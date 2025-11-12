【Now Sports】《每日郵報》透露，目前效力般尼的杜安錫比，正向曼聯提出一項超過100萬鎊的訴訟，指控前東家在醫療建議方面存在「醫療過失」。從曼聯青年軍出道的杜安錫比（Axel Tuanzebe），效力前東家期間經歷多次傷患，包括2019/20年球季曾在12月時受傷後提早收咧，而這次傷患也成為其訴訟案的重點。根據案件細節披露，杜安錫比當時被判斷左側椎弓骨折，屬下脊椎的壓力性骨折損傷，令他感到顯著疼痛和不適，而這名後衛在2022年7月再次遭遇同樣的腰椎右側損傷，令傷情變得複雜。他控訴紅魔醫療團隊未有將傷患情況，轉介至專業的運動脊椎外科醫生，也未給予他足夠的休息時間來恢復傷勢，導致這一傷患變成慢性疾病，影響了他的職業生涯發展及收入。杜安錫比於今年7月向高等法院提出訴訟，根據了解，如果贏了官司，可向曼聯索償超過100萬鎊，但紅魔暫時拒絕就事件發表任何評論。

now.com 體育 ・ 8 小時前