精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
DFA 設計獎 2025：匯聚國際設計界翹楚 首設「DFA亞洲設計先鋒」獎項
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月10日 - 香港設計中心今日公布2025年DFA設計獎的傑出得獎者，以表彰他們對全球設計界所作出的卓越貢獻與深遠影響。今年 DFA 設計獎增設「DFA 亞洲設計先鋒」獎項，以表揚獨具影響力的設計師及其作品在國際設計界產生的強大共鳴。
DFA設計獎於2003年創立，由香港特別行政區政府文創產業發展處擔任主要贊助機構，致力表揚在亞洲區內具影響力的優秀設計項目及傑出人物，並向透過設計改變世界的行業巨擘致敬。2025年的DFA設計獎得主跨越廣泛的設計領域，展現卓越風采；得獎者包括Don NORMAN（DFA 亞洲設計終身成就獎）、Christina ONG（DFA設計領袖獎）、馬岩松 （DFA世界傑出華人設計師）、傅厚民（DFA年度設計師）及Rahul MISHRA（DFA亞洲設計先鋒）。
今年，DFA設計獎增設了「DFA 亞洲設計先鋒」，旨在頌揚世界各地以宏闊視野重新定義國際需求的亞洲設計師，以及其所展現的創新思維，同時於本地及全球市場取得顯著商業成果，締造深遠文化影響，實現跨領域突破。該獎項的獎座由著名設計師梅傲笙女士設計，獎座體現簡約幾何美學，其俐落的三角中空結構象徵獎項英文簡稱A-D-V，從不同角度勾勒光影，營造出視覺動感，端雅地彰顯獎項的崇高地位。
香港設計中心主席勞建青先生表示：「今屆得獎者陣容，完美體現了傳承與前瞻思維的匯聚。各得獎者對全球設計界有著深遠貢獻，從Don NORMAN啟發我們如何以設計與世界互動的基礎理論，到Christina ONG以遠見卓識的領導力，於國際間建立完美結合時尚、酒店和保健的生活品味王國，以至馬岩松和傅厚民揉合現代與文化元素的設計語言，加上首個DFA亞洲設計先鋒讓我們領略Rahul MISHRA獨具匠心的創意力量，其作品所蘊含的影響力，為亞洲設計所能達到的成就樹立了新典範。」
DFA 亞洲設計終身成就獎 2025
Don NORMAN
加州大學聖地牙哥分校
Design Lab名譽創辦董事
Don NORMAN 是一位具遠見的領袖，深刻地影響了我們與科技互動的方式。他以倡導「設計必須以人為本」的原則而聞名，其作品巧妙地連結了社會科學與工程學，為產品設計注入了深厚的人文關懷。他具影響力的職業生涯包括多個業界關鍵領導職位，例如曾任蘋果公司（Apple） 先進技術部副總裁、惠普公司（Hewlett Packard）管理層，及加州大學聖地牙哥分校Design Lab的創辦董事，啟發了全球數代設計師、工程師及商界領袖。他具變革性的理念，令《商業週刊》（現稱《彭博商業週刊》)曾將他評為全球27位最具影響力設計師之一。
NORMAN的卓越貢獻獲得眾多榮譽肯定，包括來自美國計算機協會（ACM）及美國人因工程學會（Human Factors and Ergonomics Society）的終身成就獎；他亦於上海同濟大學及香港理工大學等頂尖學府擔任顧問，在全球持續發揮專業影響力。
DFA亞洲設計終身成就獎2025旨在表彰Don NORMAN 在以人為本設計領域的非凡成就與深遠影響。他不僅致力於使科技更人性化，更透過直觀、易用且深切尊重人類體驗的設計，賦予我們所有人力量。開創性理念為整個領域奠定基礎，持續引領未來世代創造更富意義的科技。
DFA 設計領袖獎2025
Christina ONG
COMO集團創辦人
Christina ONG是全球奢侈品界的的先導者，以打造跨時尚、酒店和保健領域的商業王國而聞名。作為COMO集團的創辦人，她憑藉超凡品味與敏銳的領導力，使她成為新加坡首屈一指的時尚象徵，並在逾50年來，成為國際生活潮流的重要推動者。
