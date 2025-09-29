爆預算也要買！話題精品包：Delvaux、Chloé、FERRAGAMO…這顆黑粉配色Lady Dior超心動

回顧梁君彥立會主席 9 年 當選後即陷英籍爭議
包治百病這句話，真的不是說說而已！每一季精品包推陳出新，不只有經典包推新色新材質、清新可愛，也有優雅實用系，還有回歸再爆紅的百搭款～這次一起鎖定話題度爆表的新款精品包款，光看就好心動！
話題精品包：Dior Lady Dior粉嫩新色、清新撞色
Dior 呈獻全新LadyDior 包款，由 Jonathan Anderson設計，這次邀請 Dior 品牌大使 Mia Goth、Greta Lee 與 MikeyMadison 共同演繹。不難發現，除了有粉嫩新色之外，還有少見俏皮的撞色設計，如：黑白、黑粉，讓包款更加活潑吸睛。
另外還有一款以鮮豔綠色調、立體愛心葉片壓紋造型，看起來充滿生命力，最特別的是還點綴一個紅色瓢蟲，透過色系的對比，更加襯托出Lady Dior 的不同可能性！
話題精品包：Delvaux Medley Jacquard手袋
Delvaux Medley Jacquard 手袋以黑、白、灰三色調構築，透過緹花機繁複工序展現細膩紋理與立體層次之美，呼應 1970 年代大膽多元的設計美學。胡椒鹽色緹花帆布優雅承載 Medley Jacquard 的設計語彙，其編織靈感源自二戰時期軍用機能面料，不僅具備防潑水特性，更呈現俐落挺拔的外觀。在延續實用性的基礎上，以細緻黑色皮革與低調的「D」形圖案點綴，將質感紋理與單色美學巧妙交織，賦予手袋歷久彌新的優雅魅力。
話題精品包：FERRAGAMO Soft Bag
Ferragamo 推出全新秋季包款，結合高級材質與時尚色彩，完美平衡優雅氣質與實用功能。Soft Bag 秋季系列以苔蘚綠及絲絨條紋麂皮打造，並推出香茅黃與深啡色，散發低調奢華。
話題精品包：Chloé全新Paddington鎖頭包
今年秋冬不能錯過的包款，怎能少了Chloé Paddington鎖頭包，這次由超模Kendall Jenner、韓國人氣女團 MEOVV 成員 Anna演繹廣告大片。
這次於 2025 冬季時裝秀中再度回歸，在延續經典的同時，於細節間悄然進化。標誌性的鎖頭保留了實用功能，金屬配件更加輕盈，整體結構也經過精雕細琢—採用柔軟的水洗植物鞣製皮革，呈現自然光澤和專屬歲月質感。全新的單拉鍊開合設計與可調節肩帶，提升了舒適度，讓攜帶體驗更為舒適輕鬆。
