂舉行嘅慈善步行籌款活動，何超盈喺IG分享活動後慈善晚宴嘅靚相，6歲囡囡罕有曝光。

Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
將UNIQLO $299西裝外套著到變YSL高訂！時裝網紅超強穿搭法，把UNIQLO:C大褸襯到Next Level

將UNIQLO $299西裝外套著到變YSL高訂！時裝網紅超強穿搭法，把UNIQLO:C大褸襯到Next Level

誰說高級感一定要花大錢？近期在Threads上，就有穿搭網紅分享自己的UNIQLO OOTD，證明只要選對質感單品，掌握穿搭方法，就連基本款也能穿出YSL高訂般的時尚魅力，讓整體造型提升到全新層次！

Yahoo Style HK ・ 6 小時前
61歲關詠荷近照曝光！淡出多年「仍美得像40歲」　暖心為粉絲實現20年約定

61歲關詠荷近照曝光！淡出多年「仍美得像40歲」　暖心為粉絲實現20年約定

61歲港星關詠荷信守20年前承諾，8日特地舉辦粉絲見面會，履行當年與粉絲相約「20年後再見」的約定。淡出演藝圈多年的她久違亮相，氣質依舊溫柔迷人，令粉絲紛紛驚呼「完全沒變」。

姊妹淘 ・ 1 天前
宣萱post拖手相被誤會官宣戀情 網民：係咪古仔呀

宣萱post拖手相被誤會官宣戀情 網民：係咪古仔呀

宣萱下半年突然人氣彈起，喺林家謙演唱會成為壓軸嘉賓之外，又因為早前「熱氣球事件」令一段佢喺《萬凰之王》大結局坐熱氣球片段翻hit，加上Jessica都有玩threads，令佢吸納唔少年青fans。

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
李克勤舅仔欠巨債 盧淑儀證父親正式與弟弟斷絕父子關係 ： 幾乎傾盡所有

李克勤舅仔欠巨債 盧淑儀證父親正式與弟弟斷絕父子關係 ： 幾乎傾盡所有

57歲李克勤與港姐冠軍太太盧淑儀育有兩子，一家人關係和諧，但今日李克勤外父盧國輝，就發聲明稱因兒子欠債，正式脫離父子關係，盧淑儀亦有轉載相關聲明。

Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
梁朝偉從來不化妝！素顏出席頒獎典禮「化了反而油膩」　劉嘉玲1句點評掀熱議

梁朝偉從來不化妝！素顏出席頒獎典禮「化了反而油膩」　劉嘉玲1句點評掀熱議

劉嘉玲近日在大陸綜藝《一路繁花2》中爆料，丈夫梁朝偉「從不化妝」，不論拍戲或走紅毯一律素顏上場，甚至直言：「他一化妝反而有點油膩了！」這番話一出，立刻引發現場嘉賓激辯，也掀起網友對「男生是否該化妝」的討論。

姊妹淘 ・ 1 天前
涉洗錢華商上交2700萬鎊財產換居英權　包括恐龍化石

涉洗錢華商上交2700萬鎊財產換居英權　包括恐龍化石

【on.cc東網專訊】被新加坡指控洗黑錢的中國商人蘇炳海，日前與英國政府達成和解，將其在倫敦的多處物業、珍貴文物全部上交英國政府，涉及總值超過2,700萬英鎊（約2.75億港元）。

on.cc 東網 ・ 4 小時前
叱咤頒獎禮 2025｜「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」十二強走勢

叱咤頒獎禮 2025｜「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」十二強走勢

由商業電台主辦《2025 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於 2026 年 1 月 1 日晚上 7 時假亞洲國際博覽館 ARENA 盛大舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」首輪投票已於 11 月 10 日中午 12 時正式展開，樂迷以一人一票為依據，選出「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後十強，投票截至 11 月 13 日中午 12 時,最新十二強走勢如下:

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
互毆案何太精神科留醫已出院今出庭　案件押後至明年1.13再訊

互毆案何太精神科留醫已出院今出庭　案件押後至明年1.13再訊

【on.cc東網專訊】因公開父女金錢紛爭及「黃昏戀」成為城中熱話的何伯及何太，於今年5月在屯門菁田邨菁信樓一單位外爆發衝突，男方涉以一把多用途刀襲擊女方，女方疑出口咬傷對方，最終兩人同告受傷送院治理，並雙雙被捕，各被控一項有意圖而傷人罪。案件今（13日）在區院再

on.cc 東網 ・ 5 小時前
女銀行家注射肉毒桿菌後亡　涉事西醫被判無條件釋放

女銀行家注射肉毒桿菌後亡　涉事西醫被判無條件釋放

【Now新聞台】一名女銀行家2018年注射肉毒桿菌後死亡，陪審團裁定主診醫生李宏邦案中行為構成誤殺，法庭判他無條件釋放。93歲被告李宏邦由家人陪同到高等法院聽取判刑。陪審團早前裁定他的行為構成嚴重疏忽，引致的誤殺。法官郭啟安引述社會福利報告，指不適宜判被告監管令，控辯雙方亦同意不宜判他醫院令或監管和治療令，唯一剩餘的判刑選項是無條件釋放。但法官批評被告事發後向醫院醫生隱瞞用藥情況是背叛死者，行為過分，在本案奪去死者性命，須予以最強烈譴責。辯方律師其後代表被告向死者家屬致以最真誠歉意。#要聞

now.com 新聞 ・ 1 天前