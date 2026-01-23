DetonatioN FocusMe將參加「VALORANT Champions Tour Pacific 2026 Kickoff」！將挑戰使用新體制，目標是獲得參加國際大賽的資格！

職業電競戰隊「DetonatioN FocusMe」將參加於2026年1月22日(四)起舉行的「VALORANT Champions Tour Pacific 2026 Kickoff」(下稱、VCT Pacific Kickoff)！

本賽季將有3名新成員加入，憑藉全新且更強大的陣容，將力爭獲得「Masters Stantiago」國際大賽的參賽資格。

DetonatioN FocusMe以全新體制挑選VCT Pacific！

職業電競隊伍「DetonatioN FocusMe」將參加2026年1月22日(四)起舉行的VALORANT區域聯賽「VCT Pacific Kickoff」！

來自亞太地區的強隊，包括日本隊，將在「Kickoff」、「STAGE 1」、「STAGE 2」中展開角逐，爭奪參加國際錦標賽「Masters Stantiago」的資格。

DetonatioN FocusMe 於將本賽季迎來yatsuka選手、Caedye選手和Vorz選手3位新成員，並將以全新陣容迎接2026賽季。

不同實力和性格的選手聯手，戰術和適應能力將會得到提升，令人期待！

與DetonatioN FocusMe Gen.G的首場比賽將於 2026年1月23日(五)19時30分 開始。

比賽將於VALORANT Japan 官方TwitchとVALORANT Japan 官方YouTube播出。

團隊組成