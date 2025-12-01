DeepSeek V3.2 正式版上線：推理能力大幅增強不遜 GPT-5

在經過了 2 個多月的測試後，DeepSeek 的 3.2 版本終於正式上線。新模型分為 DeepSeek V3.2 和 DeepSeek V3.2 Speciale 兩款，前者平衡了推理能力與輸出長度，後者則「將開源模型的推理能力推向極致」。根據官方介紹，DeepSeek V3.2 平衡了推理能力與輸出長度，適合問答、通用代理任務等日常使用場景。它在公開的推理類測試中達到了 GPT-5 的水準，得分僅略低於 Gemini 3.0 Pro。

DeepSeek V3.2、DeepSeek V3.2 Speciale

而 DeepSeek V3.2 Speciale 基本可視作 V3.2 的長思考增強版，同時其也整合了 DeepSeek Math V2 的定理證明能力。它在 IMO 2025、CMO 2025、ICPC World Finals 2025、IOI 2025 這 4 項賽事中都獲得了金牌級成績，其中 ICPC 和 IOI 的分數分別達到了人類選手第 2 名和第 10 名的水平。在執行高度複雜的任務時，DeepSeek V3.2 Speciale 的表現明顯優於 V3.2。但與此同時其消耗的 token 也更多，會讓成本進一步上升。

目前 DeepSeek V3.2 Speciale 僅會以 API 服務形式開放，供社群評測與研究。而 DeepSeek 的網頁、app、API 均已更新為 V3.2，這是首款將思考融入工具使用的 DeepSeek 模型，可望為用家帶來全新體驗。

