DENZA豪華電動車進駐灣仔合和中心 率先展示電式混能越野SUV DENZA B5

香港豪華電動車市場又增添新選擇！比亞迪旗下的高端品牌DENZA，繼九龍灣旗艦店後，在灣仔核心地段的合和商場開設第二間展示廳，並率先展示全新插電式混能越野SUV——DENZA B5，為香港電動車愛好者帶來更豐富的選擇。





DENZA灣仔合和展示廳位於堅尼地道15號合和商場18樓，佔地超過7,000平方呎，設計簡約時尚，營造出舒適的觀賞環境。為慶祝新展廳開幕，DENZA特別設立B5專區作優先預覽，讓車迷可以率先欣賞這款備受矚目的新車型。DENZA B5專區結合了產品設計亮點與互動展示，全面展現新車的強悍性能與越野氣派。​

這款插電式混能越野SUV擁有令人印象深刻的技術規格：790mm超強涉水深度讓車輛在積水路段如履平地，45度極限攀爬能力輕鬆應對陡坡挑戰。搭載DMO平台的強勁動力系統，可在電油或純電模式間切換，綜合續航里程高達1,000公里。

DENZA B5在舒適性配置方面同樣出色，車廂空間寬敞，配備電動NAPPA真皮座椅，具備按摩、加熱及通風功能。全景式天幕天窗、冷暖保溫箱及多色氣氛燈等設備，營造出優雅的車內環境。音響系統更採用頂級Devialet 16喇叭配置，為乘客帶來極致的視聽享受。​

雲輦-P智能液壓車身控制系統是另一大亮點，能夠即時調節懸掛設定，無論行經崎嶇路面或高速彎路，都能有效控制車身晃動與傾側，確保乘坐的平穩舒適。









DENZA（灣仔）合和陳列室

地址：灣仔堅尼地道15號合和商場 18 樓 1801 號鋪

開放時間︰10am - 7pm 星期一至日及公眾假期）