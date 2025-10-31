香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月31日 - 香港設計中心公布 2025 年「DFA 亞洲最具影響力設計獎」得獎名 單。這項由香港設計中心主辦、香港特別行政區政府文創產業發展處作為主要贊助機構的國際 設計獎項，旨在嘉許體現卓越設計且具亞洲視野的傑出項目，表彰優秀設計的重大貢獻及成就。





DFA 亞洲最具影響力設計獎 2025得獎名單揭曉 設計智慧聚焦亞洲 前瞻視野傲視全球



自2003年創立以來，DFA 亞洲最具影響力設計獎已頒獎予超過3,000個來自40多個經濟體的優秀亞洲設計作品，是設計人才向世界展示其傑出設計作品的重要平台，強調設計對亞洲社會和商業的實際影響。設計獎致力於表彰並讚揚在亞洲區域引領潮流、影響深遠的卓越設計及成就，尤其是針對亞洲而設的項目。獎項囊括六大設計領域，包括傳訊設計、數碼及動態設計、服飾設計、產品與工業設計、服務及體驗設計，及空間設計，充分體現了得獎作品的廣闊視野與深厚內涵，同時亦與全球設計脈絡緊密連繫，展現出具有前瞻性且邁向全球的創新理念和設計風格。



DFA 亞洲最具影響力設計獎所有參加作品均由接近30位來自世界各地的設計領袖進行評審，過程公平嚴謹，結果具有相當的權威性及認受性。今年設計獎從香港、中國內地、日本、韓國、美國、新加坡、德國等20多個經濟體的參加作品中選出254個獎項，表彰了不同設計領域當中的卓越成就，呈現出充滿想像力及創意的作品，包括10個大獎、20個金獎、46個銀獎、72個銅獎以及106個優異獎。



香港設計中心主席勞建青先生表示：「2025年DFA 亞洲最具影響力設計獎的得獎作品充分反映亞洲豐富多元的文化底蘊及獨特魅力，展現的創新潛力令人鼓舞。這些獲獎作品，不單體現設計師的卓越才華，更為全球設計界帶來寶貴的啟示與方向。我們作為亞洲設計發展的重要推動者，希望獎項能夠進一步鼓勵得獎者持續追尋突破和創造價值，並啟發其他設計師，攜手引領亞洲設計的發展未來。」



Hashtag: #HongKongDesignCentre #HKDC #香港設計中心 #DFA #DFAAwards #DFA設計獎 #DFAA #DFADesignforAsiaAwards #DFAA2025 #DFA亞洲最具影響力設計獎2025



廣告 廣告

發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於 DFA 設計獎 (www.dfaawards.com/tc/index/)

香港設計中心自 2003 年起設立 DFA 設計獎，以支持設計師的社會角色，並表揚傑出設計領袖和在亞洲區內具影響力的優秀設計項目，同時嘉許香港的青年設計才俊；其七大獎項分別為：DFA 亞洲設計終身成就獎、DFA 設計領袖獎、DFA 世界傑出華人設計師、DFA 年度設計師、DFA亞洲設計先鋒、DFA 亞洲最具影響力設計獎及 DFA 香港青年設計才俊獎。





關於「DFA 亞洲最具影響力設計獎」(www.dfaa.dfaawards.com/tc/index/)

自 2003 年創立的「DFA 亞洲最具影響力設計獎」，一直鼓勵以人為本、提倡亞洲社會價值的卓越設計方案，嘉許在區內有助提升人民生活質素的設計項目。「DFA 亞洲最具影響力設計獎」由香港設計中心主辦、香港特別行政區政府「文創產業發展處」為主要贊助機構的「DFA 設計獎」七個獎項計劃的其中一個焦點，為設計專才及企業提供一個展現優秀設計的國際平台。





關於香港設計中心 (www.hkdesigncentre.org/tc/)

香港設計中心作為香港特別行政區政府的策略伙伴，我們充分發揮香港作為中外文化藝術交流中心的優勢，從設計中創造價值。



為了實現目標，我們：



培養設計的創意文化

為各方持份者提供拓展商機的平台，釋放設計潛能

推動各個設計領域的卓越發展

關於文創產業發展處 (www.ccidahk.gov.hk/tc)

文創產業發展處於 2024 年 6 月成立，前身為「創意香港」，是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下專責為文化和創意業界提供一站式服務與支援的辦公室，致力為香港營造有利 的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。現時的策略重點為培育人才及促進初創 企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別、跨文化藝術領域的合作、推動文化藝術和創意業 界產業化發展，以及推動香港成為亞洲創意之都，並在社會營造創意氛圍，以落實國家《十四五規劃綱要》下香港作為中外文化藝術交流中心的定位。







新聞稿由客戶提供