她的傳奇始於1972年，當時她在新加坡開設了Club21，由一間時尚精品店擴展成一個橫跨亞洲乃至全球的奢華網絡。她的策略智謀亦成功令英國高級品牌Mulberry重新流行，而其宏遠視野亦延伸至酒店領域，旗下包括一系列屢獲殊榮的亞洲物業，包括曼谷大都會酒店（Metropolitan Bangkok）、峇里島烏瑪烏布度假村（Uma Ubud），及不丹烏瑪帕羅酒店（Uma Paro）。「COMO Shambhala」作為其核心理念的健康品牌，將全方位養生融入項目中，提供專注平衡身、心、靈的都市靜居與度假勝地。斐然成就為她贏得多項榮譽，包括意大利勞動功績勳章（Cavaliere del Lavoro）和新加坡女性名人堂讚譽。
2025年DFA設計領袖獎表揚Christina ONG將全球生活美學，巧妙融合商業與文化，構建完整的奢華生態系統，並扶持工藝師，倡導健康理念，樹立卓越典範，引證其高瞻遠矚的領導力如何通過設計及企業精神重塑產業。
DFA 世界傑出華人設計師2025
馬岩松
MAD建築事務所創辦人
北京出生的建築師馬岩松，被譽為新一代建築師中的重要領袖人物。他以城市未來的願景為核心，致力於透過具未來感、有機性的設計，在城市中建立人類、自然與環境之間的平衡，反映當代東方對自然的深厚情感。
體現此哲學的代表性項目包括衢州體育公園、深圳灣文化公園、美國洛杉磯的盧卡斯敘事藝術博物館，以及日本的光之隧道。他的卓越貢獻屢獲殊榮，包括：2008年，獲英國設計與建築雜誌《ICON》評選為「20位最具影響力的青年建築師」之一；2010年，他獲頒「英國皇家建築師協會國際院士」 （RIBA International Fellowship）稱號；2014年，獲世界經濟論壇選為「全球青年領袖」（Young Global Leader, YGL） ；2025年，入選《時代》雜誌「全球百大最具影響力人物」。
DFA 世界傑出華人設計師 2025 嘉許馬岩松在建築與城市設計領域的開創性貢獻，聚焦他以融合人文關懷、自然意境與科技創新的遠見，持續塑造未來城市的面貌，並在全球設計舞台上展現卓越的領導力與影響力，為中國設計師樹立新的成就典範。
DFA 年度設計師2025
傅厚民
André Fu Studio創辦人
香港著名室內設計師兼建築師傅厚民，以其獨特風格革新現代奢華，巧妙融合文化感性、藝術與精湛工藝，在全球舞台上確立其地位。
過去15年間，他的設計理念兼取歐洲美學原則與東方特質，打造出雋永而引人共鳴的空間。其有影響力的作品，涵蓋多個標誌性酒店項目，包括香港的奕居酒店（The Upper House）、大阪的華爾道夫酒店（Waldorf Astoria），及在曼谷重新開幕的都喜天麗酒店 （Dusit Thani Bangkok），與台北嘉佩樂酒店（Capella Taipei）。他的合作項目亦延伸至Louis Vuitton旗下Objets Nomades系列的家具設計，以及其個人生活品牌André Fu Living。
他亦獲獎無數，包括Maison & Objet Asia「年度設計師」頭銜、獲《Elle Décor China》評選為「年度室內設計師」及近期榮膺的Robb Report「奢華Icon」與AHEAD「特別貢獻大獎」等。
DFA 年度設計師 2025 表彰傅厚民以其獨特視野，巧妙融合文化、精湛工藝與奢華。他以締造一系列具代表性的跨文化空間而蜚聲國際，重新定義了現代奢華的設計風格。透過全方位的實踐，傅厚民正引領設計邁入全新紀元，以引人共鳴的美學詮釋當下，預示未來。
DFA 亞洲設計先鋒2025
Rahul MISHRA
Rahul Mishra創辦人及創意總監
