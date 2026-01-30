獨立書店推薦賞︱區家麟頒獎：而家要一個台幾咁艱難
DFI零售集團與Becon宣布建立夥伴合作關係 於亞洲超過400間店鋪推出AI皮膚及頭皮分析
以專業建議及個人化推薦為核心 打造線上線下全渠道體驗
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月30日 - DFI零售集團（「DFI」）與獲三星投資支持的公司Becon今日宣布建立夥伴合作關係，於亞洲區內線上及線下渠道推出AI皮膚及頭皮分析。此項策略合作標誌著DFI持續推動全方位健康（Wellness）產品業務增長的一個重要的里程碑，並以可信賴的專業建議及個人化推薦為核心，為旗下健康與美容業務打造規模化的線上線下全渠道顧客體驗。
全面加快亞洲地區拓展步伐
是次合作將於香港、澳門、印尼、馬來西亞及新加坡超過400間DFI 旗下健康與美容品牌萬寧及Guardian店鋪分階段推出AI皮膚及頭皮分析服務，並分階段在萬寧及Guardian 手機應用程式推出簡單版（Lite），進一步延伸線上體驗。
此服務拓展是建基於2025年試行項目的成功，該試行不僅展現出強勁的顧客參與度，帶動顯著的購買轉化及購物籃增長，更在顧客回訪的意向調查中，持續獲得超過6.5分（滿分為7分）。
推動全渠道全方位健康體驗
透過Becon的技術方案，萬寧及Guardian 能運用數據分析，為顧客提供度身訂造的全方位健康建議及個人化推薦，有效建立顧客信任並鞏固顧客忠誠度。
顧客可先從線上快速分析開始，繼而到店鋪接受更全面深入的分析，並由受培訓的專員提供專業諮詢。此無縫融合的體驗有助推動線上與線下接觸點之間的互動與引流。同時，隨着萬寧及Guardian持續擴展以功能及成效為本的多元保健產品，這無縫融合的線上線下分析體驗亦有助顧客作出更明智的產品選擇。
DFI零售集團健康與美容產品業務行政總裁黃曦嵐表示：「我們與Becon的合作標誌著持續推動全方位健康（Wellness）產品業務策略的重要一步。透過融合科技創新與我們多年累積的專業知識，我們不僅進一步強化萬寧及Guardian作為值得信賴的健康顧問的角色，更打造出真正貫穿線上線下的全渠道體驗，滿足顧客多元保健需求，並持續深化與顧客的互動及品牌忠誠度。」
Becon行政總裁Minsuk Park表示：「這次與DFI零售集團的合作，實現了Becon將先進的分析技術帶給更多亞洲顧客的願景。透過結合我們的創新能力與DFI強大的零售網絡及全渠道生態系統，我們能夠大規模提供個人化分析，並透過可信賴的專業建議，協助每一位顧客更了解自身健康狀況。」
實現微精準分析
Becon的技術方案結合宏觀及微觀分析，以提升分析準確度，該項技術亦建基於與醫療專業人士的研究合作，以及超過300萬個皮膚及頭髮分析數據的強大資料庫。其專用掃描儀配備高解像度鏡頭及多重感測器，包括UV-A LED成像、溫度、濕度及氣味感測，僅需五分鐘即可分別量度12項皮膚及12項頭髮和頭皮參數：
皮膚：水分、泛紅、皮脂、暗瘡、卟啉、毛孔大小、毛孔密度、色斑、皺紋、黑眼圈、皮膚屏障、皮膚溫度
頭髮與頭皮：脫髮風險、髮量、髮絲粗幼、毛囊密度、每毛囊髮絲數量、水分、皮脂、頭皮屑、敏感度、頭髮氣味
DFI與Becon將持續緊密合作，於2026年開始逐步於店鋪及手機應用程式中推出此技術方案。顧客將能在更多店鋪享用新的分析服務，並配合於部分市場分階段推出的手機應用程式簡單版（Lite）體驗。DFI與Becon將致力以科技、專業及個人化為基礎，持續提升顧客全方位健康體驗。
Hashtag: #DFIRetailGroup #Guardian #Mannings #Becon
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於 DFI 零售集團
DFI 零售集團 (「集團」) 為亞洲著名的零售集團，致力可持續發展，服務亞洲每一代 顧客的日常時刻。截至 2025 年 12 月 1 日，集團連同聯營公司共經營超過 7,400 間店舖，並僱用逾 8.1 萬名員工。集團透過強大的店舖網絡和高效的供應鏈，致力為亞 洲消費者提供優質且超值的產品，以及卓越的購物體驗和服務。集團連同聯營公司經營多個著名品牌，並歸納為五大類別，包括：健與美產品、便利店、食品、家居用品 及餐飲。
萬寧
萬寧是香港最大型的健與美零售品牌，擁有超過 300 間分店遍布香港及澳門，其中包括逾 60 間駐店藥房。萬寧透過多元化產品和服務，致力將「全方位健康」 融入生活，引領健康新時代。更提供一系列健康科技體驗，以 AI 技術提供更個人化的 服務，結合預防保健、自主健康管理及數碼化健美方案，積極推動個人及家庭健康管 理普及化，並提供多項免費專業服務，包括回收藥物計劃、小病痛評估及建議、藥物 及用藥諮詢，全面守護顧客及社區的健與美。
Guardian
Guardian 於 1967 在馬來西亞成立，現已發展成為東南亞地區值得信賴的健與美零售 商。 Guardian 在馬來西亞、印尼、新加坡、越南和汶萊共擁有逾 1,200 間分店，提供全面的健康、美容、個人護理和嬰兒護理產品，以滿足顧客的不同需求。品牌的註冊 藥劑師團隊在多間 Guardian 分店還提供病人護理諮詢、藥房和個人護理服務等專業服 務，致力為顧客提供便利的一站式健康及美容服務。
關於 Becon
Becon 是一間韓國美容科技公司，專注於人工智能的頭皮及肌膚分析技術。品牌結合自主研發的成像硬件 (imaging hardware)、智能軟件 (intelligent software)及數據化推薦系統 (data-driven recommendation systems)，為顧客提供個人化護理方案。Becon 亦獲得三星 C-Lab 計劃的認可及策略性投資，並屢次榮獲國際及國家級獎項，包括 CES 2023 創新獎 (CES 2023 Innovation Award)、2025 年 APEC 峰會「代表性 K‑Beauty 科技」認證 (K-Beauty technology at the 2025 APEC Summit)、國家二級技術評級(Tier-2 national technology evaluation)，以及科學技術資訊通信部長官獎(The Minister of Science and ICT Award)等。Becon 將持續透過創新及全球合作，持續推動頭皮及肌膚健康分析與管理方式的革新。
新聞稿由客戶提供
