大埔宏福苑發生五級火，徹夜未救熄，至少有 279 人失聯。有母親在 Threads 上持續發文求救，稱其六個月大女嬰何梓甄，以及梓甄的嫲嫲被困火場後失聯。《Yahoo 新聞》聯絡到事主，她心急如焚稱至今未有任何消息：「我個女得六個月大，已經唔見咗差唔多廿四個鐘，麻煩你哋可以就聯絡消防快啲去救佢啦！」

Yahoo新聞 ・ 2 小時前