印度先鋒設計師 Rahul MISHRA，以其將傳統工藝與國際高級訂製時裝完美融合而聞名。繼2014年贏得國際羊毛標誌大獎（International Woolmark Prize）後，他亦創下歷史，成為首位獲邀於巴黎高級訂製時裝週展示作品的印度設計師，並於2023年獲法國政府授予「藝術及文學騎士勳章」，以表彰其貢獻。
MISHRA 主張「匠心奢華」（mindful luxury），將時裝成為賦予人們力量的強大媒介。透過其高級訂製系列及成衣品牌 AFEW Rahul Mishra（AFEW），他為逾千名印度工匠創造可持續的就業機會。他的作品備受業界傳奇人物讚譽；時裝評論家兼前國際版《Vogue》編輯 Suzy Menkes 更稱他為「國寶」。AFEW 品牌以大自然元素——風、火、土、水為靈感打造出自然奢雅，完美融合永恆經典風格與現代實用性。他的高級訂製與成衣系列均於孟買、新德里及海得拉巴的旗艦店有售，並透過 Saks Fifth Avenue 等國際零售商銷售，鞏固了他在全球時裝舞台上的影響力。
DFA 亞洲設計先鋒2025 嘉許 Rahul MISHRA 為一位具遠見的設計師，重新定義時裝產業，印證設計可以成為推動社會變革、文化保育及生態責任的重要力量，並在印度工匠與全球時裝市場之間建立永續橋樑，展現了奢華如何兼具美感與善意，為未來設計描繪出一幅更具意識以及互聯互通的藍圖。
Hashtag: #HongKongDesignCentre #HKDC #香港設計中心 #DFA #DFAAwards #DFA設計獎 #DonNORMAN #ChristinaONG #馬岩松 #MAYansong #傅厚民 #AndréFu #RahulMISHRA #DFA亞洲設計終身成就獎 #DFA設計領袖獎 #DFA世界傑出華人設計師 #DFA年度設計師 #DFA亞洲設計先鋒 #DFALifetimeAchievementAward #DFADesignLeadershipAward #DFAWorldsOutstandingChineseDesigner #DFADesigneroftheYear #DFAAsianDesignVanguard
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於 DFA 設計獎 (www.dfaawards.com/tc/index)
香港設計中心自 2003 年起設立 DFA 設計獎，以支持設計師的社會角色，並表揚傑出設計領袖和在亞洲區內具影響力的優秀設計項目，同時嘉許香港的青年設計才俊；其七大獎項分別為：DFA 亞洲設計終身成就獎、DFA 設計領袖獎、DFA 世界傑出華人設計師、DFA 年度設計師、DFA亞洲設計先鋒、DFA 亞洲最具影響力設計獎、及 DFA 香港青年設計才俊獎。
關於香港設計中心 (www.hkdesigncentre.org/tc)
香港設計中心作為香港特別行政區政府的策略伙伴，我們充分發揮香港作為中外文化藝術交流中心的優勢，從設計中創造價值。
為了實現目標，我們：
培養設計的創意文化
為各方持份者提供拓展商機的平台，釋放設計潛能
推動各個設計領域的卓越發展
關於文創產業發展處 (www.ccidahk.gov.hk/tc)
文創產業發展處於 2024 年 6 月成立，前身為「創意香港」，是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下專責為文化和創意業界提供一站式服務與支援的辦公室，致力為香港營造有利 的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。現時的策略重點為培育人才及促進初創 企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別、跨文化藝術領域的合作、推動文化藝術和創意業 界產業化發展，以及推動香港成為亞洲創意之都，並在社會營造創意氛圍，以落實國家《十四五規劃綱要》下香港作為中外文化藝術交流中心的定位。
