Spike Jonze、Halina Reijn 執導、Demi Moore 主演 Gucci 最新短片《The Tiger》
Ronny Chieng、Kendall Jenner、Alex Consani 等卡司同場亮相，為品牌新系列揭開序幕。
重點摘要
Gucci 首映短片《The Tiger》，由 Spike Jonze 與 Halina Reijn 執導，並邀得 Demi Moore 領銜主演
故事聚焦一場家族女族長的生日派對，因迷幻藥效失控，迫使家人正視各自缺陷
短片同時化身 Gucci 全新系列的驚喜首演
於米蘭時裝周期間，Gucci 破格以星光熠熠的短片《The Tiger》，由影像鬼才 Spike Jonze 與 Halina Reijn 掌鏡，以大膽超現實手法解構家庭、野心與奢華。此舉亦成為品牌新系列的突襲首秀，卡士雲集荷里活巨星及時尚指標。
片中，Demi Moore 化身 Gucci International 虛構總裁 Barbara Gucci，在生日晚宴款待一眾子女；Edward Norton、Elliot Page 與 Keke Palmer 分別飾演性格各異的家族成員，而 Ed Harris 則以記者身份見證整場風波。當眾人被餵下迷幻藥後，劇情急轉直下，迫使他們面對自身缺陷。Alia Shawkat、Julianne Nicholson、Heather Lawless、Ronny Chieng、Kendall Jenner 及 Alex Consani 亦驚喜現身，話題度爆燈。
《The Tiger》堪稱對時尚界的 meta 式拆解，同時展現兩位導演一貫的視覺語言；顛覆敘事為 Gucci 新系列奉上衝擊十足的伸展台時刻，證明藝術與商業可以在混沌中共生。片中所見皆屬 Demna 入主 Gucci 後的首個系列，品牌更於首映前率先發佈名為「La Famiglia」的系列造型照，勾勒新紀元的多重面貌。首映紅毯同樣星光璀璨，BTS 成員 Jin、Serena Williams、Anna Wintour、David Jonsson 及 Alia Bhatt 均親臨捧場。完整 30 分鐘短片可於上方觀看。
