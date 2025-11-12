專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
青年TVB App「出Push」刑毀罪成 提定罪上訴 指或以為獲授權
《無綫》職員 2022 年錯誤在手機應用程式發出連結，青年登入後發出「比家超见记者」等多條推送通知（App push），被裁定刑事損壞罪成，判社會服務令。他不服定罪提上訴，案件周三（12 日）於高院處理，暫委法官李俊文將於 3 個月內頒判詞。法庭線 ・ 4 小時前
李明慧再反擊 連發三段聲明稱遭噤聲 質問「想逼死我嗎？」
前港姐亞軍李明慧（Vivian）今年1月在赤柱寓所報警，報稱遭身為教育家陳樹渠幼子的丈夫陳耀陽恐嚇及襲擊。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
蘇永康2018年連環買樓 重私隱曾斥經紀公開碧瑤灣單位
近日某周刊誤將舊照片報道成蘇永康與年輕女士「密會」，其太太馮翠珊（Anita）隨即在社交平台駁斥「老公魅力沒法擋」Yahoo 地產 ・ 9 小時前
中山爛尾樓 港人爆集體北上維權 發展商被立案執行逾億元
港府致力推廣大灣區，吸引不少市民北上置業退休養老，然而爛尾樓問題卻困擾港投資者連番「中伏」。根據YouTube樓市頻道N+近日上載的影片，人稱「小香港」的中山三鄉，再度爆出香港業主集體北上維權案，數十名港人「隔山買牛」一個「錢寓」樓盤後數年仍未收樓。翻查資料，該發展商曾停工停產、拖欠民工工資，內部通告「逼近生死邊緣」，本月初遭立案「被執行」逾億元人民幣，業主們隨時血本無歸Yahoo財經 ・ 1 天前
江𤒹生AK被爆疑與KOL秘戀 粉絲：好多生粉其實已經知道好耐一路冇出聲
男子組合MIRROR嘅感情生活向來備受關注；近日，副隊長江𤒹生（AK）被粉絲爆出原來已經有個KOL女朋友，二人已秘戀逾一年，不過就直言女方係綠茶，對戀情唔多睇好。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
海關土瓜灣緝毒案｜38 歲男涉持刀襲擊 涉傷人、販毒等罪被捕 單位檢市值 184 萬元毒品｜Yahoo
3 名海關人員 11 月 6 日在土瓜灣緝毒期間遇襲，較早前警方已拘捕 3 人涉嫌協助逃犯罪，並拘捕疑犯母親涉誤導警務人員。涉案 38 歲疑犯今早（12日）在元朗被捕，他涉嫌「傷人」、「販運危險藥物」、「管有仿製槍械」及「管有攻擊性武器」罪，正被扣查當中。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
專訪︱台女機上高空拍攝香港地貌 標註山脈島嶼：挑戰「香港很無聊」的偏見︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】在即將降落香港的航班上，一次偶然拍下窗外的高空景色，讓台灣女生Vivian展開了一場橫跨地理、歷史與文化的深度城市探索。她接受《Yahoo新聞》訪問分享，因港人男友認出照片中獅子山等地標，激發了其好奇心，展開這次「標註計劃」——利用手機對比Google地圖，逐一標記照片中的山脈、海岸輪廓與建築物。過程中不僅讓她對香港的地理面貌有更深認識，透過地名查找，更意外發現棺材角、馬灣等地名背後的故事，挑戰不少台灣人認定「香港很無聊」的偏見，強調香港的面貌值得細看。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
杜汶澤紀錄片《光輝歲月》談人生 步父後塵爛賭欠貴利 遭田蕊妮目睹吸毒迫「二選一」
已移居台灣、現年53歲的藝人杜汶澤，近日在自家網台「喱騷」推出個人紀錄片《光輝歲月》，由香港導演黃浩然訪問及拍攝，除了在網台足本播放13集內容外，YouTube頻道亦可免費看到首集及預告片。紀錄片以訪談形式進行，另加插演員以舞台劇方式呈現部份場景，杜汶澤從家底身世談到人生，其演藝事業起跌與私生活都觸及，更透露年少時走上爸爸的爛賭舊路，欠下大筆貴利數無法償還；而在影藝界成名後更沉淪毒海，曾在家中被妻子田蕊妮目擊吸毒，對方要他在夫妻關係與惡習之間「二選一」。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
新聞女王² ｜ 佘詩曼黃宗澤首度碰頭即鬥拋「職場穩佔上風金句」 句句有骨
昨晚（11日）一集《新聞女王²》，強勢回歸新聞現場的Man姐（佘詩曼飾），出動直升機高空拍攝震撼全城！期間塌樓現場發生爆炸Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
美國政府停擺｜近 8 千航班取消 空管人員無糧出 須請假搵兼職 航空局擬削 10% 航班｜Yahoo
