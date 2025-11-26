小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
追血汗錢｜「試當真」追數 涉Kayan9896工作服務費 向公關公司索償近50萬元
YouTube頻道「試當真」雖於上月正式停運，惟近日再有消息爆出，試當真有限公司（Trial & Error Company Limited）已於周一（24日）正式入稟區域法院，向布斯公關有限公司（Buzz PR & Company Limited）提出追討長達3年的應收服務費及逾期附加費申索。BossMind ・ 1 天前
台積電(TSM.US)控告前高層羅唯仁跳槽英特爾(INTC.US) 恐涉洩密
台積電(TSM.US)周二表示，已在台灣智慧財產與商業法院對前資深副總裁羅唯仁提出訴訟，羅偉仁最近轉職至英特爾(INTC.US)。 台積電在一份電子郵件聲明中表示，該起訴訟是基於與羅唯仁之間的僱傭合同條款、羅唯仁簽署的競業禁止協議，以及《營業秘密法》等相關規定。該公司指出，羅很可能使用、洩漏、披露或轉移台積電的商業機密和機密資訊給英特爾，因此有必要採取法律行動。 (to/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
國際家居零售(01373.HK)更換公司秘書 強化企業管治架構
國際家居零售(01373.HK)公布，已決議優化公司秘書架構，以進一步強化企業管治與合規事務管理框架。張志偉自今日(26日)起獲委任公司秘書；吳東澄已於同日呈辭公司秘書一職，將繼續以外部專業顧問身份為公司提供服務。(jl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 21 小時前
Kpler數據：中國LNG海運進口量料連續第13個月下降
據追蹤航運數據的分析公司Kpler表示，由於中國國內產量及管道進口依然強勁，11月中國液化天然氣(LNG)海運量預計將錄得連續第13個月下跌，預計貨物交付量約為581萬噸，按年下降約5.5%。 今年中國LNG需求疲弱，買家不願購買昂貴的海運LNG，轉而選擇價格較低的來自俄羅斯及中亞的管道天然氣。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
周大福今季零售暫增34%標青 上半年度盈利微升 派息22仙多一成
周大福珠寶（1929.HK）公布截至9月底止中期業績，股東應佔盈利25.34億元，按年微升0.1%，略低於市場預估的26.3億元；惟集團仍增派中期息10%，至每股0.22元，派息比率由79%進一步提升至85.7%。該公司又披露最新10月至11月18日止的第三季經營數據，受惠金價急漲，期內零售額按年大增33.9%，扭轉上半年整體收入仍微跌的勢頭。信報財經新聞 ・ 1 天前
中國旺旺(00151)績後遭大行富瑞調低目標價 曾挫逾4%
中國旺旺(00151)半年業績後遭大行富瑞調低目標價，由5.71元降至5.48元，評級則維持「中性」。今早股價曾挫4.47%至4.7元。富瑞指，公司截至9月底止半年淨利潤同比下降7.8%，銷售額增長2.1%，主要受零食、米果業務帶動，但受乳製品需求疲軟影響，乳品及飲料業務下滑1.1%部分抵銷增長。毛利率受進口奶粉單位成本上升及渠道多元化策略影響，而銷售、一般及行政開支比率因廣告宣傳投資增加而上升，預期下半年將持續投入以透過新產品創新及渠道滲透推動長期增長。維持「持有」評級。(SY)infocast ・ 1 天前
大埔宏福苑大火｜特約演員借悲劇促銷保險 TVB發聲明：非旗下藝人
大埔宏福苑發生五級火，造成至少36人死亡，超過二百人失蹤。全城關注災情之際，有網民發現一名保險從業人員，居然喺大火焚燒之際，喺社交平台發文寫道「保險不是推銷」、「財策不是冷冰冰數字」，曲線叫人買保險。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救
陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級大火，據了解，警方就大埔宏福苑五級火警拘捕三名男子，涉嫌誤殺。警方凌晨 4 時半將交代案情。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
