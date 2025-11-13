DeepSeek 「AI 天材少女」羅福莉發文證實加盟小米，主理 MiMo 團隊開發 AGI

中國 AI 界的年度重磅轉會消息終於獲得證實，被冠以「AI 天材少女」的羅福莉在今年年初 DeepSeek 火熱之際選擇離職，隨後就傳出獲小米創辦人雷軍以「千萬年薪」招攬。來到年底，羅福莉本人終於在 X (Twitter) 平台和微訊朋友圈上正式宣布新動向。

廣告 廣告

羅福莉在 11 月 12 日發文確認，已加盟小米並出任旗下 MiMo 團隊的負責人。 她在帖文中高調宣示了團隊的願景：「智慧終將從語言邁向物理世界。」 (Intelligence will step beyond language into the physical world.)她表示，正與一群富有創造力、才華橫溢的研究員合作，致力於構建她們心目中的 AGI (Artificial General Intelligence，通用人工智能)。

市場分析普遍認為，羅福莉的加盟，對小米而言是關鍵一步。 她在 DeepSeek 期間，作為 DeepSeek-V2 等核心模型的開發者，於 MoE (Mixture-of-Experts) 架構上積累了深厚經驗。 這正是小米亟需的技術，以推進其「端側 AI」的佈局。

羅福莉提及的「從語言邁向物理世界」，以及專注於「多模態空間智能，與小米 (Xiaomi) 正全力打造的「人車家全生態戰略完美契合。預計她的角色將是把強大的 AI 模型，從雲端帶到手機、汽車、智能家居等實體設備上，實現真正的智能互動。

這位 1995 年出生的「AI 天才少女」，自北京大學 (Peking University) 計算語言學碩士畢業後，曾任職於阿里巴巴達摩院 (Alibaba DAMO Academy)，領導 VECO 及 AliceMind 等項目。 她於 2022 年加入 DeepSeek，並迅速成為 AI 開源界的知名人物。

更多內容：

羅福莉 X 貼文

羅福莉離開DeepSeek加盟小米

中國 DeepSeek AI 模型自稱 GPT-4，「AI 天材」是抄襲還是幻想？

據報「AI天才少女」羅福莉未落實加盟小米

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk