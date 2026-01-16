跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
「DetonatioN FocusMe」確定參戰「League of Legends Championship Pacific Split 1」！首戰自 1 月 17 日起開打
職業電競隊伍「DetonatioN FocusMe」將出戰《League of Legends》官方國際聯賽「League of Legends Championship Pacific Split 1」。
本賽事將於 2026 年 1 月 16 日（五）～2026 年 3 月 1 日（日） 舉行，最終奪冠的 1 支隊伍可獲得國際賽事「First Stand 2026」的參賽資格。
「DetonatioN FocusMe」參戰「League of Legends Championship Pacific Split 1」！
職業電競隊伍「DetonatioN FocusMe」確定出戰於 2026 年 1 月 16 日（五）～2026 年 3 月 1 日（日） 舉行的《League of Legends》官方國際聯賽「League of Legends Championship Pacific Split 1」。
本賽事例行賽將於 2026 年 1 月 16 日（五）～2026 年 2 月 8 日（日） 舉行，季後賽則於 2026 年 2 月 12 日（四）～2026 年 3 月 1 日（日） 進行，最終奪冠的 1 支隊伍將取得國際賽事「First Stand 2026」的參賽資格。
上個賽季從學院隊被徵召、並入選先發陣容的 Momo 選手、正統派中路選手 Keine、時隔 4 年回歸 DetonatioN FocusMe 的 GAENG 選手，以及新加入的 TaNa 教練，將以全新陣容挑戰進軍 Worlds。
此外，本賽事也將於 LoL Esports JP YouTube 頻道與 LeagueofLegendsJP Twitch 頻道進行轉播，讓我們一同見證選手們的精彩表現！
出場成員（選手）
Momo(@NuguriSuki)(TOP)
RayFarky(@rayfarky)(TOP)
Citrus(@LoLCitrus3)(JG)
Keane(@Keine_lol)(MID)
Kakkun(@isobekakuzou)(BOT)
GAENG(@Gaeng_lol)(SUP)
教練・分析師
Paz(@Pazloll)(COACH)
TaNa(@TaNalol_)(COACH)
Gismo(@HakabaOMW)(ANALYST)
舉辦日程
2026年1月17日(六) 17時30分～ vs MVK
2026年1月23日(五) 15時00～ vs CFO
2026年1月25日(日) 17時30分～ vs GAM
2026年1月30日(五) 15時00分～ vs TSW
2026年2月1日(日) 17時30分～ vs GZ
2026年2月5日(四) 17時30分～ vs DCG
2026年2月7日(六) 17時30分～ vs SHG
