Dell XPS 14 / XPS 16 旗艦系列強勢回歸！Tandem OLED 螢幕首度登場，極致輕薄機身效能飆升 78%｜CES 2026

在 CES 2026 上，Dell Technologies 正式宣布重塑其標誌性的 XPS 系列筆記型電腦。全新的 XPS 14 與 XPS 16 不僅在設計上追求極致簡約，更在內核效能與顯示技術上迎來突破性升級，旨在為創作者與商務專業人士提供最強大的流動辦公工具 。

匠心設計：回歸實體功能鍵與一體化工藝

全新 XPS 系列採用高級 CNC 鋁合金與堅固的 Gorilla 玻璃打造，機身側邊與底部採用無縫一體化設計，大幅提升耐用度 。Dell 有聽取到市場回饋，XPS 新機重新補回了傳統的實體功能鍵列，並優化了鍵程與觸覺回饋，提供更穩定的打字體驗 。此外，無縫玻璃觸控板區域加入蝕刻工藝，令操作定位更準確 。

效能核心：AI 效能最高提升 78%

硬體配置方面，XPS 14 及 XPS 16 率先配備 Intel Core Ultra Series 3 系列處理器，並內建 Intel Arc 顯示卡（12 個 Xe 核心）。根據官方數據，新一代機型的 AI 效能較前代提升高達 57% (XPS 14) 及 78% (XPS 16)，圖像處理能力亦增長超過 50%，能大幅縮短影片剪輯與圖像渲染的時間 。

顯示巔峰：首度引入 Tandem OLED 技術

Dell 今年將原本用於頂尖顯示器的 Tandem OLED（雙層發光結構 OLED）螢幕作為選配項目引入 XPS 系列 。這項技術能同時實現更高的亮度與能效，並延長螢幕使用壽命，提供細膩生動的影院級畫質 。若追求極致續航，用戶亦可選擇 2K LCD 版本，其內建智能電源管理（1Hz - 120Hz 可變更新率），可支援長達 40 小時的本機影片播放 。

輕薄便攜與可持續發展

全新 XPS 14 與 XPS 16 是 Dell 歷來最輕薄的旗艦筆電，厚度僅 14.6 毫米 。

XPS 14：重量約 1.36 公斤，平衡了效能與移動性 。

XPS 16：重量約 1.65 公斤，較前代大幅減輕近 0.45 公斤 。

同時，Dell 貫徹環保承諾，新機採用回收鋼材、回收鈷與銅製造電池，並首度採用模組化 USB-C 接口設計，讓維修更簡易，延長產品壽命 。

更多期待：XPS 13 即將登場

Dell 亦預告今年稍後將推出 XPS 13，這將會是系列中最輕薄的成員，機身厚度不足 13 毫米，並提供更具競爭力的定價 。兩款新品 XPS 14 及 XPS 16 將首發「星夜灰 (Graphite)」配色，後續將加推「星砂銀 (Shimmer)」 。