宏福苑五級火︱大維修涉3.3億天價工程爭議 業主：搵唔到法團︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】今日發生大火的大埔宏福苑，樓齡超過40年，現正進行大維修，當中更牽涉高達3.3億元的「天價大維修」工程方案，天價維修費引起住戶強烈不滿。最終大維修於去年7月上馬，由宏業建築工程有限公司負責，而去年九月屋苑業主就選出新任業主立案法團代表監察大維修進度，預計於明年3月至6月完成工程並拆除棚架。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 44 死有消防員殉職 279 人失聯 警拘三人涉誤殺｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑五級火警，截至周四早上 6 時，火警已造成 44 人死亡，包括一名消防員。警拘捕三人涉誤殺。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
宏福苑五級火｜港姐謝嘉怡祖母家遭火燒：令人痛心的一天
大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，外牆棚架火勢猛烈，波及鄰近多座大廈。30歲前香港小姐冠軍謝嘉怡就表示，其祖母的房子也受到波及。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈40死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火升至五級，至少12死16傷，火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是08年嘉禾大廈火災，以及90年代釀40人死、80人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
劉家良骨灰被盜｜翁靜晶再爆兩人受害 包括寶福山創辦人馮成 另一人「個個都唔敢講」｜Yahoo
翁靜晶本月初透露亡夫劉家良的骨灰被盜，形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，強調絕不會交贖金。她昨晚（24日）發布的最新影片透露，除了劉師傅骨灰被人偷走，還有另外兩名受害人，包括寶福山創辦人馮成，還有另一位「個個都唔敢講嘅人」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火．尋人︱六個月大女嬰及爺嫲失聯 母親心急如焚尋遍醫院無果：消防快啲去救佢啦｜Yahoo
大埔宏福苑發生五級火，徹夜未救熄，至少有 279 人失聯。有母親在 Threads 上持續發文求救，稱其六個月大女嬰何梓甄，以及梓甄的嫲嫲被困火場後失聯。《Yahoo 新聞》聯絡到事主，她心急如焚稱至今未有任何消息：「我個女得六個月大，已經唔見咗差唔多廿四個鐘，麻煩你哋可以就聯絡消防快啲去救佢啦！」Yahoo新聞 ・ 2 小時前
周奕瑋帶汪明荃遊東京 《帶阿姐看世界》官網「日本篇」突消失 主持人都被除名
去年獲TVB頒發「最佳男主持」獎、被稱為「日本通」的主持人周奕瑋（Javis），近年事業發展愈來愈好，今年更與周嘉洛、阮浩棕一起主持《帶阿姐看世界》，三名主人帶汪明荃（Liza）四出遊歷，其中周奕瑋於4月帶阿姐去東京拍攝「日本篇」，期後各自在社交網站上載出遊照片，看來玩得相當愉快。惟近日網民發現在TVB官網上，該節目的「日本篇」離奇消失，而節目主持人簡介上「周奕瑋」亦被除名，事件引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
山口智子60歲才要開始認真？ 金髮客串《朝顔》全網尖叫！
山口智子，64年生的栃木人，從小爸媽離婚，她硬是跑回老家跟爺爺奶奶住，黏到不行。170公分大長腿，短大畢業後先去當活動女孩，誰知道這短髮酷妹後來直接變成全民大姐頭。Japhub日本集合 ・ 20 小時前
宏福苑直擊｜五級火通宵未救熄 火勢較昨晚減弱
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火通宵仍未救熄，本台記者湯偉圓周四(27日)早上約7時現場報道，火勢較昨晚減弱，但仍不斷有黑煙冒出。 今次火災共影響7幢樓，有4幢樓的火勢目前已受控，消防員繼續在現場救援，料要中午至黃昏才能去到天台位置搜救，本台會繼續在現場跟進最新情況。#要聞now.com 新聞 ・ 2 小時前
李家超：已指示各部門全力協助宏福苑五級火 房屋局將調查建築物外牆保護材料是否合規
大埔宏福苑發生嚴重火災，全屋苑8座有7座焚燒，累計死亡人數增至44人。特首李家超表示，對事件感到極度難過，政府會提供一切可行的支援，已經指示政府各個部門和單位全力進行多方面的工作。AASTOCKS ・ 2 小時前
香港高層住宅發生致命火災後警方逮捕三人 竹制腳手架成調查焦點
【彭博】— 在香港一處高層住宅群發生致命火災後，當地警方以涉嫌過失殺人逮捕了一家工程公司的三名人員。該事件也重新引發了對香港在重大翻修工程中使用竹制腳手架的審查。Bloomberg ・ 1 小時前