免責聲明：香港特別行政區政府僅為香港設計中心多個活動／項目提供資助，除此之外並無參與該等資助活動／項目。在本刊物及相關資料／活動內(或由項目小組成員)表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、文創產業發展處、「創意智優計劃」秘書處或「創意智優計劃」審核委員會的觀點。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
網上熱話｜馬鞍山女食84蚊霸王餐被「尋人」 點解食店收據話找咗數？
餐廳不時發生懷疑食霸王餐事件後，店方會於社交平台公開閉路電視截圖「尋人」，而最新一宗是位於馬鞍山一間米線店，一名女子涉食84元「霸王餐」後走數，被店方追緝，不過店方在社交平台帖文公開閉路電視截圖同時，亦附上了一張顯示「已付款」的收據，有網民質疑為何「找咗數」仍要公開尋人，店方解釋「我哋伙記佢自己畀咗錢出嚟，話係自己疏忽am730 ・ 1 天前
佘詩曼吃飯發現被偷拍！「瞬間反應」可愛到圈粉 網讚嘆：又美又大方
50歲港星佘詩曼憑《新聞女王》再攀事業高峰，不僅三度奪下視后，在大陸的人氣也一路攀升。近日她在上海餐廳用餐時被粉絲巧遇，對方原本想低調偷拍，沒想到她對鏡頭的敏銳度驚人，當場捕捉到粉絲的小動作，反應卻意外親切，引發網路熱烈討論。姊妹淘 ・ 2 小時前
許紹雄死因曝光揭未留下遺言 龍嬿而與女兒許惠菁不滿被錢翰群外洩喪禮細節
資深藝人許紹雄（Benz雄）於10月28日凌晨離世，終年76歲。日前，遺孀龍嬿而與女兒許惠菁返回新加坡處理許紹雄後事，並與新加坡傳媒人紅姑邀約茶聚及接受訪問，大談許紹雄離世前嘅病況及最後死因。紅姑於社交平台分享與遺孀龍嬿而和許惠菁見面傾談嘅內容，龍嬿而表示去年9月許紹雄發現患腎癌後，已進行切除腫瘤手術，康復進度亦理想，直言許紹雄係一個非常乖嘅病人，留醫兩、三天出院後都有聽從醫生叮囑，按時食藥和覆診，但喺今年10月，許紹雄感身體不適，檢查後得知癌細胞擴散到肺部，最後因癌症擴散，身體受細菌感染，引發多重器官衰竭而病逝，坦言：「他沒有留下任何遺言，因為他根本就沒想到，自己會走得那麼快！」Yahoo 娛樂圈 ・ 51 分鐘前
東張西望｜曾展望以道士身份提供意見 認為「網紅道長」行為極可疑
日前，曾展望以道士身份現身TVB資訊節目《東張西望》，惹起熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
邱澤、許瑋甯4個月大兒子長超帥！ 陳美鳳驚豔「基因好」：真的可以多生幾個
明星夫妻邱澤、許瑋甯結婚4年，已育有1個可愛的兒子，日前才剛盛大補辦婚禮，成為娛樂版面焦點。陳美鳳近日分享跟兩人私下聚會的照片，聊起婚禮仍相當開心，也大讚夫妻倆基因超好，生下長得帥、愛笑又可愛的寶寶：「他們真的可以再多生幾個，一定是超優的爸媽！」姊妹淘 ・ 1 小時前
神秘買家開價「三千蚊呎」四出收購宏福苑單位 代理轟「喺居民傷口上灑鹽」｜大行拒絕處理
大埔宏福苑早前發生五級火，至今僅兩星期，受影響居民仍在重整生活之際，區內卻傳出有神秘買家四出尋盤，開出遠低於火災前市價的「撈底價」，惹來前線代理批評，指其做法「極不道德」，形容是「喺居民傷口上灑鹽」。28Hse.com ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜兩餸飯老闆急停業，動員兩舖狂製300餐送災區，霸氣拒收錢：走呀！快D車過去！
