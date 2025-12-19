Dell 聖誕前突襲加價 30%！AI 巨頭瘋搶 RAM，買部電腦要貴幾千？

Dell Technologies American technology company, develops, sells, repairs, and supports personal computers (PCs), servers, data storage devices, network switches, software, Frankfurt - August 11, 2025

踏入 2025 年末，香港企業的採購經理可能要面臨一個頭痛的聖誕。科技巨頭 Dell 日前已向內部銷售團隊發出緊急通告，確認將於 12 月 17 日起大幅調升商用產品售價。這次加價並非一般的通脹調整，而是由全球 AI 晶片競賽引發的「零件戰爭」。

AI 數據中心「搶食」，記憶體變黃金

加價的主因在於 Nvidia Blackwell 架構晶片以及各大 AI 伺服器的爆發性需求。Samsung 及 SK Hynix 等記憶體大廠優先向 AI 大企業客戶供貨，導致用於一般電腦的 DRAM 及 SSD 出現嚴重缺貨。據悉，2025 年底的記憶體合約價已較年初飆升超過 50%，預計 2026 年初仍會持續上揚。

重災區清單：高配置工作站首當其衝

如果您公司正計劃進行 Windows 11 系統換機潮，或需要升級高效能工作站，以下漲幅絕對會令採購預算「爆表」：

RAM 記憶體： 升級至 128GB 的代價將增加最高約 $5,970 港元（$765 美元）。

儲存空間： 換上 1TB SSD 需額外支付約 $430 至 $1,050 港元。

AI 顯示卡： 配備最新 Nvidia RTX Pro 500 Blackwell 顯卡的機種，最高加價可達約 $4,130 港元。

週邊設備： 連不含處理器的 Dell Pro 顯示器亦加價約 $1,170 港元。

「今日訂價」已成歷史？ 最令市場震驚的是 Dell 的報價政策。以往企業可以透過提早落單來鎖定價格，但 Dell 現在警告商用客戶，未來的訂單將採取「發貨時報價」制度。換言之，即使你現在簽了合約，如果發貨時 RAM 價格又再飆升，客戶可能需要補回差價，這在業界極為罕見。

聯想、HP 恐隨後跟進

業界分析指出，Dell 作為全球 PC 市場的領頭羊，這次大幅加價具有指標性意義。隨後 Lenovo 及 HP 亦很有可能在 2026 年初跟進加價。香港的中小企若有更換設備的需求，專家建議應盡量尋找現貨供應商，或在加價正式生效（12 月 17 日）前盡快付款，以規避潛在的成本增長。

