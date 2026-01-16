DetonatioN FocusMe與足利銀行簽訂贊助合作協議！透過體育賽事與粉絲交流活化地區社群

株式會社DetonatioN宣布與足利銀行簽訂贊助合作協議。

DetonatioN FocusMe將運用其累積的電競專業知識，結合足利銀行的區域網絡資源，致力於在栃木縣培育電競文化，並為年輕族群創造寓教於樂的學習機會。

職業電競隊伍「DetonatioN FocusMe」宣布，與足利銀行簽訂贊助合作協議。

近年來，電競運動以10到20歲的數位原生代為中心，正形成跨越國界與地域的緊密社群。

足利銀行以栃木縣為據點，推動深耕在地社區的活動，其「透過電競建立與次世代的連結」願景促成了本次合作協議。

本契約旨在將電競作為「文化」植根於地域社會 。

娛樂性層面，將致力於營造讓年輕世代更貼近在地銀行，共同享受新體驗的環境

主要作為核心舉措，透過在栃木縣內舉辦電競賽事及促進粉絲交流，推動地區社群的活性化。

與當地教育機構合作，規劃提供結合電競培養團隊合作精神、體驗專業現場實務，以及金融素養教育的綜合體驗課程。

據悉，該機構將透過融入專業團隊視角的資訊發布，協助擴大大眾對更貼近生活、更易親近的金融服務認知。

足利銀行

足利銀行是長期以來支撐地區經濟、總部位於栃木縣宇都宮市的地區性銀行。

「DetonatioN FocusMe」與足利銀行今後將結合電競的影響力與金融機構的專業知識，致力打造讓年輕世代能在在地持續追夢的環境。

足利銀行 行長 清水和幸氏感言

本次能與DFM簽訂贊助合約，我們感到非常高興。

DFM作為國內頂尖職業電競隊伍，同時積極投身於扎根地方的行動，其致力於促進地區活化與培育年輕世代成長的理念與姿態，正與足利銀行所追求的目標不謀而合。

正因身為地方銀行，我們將以獨特的方式支持團隊，致力為地區與社會創造嶄新價值。

株式會社DetonatioN 代表董事 梅崎伸幸氏感言

此次能與深耕地方金融業、擁有悠久歷史的足利銀行簽訂贊助協議，我們深感榮幸。

DetonatioN FocusMe將持續透過電競賽事，支持勇於挑戰的年輕世代，為地區與社會創造嶄新價值。

我們將與足利銀行攜手推進促進地區活化及培育次世代人才的各項計畫，敬請期待我們未來的活動。

請繼續支持我們！