大埔宏福苑五級火｜大埔宏福苑五級火不僅令許多市民痛失家園，更將前線消防員和救護員們推向了體力和精神的極限。泰極星食品公司老闆在當日傍晚時收到消息，指災區急需大量熟食飯盒。有消息指特別是前線消防員和救護員仍未有飯開，情況並不樂觀。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：泰極星食品公司Medical Inspire 醫．思維 ・ 3 小時前
香港人唔識老？內地網民熱議6大「港人不顯老」秘密：講廣東話原來會凍齡？！
近年來，中港兩地生活方式的差異常常成為網絡上的熱門話題。而最近，引起內地網民們熱烈討論的竟是香港人的「凍齡」大法。有不少內地網民發現，無論是街頭擦身而過的路人，還是螢幕上的香港藝人，似乎都擁有不顯老的容顏。讓無數網民紛紛加入討論行列，從以下6個角度嘗試解開香港人的「凍齡」之謎！Yahoo Style HK ・ 1 天前
容天佑迎娶富家女五星級酒店筵開23席 新娘晒巨型龍鳳鈪氣派十足
現年30歲嘅TVB小生容天佑，憑劇集《法言人》飾演見習師爺「Tony仔」而備受關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
抵制日貨宣告失敗？壽司郎中國生意火爆 被內地人列入廣東「新粵菜」
日本「FOOD & LIFE Companies」旗下連鎖迴轉壽司品牌「壽司郎」在上海同開兩店，開業盛況空前，排長龍14小時畫面墟冚，預約排滿一個月後，食客明言不關心政治，形同「抵制日貨」宣告失敗。從經營角度，壽司郎中國生意火爆背後有其成因，資料顯示自從中國的日本海鮮進口禁令後，內地壽司郎已轉為國際加本地採購，且經常宣傳福建鮑魚、真鯛，甚至獲內地人稱為「新粵菜」，由於有中國餐飲要素，成功讓中國人安心享用Yahoo財經 ・ 3 小時前
被野放郊野公園牛牛突失蹤 附近村屋屋頂驚現疑似牛腳
【動物專訊】漁護署於11月19日將原本在西貢十四鄉居住的牛牛「羅蘭」、「六嬸」和「Mike」搬到西貢的郊野公園，有牛義工定期探望他們，但他們今日去探望牛牛時，卻發現Mike不見蹤影，更恐怖的是他們在一間村屋屋頂，竟發現兩隻切口齊整的疑似牛腳，令義工擔心Mike已經遇害。義工已經報警、漁護署及愛護動物協會，直言不應有任何非法屠宰牛隻的事件發生。 牛義工祁小姐表示，他們今日去探望該3隻牛牛時，發現3隻牛牛均不知所蹤，更驚見屋頂有兩隻疑似牛腳，後來義工找到羅蘭和六嬸，卻一直沒找到Mike，令他們擔心Mike已遇害。 義工已即時報漁護署、報警及愛護動物協會，祁小姐表示，從義工的經驗，那雙腳很明顯是牛腳，又指即使不是Mike遇害，都不能容許有人非法殺害及屠宰牛隻。 Mike、六嬸和羅蘭原本在十四鄉生活，後來被漁護署捕捉，並於11月19日送到郊野公園，義工們隨即向漁護署申請許可去探望牛牛們。 如有任何Mike或今次事件的線索，請與「原居牛在十四鄉」Facebook專頁（ https://www.facebook.com/profile.php?id=61578338054462 ）聯絡。 The香港動物報 ・ 1 天前
【Aeon】周三新鮮日（只限10/12）
今日係AEON周三新鮮日，精選多款新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有維記雪米糍$6/件、七喜 (330毫升) $3/罐、百福蒸煮豆腐 (350克) $5/件！另外周三大特賣仲有一系列家居用品、個人護理用品、內衣服飾、童裝玩具及文具等，滿足晒一家大細嘅唔同需要！仲唔快啲叫埋親朋好友，星期三一齊到AEON掃平靚正貨品！YAHOO著數 ・ 5 小時前
【話題】拋棄疲累失溫女友於零下20度山峰凍死 男友被控過失殺人
來自奧地利的 33 歲的女生 Kerstin Gurtner 在奧地利最高峰格羅斯格洛克納峰 Grossglockner 距離峰頂僅 4,600 公尺時不幸喪生，當時氣溫驟降至攝氏零下 20 度。她的...運動筆記 ・ 21 小時前
女神KOL雪兒日本花火祭開燈打卡遭狠批「影衰香港人」 同霍哥同行曝光戀情？
