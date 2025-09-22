DFI零售集團與Toumi Foods攜手將屢獲殊榮的低碳米引進香港及澳門 推進2026年可持續發展

樺加沙｜天文台 12:20 改發一號戒備信號
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月22日 - DFI零售集團（以下簡稱 「DFI」或「集團」）欣然宣佈，與泰國領先稻米出口商Toumi Foods and Product 公司（「Toumi」）展開為期五年的合作夥伴關係，生產並供應1,000公噸低碳米至香港及澳門市場。
該批稻米來自DFI屢獲殊榮的低碳米耕種計劃，計劃最近榮獲「聯合國可持續發展目標成就大獎香港2025」（UNSDG Achievement Awards Hong Kong 2025），肯定計劃在可持續發展目標（SDG）13「氣候行動」上的貢獻。低碳米耕種計劃支持推動可持續農業及提升氣候韌性，使計劃成為全球創新可持續食品生產的典範。
這次合作彰顯了DFI 堅定不移的承諾，致力為顧客提供更多可持續選擇，目標為人類與地球帶來有意義的改變。
2026年擴大生產目標
2025年推出的低碳米產品反應良好，銷量較去年增長25%。DFI與Toumi將合作擴大產量，目標於2026年將低碳米產量提升至1,000公噸，為2025年目標的五倍。這一目標反映了消費者對可持續產品的強勁需求，以及DFI在可持續採購方面的領導地位，顯示集團在推動食品業務的正向轉變。
擴展產品系列
為滿足不同顧客及家庭的需要， DFI 將於 2026 年把低碳米耕種計劃的應用擴展至其他產品。除了深受歡迎的自家品牌御品皇優質泰國茉莉香米（5公斤裝）外，還將推出2公斤、8公斤及9公斤包裝，並加入御品皇健康三色米2公斤及5公斤裝。這些產品將於香港的惠康及Market Place，以及澳門的新苗超市陸續推出，讓顧客更容易購入可持續的食品選擇。透過擴大產品多元性，DFI將為更多顧客提供切合他們生活方式及價值觀的綠色選擇。
減少30%稻田溫室氣體排放
這次合作充分體現DFI對減少碳足印及推動可持續發展的堅定承諾。2024年，DFI與Toumi、泰國政府、當地農民、學術界及可持續農業專家合作，推行先導低碳米耕種計劃。經驗證後發現，與傳統耕作方法相比，參與計劃的稻田所產生的溫室氣體排放量減少了至少 30%。
DFI與Toumi 通過計劃積極推動農民，推廣以下綠色耕作方式：
採用乾濕交替灌溉技術，以節約用水並減少甲烷排放；
禁止焚燒稻草以減少空氣污染；
改善土壤和肥料管理，以提升效率並降低排放。
這些措施不僅有助於降低整個價值鏈中的範圍三（Scope 3）溫室氣體排放，亦鼓勵農民採用可持續的耕作方式，造福環境及農民生計。
DFI零售集團零售食品行政總裁劉曉恩補充：「DFI重視可持續採購，並秉持以客為先。在生活成本不斷上升的情況下，我們深切了解顧客對既可持續又物超所值的產品需求日益增加。我們與Toumi合作的先導計劃取得成功，不僅克服了實地挑戰，還獲得顧客的正面回應。透過未來五年的合作，我們希望為香港消費者帶來更多物超所值的綠色產品，同時為泰國農業帶來積極影響。」
DFI零售集團首席法規、可持續發展及企業事務總監陳慧敏表示：「可持續發展是大家共同的責任。藉著DFI龐大的零售網絡，我們積極與持份者合作，推動有意義的改變。稻米是我們減少範圍三溫室氣體排放的重要一環。我們推動整個價值鏈加入此工作，從支援農民採用綠色耕作方式、到優化採購與物流流程，以至為顧客提供可持續選擇，我們正攜手共建一個更可持續的未來。」
Toumi Foods and Product 公司總裁Chaikun Tepkasetkul表示：「我們很高興能與DFI展開長期合作。我們致力於為本地農民提供培訓，並教育他們從源頭減少溫室氣體排放。透過合作，我們希望推動農民採用更環保的耕作方式，同時穩定其收入，實現雙贏，為人類與地球帶來正面影響。」
產品優惠
為慶祝合作，惠康及Market Place現正推出特別優惠，即日起至9月25日，yuu會員可以會員價港幣52元購買御品皇優質泰國茉莉香米（5公斤裝）（標準價：港幣62元/包）。
關於DFI零售集團
DFI 零售集團 (「集團」) 為亞洲著名的零售集團，致力可持續發展，服務亞洲每一代顧客的日常時刻。截至2025年6月30日，集團連同聯營及合營公司共經營超過7,500間店舖，並僱用逾8.3萬名員工。集團透過強大的店舖網絡和高效的供應鏈，致力為亞洲消費者提供優質且超值的產品，以及卓越的購物體驗和服務。集團連同聯營公司經營多個著名品牌，並歸納為五大類別，包括：健與美產品、便利店、食品、家居用品及餐飲。
關於御品皇
御品皇是家中廚房必備的食材品牌，亦是中菜的好拍檔。我們承諾優質可靠的產品，為顧客提供價格合理並方便的入廚體驗。 透過3重承諾，御品皇致力將產品品質放在首位:
「品質測試」 - 確保產品質量和食品安全
「口味測試」 - 確保我們所有產品於上架前均由真實消費者家庭品嚐及試味
「價格測試」 - 定期檢查價格，為您提供最佳選擇
關於Toumi Foods and Product 公司
Toumi Foods and Product 公司 (「Toumi」) 是一家位於泰國東北部四色菊府，擁有悠久傳統的家族米商。自創立以來，Toumi與本地農民緊密合作，嚴選優質泰國香米稻穀，生產高品質稻米供本地市場。2004年起，Toumi面向國際，成為泰國領先的稻米出口商之一，以品質與信譽見稱。
現時，Toumi於巴吞他尼府設有先進設施，配備高科技並獲得多項國際食品安全認證，包括BRCGS及SEDEX。這些先進設施為生產及出口各類稻米（包括泰國香米、白米及茉莉香米）提供堅實基礎，滿足全球顧客對品質與可靠性的要求。
展望未來，Toumi將繼續融合傳統與創新，致力提供優質稻米，並保障世世代代的福祉與繁榮。
