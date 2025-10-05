中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
DesignerCo香港站亞博館開鑼 匯聚逾百人氣IP 「香港館」展示香港玩具史
被譽為藝術設計界年度聖事的DesignerCon正式宣布強勢進軍亞洲，並選定香港作為其亞洲總部及首航據點。而由Supercon Hong Kong主辦、香港設計中心協辦，首屆「2025 DesignerCon Asia Artist World Expo——Hong Kong Station（DCon HK 2025）」將於今年10月5日至6日黃金週期間，於香港亞洲國際博覽館盛大舉行，匯聚逾百個本地及海外的設計師、藝術家與人氣IP。活動，另會以展覽「香港館」，呈現香港玩具史與藝術玩具的影響力，並藉由城市景觀與建築元素的設計，帶領觀眾穿越1950年代的「香港製造」到今日的「香港創造」。館內還將展示各時代的領軍人物與經典作品，並設置互動平台讓觀眾感受香港創意力量。
另一亮點為歷史性成立的名人堂（Hall of Fame），以隆重的方式表彰在藝術玩具領域有傑出貢獻與頂尖能力的藝術家及幕後功臣，為行業發展奠定重要里程碑；首屆名人堂將於活動當天正式成立並舉行頒獎典禮；而「名人堂聯席主席」（Co-Chairmen）將由本地「設計教父」陳幼堅與鄭志剛共同擔任。
同場舉行的首屆「The Cream of DCon」年度卓越大賞，表彰在藝術玩具領域作出傑出貢獻的殿堂級大師與潛力新星，為藝術玩具發展寫下新篇章。展覽亦讓觀眾深入了解香港玩具的輝煌歷史與其在現代世界舞台上的地位，並設互動平台展示香港未來的創意潛力。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/designerco香港站亞博館開鑼-匯聚逾百人氣ip-香港館-展示香港玩具史/605889?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