美國參議院在周一（10 日）通過臨時撥款法案，有望結束聯邦政府停擺，法案正留待眾議院最終批准。不過在停擺未結束前，由於空中交通管制員人手持續不足，美國聯邦航空局（FAA）和航空公司繼續取消大量航班，自上周五（7 日）以來已經有超過 7,900 個航班被取消。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
柬埔寨太子集團發聲明：陳志從未參與非法活動
被指是亞洲最大跨國犯罪組織的「太子集團控股」今日（11 日）發出聲明，嚴正否認集團主席陳志曾經參與任何不合法活動，並指最近對於他的指控沒有根據，旨在藉口非法充公價值數以十億美元計的資產。集團聲稱，指控加上傳媒重複報道，已對數以萬計無辜僱員、合作伙伴及集團服務的社區造成不當的傷害。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
日圓跌向155關口 日本財務大臣片山皋月對匯率發出口頭警告
隨著日圓跌向關鍵心理關口1美元兌155，日本財務大臣片山皋月對匯率走勢發出警告。Bloomberg ・ 5 小時前
27歲趙露思養好氣息全靠「蘋果養顏水」！超簡單一鍋到底，改善熬夜臉色蠟黃氣血差＋養好子宮
27歲趙露思「蘋果養顏水」全網爆紅！趙露思曾經歷壓力爆煲而患上抑鬱症、失語症，身心狀況惡化並暴瘦。最近憑《許我耀眼》翻身，並簽下了新的經紀公司，整個人的顏值與狀態回復「耀眼」的秘密就靠「蘋果養顏水」！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
中國出手！點名德國幫忙撤銷荷蘭對安世半導體「沒收令」
根據《路透》報導，中國商務部長王文濤周二 (11 日) 表示，希望德國能出面敦促荷蘭政府撤銷對中資晶片製造商安世半導體 (Nexperia) 的接管行動，呼籲歐洲在半導體供應鏈危機中「採取實際行動，糾正錯誤做法」。這是中國首次公開鉅亨網 ・ 18 小時前
陳敏兒結婚紀念日撰文 心痛與廖啟智天人永隔「我早已白頭，可惜他未能到老」
唔少情侶都揀11月11日拉埋天窗，取其「一生一世」寓意。陳敏兒同廖啟智於1987年結婚時，都揀咗呢個日子。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
NBA | 咖喱破處 生涯首度被判惡意犯規
金州勇士作客奧克拉荷馬雷霆，比賽其中一個話題，是「咖喱」生涯首次被吹罰惡意犯規。到底係唔係好矛呢？有片自己判斷。Yahoo 體育 ・ 8 小時前
醫療過失？前魔將索逾百萬鎊賠償
【Now Sports】《每日郵報》透露，目前效力般尼的杜安錫比，正向曼聯提出一項超過100萬鎊的訴訟，指控前東家在醫療建議方面存在「醫療過失」。從曼聯青年軍出道的杜安錫比（Axel Tuanzebe），效力前東家期間經歷多次傷患，包括2019/20年球季曾在12月時受傷後提早收咧，而這次傷患也成為其訴訟案的重點。根據案件細節披露，杜安錫比當時被判斷左側椎弓骨折，屬下脊椎的壓力性骨折損傷，令他感到顯著疼痛和不適，而這名後衛在2022年7月再次遭遇同樣的腰椎右側損傷，令傷情變得複雜。他控訴紅魔醫療團隊未有將傷患情況，轉介至專業的運動脊椎外科醫生，也未給予他足夠的休息時間來恢復傷勢，導致這一傷患變成慢性疾病，影響了他的職業生涯發展及收入。杜安錫比於今年7月向高等法院提出訴訟，根據了解，如果贏了官司，可向曼聯索償超過100萬鎊，但紅魔暫時拒絕就事件發表任何評論。now.com 體育 ・ 8 小時前
中資50億洽購港島壹號中心20萬呎樓面 須大業主阿里巴巴首肯
優質甲廈新盤搶手，前身為怡東酒店的銅鑼灣全新甲級商廈港島壹號中心，早前獲阿里巴巴與螞蟻集團斥資約72億入駐，成為大業主。消息指，該項目餘下逾20萬呎樓面，包括寫字樓及零售樓面，亦獲另一間中資機構洽商，出價逾50億。28Hse.com ・ 4 小時前
王維基冀夥內地電商 打倒實體零售 HKTVmall維持領導地位須「大小通吃」
本港零售業面臨港人北上消費的挑戰，加上內地電商巨頭積極攻港，令本地網購市場出現更多變數。HKTVmall母企香港科技探索（1137.HK）副主席兼行政總裁王維基稱，不少人擔憂「三個巨無霸」（淘寶、京東、拼多多）來港，他卻「很想它們認真來香港」，因為它們有能力改變香港的消費模式，冀與HKTVmall合力「打倒」實體零售。他強調，HKTVmall會不斷求變，「一成不變會死的」，而HKTVmall要維持領導地位，需要「大小通吃」、加大投資。信報財經新聞 ・ 17 小時前
長沙灣街頭企圖搶劫 兩非華裔中學生被捕
一名52歲男子上周五晚上約11時50分在長沙灣明愛醫院附近，被兩名少年襲擊，並企圖搶去其斜孭袋，事主隨即反抗並大聲呼救，期間3人馬路上拉扯逾一分鐘，少年事敗後逃去，事主幸保不失。警方經調查後，前日在上水及長沙灣拘捕2名分別15歲及16歲非華裔中學生，涉嫌意圖搶劫而襲擊他人。 據報事主當時袋內放有4萬元現金。警方指am730 ・ 15 小時前