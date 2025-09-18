Delta T：從內到外的音樂旅程——探索《OUTER-SELF》與《INNER-SELF》

香港的音樂界向來都極具競爭性，作為獨立音樂人，要走的路就更不容易，Delta T 獨特的電子音樂風格和多樣化的創作聞，早前為大家帶來兩張備受期待的專輯《OUTER-SELF》和《INNER-SELF》，除了是他的音樂里程碑，更是他內心世界的深刻剖析。Delta T 的創作歷程、音樂理念，以及他如何在獨立音樂路上堅持自我，究竟會為大家帶來甚麼的驚喜？









一個充滿愛的懶惰勤力人

當被問及如何形容自己時，Delta T 笑著回應：「我是一個充滿愛的音樂人，對音樂充滿愛，愛對家人充滿愛，對朋友充滿愛。同時我亦都係一個，好懶惰又好勤力的人。日常生活非常懶惰，做音樂非常勤力。」這種矛盾的個性，似乎正是他音樂靈感的來源。他在日常中追求輕鬆，卻在創作時投入無比的精力，這種平衡讓他的作品充滿活力與真實感。







Delta T 的音樂風格多樣化，從 R&B、Hip Hop 到復古風，都能看到他的足跡。但如果要歸類，他認為自己最核心的是電子音樂。「我覺得我有多樣性的音樂風格，R&B Hip Hop 復古風等等。如果要講一種我相信是電子音樂，我做的每一種風格也離不開電子音元素。」他解釋道，選擇電子音樂是因為熱愛 sound design，能夠設計出獨特的音樂效果，並將電音融入流行元素。更重要的是，這種風格允許他獨立創作：「會選電子音樂，是因為很喜歡sound design, 設計出嘅音樂效果，亦都好鍾意將電音融入流行音樂。而且做電子音樂，可以自己一個做，唔需要夾band，同人夾時間等，可以有很高效率。」這種高效的創作模式，讓 Delta T 在獨立音樂人中脫穎而出，他能自由地探索各種可能性，而不被團隊限制。









創作路上的挑戰與轉折

音樂創作從來不是一帆風順，Delta T 分享了他在這條路上的最大挑戰。「創作路上其實真的有不少挑戰，例如起初自學音樂，詞匯都亦不認識識，找教學片亦不容易找到。而我相信最大挑戰，是如何令大眾聽到自己的音樂，這好像不是音樂人工作的範疇，但其實音樂整個製作、宣傳也是重要的一環。」他強調，音樂不只是藝術創作，還涉及市場推廣，這對獨立音樂人來說是巨大的考驗。如何讓作品從小眾走向大眾，是許多創作者的難處，而 Delta T 正是在這方面不斷摸索。





談到轉折點，Delta T 回憶起一個關鍵時刻：「在音樂路上的轉折點，一定係收到張敬軒的instagram私訊。當時曾經以為是騙徒假冒張敬軒，認識他及合作為他寫了Sweet Escape 的歌詞後，主流媒體也開始留意到我。同時間，我開始推出復古歌《都市~Lonely Night~》受到大家歡迎。感受到自己的歌開始有人聽了。」這次意外的合作打開了主流媒體的大門，還讓他的復古歌曲如《都市~Lonely Night~》廣受歡迎。標誌著 Delta T 從幕後走向台前，他的音樂開始真正觸及更多聽眾。





雙專輯概念：外在與內心的對話

Delta T 同時推出《OUTER-SELF》和《INNER-SELF》兩張專輯，這一獨特概念背後有深刻的意義。「不知不覺已經入行好幾年推出了很多單曲，一直也很希望推出專輯，但是如果一張專輯推出，就只是一張新曲加精選唱片，我希望推出的專輯能夠為聽眾帶來最好的聽感。」他解釋道，過去的單曲創作讓他積累了豐富的作品，但他希望專輯能提供更完整的體驗。





這兩張專輯以歌曲題材區分：《OUTER-SELF》代表外在的玩味形象，「當中自己也推出了很多玩味重題材的音樂，很多聽眾也覺得我是一個嬉皮笑臉的人。」而《INNER-SELF》則深入內心世界，「其實我有推出過很多正經題材的歌曲。所以決定了《OUTER-SELF》和《INNER-SELF》的概念，以歌曲的題材區分，一個是大家對我的固有印象，較多玩味的歌曲，另一張偏向更加多描寫自己的內心世界及感受。」









此外，每張專輯的第一首歌都邀請了好朋友DJ及音樂製作人Deanz製作remix，並與首曲無縫接軌：「而今次兩張專輯各自的第一條track，邀請了我的好朋友DJ及音樂製作人Deanz製作了remix，在唱片中與第一首歌無縫接軌，這是只有專輯才能做到的事情。」

經歷塑造：從深度到簡單的轉變

從自學寫歌到成功出碟，這段經歷深刻塑造了Delta T的音樂風格和人生態度。「從開始寫歌到成功出碟的經歷，令我更加肯定自己擅長的音樂風格，與大眾喜歡聽的我甚麼音樂。由於我是自學的關係，從中養成一種獨特的音樂感覺，很多聽眾跟我說，一聽到歌曲就知道是你的作品。」

在人生態度上，他也經歷了轉變：「而人生態度也好像改變了很多，曾經我很喜歡哲學，很喜歡深入研究人生。也將那些題材融入歌曲當中。現在我更喜歡自己的音樂擁有簡單的題材，不希望題材太有深度，希望大家能夠已輕鬆的心態聽。但一定要把那些簡單的題材寫得好。相比明目張膽說要治癒心靈的沉重題材，輕鬆的更能真正治癒心靈。」如今，他的目標更務實：「現在做音樂也找到自己的真正目標，就像大家儲錢去旅行一樣，我希望努力做音樂後能夠得到不同的體驗，想感受不同舞台的表演感覺？於舞台上的景象會是怎樣，就如大家去旅行感受一樣。」





除了音樂創作，Delta T 在社交媒體上非常活躍，他視網絡為獨立音樂人的關鍵平台。「我認為網絡平台對獨立音樂人非常重要，並不是所有獨立音樂人，也能輕易登上主流媒體。網絡媒體就是一個只要你做，就有機會讓大眾可以見到。」在主流媒體不易觸及的時代，網絡讓他的作品直接接觸聽眾，這也是他能從小眾走向大眾的重要工具。









展望未來，Delta T 正積極籌備個人音樂會：「推出唱片後，現在正積極籌備2025年10月16號第一個個人音樂會。希望如觀眾一起享受，一起感受OUTER 與INNER 的Delta T。」