大胃王網紅雪兒（Suet_e）經常拍片分享日常，早前佢分享到日本旅行，身穿浴衣現身熱海花火祭，更打卡拍下靚相。不過，有網民於Threads上載片段，指控雪兒當時於花火祭「全程開燈企起身拍片影相」，影響其他人觀賞花火祭，隨即引嚟網民直指雪兒「影衰香港人」。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
中國賭贏了？RISC-V全球晶片市佔率突破25%
最新數據顯示，RISC-V 架構在全球晶片市場佔有率已突破 25%，形成與 ARM、X86 三足鼎立之勢，中國工程院院士倪光南此前的預言或許有望成真。鉅亨網 ・ 4 小時前
古巨基帶愛兒視察國際學校 每年學費逾21萬 李克勤大仔都係同校畢業生
古巨基同太太Lorraine（陳韻晴）嘅囝囝Kuson（古晉匡）已經5歲大，話咁快就嚟升小學。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
東京7.3級直下地震危機？ 840萬人無家後醫療點爆滿！
哎喲，日本的首都圈本該是高樓林立、櫻花滿街的繁華夢幻，誰知專家小組最新評估一出，7.3級直下地震最壞情況下，死傷1.8萬人、經濟損失高達83萬億日圓（約4.2萬億港幣），聽起來像災難片預告！小編刷到共同網頭條時心想，這不就是「地震版東京日劇」的續集嗎？來，咱們邊檢查地震包邊聊聊這份最新報告，保證不慌，只添點防災小撇步～Japhub日本集合 ・ 2 小時前
【759阿信屋】一日限定勁抵價 香川四國白雞蛋 $22/件（只限10/12）
759阿信屋推出一日限定優惠，CP Selection泰國新鮮雞蛋(L)10隻裝 $20、香川四國白雞蛋10隻裝 $22、澳洲優質原片大燕麥 750g $45/3件、Prime Food 豬排骨 454g $49.9/2件、Oliveta 橄欖油 1L $168/3件、Kyoku 急凍澳洲和牛漢堡扒/芝士漢堡扒 $100/5件！YAHOO著數 ・ 5 小時前
宏福苑如何善後｜民建聯：富善邨旁熟地重建｜卜國明：原址重建最划算｜方國珊：離「傷心地」另覓地安置｜施永清：業權退回房委會換賠償
大埔宏福苑五級火後，數千名住戶暫遷過渡性房屋，屋苑究竟復修抑或重建成為焦點。候任立法會議員、當區區議員、政黨與地產界意見不一：原址重建、另覓地安置、樓換樓，與「可用則用、可修則修」等方案並陳，牽涉成本效益、居民情緒與安置彈性，仍待政府拍板定調。閱讀更多：神秘買家開價「三千蚊呎」四出收購宏福苑單位 代理轟「喺居民傷口上灑鹽」｜大行拒絕處理0宏福苑大火｜火險賠償可否用作償還按揭欠款？經絡按揭：目前仍存變數民建聯：同區有熟地成重建 將向政府遞方案民建聯早前表示，已在富善邨一帶覓得可短期展開重建的熟地，區內並有臨時巴士廠可作擴建。該黨主席兼新界東北議員陳克勤透露，將約見財政司副司長黃偉綸，遞交宏福苑重建建議。卜國明：原址清拆重建較合乎成本效益候任立法會工程界議員、前土木工程處處長卜國明在電台節目指，當局首要為結構安全把關，相關檢測費時費錢。若另覓地皮重建，涉及的大型基建與接駁工程，令總成本或較原址重建高出3倍以上；若宏福苑地基未受損，清拆後在原址重建較合乎成本效益，但需要兼顧居民情緒。方國珊：另覓地安置 避觸景傷情候任新界東南議員、亦是工程師的方國珊認為可另覓地點安置居民。她引用1972年旭龢28Hse.com ・ 2 小時前
龔嘉欣獲陳凱琳全家開睡衣派對慶生 網民：鄭嘉穎不參加鐵馬家族聚會 改加入少婦聯盟家屬聚會了
龔嘉欣與「少婦聯盟」陳凱琳及譚凱琪老友鬼鬼；去年，龔嘉欣生日獲鄭嘉穎與太太陳凱琳、譚凱琪為其慶生，齊齊食生日飯、壽包、蛋糕、及大束鮮花。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前